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GTA 6-Sammelkarten: Alle Sets, Karten und ihr Wert
18 Sets, 480 Karten und Pfandhäuser, die bis zu vierstellige Summen zahlen: Hier ist dein kurzer Überblick über alle Sammelkartensets in GTA 6, plus Trophäen und Verkaufstipps.
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GTA 6 bietet 18 Sammelkartensets mit insgesamt satten 480 Karten, von denen einige im Pfandhaus einen überraschend hohen Geldbetrag einbringen. Vergiss Päckchen, Folienverpackungen und diesen einen Cousin, der dir deine Rookie-Karte nie zurückgegeben hat. In GTA 6 sind die Sammelkarten überall in Leonida versteckt, von Garagen über Werkzeugkästen bis hin zu zufälligen Küchentischen.
Hier findet ihr alles, was ihr über die Sets, die Nummern und den Ablauf des Sammelns wissen müsst, ohne auch nur ein einziges Versteck zu verraten.
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GTA 6-Sammelkarten auf einen Blick
Sammelkarten sind eine der größten Nebenaktivitäten in GTA 6. Jede Karte ist ein fiktives Stück der Spielwelt: erfundene Baseball-, Basketball-, American-Football- und Fußballmannschaften, Tänzer:innen, Comic-Helden und ein paar ausgefallene Sets mit Namen, die definitiv ab 18 sind. Du kaufst sie nicht, du findest sie und sobald sie in deiner Sammlung sind, bleiben sie dort, selbst wenn du sie gegen Bargeld verkaufst.
- Kartensets: 18
- Karten insgesamt: 480
- Kleinstes Set: „Backyard Wrestling“ (12 Karten)
- Größte Sets: fünf Sets mit jeweils 36 Karten
- Kartentypen: Baseball, Basketball, American Football, Fußball, ausgefallene Motive, Tänzer, Comics
- Verkaufsorte: Pfandhäuser
- Verkaufswert: etwa 20 $ bis weit über 1.000 $ pro Karte
- Für 100 % erforderlich: mindestens 15 von 18 Sets plus je 3 Karten aus jedem der 5 Bezirke
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Alle 18 Kartensets in GTA 6
Die Sets lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zehn davon sind Sportmannschaften aus Vice City, Liberty City und Los Santos – ja, Rockstar konnte es sich nicht nehmen lassen, seinen anderen berühmten Städten eine kleine Hommage zu widmen. Der Rest ist eine bunte Mischung aus Wrestling, Tänzerinnen, Comics und purem Rockstar-Humor.
Stadtmannschaften (10 Sets):
Set
Typ
Anzahl Karten
Vice City Flamingos
Baseball
24
Vice City Narcos
Basketball
24
Vice City Manatees
Football
24
Vice City Club De Fútbol
Soccer
30
Liberty City Swingers
Baseball
24
Liberty City Penetrators
Basketball
24
Liberty City Wrath
Football
24
Los Santos Corkers
Baseball
24
Los Santos Panic
Basketball
24
Los Santos Pounders
Football
24
Sondersets (8 Sets):
Set
Typ
Anzahl Karten
Backyard Wrestling
Andere
12
America's Next Top Hooker
Andere
24
Delights Dancers
Tänzer
18
Jack of Hearts Dancers
Tänzer
36
Nine1Nine Dancers
Tänzer
36
The Legends of Ratface
Comic
36
Right Wing: America's Hero
Comic
36
Ed Comics Universe
Comic
36
Eine schnelle Rechnung für die Perfektionisten: Allein Vice City macht 102 Karten aus, Liberty City und Los Santos bringen jeweils 72. Die fünf 36-Karten-Monster machen insgesamt 180 Karten aus und sind damit die wahren Zeitfresser für Perfektionisten.
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So funktioniert das Sammeln von Karten
Es gibt keine Booster-Packs zum Aufreißen. Wie bei vielen der Aktivitäten, die in unserem GTA 6-Einsteigerleitfaden behandelt werden, ist das Erkunden von Leonida der Schlüssel. Karten sind an festen Stellen auf der Karte versteckt, sowohl drinnen als auch draußen. Halte Ausschau nach Wandschränken, Tischen, Theken, Garagen und unbeaufsichtigten Werkzeugkisten. Wenn du in der Nähe bist, erscheint eine sichtbare Markierung. Du musst also nur hinübergehen und sie dir schnappen.
Dann gibt es noch die gelben Kisten, die an Wänden rund um Leonida angebracht sind. Sie geben zufällige Karten aus, die ebenfalls zu deinem Fortschritt zählen. Glänzende Karten scheinen ähnlich zu funktionieren und können an mehr als einem Ort erscheinen.
Wichtig für die Vervollständigung der Sammlung: Manche Karten gibt es in verschiedenen Farbvarianten, zum Beispiel Bronze, Silber und Gold oder Rot, Blau und Lila. Jede Variante zählt als eigene Karte. Es gibt auch Duplikate, aber diese tragen nicht ein zweites Mal zu deinem Fortschritt bei. Sie lassen sich jedoch gut verkaufen.
Für einige Fundstücke benötigst du ein bestimmtes Werkzeug oder einen bestimmten Fortschritt in der Story, bevor du sie erreichen kannst. Und hier ist die eine Warnung, die du dir merken solltest: Zwei Karten könnten nach Kapitel 2 unerreichbar werden, also schiebe die Erkundung zu Beginn nicht auf. Wenn du deinen Fortschritt in der Story im Auge behältst, findest du in unserer vollständigen GTA 6-Missionsliste eine Aufschlüsselung aller fünf Kapitel
Du kannst alles nachverfolgen, indem du dein Handy zückst und unter „Fortschritt“ -> „Sammlungen“ -> „Sammelkarten“ nachschaust. Unverkaufte Karten landen außerdem in einer Kiste in deinem Unterschlupf, wo du deine Beute wie ein echter Sammler bewundern kannst.
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Karten verkaufen: Was sie wert sind
Hier übertrifft GTA 6 das echte Leben: Du kannst eine Karte bei einem Pfandleiher verkaufen und sie trotzdem in deinem Sammelprotokoll behalten. Dein Set-Fortschritt sinkt nicht, es gibt also keinen Grund, Karten in einer Schublade zu horten. Das macht Karten zu einer der besseren Möglichkeiten, schon früh Geld zu verdienen und das Spiel gibt dir sogar einen kleinen Anstoß in diese Richtung: Eine der ersten Erkundungsaufgaben auf der Karte besteht darin, eine Sammelkarte zu verpfänden.
Die Preise hängen von der Seltenheit und der Farbvariante ab. Gewöhnliche Karten bringen schon ab 20 $ ein, während seltene Varianten wie Gold weit über 1.000 $ einbringen. Manche Sets sind einfach mehr wert als andere. Verkaufte Karten verschwinden aus der Schachtel in deinem Versteck, bleiben aber im Fortschrittsmenü vermerkt und zählen weiterhin zu den 100 % bei.
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Trophäen, Erfolge und 100 %-Abschluss
Die Kartensuche zahlt sich mit zwei Trophäen oder Erfolgen aus. „Don’t Touch My Deck“ wird freigeschaltet, sobald du drei Sets vervollständigt hast. Der schnellste Weg: Beginne mit den beiden kleinsten, „Backyard Wrestling“ (12 Karten) und „Delights Dancers“ (18 Karten).
„A Long Road“ ist die große Herausforderung und erfordert eine 100-prozentige Fertigstellung. Was die Karten angeht, bedeutet das 15 der 18 Sets, nicht alle. Wenn du drei der 36-Karten-Sets überspringst, kommst du mit mindestens 372 Karten davon. Obendrein enthält die 100-%-Checkliste eine separate Kartenherausforderung: Finde drei Sammelkarten in jedem der fünf Bezirke von Leonida. Immer noch ein langer Weg, aber zumindest ist der Trophäenname ehrlich.
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FAQs: GTA 6-Sammelkarten
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