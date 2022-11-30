2020年的巴林国际赛车场，佩雷兹表现不佳，运气不好，看起来这将是他倒数第二场一级方程式比赛。

不过，换个角度想，佩雷兹此时没有什么可失去的。于是乎，墨西哥人上演了惊天逆转，从倒数第一赢得疯狂的 2020 萨基尔大奖赛分站冠军，这是他第 190 场比赛中的F1 首胜，同时，佩雷兹也成为墨西哥 50 年来首位 F1 冠军。 12 天后，他被宣布成为维斯塔潘2021 赛季 Oracle Red Bull Racing 车队的队友。 而现在，在他的职业生涯似乎从未像现在这样好过。

F1 Grand Prix of Singapore - Previews © Getty Images / Red Bull Content Pool

2022 年赛季，佩雷兹共计获得2个分站冠军、1次杆位、12次登上领奖台、3个最快圈速和305积分，比他职业生涯中的任何一个赛季都要多——赛季结束，他获得了职业生涯最佳战绩，在阿布扎比的赛季总决赛中，以第三名结束了这一年，略显遗憾的是，他以微弱的劣势错过了积分榜上亚军的殊荣。

F1 Grand Prix of Singapore © Getty Images / Red Bull Content Pool

车手们在其第 12 个 F1 赛季和第 32 个年头时，很少能再有新的突破与高度，但 2022 年的佩雷兹却上演了极不寻常的表现。 去年在阿塞拜疆的胜利之后，本赛季在摩纳哥和新加坡取得了进一步的胜利，这使他成为 F1 最重要的“街头霸王”，同时也为他提供了不久前还无法想象的工作保障。

Pérez's precision has shone on street circuits this season © Getty Images/Red Bull Content Pool

当被问及为什么在许多车手都在放慢速度的时候，而他的成绩却在节节上升，佩雷兹发现很难将他的表现仅仅归因于一个因素。

他表示，总的来说，这是一个很好的赛季，让他具备更多的信心和动力，也更享受比赛带来的乐趣。

“我始终缺乏一点稳定性，因为我希望为冠军而战——但总的来说，这对车队来说是一个强劲的赛季。”

Winning Monaco would have been a pipedream for Pérez not so long ago © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹说：“一旦你真正退出这项运动，你就会意识到机会是多么的难得，而且总有一天会结束。”

“你可能比以前更清楚这一点。它让你更加享受它，因为它让你意识到早些时候的时光是多么艰难。而现在的境遇，它令人非常愉快。”

本赛季，佩雷兹-维斯塔潘携手为Oracle Red Bull 车队获得了自 2013 年以来的第一座车队冠军头衔，事实证明，7 月宣布将墨西哥人的合约延长至 2024 年底，对车队和车手来说都是一项明智之举。

F1 Grand Prix of Japan © Getty Images / Red Bull Content Pool

佩雷兹于 2011 年在澳大利亚的索伯车队开始其职业生涯，于Red Bull之前曾为麦克拉伦、印度力量 和赛点效力，佩雷兹现在经验丰富——在 F1 73 年的历史中，只有 11 位车手比他参加过更多的大奖赛。

Pérez and Verstappen have proven to be a potent combination © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹表示：“这支车队非常强大，整体上非常稳定。”

“它有一群非常优秀的人，每个人都为同一个目标而努力。心态……一切都是为了胜利，总是为下一个目的和下一个目标而努力，这令人印象深刻。”

现在佩雷兹还有什么不同之处？ 一方面，他的人气飙升； 在 10 月的墨西哥城大奖赛上，佩雷兹的肖像似乎装饰了每一个广告牌和电视广告，这也是 395,000 多名车迷将今年在 Autodromo Hermanos Rodriguez赛道举行的比赛，变成为期三天嘉年华的一个重要原因。

F1 Grand Prix of Japan - Practice © Getty Images / Red Bull Content Pool

其次，他在车队效力期间获得了多个绰号，尤其是在维斯塔潘与梅赛德斯车队的汉密尔顿展开激战后，他在 2021 年阿布扎比的冠军争夺战中发挥了关键作用，并因此被加冕为“国防部长”。

“我更喜欢攻击部长，”佩雷兹笑着说。

“我当然觉得我表现得不错——我很有侵略性，但我通常总是提供很好的空间，我觉得我是一个你可以与之一起比赛的人，我认为这很愉快。这里没有多少车手可以彼此缠斗、对抗的。”

“A legend” was how Verstappen described Pérez after holding up Hamilton © Getty Images/Red Bull Content Pool

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