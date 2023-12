Best Swiss Albums : Les 20 meilleurs projets suisses de 2023

GRËJ & Djeemy RedUzi – Take Away For Two (3 décembre)

Beka – AWAY FROM ME (1er septembre)

est devenu l’un des pontes les plus respectés du hip-hop genevois. Alors forcément, après une décennie sans track à se mettre sous la dent, c’est dire si le comeback du natif des Pâquis allait être scruté de près. Un retour amorcé en juin 2022 avec « Bronco 92 », titre aux multiples références à la culture nineties. Si le morceau laissait présager un EP résolument ego trip, il est en réalité bien plus nuancé dans son contenu, à l’image de l’intimiste « Risques et Périls ».

émerge d’une période hyper productive, dont la signature avec le label parisien Ed Banger Records et les sessions stud’ en compagnie de Pharrell Williams ont provoqué un véritable raz-de-marée chez ses afficionados. Surfant sur cet engouement, l’helvète sort « THIS LAKE IS SUCCESSFUL », nouvel EP, après trois ans d’accalmie. Un arc narratif en 7 titres donc, porté par la web série du même nom. La recette du succès ? Prenez une pincée de Jamiroquai, un soupçon de Leslie Baxter, une once de Stereolab, un chouia de The Neptunes, coupez le tout en fines lamelles et servez le hors-d'œuvre façon « Ceviche » aux convives.

Nous voilà donc embarqués au sein du quotidien d’Ace, entre galères et débrouillardise : « I’m from the hood, where bestfriends, easily turn into enemies » dégaine le mc dans le magistral « Lessons ». Une réalité sans filtre et surtout sans artifices, dont beaucoup de rappeurs contemporains devraient prendre note. La symbiose manifeste entre le rappeur et le duo de beatmakers est telle, qu’on en vient presque à regretter le format court de l’EP.

sur « JE ROULE EN BACK » est à l’image de l’entièreté de son projet : se taper des barz. Comme son intitulé l’indique, « Stoopid Pack Vol1 » est ce que l’on pourrait définir comme étant du rap (in)conscient, genre bien particulier qui fusionne ego-trip, anglicismes à foison et second degré. Et bizarrement, ça fonctionne très bien.

Bien loin d’être dans l’egotrip, Ele A préfère raconter humblement son quotidien qu’elle définit comme étant un globe, d’où l’intitulé du projet. Sur l’intro de « Jeans », cette dernière sample une déclaration du génie genevois Makala, preuve que les grands esprits se rencontrent. Véracité des lyrics, flow smooth et attrait pour le old school, des composants qui ne sont pas sans rappeler les prémices d’un certain Mac Miller. Guère étonnant quand on sait qu’il fait partie des artistes préférés d’Ele A. 02 ‘til Infinity.

sur la première piste de l’EP « omar chappier », qui revisite pour l’occasion l’antagoniste tiré de la légende de Sleepy Hollow. Véritable démonstration de rap « dégueu-conscient » en huit segments, le skeud met en évidence les skills du surineur genevois : flow aiguisé, références pointues et punchlines d’outre-tombe sont de mise. « M.A.I.R en l'occurrence, Lanceur de pierres sur la concurrence » déblatère le kickeur via l’un des nombreux coups d’éclat du titre aux sonorités Détroit, « crack crack ». Si le rap est avant tout une compétition pour Mairo, celui-ci rend fréquemment hommage à ses pairs, comme c’est le cas avec « nouvelle écriture » et son s/o à Gims : « Ok, bande de cons y a pas d'fierté à faire d'la son-pri, Tous là à imiter lеs skins, les habits d'zombies ».