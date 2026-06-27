Forza Horizon 6: Die besten Autos im Spiel

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Forza Horizon 6 ist das heißeste Rennspiel 2026 . Der Open-World-Racer führt dich nach Japan und stellt dich im Land des Lächelns vor zahlreiche Herausforderungen. In unserem Einsteiger-Guide haben wir dir bereits verraten, was du auf deiner Sightseeing-Tour beachten musst und verraten, welche Scheunenfunde dich erwarten . Doch jetzt geht's ans Eingemachte: Die besten Autos in Forza Horizon 6. Diese Boliden dürfen in keiner Garage fehlen.

01 Road- und Street-Racing: Mazda Furai

Road-Races finden auf abgesperrten Rennstrecken statt: enge Kurven, saubere Geraden, kein Gegenverkehr. Street-Races dagegen führen durch Tokios echte Straßen und verlangen mehr Vielseitigkeit. Für Road-Races lohnen sich R-Klasse-Boliden, für Street-Races die etwas domestiziertere S1-Klasse.

Der Mazda Furai ist Pflicht für jede Garage in Forza Horizon 6. © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: Der Mazda Furai

Ein exzellenter Allrounder, der eine herausragende Beschleunigung mit einem nahezu perfekten Handling und hohem Top-Speed kombiniert. Der Furai kam mit Serie 1 der Festival-Spielliste ins Game und mauserte sich dank seines Dreischeiben-Wankelmotors direkt zu einem absoluten Fan-Favoriten.

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02 Bestes Dirt-Racing-Auto: Porsche 917 FE

Dirt-Racing belohnt keine rohe Kraft, es belohnt Kontrolle. Wer auf losem Untergrund zu viel Gas gibt, verliert seinen Grip und damit das Rennen. Wer zu defensiv fährt, verliert wichtige Zeit. Der Porsche 917 Forza Edition trifft diesen Balanceakt besser als jedes andere Fahrzeug in der Kategorie.

Porsche #3 917 LH Forza Edition © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: Porsche 917 Forza Edition

Was den 917 FE von anderen Dirt-Spezialisten unterscheidet, ist seine Kombination aus Topspeed und Grip auf Schotter, eine Mischung, die in dieser Klasse selten ist. Andere schnelle Autos werden auf losem Untergrund nervös; der Porsche bleibt stabil und lässt sich präzise steuern, auch wenn der Untergrund wechselt. Damit ist er nicht nur für reine Dirt-Rennen die beste Wahl, sondern auch für gemischte Strecken, die kurze Asphaltpassagen einstreuen. Hinzu kommt sein Vorteil gegenüber Konkurrenten wie dem Mazda MX-5 FE: Der 917 FE ist in nahezu allen relevanten Bereichen eine Spur stärker. Ein Vorsprung, der sich über eine lange Renndistanz klar bemerkbar macht.

03 Bestes Rallye-Auto: Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

Schotter, Lehm, enge Rallye-Pfade. Dirt-Rennen sind in Forza Horizon 6 allgegenwärtig. Du brauchst ein Auto mit Off-Road- oder Rally-Reifen und stabiler Kurvenführung auch auf losem Untergrund.

Der Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR ist das beste Rallye-Auto © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung : 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR

Der Lancer Evolution VIII MR ist das beste Rally-Auto im Spiel und das für kleines Geld. Seine Kombination aus Speed, Off-Road-Grip und Handling schlägt alle direkten Konkurrenten in der Kategorie. Der entscheidende Vorteil gegenüber dem Subaru Impreza, mit dem er sich den Preis teilt: marginal bessere Werte in nahezu allen relevanten Bereichen.

Das mag nach wenig klingen, macht sich aber auf langen Dirt-Strecken spürbar bemerkbar. Mit gezielten Upgrades (stärkerer Motor, Rally-Fahrwerk, verbesserte Bremsen) wächst der Vorsprung weiter. Wer auf Schotter gewinnen will, fängt hier an.

04 Bestes Cross-Country-Auto: 2022 Subaru BRZ Forza Edition

Cross-Country-Rennen klingen nach einer Mischung aus Asphalt und Gelände und das stimmt auch, aber der Anteil abseits befestigter Straßen ist deutlich größer als erwartet. Wer ein reines Straßenauto nimmt, verliert auf dem ersten Schotterabschnitt. Wer ein reines Off-Road-Fahrzeug wählt, verliert auf dem kurzen Asphaltabschnitt.

Perfekt für Querfeldeinrennen: 2022 Subaru BRZ Forza Edition © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: 2022 Subaru BRZ Forza Edition

Optisch ungewöhnlich für einen Off-Road-Spezialisten, liefert der BRZ Forza Edition eine perfekte 10er-Wertung im Off-Road-Bereich bei richtiger Abstimmung. Auf Schotter bleibt er stabil und präzise, auf Asphalt verliert er kaum Boden gegenüber dedizierten Straßenautos. Den Aftermarket-Spot im Sotoyama Ski Resort muss man einmal ansteuern, danach ist das Fahrzeug dauerhaft verfügbar. Für Cross-Country-Rennen gibt es keine bessere Wahl.

05 Bestes Drift-Auto: 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

Driften ist die technisch anspruchsvollste Disziplin in Forza Horizon 6. Ohne das richtige Setup aus Frontmotor, Hinterradantrieb, speziell abgestimmten Drift-Reifen und einer sorgfältig kalibrierte Gewichtsverteilung dreht das Auto weg, bevor die erste Kurve überhaupt beginnt. Einen Standard-Sportwagen in ein Drift-Monster zu verwandeln kostet Zeit und Credits. Der GR Supra Formula Drift erspart beides.

Der perfekte Drifter: 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: 2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

Der Name ist Programm: Dieses Fahrzeug ist für genau diese Disziplin gebaut. Bereits ab Werk will der GR Supra aus jeder Kurve herausschieben. Das Heck bricht kontrolliert aus, lässt sich sauber halten und ebenso sauber wieder einlenken, was für lange Driftketten und hohe Punktzahlen entscheidend ist. Mit etwas Tuning auf Leistung und Fahrwerksbalance ist er auf einem Niveau, das kein anderes Auto in der Disziplin auch nur annähernd erreicht. Für Drift-Challenges und Drift-Zonen ist er die erste und einzige Wahl. Erhältlich ist er für 185.000 Credits in der Autoshow.

Driften wie ein Profi: Drift-Ass Elias Hountondji von den Red Bull Driftbrothers lässt den neuen BMW M2 Drift Competition im Herzen des BMW Werks München spektakulär zum Leben erwachen.

2 Min Der BMW Werksdrift der Red Bull Driftbrothers Was passiert, wenn man den 1100 PS starken BMW M2 Drift Competition durch eines der modernsten Autowerke der Welt driften lässt? Präzision trifft auf Adrenalin – und ein Traum wird Realität.

06 Bestes Drag-Auto: 2012 Nissan GT-R Black Edition R35 Forza Edition

Drag-Racing reduziert alles auf eine einzige Frage: Wer kommt am schnellsten von A nach B, in einer geraden Linie, ohne Kurven, ohne Taktik? Was zählt, sind Launch und Beschleunigung – und optional Topspeed auf langen Strips.

Der Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: 2012 Nissan GT-R Black Edition R35 Forza Edition

Was dieses Fahrzeug besonders macht: Trotz Hinterradantrieb und einer absurden Leistung von rund 3.000 PS gibt es beim Start keinen nennenswerten Schlupf. Das Auto schießt von der Linie, ohne zu zucken. Über 480 km/h sind möglich, und der Weg dorthin geht schneller als bei jedem anderen Fahrzeug im Spiel. Was der GT-R an absolutem Topspeed gegenüber dem Toyota Sprinter Trueno AE86 FE minimal einbüßt, holt er durch seine unübertroffene Beschleunigung wieder auf.

Die meisten Drag-Strips sind ohnehin zu kurz, um diesen Unterschied relevant werden zu lassen. Einziger Haken: Das Fahrzeug ist nur über Wheelspins, einen Aftermarket-Spot in der Nähe eines Drag-Strips oder das Auktionshaus erhältlich.

07 Bester Allrounder: Mazda 787B

Die meisten Fahrzeuge in Forza Horizon 6 sind Spezialisten. Der Lancer Evo gewinnt auf Schotter, der GT3 RS dominiert Tokios Straßen, der GR Supra regiert die Drift-Zone, aber keines dieser Autos taugt für alles. Der Mazda 787B tut es.

Der Mazda 787B in Forza Horizon 6 hat schon bessere Tage gesehen. © Phil Briel / Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: Mazda 787B

Der Mazda 787B ist neben dem Mazda Furai der vielleicht vollständigste Rennsport-Allrounder im Spiel. Auf Asphalt ist er schnell genug, um mit dedizierten Road-Race-Autos mitzuhalten. Auf Schotter überrascht er mit einer Stabilität, die man einem Le-Mans-Prototypen nicht unbedingt zutrauen würde. Auf der Drag-Strip liefert er solide Zeiten. Was ihn auszeichnet, ist nicht eine einzelne herausragende Stärke, sondern das vollständige Fehlen echter Schwächen.

Wer nur ein Auto für alles fahren will, für Freies Fahren, Events quer durch alle Disziplinen oder einfach zum Erkunden Japans, greift zum 787B. Er ist der zuverlässigste Begleiter in einem Spiel mit über 600 Konkurrenten. Erhältlich ist er als Scheunenfund im Spiel .

08 Bestes Time Attack-Auto: Lotus Exige WTAC

Wer sich an die Time Attack-Herausforderungen wagt, braucht einen Boliden, der Downforce, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Handling in sich vereint. Und genau hier kommt der Lotus Exige WTAC ins Spiel.

Unsere Empfehlung: Lotus Exige WTAC

Kein anderes Auto im Spiel erzeugt so viel Abtrieb wie der Exige in der WTAC-Konfiguration. Das Ergebnis ist eine Kurvengeschwindigkeit, die sich auf engen, technischen Time-Attack-Layouts in einen kaum einholbaren Vorteil verwandelt. Das Auto klebt in Kurven, die andere Fahrzeuge zum Bremsen zwingen. Der Exige fährt sie einfach durch. Auf geraden Abschnitten ist er kein Rekordbrecher, aber Time-Attack-Strecken sind selten dafür ausgelegt, Topspeed zu belohnen. Wer konsequent schnelle Rundenzeiten fahren will, kommt am Lotus Exige WTAC nicht vorbei.

09 Bestes R-Klasse-Auto: 2018 Ferrari FXX-K Evo

Wer 4,5 Millionen Credits ausgibt, erwartet das Beste. Der Ferrari FXX-K Evo liefert es. In der R-Klasse, wo die schnellsten und extremsten Fahrzeuge des Spiels gegeneinander antreten, setzt er den Standard für das, was ein vollgetuntes Auto leisten kann.

Der Ferrari FXX-K EVO ist bei Straßenrennen kaum zu schlagen © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: 2018 Ferrari FXX-K Evo

Bereits ohne jedes Tuning zeigt der FXX-K Evo Werte, die andere Fahrzeuge erst nach aufwändigem Umbau erreichen: herausragende Speed, exzellentes Handling, starke Bremsleistung. Der einzige Bereich, in dem Vorsicht angebracht ist, sind sehr enge Kurskombinationen. Bei dieser Leistungsdichte kann ein falsches Einlenken schnell zu viel werden. Wer das Auto kontrolliert einsetzt, hat auf Road-Race-Strecken mit langen Geraden und schnellen Kurven kaum einen ernsthaften Gegner zu befürchten. Für alle, denen der GR GT Prototype zu günstig und zu vernünftig ist: Der Ferrari ist die radikalere, teurere und noch schnellere Alternative. Eine Welcome-Pack-Edition ist ebenfalls verfügbar und kommt bereits mit einem starken Grundsetup.

10 Bestes Einsteiger-Auto: 2022 Mazda MX-5 Miata RF

Nicht jeder startet in Forza Horizon 6 mit einem prall gefüllten Credits-Konto. Und selbst wer Geld hat, braucht ein Auto, das einem das Spiel beibringt, bevor man sich in einen 4-Millionen-Ferrari setzt. Der Mazda MX-5 Miata RF ist dafür die perfekte Wahl und er bleibt weit über die ersten Spielstunden hinaus relevant.

Der MX-5 Miata Forza Edition ist rasend schnell © Xbox Game Studios

Unsere Empfehlung: 2022 Mazda MX-5 Miata RF

29.000 Credits ist ein Preis, der keine echte Einstiegshürde darstellt. Dafür bekommt man ein Fahrzeug mit Hinterradantrieb und ausgewogener Balance, das auf der Straße sauber zu fahren ist, in Kurven präzise antwortet und keine Tücken hat. Gleichzeitig ist der MX-5 einer der besten Drift-Einstiege im Spiel: Schon im Serienstand tendiert er dazu, das Heck seitlich zu stellen, und lässt sich in langen Driftketten halten, ohne auszubrechen. Mit Drift-Reifen und etwas mehr Leistung ist er für alle Drift-Challenges im Spiel gerüstet. Wer das Fahren lernen, Drift-Mechaniken verstehen und gleichzeitig Rennen gewinnen will, fährt MX-5.