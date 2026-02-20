Todo sobre Premier Padel 2026: rankings, puntos y favoritos

La temporada de Premier Padel 2026 comienza el 9 de febrero en Riad , pero la carrera por el campeonato empezó en realidad hace semanas. Cada jugador llegó con un número junto a su nombre, una clasificación que determina su siembra, su camino a través de los sorteos y, en última instancia, sus posibilidades de levantar trofeos. En el pádel, entender cómo funcionan los puntos es fundamental para saber por qué ciertas parejas dominan año tras año, y otras se desvanecen tras una brillante racha.

Las clasificaciones lo determinan todo: a quién te enfrentas en la primera ronda, a quién evitas hasta la final, y si estás defendiendo un título o buscando tu primer gran avance. Al final de este artículo, sabrás exactamente qué separa a un campeón de todos los demás que le persiguen, y por qué el sistema de clasificación y puntuación de Premier Padel premia la regularidad por encima de cualquier otra cosa.

01 ¿Quién parte como favorito al título en 2026?

Tapia - Coello will be the pair to beat in the men's game © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Agustín Tapia y Arturo Coello llegan a 2026 como los números uno indiscutibles, con 19.800 puntos y 13 torneos ganados en 2025. Una cifra sencilla para explicar su dominio: su racha de 47 victorias consecutivas durante la temporada 2024 sigue siendo la más larga de la historia del pádel. Ale Galán y Fede Chingotto, "Chingalán", ocupan el segundo puesto con 17.320 puntos, tras haber ganado siete títulos la temporada pasada.

Nuevas parejas sacuden el resto del campo con un top 10 capaz de cualquier cosa: Juan Lebrón forma ahora pareja con Leo Augsburger, un jugador de altos vuelos, mientras que Franco Stupaczuk se reencuentra con Mike Yanguas tras su auge a finales de 2024. Ambas parejas pueden sorprender a los equipos clasificados por encima de ellos en cualquier momento de la temporada.

En el lado femenino, Gemma Triay y Delfina Brea reinan con nueve victorias en 2025, pero una nueva pareja formada por Bea González y Paula Josemaría podría desafiarlas de inmediato. Las terceras cabezas de serie, Ariana Sánchez - Andrea Ustero, también han demostrado desde el principio que pueden aspirar a los títulos, levantando el trofeo P1 de Riad hace sólo unos días.

02 Cómo funciona el ranking de Premier Padel

Bea González chases a shot at the OOREDOO Qatar Major © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El sistema de clasificación de la FIP mide una cosa: la excelencia sostenida a lo largo de una temporada completa. Los jugadores ganan puntos en cada torneo en función de lo lejos que avanzan, y los eventos más importantes ofrecen más puntos. Tu clasificación se calcula a partir de tus 22 mejores resultados en todas las competiciones de Premier Padel y del FIP Tour. No se trata de un total de carrera, sino de una ventana móvil de 52 semanas, lo que significa que los puntos caducan exactamente un año después de haberlos ganado.

Si una pareja se pierde un torneo que ganó el año pasado, esos puntos desaparecen y su clasificación desciende, a menos que los sustituya por nuevos resultados. El sistema recompensa a los jugadores que aparecen en todas partes y rinden de forma constante, no a los que ganan una vez y desaparecen.

Para mantener los puntos, la conclusión es clara: tienes que igualar o mejorar el resultado del año pasado en cada torneo específico (esto es lo que se conoce comúnmente como "defender los puntos"). De lo contrario, se restarán puntos del total.

La clasificación se obtiene directamente de las clasificaciones individuales, que determinan la posición en los grupos y a quién te enfrentas al principio o al final de los torneos. El número uno de la clasificación es para quien acumule más puntos al final de la temporada.

03 Explicación de los niveles de los torneos de Premier Padel: Major, P1 y P2

The crowds pack into the Majors, such as Paris © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

No todos los torneos tienen el mismo peso. Premier Padel divide su calendario en tres niveles, y la estructura de puntos deja muy clara la jerarquía. Los cuatro Majors se sitúan en lo más alto: Qatar Major en Doha, Italia Major en Roma, París Major en Roland-Garros y México Major en Acapulco. Los ganadores obtienen 2.000 puntos, mientras que los finalistas ganan 1.200. Un título de Major equivale a dos victorias de P1 en puntos puros.

Los torneos P1, el segundo nivel, otorgan 1.000 puntos a los campeones y 600 a los subcampeones. Estos eventos, como Miami, Valencia y el P1 de Riad, que abre la temporada, conllevan un gran prestigio e implicaciones en la clasificación. Los torneos P2, el nivel más accesible, dan 500-600 puntos a los ganadores y 300-360 a los finalistas.

Tournament tier Winner points Finalist points Finals (one event) 1,500 N/A Major (four events) 2,000 1,200 P1 (10 events) 1,000 600 P2 (11 events) 600 360

La temporada 2026 incluye un total de 26 eventos en 18 países, incluidos los debuts históricos de Londres y Pretoria, con la siguiente distribución: cuatro Majors, 10 torneos P1 y 11 torneos P2. La ponderación es deliberada: ganar un Major importa más que ganar varios P2, lo que obliga a los mejores jugadores a rendir al máximo cuando más cuenta.

04 Por qué el sistema de puntos decide los campeonatos

Beatriz González battles at Premier Padel 2025 Finals in Barcelona © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Esto es lo que separa a los campeones de los aspirantes: el sistema de puntos castiga la ausencia y recompensa la presencia. Si te saltas incluso un Major, estarás dando a tus rivales hasta 2.000 puntos que podrán utilizar para superarte. Tapia y Coello ganaron 13 torneos en 2025, pero lo más notable es que aparecieron en todas partes y rara vez perdieron antes de las fases finales. Son el mejor ejemplo de que la regularidad supera a la brillantez esporádica. Una victoria masiva en P1 te da 1.000 puntos, pero tres abandonos prematuros en otros P1 te cuestan puntos potenciales que se acumulan a lo largo de la temporada.

Los calendarios de viajes también arruinan las clasificaciones. Los jugadores que no pueden mantener la forma en distintos países y superficies acumulan derrotas tempranas que les impiden acumular los 22 buenos resultados necesarios para estar en lo más alto de la clasificación. Los datos históricos demuestran que acabar como número uno del mundo suele requerir ganar al menos dos Majors, además de grandes carreras en la mayoría de los P1.

Las matemáticas no perdonan: Coello y Tapia empezaron 2026 con 19.800 puntos, mientras que Galán-Chingotto, segundos, tienen 17.320. Eso son casi 2.500 puntos de respiro construidos enteramente sobre la excelencia sostenida.

05 Lo que realmente se necesita para acabar número uno del mundo

Agustin Tapia and Arturo Coello are currently unbeatable © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Para acabar en el número uno del mundo de forma realista, una pareja suele necesitar al menos dos títulos Major (4.000 puntos). Añade tres victorias en P1 (3.000 puntos), y estarás sentado en 7.000 puntos antes de contar cualquier otro resultado. Pero la temporada no se detiene en cinco torneos.

Con 26 eventos en el calendario de 2026, necesitas carreras profundas y constantes para completar tus mejores resultados contando 22. Perderte un Major puede costarte unos 2.000 puntos que nunca recuperarás del todo a menos que ganes P1 adicionales para compensar. Una victoria P2 (500-600 puntos) equivale aproximadamente al 25-30 por ciento de un Major, por lo que se necesitan cuatro títulos P2 para igualar un Major.

He aquí un escenario práctico: si una pareja gana dos Majors, tres P1 y llega a semifinales en otros tres P1 (ganando 400-500 puntos cada uno), tiene prácticamente garantizado acabar entre los dos primeros.

Por el contrario, si sólo ganan un Major pero consiguen seis P1, acumularían unos 8.000 puntos. Competitivo, pero arriesgado si la pareja dominante arrasa en varios Majors. La Premier Padel Finals de Barcelona añade otra arista, ya que ofrece 1.500 puntos a los ganadores, pero sólo se clasifican las 16 mejores parejas (ocho en la competición masculina, ocho en la femenina).

En resumen: Las matemáticas del campeonato exigen que ganes los grandes y que nunca caigas antes de tiempo en un P1.

06 Predicciones para la temporada 2026

Galán and Chingotto are the only serious challengers in the men's contest © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Tapia y Coello siguen siendo los grandes favoritos para terminar de nuevo en el número uno. Su colchón de 2.500 puntos les da un margen de error del que no disfruta ninguna otra pareja, y han demostrado que pueden ganar a cualquiera, en cualquier superficie. Es de esperar que consigan al menos dos Majors y cinco P1. Galán-Chingotto presentan el único desafío probado por ahora, si pueden arrasar en uno o dos Majors y robar varios P1. Sus siete victorias totales en 2025 demuestran que están cerca.

El equipo revelación

Juan Lebrón and Leandro Augsburger make an entrance © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Observa al cuarto cabeza de serie Juan Lebrón- Leo Augsburger. El juego de transición de Lebrón combinado con la potencia del smash de Augsburger crea una pesadilla de pista rápida que podría producir sorprendentes victorias en Grandes en superficies agresivas.

En el cuadro femenino, Bea González - Paula Josemaría, segundas cabezas de serie, han formado pareja sin otro objetivo que llevar su explosividad a lo más alto de la clasificación.

Las parejas más peligrosas

Tamara Icardo and Claudia Jensen are famously tough to play against © Premier Padel/Red Bull Content Pool

El reencuentro de Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, terceros cabezas de serie, se antoja peligroso después de su explosión de finales de 2024, que incluyó un trofeo P2 y una final en un Major, venciendo a Chingotto y Galán con actuaciones impresionantes.

En el cuadro femenino, Tamara Icardo y Claudia Jensen, quintas cabezas de serie, presentan una mezcla única de rapidez y potencia de fuego que las hace muy peligrosas. Ya derrotaron a Josemaría - González, segundos cabezas de serie, en los cuartos de final de la P1 de Riad.

Alerta de caballo negro

Coki Nieto y Jon Sanz ya vencieron una vez a Tapia-Coello en las Finales 2024 de Barcelona, poniendo fin a esa histórica racha de victorias. Sanz es extremadamente imprevisible e incómodo para jugar contra él como zurdo, mientras que Nieto puede defender cualquier pelota que se le ponga por delante.

En la competición femenina, cuidado con el sexto cabeza de serie Marta Ortega - Martina Calvo. Ortega, ex número 1, aporta experiencia y capacidad como mentora, mientras que Calvo tiene un motor incansable con sólo 17 años.

El mayor riesgo

Cualquier pareja de las cinco primeras que viaje mal tendrá problemas, ya que el calendario de 18 países pondrá rápidamente al descubierto la fatiga física y mental.

Rivalidad a tener en cuenta

Bea González in action at the 2026 season-opener in Riyadh © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Algunos ya describen la rivalidad entre las dos primeras cabezas de serie del mundo, Tapia-Coello contra Chingotto-Galán, como "El Clásico". Ya se han enfrentado 25 veces, la mayoría en finales, con una ventaja de 18-7 para Tapia-Coello.

Su enfrentamiento más reciente fue en la final P1 de Riad 2026, donde los cabezas de serie dominaron y demostraron que siguen siendo favoritos (6-4, 6-2). Cada final entre estos dos equipos puede convertirse fácilmente en una epopeya de tres horas que se reduce a dos o tres puntos.

En la competición femenina, las cabezas de serie Gemma Triay - Delfina Brea tendrán probablemente como mayores enemigas a las segundas cabezas de serie Bea González - Paula Josemaría. Ambas parejas practican un pádel agresivo y sin cuartel que probablemente dará forma a una rivalidad a largo plazo.

07 PREGUNTAS FRECUENTES

Respuestas a tus preguntas sobre Premier Padel: ¿Cuántos puntos por ganar un Major? Los ganadores obtienen 2.000 puntos, los finalistas 1.200 y los semifinalistas aproximadamente 600-800 puntos, dependiendo del tamaño del cuadro. Después de cada torneo, cada pareja recibe un determinado número de puntos en función de lo lejos que haya llegado en el torneo. ¿Cuánto dura una temporada de Premier Padel? La temporada 2026 abarca desde el 9 de febrero (Riad P1) hasta el 13 de diciembre (Barcelona Finals), es decir, aproximadamente 10 meses. ¿Cuántos resultados cuentan para la clasificación? Tu clasificación se calcula a partir de tus 22 mejores resultados en torneos de la Premier Padel y de la FIP en un periodo de 52 semanas. ¿Los jugadores pierden puntos de un año para otro? Sí, los puntos caducan exactamente 52 semanas después de que un jugador los gane, lo que obliga a los jugadores a defender sus resultados anteriores o a ganar nuevos puntos para conservar su clasificación. ¿Cómo se deciden los cabezas de serie? Los cabezas de serie se basan en la clasificación FIP, y las parejas mejor clasificadas reciben los cabezas de serie más altos y las posiciones más favorables. Las parejas se clasifican en función de los puntos de clasificación combinados de los dos jugadores de la pareja. Por eso, a menudo vemos a jugadores peor clasificados esforzándose por formar pareja con jugadores que tienen más puntos que ellos. ¿Cuándo empieza la temporada 2026 de Premier Padel? El telón de la temporada 2026 de Premier Padel se levantó en Riad P1, dando comienzo a un apretado calendario de 26 pruebas en 18 países. Las principales estrellas del circuito iniciaron su búsqueda de títulos en Arabia Saudí el 9 de febrero, y los cabezas de serie Agustín Tapia - Arturo Coello se llevaron a casa el primer trofeo de la temporada.

08 ¿Dónde puedo ver Premier Padel?

Premier Padel tournaments are becoming bigger and more relevant every year © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Red Bull TV retransmitirá todos los partidos de Premier Padel a partir de los cuartos de final, garantizando un amplio acceso a los partidos de más alto nivel. Esta asociación que cambia las reglas del juego sigue poniendo el pádel al alcance de un público más amplio y garantiza que los aficionados de todo el mundo puedan seguir a sus jugadores favoritos y presenciar la emoción del mejor pádel del mundo.

Encuentra más información sobre todos los torneos, incluida la venta de entradas, los horarios de los partidos, los resultados actuales, las actualizaciones de los jugadores y todas las últimas noticias en el sitio web de Premier Padel .