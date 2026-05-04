F1 2026: las nuevas reglas que entran en juego en Miami

Las críticas no son gratuitas. ¿Qué valor tiene una posición si apenas hay que pelearla? Para algunos, la F1 de 2026 se parece más a un juego de relevos. El

generan diferencias de velocidad enormes entre coches, haciendo que adelantar sea casi trivial. Las ayudas eléctricas son más potentes que el antiguo DRS. El piloto que defiende queda vendido… hasta que le toca atacar a él, y todo vuelve a empezar.