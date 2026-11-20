Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

GTA 6 bietet 18 Sammelkartensets mit insgesamt satten 480 Karten , von denen einige im Pfandhaus einen überraschend hohen Geldbetrag einbringen. Vergiss Päckchen, Folienverpackungen und diesen einen Cousin, der dir deine Rookie-Karte nie zurückgegeben hat. In GTA 6 sind die Sammelkarten überall in Leonida versteckt, von Garagen über Werkzeugkästen bis hin zu zufälligen Küchentischen.

Hier findet ihr alles, was ihr über die Sets, die Nummern und den Ablauf des Sammelns wissen müsst, ohne auch nur ein einziges Versteck zu verraten.

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01 GTA 6-Sammelkarten auf einen Blick

Sammelkarten sind eine der größten Nebenaktivitäten in GTA 6 . Jede Karte ist ein fiktives Stück der Spielwelt: erfundene Baseball-, Basketball-, American-Football- und Fußballmannschaften, Tänzer:innen, Comic-Helden und ein paar ausgefallene Sets mit Namen, die definitiv ab 18 sind. Du kaufst sie nicht, du findest sie und sobald sie in deiner Sammlung sind, bleiben sie dort, selbst wenn du sie gegen Bargeld verkaufst.

Sobald eine Karte in deiner Sammlung ist, bleibt sie dort © Rockstar Games

Kartensets: 18

Karten insgesamt: 480

Kleinstes Set: „Backyard Wrestling“ (12 Karten)

Größte Sets: fünf Sets mit jeweils 36 Karten

Kartentypen: Baseball, Basketball, American Football, Fußball, ausgefallene Motive, Tänzer, Comics

Verkaufsorte: Pfandhäuser

Verkaufswert: etwa 20 $ bis weit über 1.000 $ pro Karte

Für 100 % erforderlich: mindestens 15 von 18 Sets plus je 3 Karten aus jedem der 5 Bezirke

02 Alle 18 Kartensets in GTA 6

Die Sets lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zehn davon sind Sportmannschaften aus Vice City, Liberty City und Los Santos – ja, Rockstar konnte es sich nicht nehmen lassen, seinen anderen berühmten Städten eine kleine Hommage zu widmen. Der Rest ist eine bunte Mischung aus Wrestling, Tänzerinnen, Comics und purem Rockstar-Humor.

Stadtmannschaften (10 Sets):

Set Typ Anzahl Karten Vice City Flamingos Baseball 24 Vice City Narcos Basketball 24 Vice City Manatees Football 24 Vice City Club De Fútbol Soccer 30 Liberty City Swingers Baseball 24 Liberty City Penetrators Basketball 24 Liberty City Wrath Football 24 Los Santos Corkers Baseball 24 Los Santos Panic Basketball 24 Los Santos Pounders Football 24

Sondersets (8 Sets):

Set Typ Anzahl Karten Backyard Wrestling Andere 12 America's Next Top Hooker Andere 24 Delights Dancers Tänzer 18 Jack of Hearts Dancers Tänzer 36 Nine1Nine Dancers Tänzer 36 The Legends of Ratface Comic 36 Right Wing: America's Hero Comic 36 Ed Comics Universe Comic 36

Eine schnelle Rechnung für die Perfektionisten: Allein Vice City macht 102 Karten aus, Liberty City und Los Santos bringen jeweils 72. Die fünf 36-Karten-Monster machen insgesamt 180 Karten aus und sind damit die wahren Zeitfresser für Perfektionisten.

03 So funktioniert das Sammeln von Karten

Haltet beim Erkunden von Leonida Ausschau nach Karten © Rockstar Games

Es gibt keine Booster-Packs zum Aufreißen. Wie bei vielen der Aktivitäten, die in unserem GTA 6-Einsteigerleitfaden behandelt werden, ist das Erkunden von Leonida der Schlüssel. Karten sind an festen Stellen auf der Karte versteckt, sowohl drinnen als auch draußen. Halte Ausschau nach Wandschränken, Tischen, Theken, Garagen und unbeaufsichtigten Werkzeugkisten. Wenn du in der Nähe bist, erscheint eine sichtbare Markierung . Du musst also nur hinübergehen und sie dir schnappen.

Dann gibt es noch die gelben Kisten, die an Wänden rund um Leonida angebracht sind. Sie geben zufällige Karten aus, die ebenfalls zu deinem Fortschritt zählen. Glänzende Karten scheinen ähnlich zu funktionieren und können an mehr als einem Ort erscheinen.

Wichtig für die Vervollständigung der Sammlung: Manche Karten gibt es in verschiedenen Farbvarianten, zum Beispiel Bronze, Silber und Gold oder Rot, Blau und Lila. Jede Variante zählt als eigene Karte. Es gibt auch Duplikate, aber diese tragen nicht ein zweites Mal zu deinem Fortschritt bei. Sie lassen sich jedoch gut verkaufen.

Für einige Fundstücke benötigst du ein bestimmtes Werkzeug oder einen bestimmten Fortschritt in der Story, bevor du sie erreichen kannst. Und hier ist die eine Warnung, die du dir merken solltest: Zwei Karten könnten nach Kapitel 2 unerreichbar werden, also schiebe die Erkundung zu Beginn nicht auf. Wenn du deinen Fortschritt in der Story im Auge behältst, findest du in unserer vollständigen GTA 6-Missionsliste eine Aufschlüsselung aller fünf Kapitel

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Du kannst alles nachverfolgen, indem du dein Handy zückst und unter „Fortschritt“ -> „Sammlungen“ -> „Sammelkarten“ nachschaust. Unverkaufte Karten landen außerdem in einer Kiste in deinem Unterschlupf, wo du deine Beute wie ein echter Sammler bewundern kannst.

04 Karten verkaufen: Was sie wert sind

Hier übertrifft GTA 6 das echte Leben: Du kannst eine Karte bei einem Pfandleiher verkaufen und sie trotzdem in deinem Sammelprotokoll behalten. Dein Set-Fortschritt sinkt nicht, es gibt also keinen Grund, Karten in einer Schublade zu horten. Das macht Karten zu einer der besseren Möglichkeiten, schon früh Geld zu verdienen und das Spiel gibt dir sogar einen kleinen Anstoß in diese Richtung: Eine der ersten Erkundungsaufgaben auf der Karte besteht darin, eine Sammelkarte zu verpfänden.

In Pfandhäusern kannst du deine Sammelkarten zu Bargeld machen © Rockstar Games

Die Preise hängen von der Seltenheit und der Farbvariante ab. Gewöhnliche Karten bringen schon ab 20 $ ein, während seltene Varianten wie Gold weit über 1.000 $ einbringen. Manche Sets sind einfach mehr wert als andere. Verkaufte Karten verschwinden aus der Schachtel in deinem Versteck, bleiben aber im Fortschrittsmenü vermerkt und zählen weiterhin zu den 100 % bei.

05 Trophäen, Erfolge und 100 %-Abschluss

Die Kartensuche zahlt sich mit zwei Trophäen oder Erfolgen aus. „Don’t Touch My Deck“ wird freigeschaltet, sobald du drei Sets vervollständigt hast. Der schnellste Weg: Beginne mit den beiden kleinsten, „Backyard Wrestling“ (12 Karten) und „Delights Dancers“ (18 Karten).

„A Long Road“ ist die große Herausforderung und erfordert eine 100-prozentige Fertigstellung. Was die Karten angeht, bedeutet das 15 der 18 Sets, nicht alle. Wenn du drei der 36-Karten-Sets überspringst, kommst du mit mindestens 372 Karten davon. Obendrein enthält die 100-%-Checkliste eine separate Kartenherausforderung: Finde drei Sammelkarten in jedem der fünf Bezirke von Leonida. Immer noch ein langer Weg, aber zumindest ist der Trophäenname ehrlich.

06 FAQs: GTA 6-Sammelkarten

Wie viele Sammelkarten gibt es in GTA 6? Es gibt 480 Sammelkarten, verteilt auf 18 Sets. Brauchst du jede Karte für den 100-prozentigen Abschluss? Nein. Du brauchst mindestens 15 der 18 Sets, das heißt mindestens 372 Karten, plus drei Karten in jedem der fünf Bezirke. Welches Set lässt sich am schnellsten vervollständigen? „Backyard Wrestling“ mit 12 Karten, gefolgt von „Delights Dancers“ mit 18. Kann man Sammelkarten in GTA 6 verkaufen? Ja, in Pfandhäusern. Die Preise reichen von etwa 20 $ bis weit über 1.000 $, und verkaufte Karten zählen weiterhin zu deiner Sammlung. Kann man Sammelkarten in GTA 6 verpassen? Möglicherweise. Zwei Karten könnten nach Kapitel 2 nicht mehr erhältlich sein, daher ist es klug, sich frühzeitig zu sichern, was du kannst. Zählen Farbvarianten als separate Karten? Ja. Jede Farbvariante zählt für die Vervollständigung des Sets als eigene Karte, Duplikate hingegen nicht.

07 Alles, was du über GTA 6 wissen musst