EA FC 27 FUT Champions erklärt: Alles, was du wissen musst

FUT Champions ist zurück in EA Sports FC 27 – und bringt einige spannende Neuerungen mit! Die Änderungen am Modus geben dir mehr Freiheit und sorgen für ein überarbeitetes Belohnungssystem. In diesem Guide erfährst du alles über FUT Champions in EA FC 27: wie der Modus funktioniert, wann er startet und welche Belohnungen du dir sichern kannst.

Von der Couch und deiner Uni bis nach Miami: Nehme am Red Bull Wings Cup in EA FC 27 teil und qualifiziere dich über die University League und die Open League für das National Final am 14. November in Hamburg! Dort geht es um einen Spot für das World Final in Miami . Hast du das Zeug zum Wings Cup Champion in EA FC 27?

01 FUT Champions in EA FC 27: Was ist das überhaupt?

Christopher Nkunku dribbelt in EA FC 27 wieder für RB Leipzig © EA Sports

FUT Champions ist der wettbewerbsintensivste Modus in EA FC 27. Der Modus wurde erstmals in FIFA 17 als „Weekend League“ eingeführt; damals musstest du 40 Spiele innerhalb von 48 Stunden absolvieren. Im Laufe der Jahre sind die Anforderungen deutlich gesunken, wodurch der Modus für Spieler:innen aller Spielstärken zugänglicher geworden ist.

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FUT Champions ist ein Modus innerhalb von EA FC 27 Ultimate Team , in dem du 15 Spiele bestreitest und dabei so viele Siege wie möglich sammeln musst. Je mehr Partien du gewinnst, desto besser fallen deine Belohnungen aus. FUT Champions findet ausschließlich am Wochenende statt. Um teilnehmen zu können, musst du dir zuvor die erforderlichen Punkte erspielen.

15 Spiele - 15 Siege? © EA Sports

02 FUT Champions in EA FC 27: Wie funktioniert der Modus?

Wenn du den „Rivals“-Modus spielst, sammelst du „Champions Qualifications Points“. Du bekommst Punkte für jedes gespielte Spiel, wobei du für einen Sieg mehr Punkte erhältst als für eine Niederlage. Außerdem bekommst du mehr Punkte pro Spiel, wenn du in höheren Ligen spielst.

Sobald du 1.000 Qualifications Points hast, kannst du diese einlösen, um am Wochenende an FUT Champions teilzunehmen. Du hast dann das komplette Wochenende Zeit, bis zu 15 Spiele zu bestreiten und zu versuchen, so viele wie möglich zu gewinnen.

Da man sich qualifizieren muss und Spieler:innen in höheren Ligen leichter Punkte sammeln können, gilt FUT Champions als der wettbewerbsintensivste Modus im gesamten Spiel. Anders als in den Spielen der vergangenen Jahre steht die Teilnahme allen offen, aber du musst bis zum Start am Freitagabend genügend Spiele bestritten haben, um dich zu qualifizieren.

FUT Champions Timetable Jedes Wochenende beginnt der FUT Champions-Modus am Freitag um 20 Uhr MESZ und endet am folgenden Montag um 9 Uhr MESZ.

03 FUT Champions in EA FC 27: Was ist neu?

In diesem Jahr bleibt der Modus größtenteils unverändert. Du musst immer noch 15 Spiele bestreiten, immer noch 1.000 Qualifications Points sammeln, um teilzunehmen, und du kannst weiterhin Belohnungen erhalten, sobald du alle deine Spiele beendet hast.

Die Anzahl der Spiele, die du bestreiten musst, wurde im Laufe der Jahre von 40 auf 30, dann auf 20 und schließlich bereits in EA FC 25 auf 15 reduziert.

Verdiene Champions-Token und löse sie im Shop gegen Belohnungen ein © EA Sports

Während sich an der Spielmechanik von EA FC 27 nichts geändert hat, wurde das Belohnungssystem grundlegend überarbeitet. Statt fester Packs und Spieler:innen, die du abhängig von deinen Siegen erhältst, verdienst du in EA FC 27 Champions-Token. Diese kannst du anschließend im Shop gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.

Wie viele Champions-Token du auf den einzelnen Stufen erhältst, zeigt die folgende Übersicht:

1 Sieg – 15 Champions-Token

2 Siege – 20 Champions-Token

3 Siege – 30 Champions-Token

4 Siege – 40 Champions-Token

5 Siege – 50 Champions-Token

6 Siege – 60 Champions-Token

7 Siege – 75 Champions-Token und 10.000 Münzen

8 Siege – 90 Champions-Token und 15.000 Münzen

9 Siege – 110 Champions-Token und 25.000 Münzen

10 Siege – 135 Champions-Token und 35.000 Münzen

11 Siege – 165 Champions-Token und 50.000 Münzen

12 Siege – 215 Champions-Token und 75.000 Münzen

13 Siege – 275 Champions-Token und 105.000 Münzen

14 Siege – 350 Champions-Token und 145.000 Münzen

15 Siege – 450 Champions-Token und 250.000 Münzen

04 FUT Champions in EA FC 27: Welche Belohnungen gibt es?

Sobald du deine Matches abgeschlossen und deine Tokens eingelöst hast, kannst du im Shop auf den Reiter „Champions-Tokens“ gehen und sie für alles, was du möchtest, ausgeben. Hier ist die vollständige Liste der Belohnungen, die du mit Champions-Tokens kaufen kannst:

2x 77+ Gold-Spieler-Paket – 5 Token

10x 75+ Gold-Spieler-Paket – 15 Token

"Uppercut Jump Punch" Jubel-Item – 15 Token

1 von 5 83+ Gold-Spieler-Auswahl – 15 Token

5x 82+ Gold-Spieler-Paket – 25 Token

10x 80+ Gold-Spieler-Paket – 25 Tokens

„Cocky Strut“ Jubel-Item – 25 Token

TOTW-Spieler-Paket – 25 Token

20x 81+ Gold-Spieler-Paket (nicht handelbar) – 50 Token

1 von 4 85+ Gold-Spieler-Auswahl (nicht handelbar) – 50 Token

1 von 5 FUT Champions TOTW 3-Spieler-Auswahl (nicht handelbar) – 50 Tokens

2x 86+ Gold-Spieler-Paket – 75 Token

10x 83+ Gold-Spieler-Paket – 75 Token

10x 84+ Gold-Spieler-Paket (nicht handelbar) – 100 Token

Frontline Flair Evolution – 100 Token

1 von 5 82+ FUT Champions TOTW 3 Spielerauswahl (nicht handelbar) – 100 Token

5x 86+ Gold-Spieler-Paket (nicht handelbar) – 125 Tokens

3x 88+ Gold-Spieler-Paket – 200 Tokens

Die Belohnungen in FUT Champions können sich sehen lassen © EA Sports

Denke außerdem daran, dass du deine Token nicht unbedingt an dem Wochenende ausgeben musst, an dem du sie verdienst. Stattdessen kannst du sie sammeln und erst dann ausgeben, wenn du genug für eine Belohnung hast, die du wirklich haben möchtest.

05 FUT Champions in EA FC 27: Warum solltest du du den Modus spielen?

Auch wenn FUT Champions auf erfahrene, hochrangige Spieler:innen ausgerichtet ist, ist es ein Modus, den jeder spielen sollte, der sich qualifizieren kann. Die Belohnungen sind die besten aller Modi im Spiel.

Selbst wenn du nur gelegentlich spielst und aus den 15 Spielen nur wenige Siege holst, lohnen sich die Belohnungen. Da das Matchmaking des Modus auf deiner Bilanz an diesem Wochenende basiert, wirst du außerdem gegen Leute mit ähnlichen Ergebnissen antreten. Daher kannst du in manchen Matches sicher mithalten und nützliche Belohnungen verdienen, um dein Team zu verbessern.

06 FUT Champions in EA FC 27: Tipps für mehr Erfolg

Wenn du in FUT Champions gut abschneiden willst, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Stell sicher, dass du deine Taktik festgelegt hast und die beste Mannschaft aufstellst, die du dir leisten kannst. Du willst ja nicht langsam anfangen und die ersten Spiele verschwenden.

Versuche außerdem, nicht alle 15 Spiele am Stück zu absolvieren. So viele Partien in EA FC 27 können schnell anstrengend werden. Gönne dir regelmäßig Pausen und zocke erst wieder, wenn du dich wieder frisch fühlst. Besonders nach einer Niederlage oder wenn Frust aufkommt, kann eine kurze Auszeit helfen. In solchen Momenten verliert man leicht die Grundlagen aus den Augen, was die Chancen auf weitere Siege verringert. Leg nach einer Niederlage lieber eine Pause ein und starte anschließend mit einem klaren Kopf neu. Das kann dir letztlich mehr bringen als jeder Tipp, wie du besser spielst.

Wir hoffen, du fühlst dich jetzt optimal vorbereitet, um in EA FC 27 bei FUT Champions durchzustarten und dir einige der besten Belohnungen im Spiel zu sichern!