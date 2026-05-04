El piloto de F1 Isack Hadjar pisa a fondo tras tomar una curva en el Gran Premio de Miami 2026
© Getty Images / Red Bull Content Pool
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F1 2026: las nuevas reglas que entran en juego en Miami

Tras un parón forzado de cinco semanas, la F1 volvió a la acción en Miami con un buen puñado de nuevas normas bajo el brazo. Estas son las modificaciones más importantes para que no pierdas el hilo.
Por Harry Verolme
5 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

United KingdomUnited Kingdom

Resumen

  1. 1
    El problema
  2. 2
    La solución
  3. 3
    Clasificación
  4. 4
    La carrera
  5. 5
    Salida de la carrera
  6. 6
    Lluvia y condiciones de mojado
En 2026, la Fórmula 1 afrontó la mayor sacudida reglamentaria que ha vivido el campeonato en muchísimo tiempo, en sus más de 70 años de historia. Algunos de esos cambios no han caído precisamente bien: han generado críticas tanto entre los aficionados como entre los propios pilotos. Ahora, durante el parón de abril, se han ajustado varias de esas reglas. Esto es lo que ha cambiado.
01

El problema

Los monoplazas de F1 de 2026 no han tenido precisamente una bienvenida calurosa. Si la anterior generación de coches con efecto suelo tenía dificultades para seguirse y adelantarse, este año ocurre justo lo contrario: hay demasiados adelantamientos.
Las críticas no son gratuitas. ¿Qué valor tiene una posición si apenas hay que pelearla? Para algunos, la F1 de 2026 se parece más a un juego de relevos. El Boost y el modo Overtake generan diferencias de velocidad enormes entre coches, haciendo que adelantar sea casi trivial. Las ayudas eléctricas son más potentes que el antiguo DRS. El piloto que defiende queda vendido… hasta que le toca atacar a él, y todo vuelve a empezar.
El piloto de VCARB Arvid Lindblad adelanta a Isack Hadjar de OBR en la pista durante el Gran Premio de F1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 3 de mayo de 2026

Había que suavizar las maniobras de adelantamiento

© Getty Images / Red Bull Content Pool

El origen del problema está en las nuevas unidades de potencia. La parte eléctrica representa aproximadamente la mitad de la potencia total del motor. Y esa energía tiene que salir de algún sitio. Los equipos han ideado mil y una formas de almacenar la máxima electricidad posible mientras ruedan, pero no todo el mundo está satisfecho con ello.
El fenómeno del ‘superclipping’, en particular, ha incomodado a parte de la afición. Están acostumbrados a ver a los F1 lanzados a fondo hacia la frenada, con el sonido del motor creciendo sin parar. Ver ahora coches que levantan tanto en recta solo para recargar la batería resulta casi sacrílego.
Max Verstappen pillado en primer plano durante una entrevista en el Gran Premio de Miami 2026

Verstappen ha criticado a menudo las reglas de 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Además, es peligroso. Como la recarga se produce de forma automática y brusca, la diferencia de velocidad con el coche que viene detrás puede superar los 30 km/h. Si no se anticipa a tiempo, el riesgo de accidente es alto. Ya lo vimos en Suzuka, cuando Franco Colapinto y Ollie Bearman acabaron tocándose.
Por todo ello, la Fórmula 1 decidió intervenir.
02

La solución

El estallido del conflicto en Oriente Medio obligó a cancelar los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí. De forma inesperada, el calendario dejó un hueco de cinco semanas: una oportunidad de oro para sentarse, pensar y encontrar soluciones.
Una vista aérea de parte del circuito de Miami muestra algunas de las zonas del paddock y las tribunas

Antes del GP de Miami, la F1 introdujo normas renovadas

© Getty Images / Red Bull Content Pool

El 20 de abril, la FIA confirmó que todas las partes implicadas —equipos, pilotos, fabricantes, suministradores de motores y la propia organización de la F1— habían acordado un paquete de medidas para modificar el reglamento, con un objetivo claro: hacer el deporte más atractivo y, sobre todo, más seguro.
Los cambios en las reglas de 2026 se centran en cuatro áreas:
  • Clasificación
  • Carrera
  • Salida
  • Lluvia y condiciones de mojado
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Clasificación

La clasificación es el momento en el que los coches deben rendir al máximo, empujando al límite en busca de la vuelta perfecta. Sin embargo, los nuevos monoplazas perdían velocidad en ciertos puntos, especialmente al final de las rectas o en curvas largas. Para corregirlo, los cambios apuntan a:
  • Reducir la cantidad de energía que los coches pueden ‘recuperar’ (7 MJ en lugar de 8), permitiéndoles rodar más tiempo a fondo. A partir de ahora, el superclipping solo aparecerá durante 2-4 segundos por vuelta.
  • Permitir que los coches carguen con mayor potencia (350 kW en lugar de 250). Así, el proceso es más rápido y los pilotos tienen que gestionar menos la batería, también en carrera.
El piloto de F1 Max Verstappen en su coche visto en el Gran Premio de Miami 2026

En clasificación, los pilotos de F1 quieren dar el máximo

© Getty Images / Red Bull Content Pool

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La carrera

En carrera, la prioridad es mejorar la seguridad haciendo más predecible el uso y la recuperación de energía eléctrica. Esto reduce las diferencias de velocidad sin eliminar los adelantamientos. Para lograrlo, la F1 introduce:
  • Una reducción de la potencia del botón Boost, evitando cambios bruscos de velocidad.
  • Una bajada de la potencia eléctrica máxima del MGU-K a 250 kW, aunque en zonas clave de aceleración seguirá alcanzando los 350 kW.
Una fila de coches sigue de cerca a Max Verstappen en el circuito de Albert Park en Melbourne, 2026

Las nuevas normas pretenden mejorar la seguridad en la pista

© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Salida de la carrera

Las salidas ya han sido problemáticas en varias ocasiones esta temporada. Algunos coches arrancan con mucha rapidez, mientras otros apenas reaccionan. Para evitarlo, la F1 incorpora nuevas medidas de seguridad:
  • Un sistema de detección para identificar coches que aceleran anormalmente lento.
  • Luces intermitentes en los monoplazas que se activan si surge un problema en la salida, alertando al resto de pilotos.
  • Una mejor gestión de la entrega de potencia eléctrica en el momento y lugar adecuados, algo que hasta ahora fallaba en función de la posición en pista.
Max Verstappen se ve en el Gran Premio de China 2026, entre muchos otros coches que se disputan la posición

Las salidas de carrera siempre estarán abarrotadas

© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Lluvia y condiciones de mojado

Correr bajo la lluvia ya es suficientemente arriesgado. Por eso, la Fórmula 1 introduce nuevas medidas para mejorar la seguridad y la visibilidad:
  • Se aumenta la temperatura de los calentadores de neumáticos intermedios, para que los pilotos tengan agarre desde el primer momento.
  • Se reduce la potencia eléctrica, facilitando un mayor control del coche.
  • Se modifican las luces traseras para que sean más visibles en condiciones de baja visibilidad.

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos

Isack Hadjar

El miembro más reciente de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar, ha dejado su huella en la F2 y ahora está deseando demostrar lo que puede hacer al máximo nivel.

FranciaFrancia

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

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Arvid Lindblad

A product of the Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad is one of the brightest young talents in motorsport, rising rapidly through the junior ranks to reach Formula One at a remarkably young age.

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