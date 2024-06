Primož Roglič: Der Radprofi, der Rückschläge in Showdowns verwandelt

Der Einzige, der eine andere Antwort geben würde, wäre Primož Roglič selbst, Slowene, Vater von zwei Kindern und einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des Radsports. Roglič würde nicht sagen, dass er den Sieg "verloren" hat. Er sieht die Tour de France 2020 nicht als Niederlage an. In seinen Augen ist es ein Erfolg, das größte Radrennen der Welt auf dem zweiten Platz zu beenden. Und hat er damit nicht Recht? Auf jeden Fall hat er es seither nicht mehr unter die ersten Drei auf das Podium geschafft.

Beim Zeitfahren starten die Fahrer nacheinander, in umgekehrter Reihenfolge der Gesamtwertung. So startete Roglič als Letzter, um 17:14 Uhr, nach dem zweitplatzierten Tadej Pogačar, einem Slowenen, der jünger und wie er hochtalentiert ist. Roglič lag in der Gesamtwertung 57 Sekunden vor Pogačar, was bei einem Zeitfahren über 36 Kilometer sehr viel ist. Um 57 Sekunden auf 36 Kilometern zu verlieren, muss man entweder einen schweren Fehler machen. Oder die andere Person muss den besten Tag ihres Lebens haben.

Primož Roglič, 34 Jahre alt, wuchs östlich von Ljubljana in Slowenien auf, lebt jetzt mit seiner Familie in Monaco und ist seit dieser Saison der Anführer des Teams Red Bull - BORA - hansgrohe. Er ist davon überzeugt, dass man manche Dinge beeinflussen kann, andere aber nicht. Du kannst zum Beispiel an deiner eigenen Leistung und deiner Motivation arbeiten, aber du hast keinen Einfluss auf die Strecke, das Wetter, die Straßenbedingungen, die Taktik der gegnerischen Teams oder die Form der anderen Fahrer. Ob du ein Rennen gewinnst oder verlierst, hängt nicht von dir ab, aber ob du alles gibst, schon.

Er verkaufte sein Motorrad - damals sein liebstes Steckenpferd - und nutzte das Geld, um ein Rennrad zu kaufen. Er merkte, dass ihm der Sport gefiel. Und dass es Ähnlichkeiten mit seinem alten Sport gibt: Du musst dünn sein und gute Beine haben. Aber es gibt auch einen großen Unterschied: Was man in den Beinen braucht, ist nicht Explosivität, sondern Ausdauer. Roglič hat sich an die Arbeit gemacht. Das hat ihn besonders gereizt: dass man im Radsport sehr hart arbeiten muss, aber man wird auch für seine Anstrengungen belohnt. Er ist jemand, der gerne hart arbeitet.

"Weißt du", sagt er im Gespräch, "ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kein anderer Mensch wäre, wenn ich die Tour gewinnen würde. Und ich will nicht, dass man sich deswegen an mich erinnert." Er denkt einen Moment lang nach. "Wenn überhaupt, möchte ich, dass man sich an mich erinnert, weil ich der Fahrer war, der immer alles gegeben hat. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, möchte ich derjenige gewesen sein, der Spaß am Radfahren hatte und diese Freude ausstrahlte."

Tatsächlich ist es ein Vergnügen, Roglič beim Rennen zuzusehen. Er ist kein Spaßvogel wie der Überflieger Pogačar, der die Rennen mit der linken Hand zu gewinnen scheint und auch in die Kamera grinst. Doch er ist auch nicht so zurückhaltend wie der Däne Jonas Vingegaard, der Tour de France-Sieger der letzten beiden Jahre, der kalkuliert und dadurch etwas monoton wirkt. Roglič strahlt etwas Geheimnisvolles aus - auf und neben dem Rad. Du beobachtest ihn und fragst dich: Wer ist dieser Mensch? Und was steckt in ihm? Wozu ist er fähig? Einen Eindruck davon bekamen wir letzten Herbst.

Der Berggipfel war in dichten Nebel gehüllt, und die Straßen waren kurvenreich und eng, aber die Bilder der Fernsehkameras waren messerscharf. Die ganze Welt konnte sehen, was am Ende der siebzehnten Etappe der Vuelta a España, im langen, brutal harten Anstieg nach Angliru, geschah: Primož Roglič griff seinen Teamkollegen, den Amerikaner Sepp Kuss, an, der im roten Trikot des Gesamtführenden unterwegs war. Und zwei Kilometer vor dem Ziel ließ er ihn hinter sich.

