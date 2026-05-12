Cómo asistir a un evento de Premier Padel: Consejos para principiantes

Hay un momento que todo primerizo recuerda, cuando la pelota rebota en el cristal trasero a toda velocidad, el público estalla y te das cuenta de que nada de lo que has visto en una pantalla podría haberte preparado para esto. Ver el Premier Padel Tour en directo es algo totalmente distinto.

Esta guía cubre todo lo que necesitas para planificar tu primer torneo Premier Padel con total confianza. Entradas, costes, asientos, qué llevar, qué esperar y cómo aprovechar al máximo cada hora.

The passion for padel is growing, and so are the crowds © Premier Padel/Red Bull Content Pool

01 Cómo comprar entradas

Lo primero que hay que entender es que Premier Padel no tiene una única plataforma universal de venta de entradas. Cada evento se gestiona localmente, lo que significa que las entradas para el Major de París se venden a través de un portal diferente al de las entradas para el P1 de Miami o el P1 de Madrid.

El proceso, sin embargo, es en líneas generales el mismo en todas partes:

Los sitios web oficiales de los torneos son siempre la fuente más segura y fiable. Cada evento tiene su propio sitio dedicado donde las entradas se ponen a la venta con semanas o meses de antelación.

El sitio web oficial de Premier Padel enumera todos los próximos eventos, con enlaces directos a la venta de entradas para cada parada de la gira.

Existen plataformas secundarias de venta de entradas, pero conllevan riesgos: precios inflados, autenticidad dudosa y ninguna garantía. Limítate a los canales oficiales.

The padel venue in Barcelona © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Las entradas suelen ponerse a la venta entre tres y seis meses antes del evento, y en algunas paradas (sobre todo en las Grandes Ligas y en las Finales del Circuito de Barcelona) se venden los pases de día de la ronda inaugural con sorprendente rapidez una vez que se ponen a la venta. Normalmente puedes elegir:

Los pases de un día son válidos para una sola sesión o para un día completo de partidos.

Pases de varios días o entradas semanales, que ofrecen una mejor relación calidad-precio si piensas asistir varios días.

Paquetes para las finales, que se venden por separado y a un precio superior, dada la demanda.

❗Punto importante: Reserva pronto. Los principales eventos, como el Major de París en Roland Garros, las Finales del Tour de Barcelona y los nuevos favoritos de los aficionados, como el P1 de Miami, han mostrado una fuerte tendencia a agotar las entradas con mucha antelación para los días y fines de semana de las finales. Se recomienda encarecidamente reservar con antelación.

La mayoría de los eventos ofrecen entradas digitales con código QR. Las políticas de reembolso varían según el evento y el organizador, así que lee atentamente las condiciones antes de comprar. La política estándar en la mayoría de las paradas es no reembolsar los pases de un día una vez comenzado el evento (a menos que un incidente grave o un fenómeno meteorológico altere el desarrollo del torneo), con cierta flexibilidad en caso de aplazamiento.

02 ¿Cuánto suelen costar las entradas?

Aquí es donde Premier Padel sorprende realmente a la gente. En comparación con otras grandes giras deportivas internacionales, el pádel profesional sigue siendo notablemente asequible.

Como guía general:

Los pases de día para la fase de clasificación de principios de semana y la ronda de 32 suelen estar en el extremo inferior de la escala de precios. Estas sesiones ofrecen una excelente relación calidad-precio, ya que seguirás viendo a jugadores de rango mundial compitiendo al más alto nivel, sólo que sin el drama de las rondas finales.

Las sesiones de cuartos de final y semifinales se sitúan en el rango medio y suelen ofrecer el mejor equilibrio entre intensidad y asequibilidad.

El día de las finales se pagan los precios más altos, y es comprensible. El ambiente, las apuestas y la calidad del juego el día de la final valen cada peso.

Los paquetes VIP y de hospitalidad están disponibles en la mayoría de las paradas y suelen incluir asientos de primera, a menudo junto a la pista o en gradas cubiertas elevadas, junto con comida y bebida, zonas de acceso exclusivo y a veces experiencias de conocer y saludar o entre bastidores.

¿Qué influye en el precio? Varios factores: la categoría del torneo (los Majors cuestan más que los eventos P2), la ciudad y el lugar, el día de la semana, la ronda y si optas por asientos cubiertos o al aire libre. Como regla general, un evento P2 en un mercado emergente será considerablemente más barato que un Major en París o las Finales de la Temporada en Barcelona.

En resumen: No necesitas un gran presupuesto para asistir a la Premier Padel. Incluso en las paradas premium, las sesiones entre semana ofrecen una experiencia de pádel de categoría mundial a un precio que no te hará saltar la banca.

Ariana Sánchez takes aim during the 2026 semi-final in Riyadh © Premier Padel/Red Bull Content Pool

03 Cómo es ver pádel en directo

Todo aficionado al pádel debería experimentar la proximidad, el ruido y la tensión de ver pádel en persona. Alejandro Galán rondando la red con esa mirada en los ojos antes de un golpe que aún no se ha producido; el bullicio de una grada abarrotada a dos metros de la pista; la intimidad surrealista de ver a atletas de talla mundial desde una distancia que sería completamente imposible en otros deportes.

Estás lo bastante cerca para oír a los jugadores hablar entre sí y verlos sudar. Lo bastante cerca como para ver la expresión de confianza en el rostro de Juan Lebrón cuando ejecuta un golpe de dejada perfecto que deja boquiabiertos a sus oponentes, o la capacidad atlética de Bea González cuando ejecuta uno de sus smashes característicos.

Nada en una pantalla, ni siquiera la mejor producción de retransmisiones del mundo, capta lo que realmente se siente al estar de pie a dos filas del cristal mientras Tapia y Coello juegan un peloteo de 40 golpes al final de un set decisivo.

Lo primero que notas es la extraordinaria velocidad y precisión con que juegan estas estrellas. En televisión, el ritmo del pádel de élite parece rápido. En persona, parece imposible. La pelota se mueve entre los jugadores en fracciones de segundo. Los golpes se lanzan con un sonido que te vibra en el pecho. Los globos flotan hacia arriba y luego desaparecen hacia abajo en ángulos que hacen que tu cerebro discuta con tus ojos, aterrizando en la última esquina de la pista.

Get a close up view of padel stars like Juan Lebrón © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Lo segundo es el cristal. Las pistas de Premier Padel están rodeadas de paredes panorámicas de cristal, y eso significa que tienes unos ángulos de visión que no existen en ningún otro deporte de raqueta. Desde una posición lateral, puedes ver a través de la pista, ver cómo la pelota se aleja de ti y luego vuelve por la pared más lejana, ver a las dos parejas simultáneamente, seguir las tácticas y los movimientos de un modo que el ángulo de una sola cámara de la televisión nunca permite.

Lo tercero es la intimidad. Las pistas principales de la Premier Padel, incluso en los grandes recintos, suelen contar con gradas que se sientan bastante cerca de la acción. No hay donde esconderse cuando el ambiente se vuelve electrizante. Y siempre acaba ocurriendo.

Y luego está el público. El público de la Premier Padel es, en muchas ciudades, una brillante mezcla de adictos al pádel que conocen la clasificación de cada jugador y cada matiz táctico, y recién llegados que vinieron por el evento y se quedaron por la adicción. Es ruidoso de una forma que no se permite a las multitudes de otros deportes, social de una forma que hace que todo parezca una fiesta en cuyo centro se celebra un acontecimiento deportivo de talla mundial.

Nothing beats being courtside at a padel match © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Elegir los mejores asientos

No hay un único asiento que sea el mejor en un evento de la Premier Padel. Depende del tipo de experiencia que busques.

Asientos en la línea de fondo (detrás del cristal trasero): Esta zona te ofrece la vista más directa de la pista en su conjunto, y es donde prefieren sentarse los aficionados más acérrimos. Puedes ver los balones en el aire y estás perfectamente situado para apreciar la profundidad y el ritmo del juego. El inconveniente: El cristal puede crear reflejos dependiendo de la iluminación.

Asientos laterales (a lo largo de la pista): Esta zona te ofrece la perspectiva única de la pared de cristal descrita anteriormente. Muchos asistentes experimentados consideran que ésta es la vista superior para comprender la estructura táctica del juego, especialmente para observar el movimiento y la interacción de la pareja de red. Los asientos laterales también te dan más posibilidades de escuchar a los jugadores interactuar entre sí.

Fila delantera frente a filas elevadas: Las filas delanteras te sitúan lo más cerca posible de la acción, lo que es fantástico en los momentos importantes, pero puede significar que tengas que estirar el cuello y te pierdas la imagen completa de la pista. Las filas ligeramente elevadas, sobre todo en la sección central de una grada, suelen ofrecer la visión general más limpia del juego.

Sombra y tiempo: En los eventos al aire libre, comprueba la posición del sol con respecto a tu asiento. Aunque la tendencia es claramente hacia más torneos bajo techo, algunos torneos de verano al aire libre pueden ser brutales por la tarde.

Fotografía: Las paredes de cristal reflejan la luz, lo que hace que la fotografía desde el lado de la pista sea realmente difícil sin un equipo profesional. Los asientos laterales ligeramente elevados funcionan mejor para hacer fotos casuales con el smartphone.

Familias: Las secciones superiores de las gradas, alejadas de los grupos de aficionados más ruidosos, suelen ser la opción más cómoda para las familias con niños pequeños. Todos los eventos de la Premier Padel son aptos para familias.

Consejo profesional: No pases por alto las pistas secundarias. Durante las primeras rondas de un torneo, los partidos en estas pistas se juegan sin gradas, y a veces puedes verlos desde sólo unos metros de distancia, lo que ofrece algunas de las vistas de pádel más intensas que jamás hayas experimentado. Estos partidos están incluidos sin coste adicional si ya has comprado un pase de un día.

04 Planifica tu día de torneo

Los torneos Premier Padel duran días enteros de partidos, de la mañana a la noche, en varias pistas. Ve con un plan, aunque sea vago, y tu experiencia será mucho mejor.

Llega antes de lo que crees que necesitas. Las colas de entrada en los eventos populares, especialmente los días de finales y semifinales, pueden ser considerables. Tómate al menos 30-45 minutos antes del primer partido que quieras ver. Aprovecha el tiempo extra para pasear por el recinto, recoger tu programa, tomar un café, estudiar la disposición de la pista y observar el calentamiento de los jugadores, que es tan espectacular como el propio partido.

Matches can run from 45 minutes to over two hours © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La duración de los partidos de élite suele oscilar entre 45 y 90 minutos, dependiendo de lo competitivos que sean los sets. Los partidos pueden durar hasta tres sets, y un partido igualado a tres sets en cuartos de final puede superar los 90 o incluso los 120 minutos. Sin embargo, puedes asistir durante cuatro o cinco horas y ver varios partidos completos.

Planifica las sesiones, no sólo los partidos. Los organizadores de los torneos publican horarios diarios, normalmente disponibles en el sitio web oficial del evento la víspera, en los que se indica el orden de juego en todas las pistas. La pista principal del estadio albergará los partidos de mayor nivel. Las pistas secundarias se disputan simultáneamente. Elige tus prioridades y navega en consecuencia.

En todas las sedes de la Premier Padel hay comida y bebida. La calidad y los precios varían significativamente según el lugar y la sede. Las sedes de lujo de las principales ciudades europeas tendrán buenas opciones; los eventos al aire libre en mercados más pequeños pueden ser más limitados. Llegar bien alimentado es siempre una buena estrategia para un largo día de torneo.

Los descansos entre partidos suelen ser breves (de 15 a 20 minutos), así que si tienes que cambiar de pista, hazlo con eficacia. La pista principal es la más popular y se llena rápidamente antes de los partidos de la carpa. También puedes moverte de tu asiento entre juegos cuando la suma de los juegos de un set sume un número impar. Esto ocurre cuando los jugadores cambian de lado cada dos juegos durante un descanso de 90 segundos. Normalmente está prohibido moverse y estar de pie durante los partidos.

05 Guía de supervivencia para la primera vez

Ir preparado marca la diferencia entre un buen día y un gran día. Esto es lo que te dirán los asistentes experimentados a Premier Padel:

Lleva calzado cómodo . Caminarás más de lo que esperas por el recinto y entre las pistas.

Lleva una capa extra , incluso para los eventos veraniegos al aire libre. Las sesiones vespertinas pueden enfriarse rápidamente, sobre todo en paradas del norte de Europa como Londres o Rotterdam.

La protección solar no es negociable en los eventos al aire libre en España, Oriente Medio o Miami, entre otros. Lleva protección solar y un sombrero tanto para las sesiones de mañana como de tarde.

Carga tu teléfono la noche anterior. Lo usarás constantemente para fotos, horarios, búsquedas en el ranking y publicaciones en las redes sociales.

Descárgate la aplicación oficial de Premier Padel antes de ir. Tiene los resultados en directo, el orden de juego e información sobre los jugadores, todo en un mismo sitio.

Respeta la etiqueta del partido . Se espera silencio durante los puntos. La etiqueta del pádel es similar a la del tenis en este sentido: Anima entre los puntos, no durante ellos.

Sé flexible con el horario . Los acontecimientos deportivos en directo casi siempre van con retraso. Deja un margen y no planees nada apretado para la última hora del día.

Quédate al menos a un partido completo desde el principio, en lugar de llegar a mitad de partido. El calentamiento, la preparación táctica y la progresión del juego son la mitad de la experiencia.

Habla con otros aficionados . El público de Premier Padel está bien informado y es genuinamente entusiasta. Aprenderás más de una conversación de cinco minutos con un asistente habitual que de una semana leyendo o viendo resúmenes.

Fans get a photo with Alejandro Galán and Federico Chingotto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

06 Preguntas frecuentes

Respuestas a todas tus preguntas ¿Cuánto duran los partidos de la Premier Padel? La mayoría de los partidos de élite duran entre 45 y 90 minutos. Un partido estándar a dos sets puede completarse en menos de una hora; un partido competitivo a tres sets puede durar dos horas o incluso tres en algunos casos. Este año, Premier Padel ha introducido el Punto Estrella, una nueva regla de puntuación que debería acortar la duración de los partidos. ¿Pueden asistir los niños a los eventos de Premier Padel? Sí. Los eventos de Premier Padel son aptos para familias, y los niños son bienvenidos en todos los torneos. Comprueba las entradas de cada evento para ver si hay entradas para niños a precio reducido o gratuitas, ya que muchos eventos las ofrecen para menores de 12 o 16 años. ¿Se agotan rápido las entradas? Depende del evento. Las entradas para las finales y semifinales de los torneos principales y P1, sobre todo en ciudades con una gran cultura de pádel como Madrid, Barcelona o París, se agotan con mucha antelación. Las sesiones de principios de semana suelen tener mucha más disponibilidad. Reserva con antelación para todo lo que vaya más allá de la ronda de 32 en los torneos de alto nivel. ¿Se puede salir y volver a entrar del recinto? Las políticas de reingreso varían según el evento y el lugar. Algunos torneos sellan o escanean tu entrada para volver a entrar, otros no lo permiten una vez que has salido del perímetro principal. Consulta la sección de preguntas frecuentes en el sitio web oficial del evento antes de tu visita. ¿Es fácil ver pádel para principiantes? Completamente. Las reglas son sencillas, la pista es lo bastante pequeña para seguir toda la acción sin perder la pelota, y el ritmo del juego lo hace inmediatamente apasionante aunque nunca hayas cogido una raqueta de pádel. Muchas personas asisten a su primer evento de Premier Padel sabiendo muy poco sobre este deporte y salen completamente enganchadas. ¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Premier Padel? El telón de la temporada 2026 de la Premier Padel se levantó en Riad P1 , dando comienzo a un apretado calendario de 26 pruebas en 18 países. Las principales estrellas del circuito iniciaron su búsqueda de títulos en Arabia Saudí el 9 de febrero, y los cabezas de serie Agustín Tapia - Arturo Coello se llevaron a casa el primer trofeo de la temporada. Puedes consultar el calendario completo de la Premier Padel 2026 aquí . ¿Dónde puedo ver Premier Padel si no puedo asistir en directo? Red Bull TV retransmitirá todos los partidos de la Premier Padel a partir de los cuartos de final de cada torneo, lo que garantiza un amplio acceso a los partidos de más alto nivel. Esta asociación que cambia las reglas del juego sigue poniendo el pádel al alcance de un público más amplio y garantiza que los aficionados de todo el mundo puedan seguir a sus jugadores favoritos y presenciar la emoción del mejor pádel del mundo. Encuentra más información sobre todos los torneos, incluida la venta de entradas, los horarios de los partidos, los resultados actuales, las actualizaciones de los jugadores y todas las últimas noticias en el sitio web de Premier Padel.

Premier Padel es la máxima categoría del pádel profesional, el circuito mundial oficial sancionado por la Federación Internacional de Pádel (FIP). En 2026, la gira abarca 26 torneos en 18 países, de Riad a Londres, de Buenos Aires a Barcelona, de las soleadas pistas de Miami Beach al histórico complejo de Roland Garros en París.

Si has estado siguiendo la acción en Red Bull TV y algo te dice que ya es hora de estar allí, confía en ese instinto.