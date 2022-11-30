F1

2022 佩雷兹专访

F1 Oracle Red Bull车队的佩雷兹 在F1 比赛中的表现，从未像现在这样好——在这里让我们快速回顾他在职业生涯第 12 个赛季的表现。
作者 Matthew Clayton
4 min read发布于
Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the United States Grand Prix on October 23, 2022.
© Getty Images/Red Bull Content Pool

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2020年的巴林国际赛车场，佩雷兹表现不佳，运气不好，看起来这将是他倒数第二场一级方程式比赛。
不过，换个角度想，佩雷兹此时没有什么可失去的。于是乎，墨西哥人上演了惊天逆转，从倒数第一赢得疯狂的 2020 萨基尔大奖赛分站冠军，这是他第 190 场比赛中的F1 首胜，同时，佩雷兹也成为墨西哥 50 年来首位 F1 冠军。 12 天后，他被宣布成为维斯塔潘2021 赛季 Oracle Red Bull Racing 车队的队友。 而现在，在他的职业生涯似乎从未像现在这样好过。
F1 Grand Prix of Singapore - Previews
F1 Grand Prix of Singapore - Previews
© Getty Images / Red Bull Content Pool
2022 年赛季，佩雷兹共计获得2个分站冠军、1次杆位、12次登上领奖台、3个最快圈速和305积分，比他职业生涯中的任何一个赛季都要多——赛季结束，他获得了职业生涯最佳战绩，在阿布扎比的赛季总决赛中，以第三名结束了这一年，略显遗憾的是，他以微弱的劣势错过了积分榜上亚军的殊荣。
F1 Grand Prix of Singapore
F1 Grand Prix of Singapore
© Getty Images / Red Bull Content Pool
车手们在其第 12 个 F1 赛季和第 32 个年头时，很少能再有新的突破与高度，但 2022 年的佩雷兹却上演了极不寻常的表现。 去年在阿塞拜疆的胜利之后，本赛季在摩纳哥和新加坡取得了进一步的胜利，这使他成为 F1 最重要的“街头霸王”，同时也为他提供了不久前还无法想象的工作保障。
Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Monaco Grand Prix on May 29, 2022.
Pérez's precision has shone on street circuits this season
© Getty Images/Red Bull Content Pool
当被问及为什么在许多车手都在放慢速度的时候，而他的成绩却在节节上升，佩雷兹发现很难将他的表现仅仅归因于一个因素。
他表示，总的来说，这是一个很好的赛季，让他具备更多的信心和动力，也更享受比赛带来的乐趣。
“我始终缺乏一点稳定性，因为我希望为冠军而战——但总的来说，这对车队来说是一个强劲的赛季。”
Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Monaco Grand Prix on May 29, 2022.
Winning Monaco would have been a pipedream for Pérez not so long ago
© Getty Images/Red Bull Content Pool
佩雷兹说：“一旦你真正退出这项运动，你就会意识到机会是多么的难得，而且总有一天会结束。”
“你可能比以前更清楚这一点。它让你更加享受它，因为它让你意识到早些时候的时光是多么艰难。而现在的境遇，它令人非常愉快。”
我的国家令人难以置信，他们如此支持我。让我对一切都非常满意
Sergio Pérez
本赛季，佩雷兹-维斯塔潘携手为Oracle Red Bull 车队获得了自 2013 年以来的第一座车队冠军头衔，事实证明，7 月宣布将墨西哥人的合约延长至 2024 年底，对车队和车手来说都是一项明智之举。
F1 Grand Prix of Japan
F1 Grand Prix of Japan
© Getty Images / Red Bull Content Pool
佩雷兹于 2011 年在澳大利亚的索伯车队开始其职业生涯，于Red Bull之前曾为麦克拉伦、印度力量 和赛点效力，佩雷兹现在经验丰富——在 F1 73 年的历史中，只有 11 位车手比他参加过更多的大奖赛。
Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the United States Grand Prix on October 23, 2022.
Pérez and Verstappen have proven to be a potent combination
© Getty Images/Red Bull Content Pool
佩雷兹表示：“这支车队非常强大，整体上非常稳定。”
“它有一群非常优秀的人，每个人都为同一个目标而努力。心态……一切都是为了胜利，总是为下一个目的和下一个目标而努力，这令人印象深刻。”
现在佩雷兹还有什么不同之处？ 一方面，他的人气飙升； 在 10 月的墨西哥城大奖赛上，佩雷兹的肖像似乎装饰了每一个广告牌和电视广告，这也是 395,000 多名车迷将今年在 Autodromo Hermanos Rodriguez赛道举行的比赛，变成为期三天嘉年华的一个重要原因。
F1 Grand Prix of Japan - Practice
F1 Grand Prix of Japan - Practice
© Getty Images / Red Bull Content Pool
其次，他在车队效力期间获得了多个绰号，尤其是在维斯塔潘与梅赛德斯车队的汉密尔顿展开激战后，他在 2021 年阿布扎比的冠军争夺战中发挥了关键作用，并因此被加冕为“国防部长”。
“我更喜欢攻击部长，”佩雷兹笑着说。
“我当然觉得我表现得不错——我很有侵略性，但我通常总是提供很好的空间，我觉得我是一个你可以与之一起比赛的人，我认为这很愉快。这里没有多少车手可以彼此缠斗、对抗的。”
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Abu Dhabi Grand Prix on December 12, 2021.
“A legend” was how Verstappen described Pérez after holding up Hamilton
© Getty Images/Red Bull Content Pool
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