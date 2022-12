10 conseils utiles pour réussir à FIFA 23

L'attente annuelle touche à sa fin : FIFA 23 est là ! Pour vous aider à vous familiariser avec le nouveau FIFA, nous vous proposons à nouveau dix conseils de pro. Notre guide complet sur FIFA 23 sera votre compagnon idéal tout au long de la saison. Que vous soyez un joueur débutant ou expérimenté, vous trouverez ici les outils nécessaires pour progresser. Grâce à ces conseils, vous serez à la hauteur de vos adversaires dès la sortie de FIFA 23.

01 La défense - Bases et nouveautés

Les bases

Si vous pensez que vous allez devoir tout réapprendre pour le début de cette nouvelle saison, nous pouvons vous assurer une chose : les bases restent les mêmes dans FIFA 23. Si vous maîtrisiez les bases de FIFA 22, alors vous maîtriserez également celles de FIFA 23 très rapidement. Pour commencer, vous devez une fois de plus veiller à la stabilité de votre défense. Ce n'est pas pour rien qu'on dit : l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Si vous appliquez ces six conseils, vos adversaires se casseront les dents sur votre défense.

Ne pas sortir le défenseur central de la défense : sortir l'un de vos défenseurs centraux de la ligne de défense est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Cela crée de grands espaces que les joueurs adverses peuvent exploiter sans pitié pour faire de dangereuses passes à ras de terre.

Revenir avec un milieu de terrain : pour laisser vos défenseurs centraux alignés, mais pouvoir quand même défendre avec un joueur bien avant votre surface de réparation, vous devez replier avec un de vos milieux de terrain. Ainsi, vous générez un surnombre et disposez d'un joueur supplémentaire avec lequel vous pouvez bloquer les attaques de votre adversaire. Votre adversaire aura ainsi plus de mal à trouver des failles dans votre défense.

Le bon pressing : grâce à un pressing ciblé, vous pouvez obliger vos adversaires à perdre le ballon. Pour cela, utilisez les touches R1 ou RB pour exercer une pression constante sur le porteur du ballon avec un autre joueur. Plus vous êtes agressif, plus vous désorientez l'agresseur. Mais attention : si vous appuyez agressivement sur les touches R1 ou RB, vous ouvrez votre ligne défensive à d'autres attaquants. Il est donc important de déterminer à quelle fréquence et avec quelle agressivité vous souhaitez appuyer sur R1 ou RB. À l'époque, FIFA 19 avait déjà donné le jour à une nouveauté révolutionnaire. Pendant que vous effectuez cette action, vous pouvez voir avec quel joueur supplémentaire vous mettez la pression lorsque vous décidez d'appuyer sur R1 ou RB. Alors que votre joueur sélectionné possède une icône rouge au-dessus de sa tête, vous verrez une icône grise au-dessus d'un autre de vos joueurs. Il s'agit du joueur avec lequel vous pouvez mettre la pression avec R1 ou RB. En outre, c'est également le joueur que vous sélectionnerez si vous changez de joueur (avec L1 ou LB). Cette nouveauté avait déjà permis d'améliorer la défense dans FIFA il y a quelques années.

La défense rapprochée reste obligatoire : dans FIFA 23, il est hors de question de vous passer de la défense rapprochée avec la touche L2 ou LT. Si vous n'appuyez pas sur L2 ou LT lorsqu'un attaquant se précipite sur vous, vous n'aurez pas l'avantage dans les duels et vous laisserez trop souvent passer vos adversaires. Grâce à L2 ou LT, vous vous tenez mieux, vous vous déplacez dans un rayon plus restreint et vous pouvez défendre de manière optimale dans un petit périmètre grâce à des mouvements plus rapides. Une nouveauté importante était déjà présente dans FIFA 20 : le sprint n'est plus suspendu lorsque vous appuyez sur L2/LT. En appuyant simultanément sur L2/LT et R2/RT, vous vous déplacez plus rapidement tout en gardant les yeux rivés sur le joueur en possession du ballon. Même en courant, vous pouvez désormais défendre parfaitement avec L2/LT. Mais il y a encore des situations dans lesquelles vous devrez renoncer temporairement à L2/LT. Par exemple, un duel de vitesse s'engage sur la ligne extérieure et vous devez être plus rapide que votre adversaire pour ne pas le laisser s'échapper. Pour lui tenir tête en termes de vitesse, appuyez exclusivement sur la touche R2/RT. Dès que vous n'avez plus besoin d'aller aussi vite et que vous vous dirigez vers un duel, n'oubliez pas d'appuyer sur L2/LT en plus de R2/RT.

La défense manuelle est payante : ces dernières années, de nombreux joueurs FIFA ont volontiers laissé la défense aux joueurs contrôlés par l'IA. D'une part, parce qu'ils ont eux-mêmes rencontré des problèmes à défendre et, d'autre part, parce que les joueurs contrôlés par l'IA ont, pour la plupart, fait preuve de comportements intelligents. Ce dernier point a été considérablement atténué avec le temps. Depuis FIFA 20, nous vous déconseillons de compter uniquement sur la défense de l'IA. Nous vous recommandons de défendre davantage manuellement, car cela en vaut à nouveau la peine. Cette évolution se confirme également dans FIFA 23. Les joueurs contrôlés par l'IA ne font plus grand-chose, vous devez donc plus que jamais défendre activement. Ce n'est que si vous avez des joueurs très bons défensivement, comme Virgil van Dijk, que la défense de l'IA peut s'avérer utile de temps en temps. Conclusion : Notamment au cours de parties serrées, vous vous en sortirez mieux avec une défense manuelle optimale plutôt qu'avec une défense principalement contrôlée par l'IA. Entraînez-vous à la défense manuelle avec nos conseils ci-dessus et défendez vous-même !

Les bons timings en duel sont récompensés : depuis FIFA 21, le timing des duels est plus important que jamais. En effet, le ballon ne rebondit pas directement sur l'adversaire si votre tacle est effectué au bon moment. C'est également le cas dans FIFA 23. Si vous vous positionnez parfaitement avec votre défenseur et que vous taclez ensuite au bon moment, vous obtiendrez le ballon. L'effet "ping-pong" des années précédentes a (heureusement) disparu. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'un joueur avec une note globale de 60 et une note de tacle de 40 gagne tous ses duels, seulement parce que vous êtes bien placé. Le principe est le suivant : plus la note du tacle est élevée, plus les chances de réussite du tacle sont grandes. Le fait que vous soyez globalement récompensé par davantage de ballons gagnés pour des tacles optimaux vous incite également à vous occuper vous-même de votre défense et à ne pas faire simplement confiance à l'IA.

Nouveautés

Si vous maîtrisez les bases de la défense, vous êtes déjà bien équipé pour faire face aux attaques adverses dans FIFA 23. Mais il existe aussi quelques nouvelles fonctionnalités défensives qui pourront faire passer votre performance défensive vers un niveau supérieur.

Pressing d'équipe partiel

Le pressing d'équipe partiel est en quelque sorte le prolongement du pressing avec un deuxième joueur. Mais c'est tout de même un peu différent. En appuyant deux fois sur R1/RB et en maintenant R1/RB appuyé la deuxième fois, vous ordonnez à deux de vos joueurs de couvrir les lignes de passe de manière plus agressive. Ils s'approchent donc activement de leurs adversaires et exercent une pression sur eux. Il est important de préciser que le joueur avec le deuxième indicateur de pressing n'est pas inclus dans le pressing partiel d'équipe.

Dans l'ensemble, le pressing partiel d'équipe est une nouvelle fonctionnalité sympa qui vous permet d'exercer plus de pression sur votre adversaire et de lui compliquer la réalisation d'actions offensives. Pendant que vous exercez vous-même une pression sur le ballon, vos défenseurs, chargés du pressing partiel d'équipe, se déplacent beaucoup plus activement vers leurs adversaires et leur laissent ainsi moins d'espace. Nous vous conseillons donc d'intégrer le pressing partiel d'équipe à votre jeu dans FIFA 23.

Le tacle glissé appuyé

Le tacle glissé appuyé peut être considéré comme une évolution du tacle glissé. C'est un peu le tacle glissé 2.0. Vous pouvez l'exécuter en appuyant sur R1/RB et carré/X. Le tacle glissé appuyé est utile, par exemple, lorsque vous ne voulez pas seulement prendre le ballon à l'adversaire, mais aussi le sortir immédiatement de la zone dangereuse. En effet, avec ce tacle glissé, vous envoyez en même temps le ballon un peu plus loin.

Mais il y a un risque : le ballon n'est pas toujours dégagé dans la direction souhaitée. Il peut donc arriver qu'avec le tacle glissé appuyé, vous ne sortiez pas le ballon de la zone dangereuse, mais que vous le placiez dans une position encore plus dangereuse, d'où votre adversaire aura une chance de marquer. Nous vous recommandons donc de faire preuve de prudence avec cette nouvelle fonctionnalité et de ne pas l'utiliser à outrance. En revanche, pour dégager le ballon en taclant directement en touche ou en sortie de but, le tacle glissé appuyé peut tout à fait être utile.

Le changement de joueurs adaptatif

La meilleure nouvelle fonctionnalité défensive est sans aucun doute le changement de joueurs adaptatif : le nouveau système de changement de joueurs. Avec une bonne utilisation, il vous rendra la vie plus facile et plus agréable en défendant ! Comme auparavant, maintenez le stick droit dans la direction souhaitée pour changer de joueur. La grande nouveauté est que vous pouvez définir vous-même la distance pour le changement de joueurs. Plus vous maintenez le stick droit dans la direction correspondante, plus vous sélectionnez un joueur éloigné.

Cela vous permet de contrôler des joueurs à l'arrière sans avoir à déplacer plusieurs fois le stick droit. Un des grands avantages de ce système est que, dans le cas de changements courts, le changement est définitivement effectué vers le joueur suivant, ce qui réduit le nombre d'erreurs de changement. Dans FIFA 22, il arrivait encore souvent qu'en changeant de joueur avec le stick droit, vous sélectionniez un autre joueur que celui que vous visiez. Parfois, il s'agissait même d'un joueur qui n'avait rien à voir avec la situation de jeu. Nous espérons que ce problème appartient désormais au passé.

L'évolution de la défense rapprochée

La dernière petite nouveauté est que la défense rapprochée (L2/LB) dans FIFA 23 est plus réaliste et tout simplement plus lisse dans l'ensemble. Alors que dans FIFA 22, la transition entre les sprints et la défense rapprochée était très abrupte, les animations sont désormais plus fluides et plus cohérentes. La transition se fait désormais plus lentement.

02 La construction du jeu - Gagner avec calme et contrôle

Poursuivons avec les bases. Pour construire votre jeu efficacement, il est particulièrement important que vous gardiez votre calme, même lorsque votre adversaire vous met sous pression. Si vous êtes trop agité, vous risquez de faire de mauvaises passes, de vous faire contrer et d'encaisser des buts inutiles. Un bon contrôle du ballon et un jeu de passes sûr sont essentiels lors de la construction du jeu !

Un bon contrôle du ballon : pour un bon contrôle du ballon, vous devez d'abord garder votre calme. Vous ne devez pas paniquer à l'approche d'un adversaire. Ayez confiance en vous et restez tranquille. Celui qui se précipite a souvent déjà perdu. Outre le calme, le sang-froid et la confiance en soi, un bon contrôle du ballon implique également un dribble efficace. Si vous savez dribbler, vous pourrez mieux résister au pressing de votre adversaire. Dans les espaces restreints, votre conduite de balle est au plus près de votre pied et vous pouvez tenir l'adversaire éloigné du ballon grâce à des mouvements rapides comme l'éclair.

03 L'attaque - Marquer beaucoup de buts grâce à un jeu offensif ajustable

Les bases - Chapitre 3 : L'attaque. Pour marquer un but, il existe de nombreuses possibilités. Vous pouvez jouer par le centre et par les extérieurs, ou bien essayer de tirer de loin. Une seule chose compte : essayez de varier entre toutes ces options et ne jouez pas de manière trop monotone vers l'avant. Si vous choisissez toujours le même jeu, vous serez facilement déjoué et vous n'arriverez à rien à long terme. En ce qui concerne l'attaque, il est particulièrement important de savoir varier son jeu.

Le jeu d'attaque par le centre : si vous choisissez de jouer par le centre, attendez-vous à prendre de nombreuses décisions rapides dans un espace restreint. Un jeu de passes rapides, couplé à des dribbles et des gestes techniques sont essentiels pour faire tourner les adversaires en bourrique. Au bon moment, effectuez une passe dans l'intervalle entre les joueurs pour obtenir une occasion de but. Comme nous l'avons mentionné dans les conseils de défense, les passes en profondeur ont été améliorées depuis FIFA 21. Et elles sont tout aussi létales dans FIFA 23. Si vous faites une passe décisive au meilleur moment avec un excellent joueur, comme Kevin De Bruyne, elle arrivera parfaitement dans les pieds de votre coéquipier. Cela s'explique aussi par le fait que les trajectoires des joueurs sont devenues plus intelligentes ces dernières années.

Le jeu d'attaque par les extérieurs : lorsque vous jouez par les extérieurs, vous avez souvent plus d'espace que lorsque vous jouez par le centre. C'est plutôt positif à première vue. Cependant, vous vous éloignez naturellement du but adverse et vous devez à un moment donné décider de la manière dont vous voulez ramener le ballon dans l'axe. Pour cela, il existe différentes options. Vous pouvez opter pour la solution la plus simple et envoyer un centre haut depuis l'extérieur. Le problème avec des centres hauts est que vous devez souvent couvrir une longue distance et la précision de la passe laisse donc parfois à désirer. Ainsi, si l'un de vos joueurs n'est pas complètement démarqué dans la surface de réparation, vous devrez réfléchir à deux fois avant de donner votre ballon en le centrant ou en le gardant au pied. Une autre possibilité est de déplacer le ballon de l'extérieur vers le centre, soit par des passes courtes rapides et précises, soit par des passes puissantes dans la surface de réparation (croix/A + R1/RB), ou encore par une course en solo bien maîtrisée, agrémentée de gestes techniques. Souvent, votre adversaire ne s'y attend pas. Il est donc dépassé et la défense devient désorganisée. Aller de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur peut donc être une solution efficace.

Mais revenons-en aux centres en hauteur. Dans FIFA, les centres sont de nouveau plus intéressants qu'auparavant ! Surtout si vous avez des joueurs avec un bon jeu de tête dans l'axe de l'attaque, nous vous conseillons de recourir plus souvent aux centres hauts. En ce qui concerne le jeu de tête, il y avait déjà une nouveauté intéressante dans FIFA 21 : les coups de tête manuels vous permettent de prendre le contrôle total et de décider mieux que jamais de l'endroit exact où vous voulez placer votre tir. Cela vaut aussi bien pour les occasions de but que pour les passes que vous faites de la tête.

Conseil supplémentaire : même pour les corners, vous devrez parfois faire des centres hauts. Dans FIFA 20, nous vous avions conseillé d'effectuer des corners courts de préférence, car les corners frappés en hauteur dans l'axe ne menaient généralement à rien. C'était déjà différent dans FIFA 21 et FIFA 22, mais également FIFA 23, où les corners frappés en hauteur peuvent à nouveau se montrer très efficaces.

Tirez plus souvent de loin : nous le prêchons depuis des années et nous continuons à le faire dans FIFA 23. Tirez davantage de loin et n'essayez pas toujours de vous retrouver juste devant le but ! Les tirs en dehors de la surface de réparation sont plus efficaces que la plupart d'entre vous ne le pensent. En outre, depuis FIFA 22, les gardiens de but ont été améliorés et il est devenu plus difficile de marquer un but dans la surface de réparation. Cependant, vous ne pouvez pas tirer dans toutes les situations possibles. Si vous tirez de loin, vous devez avoir le bon joueur et être au bon endroit pour le faire. Vous devez vous procurer suffisamment d'espace et le ballon doit être frappé avec votre pied fort. Ces deux conditions sont réunies ? Alors, tirez !

Nouvelle fonctionnalité : le tir puissant

Pour les tirs de loin, mais aussi pour les tirs à l'intérieur de la surface de réparation, vous devez absolument essayer le tir puissant, qui a été ajouté dans FIFA 23. Le tir puissant est un nouveau type de tir qui vous permet de viser plus manuellement et d'atteindre le but avec plus de précision. Toutefois, tout n'est pas si simple. En effet, avec le tir puissant, il est vraiment nécessaire de viser très précisément, sinon, difficile de faire mouche. Nous vous conseillons d'utiliser le tir puissant, en particulier si votre joueur a beaucoup d'espace et qu'il n'y a pas d'adversaire autour de lui.

Voici comment fonctionne le tir puissant : appuyez simultanément sur L1/LB, R1/RB et rond/B. La caméra effectue alors un zoom sur le joueur en possession du ballon jusqu'à ce qu'il tire. D'ailleurs, vous pouvez retirer cette animation de zoom en désactivant l'option tir puissant dans les paramètres de caméra. Lorsque vous exécutez un tir puissant, souvenez-vous que plus vous restez appuyé sur la touche de tir, plus le tir est puissant. Vous visez avec le stick gauche. Le ballon atterrit exactement (et non approximativement) là où vous visez avec le stick gauche. La précision est donc essentielle. Les joueurs avec de meilleures notes de tir ont plus de chances de réussir un tir puissant.

Conseil supplémentaire : il est important d'avoir de l'espace au moment où vous armez votre tir puissant. L'animation prend un peu de temps et si un adversaire est trop proche, il peut vous prendre le ballon assez facilement pendant que vous vous apprêtez à tirer. À l'inverse, lorsque vous défendez un tir puissant, vous devez sélectionner le plus rapidement possible le défenseur le plus proche du porteur du ballon adverse. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez plus de chance de courir vers la ligne de tir et de contrer le ballon.

04 Les dribbles - Essentiels pour gagner

Pour réussir dans FIFA 23, vous devez maîtriser le dribble mieux que jamais. Non seulement vous serez plus difficile à défendre, mais cela vous aidera aussi à vous libérer des situations périlleuses en cas de fort pressing de l'adversaire. Pour dribbler, il existe en tout trois possibilités dans FIFA 23, que nous allons vous présenter.

Nouveau : le dribble technique

Le dribble technique est le nouveau dribble classique avec le stick gauche. Il a été introduit pour rendre les dribbles plus souples et plus réactifs. De prime abord, le dribble technique fonctionne très bien. En effectuant des mouvements au bon moment, vous pouvez faire tourner la tête aux défenseurs. Le joueur en possession du ballon a plus de contrôle sur ses mouvements, effectue de meilleures touches de balle et possède globalement plus de stabilité. Cela signifie que vous pouvez prendre des risques dans vos dribbles.

En revanche, ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est le passage du dribble technique au dribble serré, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Ainsi, avant de vous lancer dans un dribble serré, vous devez d'abord maîtriser le ballon à l'aide de quelques touches de balle.

Conseil supplémentaire : le dribble technique peut être effectué par n'importe quel joueur disponible dans FIFA 23. Mais là encore, le principe reste le même : plus le joueur est bon et plus sa note de dribble est élevée, plus le dribble technique fonctionne bien.

Le dribble latéral

Déjà connu depuis FIFA 20, le dribble latéral est en réalité le dribble habile déjà introduit auparavant. Vous pouvez effectuer un dribble latéral avec la touche L1/LB et le stick gauche. La différence avec le dribble technique est que vous vous déplacez dans un périmètre plus restreint, que vous touchez le ballon à des intervalles plus courts et que vous réalisez donc des mouvements plus rapides.

Pour effectuer un dribble latéral dans toutes les directions (et pas seulement dans la direction du but adverse) vous devez utiliser le dribble latéral en angle fermé. Pour cela, appuyez simultanément sur L1/LB et R1/RB. Ainsi, votre joueur passera immédiatement en dribble latéral et n'aura pas besoin de se tourner vers le but adverse pour pouvoir effectuer un dribble latéral.

Avant d'effectuer un dribble latéral, nous vous recommandons de réaliser un retrait du ballon. Vous pouvez ainsi esquiver un tacle de l'adversaire et changer de direction. Appuyez sur L1/LB et orientez le stick gauche dans la direction où vous souhaitez aller. Important : il faut avant tout anticiper le comportement de votre adversaire. Gardez donc constamment un œil sur votre adversaire et réfléchissez au moment où il va probablement essayer de vous chiper le ballon.

Le dribble latéral peut aussi vous servir à gagner du temps, par exemple pour attendre un coéquipier qui est en train de se démarquer. Utilisez donc le dribble latéral pour tenir votre adversaire à l'écart et attendre le bon moment pour une passe en profondeur.

Vous pouvez bien sûr utiliser le dribble latéral aussi longtemps que vous le souhaitez pour, dans le meilleur des cas, éliminer plusieurs adversaires d'affilée. Cependant, vous devez tenir compte des points suivants : lorsque vous utilisez le dribble latéral, vous ne protégez pas le ballon de votre adversaire avec votre corps. Cela signifie donc que si vous anticipez mal le déplacement d'un adversaire, le ballon peut vous échapper rapidement. Nous vous conseillons donc de combiner le dribble normal et le dribble latéral, ainsi que le retrait du ballon dans votre palette de dribbles. Ainsi, vous aurez plus de chances d'enchaîner les dribbles sur une longue période.

Vous pouvez également passer votre adversaire grâce au double pas, en plus du dribble latéral. Le double pas est une feinte au cours de laquelle vous retirez le ballon, mais ne partez pas ensuite dans une autre direction. Au lieu de cela, vous revenez au dribble normal après un seul contact avec le ballon et effectuez un mouvement de sortie dans la même direction. Dans le meilleur des cas, votre adversaire pense que vous changez de direction après avoir retiré la balle. Il essaie d'anticiper et se déplace déjà dans cette direction avec son joueur. Avec un mouvement de sortie dans la même direction, vous laisserez assez facilement votre adversaire derrière vous.

Même lorsque vous dribblez latéralement, gardez toujours ceci à l'esprit : plus votre joueur est technique, plus l'exécution sera bonne. Les attributs les plus importants sont le dribble, l'agilité et l'équilibre. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser le dribble latéral avec des défenseurs centraux grands et raides, par exemple. En effet, si vous perdez le ballon, votre adversaire aura le champ libre pour atteindre votre but. Encore une dernière chose : après avoir utilisé le dribble latéral, il se peut que le joueur mette un certain temps à effectuer l'action suivante. Cela dépend de la position du ballon et du pied avec lequel votre joueur effectuera l'action suivante.

Le dribble agile

Déjà dans FIFA 21, une autre forme de dribble avait été introduite : le dribble agile. Utilisez-le avec R1/RB tout en déplaçant le stick gauche. Comme son nom l'indique, il vous permet d'être plus agile dans vos dribbles, vous vous déplacez plus rapidement et plus précisément avec le ballon. Dans ce cas, plus les notes de dribble, d'agilité, de réaction et de contrôle de balle de votre joueur sont élevées, plus il est rapide, précis et possède une bonne conduite de balle.

Il existe également le dribble agile contextuel, qui est optionnel, mais activé par défaut. Si vous l'activez, vos joueurs effectueront automatiquement des dribbles agiles dans certaines situations, par exemple lorsqu'ils se trouvent en situation de 1 contre 1 face à un adversaire. Vous pouvez désactiver le dribble agile contextuel dans les paramètres de la manette.

Conseil supplémentaire : nous ne pouvons que vous recommander d'intégrer de temps en temps le dribble agile dans votre jeu offensif. Cependant, vous devez posséder des joueurs très bons et très techniques pour pouvoir réellement prendre l'avantage grâce au dribble agile. Si vous l'utilisez avec des joueurs faibles ou moyens, le dribble agile ne fonctionnera pas comme prévu. De plus, n'utilisez pas le dribble agile de manière exagérée. C'est-à-dire que trop de dribbles agiles d'un seul coup peuvent devenir contre-productifs, car le ballon n'est pas aussi proche du pied et vous offrez des opportunités d'attaque à vos adversaires. Ainsi, si vous parvenez à passer des adversaires avec le dribble agile, vous devez ensuite rapidement repasser au dribble normal pour mieux sécuriser le ballon. Ne soyez pas trop gourmand et n'utilisez le dribble agile que lorsqu'il est vraiment nécessaire !

05 Les passes et les transversales - La précision et la vue d'ensemble avant tout

Les passes

Précédemment, nous avons déjà insisté sur la construction d'un jeu de passes sûr, qui peut s'avérer décisif dans votre réussite. En principe, chaque joueur FIFA devrait en être conscient. Pourtant, les passes contrôlées sont trop souvent négligées. Au lieu de cela, les joueurs appuient frénétiquement sur les touches X ou A pour avancer le plus vite possible. Cette technique fonctionnait certainement dans des jeux FIFA dans le passé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous devez réfléchir à chaque passe.

Si vous manquez de précision, cela se conclura souvent par des pertes de balle. Pour faire des passes précises, vous devez :

Regarder votre attaquant et ne pas vous tenir sur le côté ou dos à lui ;

Vous tenir à proximité du point d'appel ;

Veiller à ce qu'aucun adversaire ne se trouve sur la trajectoire de la passe ;

Jouer des ballons contrôlés, si possible avec une réception et une prise de balle au préalable ;

Appuyer sur la touche X ou A uniquement le temps nécessaire à la passe (par exemple, pour une passe très courte, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche de passe).

Les transversales

Pour aller de l'avant, il va de soi qu'il ne suffit pas de maîtriser le jeu de passes. Dans FIFA 23, les renversements ou les transversales sont un moyen efficace de combler les espaces et de créer des situations de jeu dangereuses. Ils sont devenus encore plus utiles depuis FIFA 22, car ils sont frappés avec plus de vitesse. Les ballons ne volent plus aussi longtemps dans les airs et arrivent plus rapidement à vos coéquipiers. Ici, une bonne vue d'ensemble est déterminante avant tout. Vous êtes mis sous pression et vous apercevez un joueur démarqué de l'autre côté du terrain ? Alors, n'hésitez pas à lui envoyer le ballon dans les airs ! Vous pouvez aussi jeter régulièrement un coup d'œil au radar. Vous y verrez plus précisément où se trouvent les espaces libres sur le terrain.

06 Gestes techniques - 3 exemples simples et efficaces

Lorsqu'on parle de gestes techniques, de nombreux joueurs n'osent toujours pas franchir le pas. Ces mouvements spéciaux seraient soit-disant trop compliqués, leur apprentissage prendrait trop de temps et ne mènerait finalement à rien. Nous avons déjà mis un terme définitif à ce mythe au cours des dernières années ! Il existe de nombreux mouvements qui ne sont pas du tout sorciers. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont extrêmement efficaces et améliorent considérablement votre jeu. Nous vous présentons trois gestes techniques simples qui peuvent déjà faire une différence (petite, certes, mais importante) et que vous devrez donc aussi ajouter à votre répertoire dans FIFA 23.

Le râteau arrière - Geste technique à deux étoiles

Depuis des années déjà, le râteau arrière fait partie des gestes techniques les plus appréciés de FIFA. Et il y a deux bonnes raisons à cela. Son exécution est simple et vous pouvez éliminer votre adversaire dans certaines situations de jeu.

Exécution

Pour effectuer un râteau arrière, appuyez d'abord sur R1/RB et orientez en même temps le stick gauche vers l'arrière en fonction du sens de déplacement de votre joueur. Par exemple, si vous courez tout droit vers le but de droite, orientez le stick gauche vers la gauche, si vous courez vers le but de gauche, orientez le stick gauche vers la droite.

Ce geste vous permet dans un premier temps de retirer la balle. Puis, dans un second temps, le mouvement du râteau arrière vous permet d'être totalement imprévisible et efficace. En effet, vous pouvez effectuer le mouvement de sortie du râteau arrière dans toutes les directions possibles. Cela signifie donc que vous pouvez soit laisser le stick gauche orienté vers l'arrière, soit le pousser vers la droite, la gauche ou l'avant.

Utilisation

L'avantage du râteau arrière est qu'il peut être utilisé dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles de sortie du râteau arrière rendent l'anticipation de vos mouvements presque impossible pour votre adversaire. Pour ne citer que deux exemples d'utilisation possibles :

Vous êtes rattrapé par un défenseur alors que vous sprintez. Si vous parvenez alors à utiliser le râteau arrière, vous laissez l'adversaire courir dans le vide et gagnez de l'espace. Vous faites une passe à votre attaquant à l'entrée de la surface de réparation. Avec au râteau arrière, vous pouvez éliminer votre adversaire et vous mettre en position de tir.

La feinte de tir - Geste technique à une étoile

Souvent, il suffit d'une feinte de tir pour mettre votre adversaire dans le vent. La plupart d'entre vous connaissent la feinte de tir classique, mais ce qui compte, ce sont ses différentes versions.

Exécution

En principe, vous appuyez d'abord sur la touche de tir/centre, puis directement sur la touche passe pour effectuer une feinte de tir. En même temps, vous déterminez avec le stick gauche la direction dans laquelle vous vous déplacez après la feinte de tir. Il ne tient qu'à vous de décider si vous souhaitez garder le rythme ou le perdre en changeant complètement de direction, par exemple. Vous avez également la possibilité de ne pas toucher le stick gauche du tout. De plus, vous pouvez effectuer une feinte de tir à l'arrêt. Enfin, il existe une feinte de tir suivie d'une accélération du rythme. Comment ça marche ? C'est simple : appuyez sur L1/LB en plus de la feinte de tir normale. Ainsi, si vous souhaitez effectuer une feinte de tir, par exemple en diagonale vers la droite ou la gauche, et gagner en vitesse, utilisez la touche L1/LB. Si vous parvenez à dépasser votre adversaire, il sera extrêmement difficile pour lui de vous rattraper.

Utilisation

La feinte de tir vous sera utile dans de nombreuses situations. Par exemple, vous pouvez utiliser la feinte de tir pour vous mettre dans des conditions idéales dans la surface de réparation et autour des seize derniers mètres. La feinte de tir à l'arrêt permet d'interrompre des duels de course avec vos adversaires. Si l'adversaire continue à courir, vous aurez à nouveau de la place pendant un court instant, ce qui vous donnera la possibilité de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de tir suivie d'une accélération est particulièrement utile dans les couloirs extérieurs, lorsque vous avez besoin de plus de vitesse pour sprinter avec vos ailiers.

Le râteau - Geste technique à deux étoiles

Le râteau est également un geste technique utile, extrêmement simple à exécuter.

Exécution

Pour réaliser un râteau, vous n'avez besoin que du stick droit. Orientez le stick dans la direction où vous souhaitez effectuer le râteau. Par exemple, si vous courez tout droit vers le but de droite et que vous souhaitez effectuer un râteau vers la droite, orientez le stick droit vers la droite. Important : Pour que le râteau fonctionne, vous devez maintenir le stick orienté dans la direction souhaitée pendant un court instant. Cependant, plus vous laissez le stick orienté dans cette direction, plus votre joueur effectuera des râteaux.

Utilisation

Pour une utilisation optimale du râteau, il est primordial de choisir le bon moment. Par exemple, vous courez vers l'avant avec votre joueur et un adversaire court vers vous. Vous supposez alors que votre adversaire va maintenant se mettre à tacler pour vous subtiliser le ballon. C'est au moment qui précède l'impact que le râteau rentre en jeu. Grâce au râteau, vous évitez le duel et laissez votre adversaire tacler dans le vide. Sans trop d'efforts, vous passez votre adversaire et vous vous rapprochez un peu plus du but adverse. Mais, comme nous l'avons dit : tout est une question de timing. Si vous utilisez le râteau trop tôt ou trop tard, ce dernier n'apportera pas la plus-value espérée et votre adversaire vous prendra le ballon dans le pire des cas.

Conclusion : Si vous n'avez jamais utilisé ces trois gestes techniques et que vous venez seulement de les intégrer dans votre jeu, vous constaterez rapidement que vous obtiendrez de meilleurs résultats dans FIFA 23. Avec le râteau arrière, la feinte de tir et le râteau, votre jeu sera plus créatif et imprévisible.

Conseil supplémentaire : Depuis FIFA 22, il est plus important que jamais d'utiliser vos gestes techniques de manière ciblée et dans le bon timing. Si le timing n'est pas bon, il est désormais plus facile pour vos adversaires de vous prendre le ballon. Cela signifie donc que dans FIFA 23, l'habileté et la technique sont de mises pour passer vos adversaires avec des gestes techniques. Il ne suffit pas de connaître et d'utiliser des gestes techniques. Le timing doit être parfait pour provoquer l'effet souhaité et prendre l'avantage grâce aux différents mouvements spéciaux.

07 Les penaltys - Un tout nouveau système

Alors que dans les précédentes versions de FIFA, les penaltys n'avaient pas ou peu évolué, le système a été entièrement remanié dans FIFA 23.

Voilà comment fonctionnent les nouveaux penaltys : l orsque vous exécutez un penalty, un cercle autour du ballon apparaît. Celui-ci grandit et rapetisse de manière alternative. Pour frapper le meilleur penalty, appuyez sur la touche de tir au moment où le cercle est le plus petit possible. Plus le tireur de penalty est bon, plus la taille du cercle autour du ballon évolue lentement et plus il est facile de saisir le bon moment. Dans FIFA 23, il n'existe plus de curseur pour placer votre penalty après avoir appuyé sur la touche de tir. Vous pouvez orienter le stick gauche à fond dans la direction souhaitée, sans vous soucier si la balle passe à des kilomètres du but. Ainsi, contrairement au curseur ultra sensible de FIFA 22, il est désormais beaucoup plus facile de tirer un penalty précis.

Conseil supplémentaire : Lorsque vous appuyez sur la touche de tir, vous continuez à déterminer la puissance du penalty en fonction du temps de pression que vous exercez. Cela signifie donc que si vous appuyez trop longtemps, le tir risque de passer à côté ou au-dessus. Trop de puissance signifie moins de précision. Par exemple, avec une puissance de tir trop élevée, les probabilités que le ballon n'aille pas exactement là où vous visez augmentent. Vous pouvez augmenter votre précision en tirant les penaltys avec de meilleurs joueurs. Dans FIFA 23, il est donc plus important que jamais de posséder un bon tireur de penaltys dans son équipe. Vous pouvez choisir le tireur avec la touche R2/RT. Pour doser la puissance du penalty, nous vous recommandons d'utiliser environ la moitié de la barre de puissance, voire un peu plus.

Conclusion : Malgré la disparition du curseur lors de la visée, il faut toujours un peu de dextérité pour transformer sereinement un penalty.

Tirs en finesse et lobs

En plus du tir normal avec rond ou B, vous avez bien sûr la possibilité de transformer votre penalty avec un tir en finesse ou un lob. Pour le tir en finesse, appuyez comme toujours sur rond/B et sur la touche R1/RB. Pour exécuter un lob, appuyez sur les touches rond/B et sur la touche L1/LB.

En revanche, les penaltys avec la finition synchronisée n'existent plus dans FIFA 23.

08 Les coups francs - Un nouveau système, de nombreuses possibilités

Tout comme les penaltys, les coups francs ont été entièrement remaniés dans FIFA 23. Nous allons vous présenter ce nouveau système.

Voilà comment fonctionnent les nouveaux coups francs : Dans les premiers mètres devant votre tireur, vous apercevrez une ligne jaune. Avec le stick gauche, vous pouvez déplacer cette ligne vers la gauche ou vers la droite, selon la manière dont vous souhaitez tirer votre coup franc. Autour de la balle, vous verrez une zone marquée et une croix directionnelle. Utilisez le stick droit pour déplacer la croix directionnelle dans la zone souhaitée. Grâce à la croix directionnelle, vous décidez de la manière dont vous voulez tirer et déterminez la courbe de la balle. Ensuite, appuyez sur la touche de tir. Plus vous resterez appuyé, plus le coup franc sera puissant. Mais attention : Trop de puissance signifie également moins de précision. S'il y a trop de puissance, le tireur n'aura plus aucun contrôle sur la précision du coup franc.

Les variantes de coup franc

Intérieur du pied

Comme son nom l'indique, vous tirez avec l'intérieur du pied. Si votre joueur est gaucher, déplacez la croix directionnelle à gauche sous le ballon, s'il est droitier, déplacez-la à droite sous le ballon. La balle prendra alors une trajectoire vers la droite. Vous voulez contourner le mur ? Alors, déplacez légèrement la croix directionnelle sur le côté pour obtenir un effet.

Extérieur du pied

Déplacez la croix directionnelle vers le côté opposé de votre pied fort. Vos chances de réussite avec les coups francs de l'extérieur du pied augmenteront si vous contournez le mur. Tirez comme Roberto Carlos !

Coup franc flottant

Déplacez plutôt la croix directionnelle vers le centre de la balle. Vous tirerez alors un coup franc presque sans effet. Notre première impression : les chances de réussites du coup franc flottant sont aléatoires. Mais n'hésitez pas à l'agrémenter d'un effet et à l'essayer vous-même.

Coup franc à ras de terre

Pour effectuer un coup franc à ras de terre, déplacez la croix directionnelle vers la moitié supérieure du ballon.

Le ballon piqué

Le dernier, mais non des moindres : Le ballon piqué Pour l'exécuter, frappez le ballon très bas, au centre. Vous déclencherez alors une balle très haute et très lente. Le ballon piqué n'est pas vraiment recommandé. Néanmoins, vous pouvez peut-être l'utiliser de temps en temps comme un centre surprenant dans la surface de réparation. Peu d'adversaires s'attendent à un ballon piqué en hauteur.

Conseil supplémentaire : Pour maîtriser les nouveaux coups francs dans FIFA 23, il faut de la pratique. Donnez-vous un peu de temps et entraînez-vous assidûment au cours des premières semaines. Vous pouvez utiliser l'arène d'entraînement de FIFA 23 pour vous exercer. Pour cela, sélectionnez les coups francs dans l'arène, puis choisissez librement la position du coup franc.

09 La force mentale - La réussite est une question d'état d'esprit

Du point de vue du gameplay, vous êtes maintenant fin prêt pour FIFA 23. Mais maîtriser le gameplay ne fait pas tout. Vous devez aussi être au top mentalement. Soyez honnête, vous savez de quoi nous parlons... Vous dominez le jeu, mais le ballon ne veut pas aller au fond des filets. Et pour couronner le tout, vous encaissez un but malheureux. Vous bouillonnez de colère, vous vous emportez, vous quittez le jeu et vous cassez peut-être même votre manette. Aucun doute : Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, font partie intégrante de FIFA, tout comme dans le football réel. Tout le monde veut gagner et personne n'aime perdre. Mais vos crises de colère ne vous mèneront nulle part ! Celui qui perd son sang-froid a déjà perdu le match.

Notre conseil : Si vous êtes à la traîne et que rien ne semble fonctionner, gardez votre calme. Essayez de rester concentré et fort mentalement. FIFA, c'est aussi une histoire de mental ! Si vous commencez à vous énerver sur des situations de jeu, sur vos joueurs ou sur FIFA en général, vous partez déjà perdant. Dès lors, vous vous emportez et vous finissez par voir le mal partout. Vous sabotez alors votre propre jeu et vous vous empêchez de montrer ce que vous savez faire. Seuls les joueurs qui sont mentalement forts et qui restent concentrés tout au long du match ont l'étoffe d'un champion FIFA.

Quand les émotions nous dépassent © Gonzalo Arroyo - FIFA