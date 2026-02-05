FC 26 Ultimate Team: Das sind die besten Icons

Icons will in FC 26 Ultimate Team jeder in seiner Mannschaft haben. Nicht nur, weil die Karten nice aussehen, sondern weil sich viele Icons überragend spielen. Sie können zu deinem persönlichen Gamechanger werden, weil sie mit ihrer individuellen Klasse Matches manchmal allein entscheiden.

Da es mittlerweile sehr viele Icons in FC 26 Ultimate Team gibt, ist es aber gar nicht so einfach, die wirklich guten Karten im “Heuhaufen” zu finden. Einige Icons sind zwar teuer, aber spielen sich nicht besonders gut. Bei diesen sieben Icons lohnt sich ein Kauf auf jeden Fall - sobald du sie dir leisten kannst.

Info: Die Preise auf dem Transfermarkt in FC 26 Ultimate Team ändern sich täglich. Hier genannte Preise sind vom 5. Februar 2026.

01 FC 26 Ultimate Team Icons: Ruud Gullit

Ruud Gullit als Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZOM (ZM, ST)

Beste Ratings: 95 Finishing und 95 Shot Power

PlayStyles: Finesse Shot, Tiki Taka, Power Shot, Low Driven Shot, Pinged Pass, Aerial Fortress, Rapid, Press Proven, Enforcer

Preis: 9,28 Mio. Münzen

Dass die Icon-Karte des Niederländers zu den teuersten Spielern in FC 26 Ultimate Team zählt, ist keine Überraschung. Mit neun PlayStyles, zahlreichen Top-Werten und der Möglichkeit, ihn sowohl in der Mittelfeldzentrale als auch vorne im Angriff spielen zu lassen, ist Ruud Gullit eine unfassbare Karte. Wenn du ihn im Team hast, wirkt er wie ein Cheat, der sich kaum verteidigen lässt.

02 FC 26 Ultimate Team Icons: Maradona Future Stars

Maradona Future Stars Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ZOM (ST)

Beste Ratings: 97 Vision und 97 Ball Control

PlayStyles: Finesse Shot, Rapid, Dead Ball, Incisive Pass, Tiki Taka, Inventive, Technical, First Touch

Preis: 7,63 Mio. Münzen

Auch die Future Stars Icon von Maradona gehört zu den besten Karten im Spiel. Die Gründe sind fast die gleichen wie bei Ruud Gullit: Viele Top-PlayStyles, überragende Ratings mit 97 Vision als Highlight und die flexible Einsetzbarkeit im Mittelfeld und Sturm. Solltest du knappe acht Millionen Münzen angespart haben, dann lass’ Maradona für dich zaubern. Er wird sich bei dir mit traumhaften Pässen, Dribblings und Toren bedanken.

03 FC 26 Ultimate Team Icons: Ronaldo Nazario de Lima

Ronaldo als Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ST

Beste Ratings: 97 Finishing und 96 Dribbling

PlayStyles: Quick Step, Finesse Shot, Low Driven Shot, Technical, Trickster

Preis: 6,26 Mio. Münzen

Natürlich gehört auch R9 zu den besten Icons in FC 26 Ultimate Team. Das war in den letzten Jahren so. Und es ist auch jetzt wieder so! Ronaldo ist ein Vollblut-Angreifer, der dich begeistern wird. Ganz ehrlich: Welcher Verteidiger freut sich bei Werten wie 97 Finishing und 96 Dribbling darauf, gegen R9 in den Zweikampf zu gehen? Vermutlich keiner.

FC 26 Icon Geheimtipp - Es geht auch günstig! Tipp Die Robert Pires Unbreakable Icon für weniger als 150.000 Münzen hat einiges drauf: Top Technik und Abschluss! Donovan "RBLZ_Tekkz" Hunt

04 FC 26 Ultimate Team Icons: Paolo Maldini TOTY

Paolo Maldini TOTY Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: IV (LV)

Beste Ratings: 98 Stand Tackle und 97 Interceptions

PlayStyles: Intercept, Anticipate, Precision Header, Pinged Pass, Jockey, Slide Tackle, Aerial Fortress, Quick Step, Bruiser

Preis: 6,05 Mio. Münzen

Wenn in FC 26 Ultimate Team ein Verteidiger Bock darauf hat, es mit Spielern wie R9 und Maradona aufzunehmen, dann ist es wohl Paolo Maldini. Ratings wie 98 Stand Tackle und 97 Interceptions sowie seine passenden PlayStyles machen die Legende des AC Milan zu einem der besten Defensivspieler im Game.

05 FC 26 Ultimate Team Icons: Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic als Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ST

Beste Ratings: 99 Volleys und 97 Shot Power

PlayStyles: Low Driven Shot, Enforcer, Finesse Shot, Power Shot, Acrobatic, Tiki Taka, Technical, First Touch, Bruiser

Preis: 7,42 Mio. Münzen

Dass auch Zlatan bei den Top Icons in FC 26 Ultimate Team dabei ist, war doch wohl zu erwarten, oder? Die schwedische Legende ist ein wahrer Power Boost für deine Offensive. Wer die Icon von Zlatan Ibrahimovic zum Abschluss kommen lässt, muss mit dem Schlimmsten rechnen.

06 FC 26 Ultimate Team Icons: Eusébio

Eusébio als Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: ST

Beste Ratings: 96 Dribbling und 95 Long Shots

PlayStyles: Low Driven Shot, Quick Step, Finesse Shot, Chip Shot, Tiki Taka, Technical, Rapid, First Touch

Preis: 5,10 Mio. Münzen

Auch die Eusébio Icon gehört zu den besten Karten im Spiel. Der Portugiese ist ein Dribbelmonster und immer für ein Tor aus der Distanz gut. Ob Low Driven, Finesse oder Chip Shot: Eusébio kann alles und ist damit unberechenbar für die gegnerische Verteidigung.

07 FC 26 Ultimate Team Icons: Lilian Thuram

Lilian Thuram als Icon in FC 26 Ultimate Team © FUTBIN

Position: RV (IV)

Beste Ratings: 97 Slide Tackle und 95 Defensive Aware

PlayStyles: Bruiser, Jockey, Tiki Taka, Block, Intercept, Anticipate, Slide Tackle, Aerial Fortress

Preis: 5,00 Mio. Münzen

Die französische Legende ist einer der besten Verteidiger in FC 26 Ultimate Team. Die Icon von Lilian Thuram, Vater von Marcus (Inter Mailand) und Khéphren Thuram (Juventus Turin), spielt sich großartig. Das liegt an diversen PlayStyles, aber auch an Top-Ratings wie 97 Slide Tackle.

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig EA FC 26 Tipps .