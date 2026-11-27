Los trucos y códigos vuelven en GTA 6 . Todos los fans de la serie saben que los trucos son casi tan importantes para la experiencia de juego como la jugabilidad y la banda sonora . Pero esta vez, el sistema viene con un giro que nadie se esperaba: tienes que ganártelos.

En GTA 6, los códigos de trucos solo funcionan después de haber completado la historia principal, y cada uno está vinculado a su propio desafío dentro del juego. Aquí tienes la lista completa de los 61 trucos de GTA 6, las combinaciones de botones para PS5 y Xbox, todos los requisitos para desbloquearlos y la respuesta a la gran pregunta: ¿qué ha pasado con los números de teléfono que solíamos marcar en los juegos anteriores?

Los trucos son parte de la diversión, pero tendrás que ganártelos © Rockstar Games/Take-Two

01 Los trucos de GTA 6 y cómo funcionan

Así que has ocupado más de 200 GB en tu disco duro y estás listo para irte a Vice City. ¡Bien por ti! Si has arrancado GTA 6 el primer día y has intentado teclear el clásico código del dinero, te habrás dado cuenta de que no pasa nada. No es que tus pulgares te fallen. En GTA 6, los trucos permanecen bloqueados hasta que hayas completado toda la historia principal . Sí, las 91 misiones que tiene. Eso supone un cambio radical con respecto a la tradición. En GTA 5 y prácticamente en todos los GTA anteriores, podías empezar a sembrar el caos desde el primer minuto de una partida nueva.

El razonamiento de Rockstar parece claro: tu primer recorrido por Leonida está pensado para jugarse sin trampa, sin que caigan tanques del cielo. Una vez que aparecen los créditos, aparece una nueva pestaña de «Trucos» en el menú «Progreso ». Ahí es donde puedes ver todos los trucos y lo que aún tienes que hacer para desbloquearlos.

Porque terminar la historia no es el único obstáculo. Casi todos los trucos tienen su propio reto asociado. ¿Quieres munición infinita? Consigue 25 medallas de plata en los campos de tiro. ¿Quieres un filtro de vídeo dorado? Pasa cuatro horas de la mano con tu pareja. Probablemente sea el requisito para desbloquear algo más «sanito» de toda la historia de GTA. La buena noticia: el juego tiene en cuenta lo que ya has hecho, así que si te has pasado toda la historia volando autos, puede que algunos trucos estén listos en cuanto aparezcan los créditos.

Pero hay una pega importante antes de que te des un atracón: una vez que uses un truco, ya no podrás guardar la partida. Los trucos también desactivan los trofeos y los logros. Así que nada de atajos en las misiones secundarias o los desafíos. Guarda primero y luego deja que reine el caos.

GTA 6 exige avanzar en la historia para desbloquear trucos © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 Cómo introducir los trucos en PS5 y Xbox

El método de introducción es el mismo en ambas consolas, solo difieren los nombres de los botones. Los trucos de GTA 6 se ejecutan a través de tu teléfono del juego, y todos los códigos solo usan el pad direccional. Eso significa que todas las combinaciones de esta guía funcionan igual en PS5 y Xbox Series X/S.

PS5 : Pulsa Arriba en el pad direccional para sacar tu teléfono. Mantén pulsado L1, pulsa R1 y, a continuación, introduce la secuencia del pad direccional.

Xbox Series X/S : Pulsa Arriba en el pad direccional para sacar tu móvil. Mantén pulsado LB, pulsa RB y, a continuación, introduce la secuencia del pad direccional.

Nuestro consejo: algunos códigos parecen casi idénticos. «Attack Force», «Exploding Balls» y «Vehicle Force» solo se diferencian en una o dos pulsaciones. Tómate tu tiempo, porque una pulsación equivocada y obtendrás un truco diferente o ninguno en absoluto.

También es bueno saberlo: los códigos siguen patrones. Los códigos para generar vehículos empiezan con Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo. Los trucos de munición comparten la secuencia inicial: Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba. Apréndete la secuencia inicial y solo tendrás que memorizar las últimas pulsaciones. O… simplemente añade esta historia a tus favoritos y vuelve cada vez que necesites ayuda . Pero primero tenemos que responder a la pregunta que nos ronda por la cabeza.

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03 Números de teléfono de trucos para GTA 6: ¿existen?

La respuesta corta: No, al menos no que nadie haya encontrado. En GTA 4 y GTA 5 podías marcar números en tu teléfono para hacer aparecer un Buzzard o volverte invencible. En GTA 6, el teléfono sigue siendo tu puerta de acceso a los trucos, pero no tienes que marcar nada. En su lugar, usas la combinación de botones.

Así que si te topas con listas de «números de teléfono de trucos para GTA 6» que empiezan por 1-999: son códigos de GTA 5 a los que les han puesto una etiqueta nueva. Si los marcas en Vice City, tu teléfono se limitará a mirarte sin más.

Algunos trucos te permiten cambiar los colores y el tiempo en Vice City © Rockstar Games/Take-Two

04 Trucos rápidos: los que desbloqueas al terminar la historia

GTA 6 ofrece un total de cuatro trucos para los que solo hace falta llegar a los créditos finales. Están listos para usar justo después de la misión final:

Truco Efecto Código (PS5 y Xbox) $250,000 Consigue 250.000 dólares al instante. Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha Concentración ilimitada La concentración nunca se agota. Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha Fuerza de ataque Las balas y los golpes lanzan por los aires a los objetivos. Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo Cambiar el clima Alterna entre las distintas condiciones meteorológicas. Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha

El código de 250 000 $ es el único truco de dinero en GTA 6. Como no puedes guardar la partida después de usarlo, es más bien un presupuesto divertido para una noche de juerga que una forma de financiar tu imperio.

Hay 10 trucos de jugador que afectan al comportamiento de Lucía y Jason © Rockstar Games

05 Códigos para los personajes en GTA 6

Hay 10 trucos que hacen que Jason y Lucía sean más resistentes, más rápidos o, simplemente, estén más borrachos. Los códigos marcados como «TBA» aún no se han descubierto, aunque ya se han confirmado:

Truco Efecto Código (PS5 y Xbox) Cómo desbloquearlo 250.000 $ Consigue 250.000 dólares al instante. Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha Completar la historia Borrachera Tú y tu compañero os emborracháis al instante. Próximamente Gastar 2.500 $ en alcohol Aumentar nivel de búsqueda Eleva el nivel de búsqueda en todo el mapa. Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces Reducir nivel de búsqueda Reduce un nivel de búsqueda de 3 estrellas. Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Derecha, Arriba. Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 50 veces. Concentración ilimitada La concentración nunca se agota. Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha. Completar la historia Sin daño por caídas Evita sufrir daños al caer desde grandes alturas. Próximamente Sobrevivir a 20 caídas libres desde 12 metros Paracaídas Añade un paracaídas al equipo. Próximamente Completar 50 saltos en paracaídas o BASE desde 91 metros o más Chaleco antibalas Añade un chaleco antibalas al equipo. Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo Completar 100 entrenamientos Reparar vehículo Repara por completo el vehículo actual. Próximamente Ganar 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway Nitro ilimitado El nitro y el combustible nunca se agotan. Próximamente Completar 50 saltos acrobáticos

Hay trucos de sobra para añadir más diversión a los tiroteos © Rockstar Games

06 Trucos de combate para GTA 6

Grand Theft Auto VI ofrece un total de 11 trucos para cualquiera al que le guste llevar un arma a una pelea a puñetazos. Es bueno saberlo: los trucos del campo de tiro se acumulan entre sí; el de bronce te da «Munición máxima», el de plata «Munición infinita» y el de oro «Sin recarga».

Truco Efecto Código (PS5 y Xbox) Cómo desbloquearlo Munición máxima Rellena toda la munición hasta el máximo. Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda Conseguir 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro Munición infinita La munición nunca se agota. Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo Conseguir 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro Sin recargar Munición infinita sin necesidad de recargar. Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba Conseguir 25 medallas de oro en los campos de tiro Todas las armas explosivas Añade todas las armas explosivas con munición completa. Próximamente Lanzar 100 granadas Munición incendiaria Toda la munición provoca incendios. Próximamente Quemar a 100 enemigos con daño por fuego Botellas explosivas Las botellas explotan al recibir daños. Próximamente Lanzar 100 cócteles molotov Escopeta explosiva Añade la Mason & Keen Shortstraw, que dispara proyectiles explosivos. Próximamente Alcanzar a 100 enemigos con daño explosivo Hauners H-AT Añade un lanzacohetes Hauners H-AT al equipo. Próximamente Destruir 100 vehículos Fuerza de ataque Las balas y los golpes lanzan por los aires a los objetivos. Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo Completar la historia Balones explosivos Los balones deportivos explotan al impactar. Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha Alcanzar a 20 enemigos con daño explosivo Impactos con vehículos Los atropellos lanzan por los aires a los objetivos. Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo Eliminar a 25 enemigos con un vehículo

Desbloquea toda una gama de vehículos con los trucos de GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

07 Trucos y códigos para generar vehículos en GTA 6

Admitámoslo, a todos nos encantan esos trucos de GTA que te dan acceso a un tanque, un avión o cualquier otro vehículo . Por suerte, vuelven en GTA 6 y son más impresionantes que nunca. Veintiún vehículos a tu disposición, desde una humilde BMX hasta un avión de combate. La mayoría están vinculados a las categorías de desafíos del menú «Progreso»: al completar cinco desafíos de una categoría se desbloquea un vehículo, y al completar todos los desafíos de esa categoría se desbloquea uno más grande. Y sí, uno de ellos es un flamenco hinchable. Estamos en Vice City, ¿qué te esperabas?

Vehículo Código (PS5 y Xbox) Cómo desbloquearlo Interstate Ambulance Próximamente Descubrirlo en el menú Progreso Airboat 09 Próximamente Completar 5 desafíos de supervivencia Bravado Banshee Próximamente Completar todos los desafíos de combate Tuff BMX Próximamente Completar 5 desafíos de forma física Maibatsu Boomazoom Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda Completar 5 desafíos de compras Nagasaki Carbon RS Próximamente Completar todos los desafíos de exploración 65 Vapid Dominator Próximamente Completar todos los desafíos de forma física Progen Emerus Próximamente Completar todos los desafíos de vehículos Inflatable Flamingo Próximamente Destruir 50 flamingos de cocaína MTL Pumper Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba Descubrirlo en el menú Progreso Vapid Stanier G2 Taxi Próximamente Completar 5 desafíos deportivos Hauners P-996 Lazer Próximamente Completar todos los desafíos HVY Bulldozer Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo Descubrirlo en el menú Progreso Lapwing Mallard Próximamente Completar 5 desafíos de vehículos Brimstone Golfer Próximamente Completar todos los desafíos deportivos Hauners Rhino Tank Próximamente Completar todos los desafíos de supervivencia Maibatsu Sanchez Próximamente Completar 5 desafíos criminales Nagasaki Sea Sparrow Próximamente Completar 5 desafíos de exploración Speeder 700 GT Próximamente Completar 5 desafíos de combate Truffade Thrax Próximamente Completar todos los desafíos de compras Western Zombie Bobber Próximamente Completar todos los desafíos criminales

El Hauners P-996 Lazer es la recompensa definitiva: solo conseguirás el avión a reacción cuando hayas superado todos y cada uno de los desafíos del juego.

Cambia la hora, cambia la fecha, cambia el tiempo... ¡Sí, puedes! © Rockstar Games

08 Trucos para el entorno en GTA 6

Tres trucos para manipular el tiempo, el espacio y el clima en Leonida. Para los trucos de tiempo, estate atento a los relojes coleccionables.

Truco Efecto Código (PS5 y Xbox) Cómo desbloquearlo Adelantar la hora Adelanta la hora del día. Próximamente Encontrar 10 relojes coleccionables Detener el tiempo Congela la hora actual del día. Próximamente Encontrar 20 relojes coleccionables Cambiar el clima Alterna entre las distintas condiciones meteorológicas. Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha Completar la historia

Da rienda suelta a tu lado artístico con los trucos de filtros de pantalla © Rockstar Games/Take-Two

09 Trucos de filtros de pantalla

Esta es la categoría más amplia, y la ideal para los fans del modo foto y los creadores de contenido. Dieciséis filtros convierten Vice City en cualquier cosa, desde un juego de pixel art hasta un paisaje infernal. Si quieres sacar tu lado de fotógrafo o cineasta, estos son para ti. Los requisitos para desbloquearlos son una mezcla de lo más variada: algunos te recompensan por pasar tiempo con tu pareja, otros te piden que sobrevivas a un nivel de búsqueda de 6 estrellas. (Spoiler: esto es un reto de lo más complicado —el nivel de búsqueda, no el tiempo de calidad entre Lucía y Jason).

Truco Efecto Código (PS5 y Xbox) Cómo desbloquearlo Hora dorada Aplica un filtro dorado con formato panorámico. Próximamente Pasar 4 horas cogidos de la mano Azúcar glas Tiñe el mundo de blanco con destellos brillantes. Próximamente Escanear todos los restos espaciales con WAiNK Cámara estenopeica Aplica un filtro de cámara estenopeica. Próximamente Completar 25 operaciones de bandas con tu compañero Jungla de neón Añade reflejos de neón por todo el mundo. Próximamente Descubrir los 16 vehículos Girlypop Años pasados Aplica un filtro de televisión CRT en blanco y negro. Próximamente Descubrir el Ridgway Cataclismo Llena el mundo de humo denso. Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha Descubrir el Vamos de Martha en el menú Progreso Cinta de vídeo Aplica un filtro con estética de cinta VHS. Próximamente Completar 50 actividades con tu compañero Espejo oscuro Invierte el mundo y lo vuelve negro. Próximamente Ganar 500.000 $ vendiendo vehículos Migraña Aplica un filtro borroso y distorsionado. Próximamente Sobrevivir 6 minutos con un nivel de búsqueda de 6 estrellas Casa de muñecas Aplica un filtro de colores vivos y formato panorámico estrecho. Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Derecha Pasar 8 horas con tu compañero Chicle Tiñe el mundo de morado y amarillo con destellos brillantes. Próximamente Encontrar las 24 cartas coleccionables de los flamencos de Vice City Avance rápido Añade desenfoque de movimiento y acelera el desplazamiento de las nubes. Próximamente Completar 50 sesiones de meditación Ojo de pez Aplica un filtro de ojo de pez. Próximamente Capturar 100 peces Gloria desvaída Aplica un filtro de televisión CRT en color. Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha Atracar 50 tiendas con tu compañero Pixel Art Aplica un filtro de imagen pixelada. Próximamente Ganar 250.000 $ vendiendo objetos coleccionables Paisaje infernal Tiñe el mundo de rojo y naranja con distorsión por calor. Próximamente Robar 100 vehículos policiales.

10 Preguntas frecuentes: trucos de GTA 6

Respuestas a las preguntas más frecuentes ¿Se pueden usar trucos durante la historia de GTA 6? No. Los trucos solo están disponibles una vez que hayas terminado la historia principal. Antes de eso, los códigos simplemente no sirven para nada. ¿Cuántos trucos hay en GTA 6? 61 en total: 10 trucos para el jugador, 11 trucos de combate, 21 para generar vehículos, 3 trucos de entorno y 16 filtros de pantalla. ¿Cuál es el truco para conseguir dinero en GTA 6? Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha te da 250 000 $. Lo desbloqueas al terminar la historia. Es el único truco de dinero del juego. ¿Hay números de teléfono de trucos en GTA 6? De momento no se conoce ningún truco con número de teléfono. Abres el móvil, pero introduces el código con L1 + R1 (PS5) o LB + RB (Xbox) y el pad direccional. ¿Son diferentes los códigos en PS5 y Xbox? No. Todos los códigos solo usan el pad direccional, así que las secuencias son idénticas. Solo difieren los botones de activación: L1 + R1 en PS5, LB + RB en Xbox. ¿Los trucos desactivan los trofeos y los logros? Sí. Al usar un truco, se desactivan los trofeos y los logros, y tampoco podrás guardar la partida. ¿Hay trucos de GTA 6 para PC? Todavía no. GTA 6 sale solo para PS5 y Xbox Series X/S, así que de momento no hay trucos para PC. ¿Funcionan los trucos en GTA 6 Online? Los trucos son una función del modo para un jugador y solo funcionan en el modo historia.

11 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

12 Códigos de trucos de GTA 5

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Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de nophilterde y un antiguo jugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor para varias páginas web y revistas de videojuegos.