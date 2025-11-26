Le top 10 des meilleurs jeux Nintendo Switch 2 !

Depuis qu’elle a débarqué le 5 juin, la Nintendo Switch 2 a tranquillement pris sa place au soleil dans le paysage vidéoludique. Entre les jeux d’aventures géniaux, le gameplay (souvent) novateur et des exclusivités à en faire baver les joueurs Sony, le catalogue de la console hybride est déjà très complet.

01 The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

On commence ce top par la suite de Breath of the Wild (ne vous inquiétez pas, on en reparlera assez vite). Tears of the Kingdom, même s’il est reparti sur les bases de son prédécesseur, a réussi à encore innover avec son système de construction complètement fou et la physique intégrée. La suite d’un GOTY, le retour à Hyrule, et un jeu exceptionnel.

02 The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Nous y voilà, Breath of the Wild, en toute simplicité : l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Posez la question à toute personne ayant joué au soft, elle vous dira la même chose. À sa sortie, il a réussi à surpasser des attentes déjà colossales. Avec son open world, ses mécaniques, sa musique… Pour reprendre les mots chers de Steve Jobs : “C’est une révolution.” On recommande à n’importe quel gamer (mais pas que) de le faire une fois.

03 Hades II

Cette année, comme Clair Obscur : Expédition 33 , Hades II est à peu près partout dans les catégories du Game of the Year. Il faut dire que la suite du Roguelite de 2020 était très attendue, et les développeurs ont répondu présent. Cette fois-ci, on n’incarne plus Zagreus, mais sa sœur Mélinoé qui s’attaque à Cronos. Au programme, une rejouabilité exceptionnelle, de l’action en vue du dessus et un univers qui nous absorbe dès les premières minutes.

04 Hollow Knight : Silksong

On reste sur une suite que les joueurs attendaient tant bien que mal, et dans la catégorie des jeux indépendants géniaux avec Hollow Knight : Silksong. Cette fois, on est sur un Metroidvania en 2D dans lequel on est chargé de secourir le royaume de Pharloom. À faire d’urgence pour ceux qui n’ont pas peur de la difficulté et qui apprécient les combats au moins autant que les jeux de plateforme.

05 Donkey Kong Bananza

Nous y voilà, la première exclusivité Nintendo Switch 2 de cette liste (mais pas la dernière). Donkey Kong Bananza, c’était (enfin) le retour du gorille de Nintendo au premier plan. En prime, le jeu a été développé par les petits génies à qui l’on doit Super Mario Odyssey. Si l’on devait faire le classement des meilleurs jeux Nintendo Switch, Odyssey serait aisément dans le top 3, probablement aux côtés d’un des deux Zelda précédemment cités.

Bananza, c’est un jeu d’action-aventure haut en couleurs avec un gameplay résolument vertical. Énigmes, plateformes, exploration, combat… tout a été fait pour régaler les joueurs.

06 Split Fiction

Après It Takes Two, Hazelight Studios a encore frappé très fort avec Split Fiction. Comme sur leurs jeux précédents, on est ici sur un soft fait pour la coop à deux. En écran scindé (en local ou via internet), on incarne Zoe et Mio, deux écrivaines prises au piège dans leurs récits qui vont devoir s’en sortir en s’entraidant. Entre heroic fantasy et science-fiction, les niveaux réservent énormément de surprises et mélangent soigneusement les gameplays pour une nouvelle aventure hors norme.

07 Street Fighter 6

Petit détour par la famille des jeux de combat et Street Fighter 6. Même s’il est sorti il y a deux ans, le jeu de Capcom fait toujours figure de mastodonte. Il faut dire que de nouveaux persos continuent d’affluer, et avec un gameplay de départ aussi fluide, on peut difficilement en demander plus.

08 Final Fantasy Tactics

Avec FF Tactics, on fait un petit bond dans le temps. Initialement, le soft a vu le jour en 1997. Cette année, il a fait son grand retour à coups de modernisation. Le RPG à l’ancienne de Square Enix a tout pour raviver la nostalgie des joueurs rétro, et séduire les plus jeunes qui n’auraient pas eu la chance de toucher au jeu d’origine.

09 Mario Kart World

Forcément, pour sortir sa nouvelle console, Nintendo avait besoin d’un jeu qui alliait gage de qualité et public large. Comme souvent, c’est donc le plombier moustachu qui s’y est collé avec Mario Kart World. Sur le successeur de Mario Kart 8 Deluxe, on a désormais droit à un monde ouvert gigantesque, des courses en mode survie longues et haletantes, du contenu déblocable à chaque virage… c’est la renaissance de la licence, et l’occasion de faire hurler les membres de votre famille.

10 Cyberpunk 2077

Dans l’histoire du jeu vidéo, le lancement de Cyberpunk 2077 laissera longtemps une trace comme l’un des plus chaotiques que l’on ait connus. Et pourtant, à la manière de No Man's Sky, l’action RPG s’est depuis largement rattrapé. Avec son DLC génial qui met en scène notamment Idris Elba et son univers absolument fou (sans parler des graphismes magnifiques), Cyberpunk 2077 est à faire d’urgence.

11 Les différentes catégories de jeux Nintendo Switch 2

Si vous êtes perdu devant les appellations réservées au monde du jeu vidéo, voici un rapide rappel de quelques catégories vidéoludiques. Lorsque votre neveu vous affirmera qu’il adore les J-RPG et déteste les FPS, vous saurez de quoi il retourne.

Jeux d’aventure et d’exploration

De Donkey Kong Bananza à Legend of Zelda : Breath of the Wild en passant par Hades II, de nombreux jeux peuvent être rassemblés sous la bannière du jeu d’aventure. Entre les open worlds, les jeux d’action ou de plateforme, cette appellation est assez large, mais correspond généralement à des aventures prenantes et envoûtantes.

Jeux coopératifs

Split Fiction, une pépite à faire à deux © Electronic Arts

À l'image de Split Fiction, LEGO Voyagers, Overcooked 2 ou encore Portal 2, les jeux coop sont l'essence même des consoles Nintendo. En détachant les Joy-Cons, on peut rapidement transformer une soirée morose en éclats de rire communicatifs. On s’entraide, on se fait tomber dans le vide jusqu’à avancer main dans la main pour conjuguer immersion et fun à plusieurs.

Jeux de rôle (RPG)

À la manière des jeux d’aventure, les RPG peuvent désigner un paquet de choses différentes. Des J-RPG aux softs occidentaux, il y a un monde. Globalement, il est question ici de jeux dans lesquels le personnage évolue et progresse. Kingdom Come Deliverance II et Final Fantasy Tactics ont peu de choses en commun au premier abord, mais ils sont effectivement cousins.

Jeux famille et enfants

Le retour de Donkey Kong vaut son pesant de bananes © Nintendo

À l'inverse de GTA et The Last of Us , cette catégorie est adaptée au plus grand nombre. Ça tombe bien, Nintendo a toujours brillé dans ce secteur avec Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree, Mario Kart World, The Legend of Zelda : TotK ou BotW, Kirby Air Riders et compagnie.

12 Quels jeux Nintendo Switch 2 sont les plus innovants ?

Même s’il est difficile de quantifier le degré d’innovation qui entre en compte dans le développement d’un jeu sans se faufiler en plein cœur du studio, parfois, tout cela transparaît dans le gameplay. Par exemple, sur Super Mario Party Jamboree comme le prochain Metroid Prime 4: Beyond, la fonction souris des Joy-Cons 2 prend tout son sens pour nous aider à viser.

Dans Tears of the Kingdom, c’est carrément la physique qui a fait son apparition dans Hyrule. Lorsque l’on crée des machines, il faut prendre en compte les mêmes règles que celles du monde que l’on connaît. Une feature presque invisible qui prend tout son sens lorsque l’on se décide à donner aux joueurs la possibilité de créer des choses.

13 FAQ

Quels sont les jeux les plus populaires sur Nintendo Switch 2 ?

À l’heure actuelle, Mario Kart World est le jeu le plus vendu sur la nouvelle console de Nintendo avec 10 millions d'unités écoulées.

Quels jeux sont recommandés pour les nouveaux utilisateurs ?

Un jeu adapté à tous les publics comme Donkey Kong Bananza est parfait pour des joueurs qui n’ont pas forcément l’habitude des grandes aventures vidéoludiques.

Y a-t-il des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 ?

Donkey Kong Bananza, Mario Kart World ou le nouveau Kirby Air Riders sont des exclusivités Nintendo Switch 2. Il en va de même pour le prochain jeu Metroid ou The Duskbloods, le jeu développé par From Software ( Elden Ring , Dark Souls etc.) qui débarquera l’année prochaine.

Quel jeu Nintendo Switch 2 pour jouer en famille ?

De Split Fiction à Mario Kart World en passant par Super Mario Party Jamboree, ces trois jeux sont parfaits pour rassembler la fine équipe devant la console.

Pour trouver la perle rare, prenez ce classement en compte, mais à l’image d’un Gotaga aspiré par Légendes Pokémon : Z-A, n’oubliez pas que les goûts de chacun entrent évidemment dans l’équation. Le jeu de Game Freak n’est pas forcément au sommet du classement des softs sur Nintendo Switch 2, mais pour les fans de la licence, cela importe peu. Dans le pire des cas, avec les deux jeux Zelda ou Donkey Kong Bananza, en cas de cadeau, la prise de risque est minime.