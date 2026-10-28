Die besten VALORANT-Agenten für alle Rollen in 2026

Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

VALORANT verfügt mittlerweile über eine ständig wachsende Auswahl an einzigartigen Agenten. Das sorgt nicht nur für Abwechslung bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen, sondern bedeutet auch, dass die Auswahl eines Teams mit den stärksten Agents, die gut zusammenarbeiten, noch wichtiger geworden ist. Tatsächlich könnte die Wahl der Teamzusammensetzung auf dem Schlachtfeld bei Turnieren wie Red Bull Home Ground den Ausschlag geben.

Bei 31 Agenten im Kader ist die Wahl des richtigen Agenten schon die halbe Miete. Wir haben die neuesten Ranglistendaten und das Pro-Meta unter die Lupe genommen, um euch die besten VALORANT-Agenten des Jahres 2026 vorzustellen – vom S-Tier-Controller, über den alle reden, bis hin zum Geheimtipp unter den Sentinels, den niemand wählt, den aber jeder wählen sollte.

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01 Die VALORANT-Tierlist 2026

Willst du die Kurzfassung? Basierend auf den Daten aus Wettkampfspielen vom Oktober 2026 sind das die Agenten, die derzeit die meisten Spiele gewinnen:

S-Tier : Clove, Neon

A-Tier : Sage, Cypher, Phoenix, Fade, Sova

B-Tier : Killjoy, Vyse, Viper, Skye

C-Tier : Raze, Jett, Yoru, Chamber, Waylay, Reyna

Clove und Neon dominieren im Oktober 2026 das VALORANT-Meta mit einer Gewinnquote von 52,8 % für Clove und 52 % für Neon – das sind die sichersten und wirkungsvollsten Agenten.

Alles darunter ist im Ranglistenspiel bestenfalls situationsabhängig. Denk daran, dass sich die Ranglisten mit jedem Patch und jeder Kartenrotation verschieben und dass ein Agent, den du in- und auswendig kennst, dir oft besser dient als ein vermeintlich „besserer“ Agent, den du kaum gespielt hast.

Die Bedeutung der Teamzusammensetzung

Ein großartiger Agent ist nur so gut wie das Team um ihn herum. Du solltest nicht mit fünf aggressiven Duellanten in ein Match gehen, und ein Team, das nur aus Wächtern und Kontrollern besteht, könnte Schwierigkeiten haben, Druck auf den Gegner auszuüben. Eine gute Faustregel ist: ein Duellant, ein Initiator, ein Kontrolleur und ein Wächter, plus eine flexible fünfte Wahl, die zur Karte passt.

Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir für jede Rolle ein paar beliebte Agenten aufgelistet, damit du so gut wie möglich auf deine Matches und Turniere vorbereitet bist.

02 Duellanten

Jett ist die wohl mobilste Agentin in Valorant © Riot Games

Duellanten sind eure Frontkämpfer. Sie schaffen Platz, gewinnen den ersten Kampf und verschaffen dem Rest des Teams Raum für den Anschluss. Im Jahr 2026 stechen drei von ihnen besonders hervor.

Neon

Schnell, laut und derzeit die stärkste Duellantin in den Ranglistendaten. Neon kombiniert einen Sprint, zwei Energiewände und einen betäubenden Slide zu einem Kit, mit dem du Raum erobern kannst, bevor die Verteidigung Zeit hat zu reagieren. Ihre ultimative Fähigkeit belohnt gutes Zielen mit einem blitzschnellen Strahl, was sie zu einer Favoritin unter Spielern macht, die gerne offensiv spielen.

Rolle: Duellant

Gewinnquote im Ranglistenmodus: 52 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus : 5,5 %

Am besten geeignet für: Schnelle Angriffe und aggressive Vorstöße

Jett

Immer noch eine der am häufigsten gewählten Agentinnen im Spiel und nach wie vor die erste Wahl für Spieler, die spektakuläre Spielzüge zeigen wollen. Jetts Sprint, „Updraft“ und Rauchgranaten ermöglichen es ihr, günstige Winkel zu nutzen und sich wieder zurückzuziehen. Ihre ultimative Fähigkeit „Blade Storm“ kann eine Runde in der Eco-Phase entscheiden, da jeder Kopfschuss tödlich ist. Der Haken: Beliebtheit ist nicht gleichbedeutend mit Erfolg. Ihre Gewinnquote liegt bei knapp 50 %, daher braucht sie einen erfahrenen Spieler hinter der Maus.

Rolle: Duellant

Gewinnquote im Ranglistenmodus : 50,3 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus: 13 ,6 %

Am besten geeignet für: Spieler mit gutem Spielgefühl, die Mobilität lieben

Phoenix

Der Duellant der alten Schule hat 2026 ein Comeback gefeiert. Phoenix bietet autarke Unterstützungsfähigkeiten mit Blitzen, einer Mauer und einem heilenden Feuer, und seine ultimative Fähigkeit „Run It Back“ ermöglicht es dir, riskante Kämpfe einzugehen, ohne dafür den Preis zahlen zu müssen. Das macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl auf Karten, auf denen ein Solo-Einstieg belohnt wird.

Rolle: Duellant

Gewinnquote im Ranglistenmodus : 51,9 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus: 3,6 %

Am besten geeignet für : Spieler, die selbstständig mit „Flash“ angreifen und Kills erzielen wollen

03 Sentinels

Cypher solltest du unbedingt in deine Teamzusammensetzung aufnehmen © Riot Games

Sentinels sichern Standorte und Flanken ab und geben deinem Team das Selbstvertrauen, Rotationen durchzuführen. In den aktuellen Ranglistendaten enthält diese Rolle eine der am meisten unterschätzten Charakterauswahlen im Spiel.

Sage

Kaum jemand wählt sie aus, aber Sage hat die beste Gewinnquote aller Sentinels. Die einzige Heilerin in VALORANT kann Vorstöße verlangsamen, Eingänge mit Wänden versperren und einen Teamkollegen mit ihrer Wiederbelebungs-Ultimate zurückholen. In einem Modus, in dem Teams oft auf sich allein gestellt kämpfen, ist ein Spieler, der alle am Leben hält, sehr viel wert.

Rolle: Wächter

Gewinnquote im Ranglistenmodus: 52,2 %

Auswahlrate im Ranglistenspiel: 1,3 %

Am besten geeignet für : Teamplayer, die ihre Truppe im Kampf halten wollen

Cypher

Der Veteran der Sentinel-Rolle ist nach wie vor eine sichere Wahl. Mit Kameras, Stolperdrähten und Käfigen verschafft dir Cypher Informationen aus jedem Blickwinkel und ermöglicht es dir, auf die späten Runden hin zu spielen. Wenn du gerne langsam spielst, den Gegner durchschaust und Fehler bestrafst, ist er genau der Richtige für dich.

Rolle : Sentinel

Gewinnquote im Ranglistenmodus : 52 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus : 3,2 %

Am besten geeignet für : Geduldige Spieler mit einem Gespür für das Spiel

04 Controller

Clove is one of the best Controllers to have © ©Gamosaurus

Controller prägen den Kampf mit Rauch und nützlichen Fähigkeiten. Im Jahr 2026 ragt ein Name deutlich aus der Masse heraus.

Clove

Das Aushängeschild des aktuellen Metas. Clove führt die Gewinnraten-Charts mit 52,8 % an und ist zudem mit deutlichem Abstand die am häufigsten gewählte Controllerin. Der Grund ist einfach: Sie kann ihre Fähigkeiten auch nach dem Tod einsetzen, sich mit ihrer ultimativen Fähigkeit wiederbeleben und ist dafür gemacht, an vorderster Front zu kämpfen, anstatt sich hinter Rauchwolken zu verstecken. Für Solo-Queue-Spieler ist sie die einfachste Möglichkeit, ein Team zum Sieg zu führen.

Rolle: Controller

Gewinnquote im Ranglistenmodus: 52 ,8 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus: 13,9 %

Am besten geeignet für: Aggressive „Smoker“, die den Kampf suchen

Omen

Bei Omen sieht’s anders aus. Im Ranglistenspiel liegt er derzeit fast ganz unten auf der Liste der Gewinnquoten, aber auf höchstem Wettkampfniveau ist er nach wie vor einer der am häufigsten ausgewählten Agenten im Spiel. Seine Rauchgranaten, sein Blitz und sein Teleport geben Teams die Flexibilität, die sie auf jeder Karte brauchen. Wenn du mit einem gut abgestimmten Team spielst, lohnt es sich, Omen noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Rolle : Controller

Gewinnquote im Ranglistenspiel: 47,9 %

Auswahlrate im Ranglistenspiel : 2,4 %

Am besten geeignet für: Abgestimmte Teams, die flexible Rauch-Spielzüge lieben

Viper

Viper ist die Spezialistin unter den Controllern. Ihre „Toxic Screen“-Wand und ihre ultimative Fähigkeit „Viper’s Pit“ belohnen sorgfältige Vorbereitung und präzise Aufstellungen, was sie auf Profi-Ebene zu einem festen Bestandteil von Doppel-Controller-Kompositionen macht. Sie ist schwieriger zu meistern als die meisten anderen Controller, aber in den richtigen Händen kann sie einen ganzen Standort komplett absichern.

Rolle: Controller

Gewinnquote im Ranglistenmodus : 51,1 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus : 1,8 %

Am besten geeignet für : Aufstellungsfreaks und methodische Spieler

05 Initiatoren

Initiatoren sammeln Informationen und durchbrechen die Verteidigung. Zwei Agenten geben 2026 den Ton an.

Sova © playvalorant.com

Sova

Der russische Bogenschütze ist seit Jahren eine feste Größe in VALORANT und das ist er immer noch. Sein „Recon Bolt“ und seine „Owl Drone“ versorgen dein Team mit den nötigen Informationen, und seine „Shock Bolts“ sowie seine ultimative Fähigkeit „Hunter’s Fury“ bestrafen Spieler, die sich am falschen Ort verstecken. Sova ist außerdem einer der von Profis am häufigsten gewählten Agenten, was zeigt, wie gut sein Kit zu fast jeder Aufstellung passt.

Rolle: Initiator

Gewinnquote im Ranglistenmodus: 51,8 %

Auswahlrate im Ranglistenmodus: 8,1 %

Am besten geeignet für: Spieler, die das Team mit Informationen anführen wollen

Fade

Fade ist die beste Initiatorin, wenn es ums Aufspüren geht. Ihr „Prowler“ jagt Gegner, ihr „Haunt“ deckt sie auf und ihre ultimative Fähigkeit „Nightfall“ legt einen Standort lahm. Auf mehreren Karten zählt sie laut Ranglistendaten zu den Top-Agenten, und ihre Gewinnquote liegt auf dem Niveau von Sova.

Rolle: Initiator

Gewinnquote im Ranglistenmodus : 51,8 %

Pick-Rate im Ranglistenmodus: 5,4 %

Am besten geeignet für: Aggressive Initiatoren, die gerne jagen

06 Was die Profis wählen

Ranglistenspiele und Profispiel sind zwei verschiedene Welten. Beim Masters Santiago im März 2026 teilten sich Yoru und Viper mit einer Auswahlrate von jeweils 48,03 % den ersten Platz, während Sova und Neon die Top 4 vervollständigten. Im Verlauf der VCT-Phase 2 dominierten Omen, Neon und Sova in den meisten Regionen die Auswahlcharts, bevor sich die besten Teams der Welt bei den Champions in Shanghai trafen.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Profis auf Controller wie Omen und Viper sowie auf Informationsagenten wie Sova setzen, während Ranglistendaten eigenständige Picks wie Clove und Sage belohnen. Yoru ist ein gutes Beispiel. Er ist ein fester Bestandteil im Profibereich, liegt in der Rangliste aber im Mittelfeld, da sein Kit Teamwork und cleveres Timing erfordert.