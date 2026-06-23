Forza Horizon 6: 5 motivos por los que supera claramente a su predecesor

Un escenario muy esperado por los fans, sistemas de competición más profundos, nuevas formas de explorar y tecnología de nueva generación: con Forza Horizon 6, Playground Games ha dado forma a la entrega más ambiciosa hasta la fecha de su saga de conducción en mundo abierto. Frente a Forza Horizon 5, esta nueva entrega incorpora una larga lista de mejoras y novedades con un impacto real en la experiencia de juego. Estas son algunas de las razones por las que Forza Horizon 6 apunta más alto que nunca.

01 Un mundo abierto más rico y ambientado en Japón

Forza Horizon 5 apostaba por los enormes paisajes de México. Aunque visualmente eran impresionantes, muchas zonas del mapa acababan transmitiendo cierta sensación de vacío o de escaso aprovechamiento. Forza Horizon 6 adopta una filosofía muy diferente. Más allá del tamaño, el nuevo escenario japonés apuesta por la densidad, la variedad y la verticalidad.

El mundo abierto combina ciudades iluminadas por neones, carreteras de montaña repletas de curvas, arrozales, templos centenarios, rutas costeras y cumbres nevadas alrededor del icónico monte Fuji, todo ello repartido en nueve biomas diferentes. El resultado es un entorno mucho más variado, no solo desde el punto de vista visual, sino también en términos de jugabilidad.

Forza Horizon 6 se adentra en la cultura automovilística japonesa © Xbox Game Studios Forza Horizon 5: Así de bueno es el juego de carreras de mundo abierto © Xbox Game Studios

Según sus responsables, Tokio es cinco veces más grande que cualquier ciudad vista hasta ahora en la saga Horizon. Distritos como Ginza, Shibuya o Akihabara han sido recreados con un nivel de detalle extraordinario, incluyendo autopistas elevadas, callejones estrechos y cruces que parecen sacados directamente de una película japonesa de carreras callejeras. La verticalidad desempeña un papel fundamental en todo el mapa, con rutas que atraviesan puentes, túneles y carreteras que se internan en la montaña.

El mundo abierto es más variado que nunca © Xbox Game Studios

Una de las incorporaciones más interesantes es el nuevo sistema de mapa Fog of War. A diferencia de anteriores entregas, donde el mapa completo y todas las actividades estaban disponibles desde el principio, ahora los jugadores deberán explorar activamente cada región para descubrirla.

El mapa completo de Forza Horizon 6 © XBox Game Studios

Puede parecer un cambio menor, pero transforma la exploración en una auténtica experiencia basada en el descubrimiento, en lugar de una simple lista de iconos por completar. Con cientos de eventos, carreteras y secretos ocultos por encontrar, la sensación de aventura resulta mucho más gratificante.

Forza Horizon 6 vs Forza Horizon 5 de un vistazo

Category Forza Horizon 6 Forza Horizon 5 Año de lanzamiento 2026 2021 Localización Japón Mexiko Tamaño mapa Aproximadamente un 25% más grande que la parte 5 Alrededor de 110 km² Ciudad más grande Tokio (aproximadamente 5 veces más grande que Guanajuato) Guanajuato Vehículos de lanzamiento 550 504 (hoy más de 900) Soporte para el volante Completo; rotación de hasta 540°. Rudimentario, débil FFB Tuning Kits de carrocería extendidos, Forza Aero, calcomanías, ajustes de rendimiento y más. Diseños decorativos, puesta a punto del rendimiento, kits de carrocería sencillos Progresión Sistema de pulseras revisado + Diario de colección Sistema de pulseras, reconocimientos

02 Carreras y eventos integrados de forma natural en el mundo abierto

Una de las críticas más habituales a Forza Horizon 5 era la separación entre la exploración libre y las carreras organizadas. Iniciar un evento solía implicar abrir menús, cargar una prueba, completarla y volver a cargar el mundo abierto.

Forza Horizon 6 ya es el juego de carreras más popular de 2026 © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 elimina gran parte de esas interrupciones al integrar los eventos directamente en el escenario. Basta con acercarse a una prueba de Time Attack para que el desafío comience al instante, sin menús ni pantallas de carga. Al terminar, tu tiempo aparece automáticamente junto a los registros de jugadores reales de todo el mundo. Lo mismo ocurre con los encuentros de aceleración Drag Meet, donde hasta 12 participantes pueden competir simultáneamente en amplias avenidas urbanas.

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La novedad más llamativa, sin embargo, es el modo Touge Battle. Inspirado en las míticas batallas de los puertos de montaña japoneses, estos duelos nocturnos se desarrollan en carreteras estrechas y reviradas donde el estilo, la precisión y la elección de la trazada son tan importantes como la velocidad pura. Los sistemas de combos y multiplicadores de puntuación añaden una capa más arcade sin sacrificar la sensación de control y habilidad al volante.

Está claro que la cultura automovilística japonesa ocupa un lugar central en Forza Horizon 6. Incluso en la versión preliminar, que todavía no incluía todas las funciones multijugador previstas, la transición entre exploración y competición ya resultaba mucho más fluida e inmersiva que antes.

03 La compatibilidad con volantes de simulación por fin da un salto adelante

Forza Horizon 6 ofrece por fin el nivel de compatibilidad con volantes y simulación que muchos jugadores llevaban años reclamando. Es una de las mejoras más importantes para la comunidad del sim racing y, probablemente, uno de los avances más relevantes respecto a Forza Horizon 5.

Aunque el juego anterior era compatible con volantes, la experiencia nunca terminaba de convencer. La respuesta de fuerza del volante carecía de profundidad, la física de conducción parecía claramente orientada al mando tradicional y las animaciones en vista interior resultaban algo rígidas y poco naturales.

Ábrete paso a través de la nieve profunda en el norte © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 corrige buena parte de esas carencias con un sistema de dirección completamente revisado. Por primera vez en la saga, los volantes admiten hasta 540 grados de giro y cuentan con animaciones sincronizadas con precisión dentro del habitáculo. Al afrontar una horquilla cerrada, el volante virtual reproduce fielmente los movimientos realizados por el jugador, lo que hace que la conducción resulte mucho más natural.

Las físicas también se han ajustado para que jugar con volante ofrezca una experiencia tan cuidada como hacerlo con mando. Para quienes cuentan con una configuración de simulación en casa, este podría ser el primer Horizon realmente cómodo de jugar con volante de principio a fin.

04 Más posibilidades de preparación y personalización

La personalización siempre ha ocupado un lugar destacado dentro de la cultura automovilística japonesa, y Forza Horizon 6 abraza esa filosofía más que nunca. Aunque la saga ya destacaba en este apartado, la nueva entrega amplía considerablemente las posibilidades disponibles.

El Toyota 2025 GR GT Prototipo es una auténtica bestia © Xbox Game Studios

Los jugadores tendrán acceso a kits de carrocería más completos y a nuevos elementos aerodinámicos que influyen tanto en la estética como en el rendimiento. Además, llega una función muy demandada desde hace años: la posibilidad de aplicar vinilos personalizados en las ventanillas. Hasta ahora estas superficies quedaban fuera de las decoraciones, pero a partir de ahora todo el vehículo podrá personalizarse de forma coherente.

Otra incorporación interesante es la aparición de vehículos preparados que pueden encontrarse directamente en el mundo abierto. Durante sus recorridos por Japón, los jugadores podrán descubrir ofertas temporales de coches ya modificados y equipados con piezas de preparación. Encontrar un Nissan Skyline GT-R personalizado junto a un puerto de montaña, comprarlo al instante y salir a competir inmediatamente aporta una sensación mucho más dinámica que navegar por los menús de un concesionario.

El Tokio virtual es increíblemente detallado © Xbox Game Studios

También regresan los modelos especiales Forza Edition, ahora con modificaciones más extremas y visualmente más llamativas que nunca. Estos vehículos no solo aportan ventajas dentro del juego, sino que también están concebidos para convertirse en auténticas piezas de exhibición dentro del garaje del jugador.

05 Un sistema de progresión más profundo y espacios personales

La exploración siempre ha sido una parte esencial de la fórmula Horizon, pero Forza Horizon 6 lleva este concepto un paso más allá gracias al nuevo sistema Collection Journal, una especie de diario digital para coleccionistas y aficionados al motor.

Forza Horizon 6 se inspira en los orígenes de la serie © Xbox Game Studios

El Collection Journal funciona como una especie de diario digital para los aficionados al motor. Los jugadores pueden fotografiar lugares emblemáticos de Japón, coleccionar mascotas regionales ocultas y registrar sus propios logros repartidos por todo el mapa. Lejos de sentirse como una colección de actividades desconectadas, todas estas tareas están integradas en la progresión. Explorar desbloquea vehículos, eventos y recompensas, convirtiendo el descubrimiento en una mecánica central y no en una actividad secundaria.

Al mismo tiempo, Forza Horizon 6 introduce un sistema de garajes totalmente personalizable. Cada propiedad adquirida incluye un espacio que puede decorarse con mobiliario, iluminación, cuadros y distintos elementos decorativos. Ya sea para recrear un taller japonés lleno de neones o un refugio futurista inspirado en el anime, las posibilidades creativas son mucho mayores que en entregas anteriores.

Técnicamente, Forza Horizon 6 es una revelación © Xbox Game Studios

La incorporación más ambiciosa es Valley Estate, un valle privado en plena montaña que los jugadores pueden moldear casi como si se tratara de un pequeño mundo abierto propio. Circuitos opcionales, templos y otras construcciones pueden colocarse y personalizarse libremente.

Gracias a estas novedades, Forza Horizon 6 trasciende la idea tradicional de juego de carreras y se acerca a una experiencia mucho más vinculada a la cultura del automóvil. Para quienes entienden los coches como algo más que simples máquinas para competir, supone un paso adelante muy importante para la saga.

06 Conclusión: Forza Horizon 6 vs Forza Horizon 5

Forza Horizon 6 da la sensación de ser mucho más que un simple “Forza Horizon 5 en una nueva ubicación”. La nueva entrega replantea qué puede llegar a ser un juego de conducción en mundo abierto. Japón se revela como el escenario ideal gracias a su enorme variedad visual, su profunda cultura automovilística y sus experiencias de conducción radicalmente distintas dentro de un espacio relativamente compacto.

Playground Games ha aprovechado ese entorno para mejorar prácticamente todos los pilares de la fórmula Horizon, desde las físicas de conducción y la integración de los eventos hasta la exploración, la personalización y la compatibilidad con volantes de simulación. Si la versión final cumple todo lo que promete, Forza Horizon 6 tiene argumentos de sobra para convertirse en la nueva referencia de los juegos de carreras arcade.

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil Briel es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA para PC y consolas. En los últimos años, también ha adquirido una amplia experiencia en tecnología y periféricos para videojuegos. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990 y trabaja como editor de hardware.