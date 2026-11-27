Gaming
Los trucos de GTA 6 y cómo funcionan
Cómo introducir los trucos en PS5 y Xbox
- PS5: Pulsa Arriba en el pad direccional para sacar tu teléfono. Mantén pulsado L1, pulsa R1 y, a continuación, introduce la secuencia del pad direccional.
- Xbox Series X/S: Pulsa Arriba en el pad direccional para sacar tu móvil. Mantén pulsado LB, pulsa RB y, a continuación, introduce la secuencia del pad direccional.
Números de teléfono de trucos para GTA 6: ¿existen?
Trucos rápidos: los que desbloqueas al terminar la historia
Truco
Efecto
Código (PS5 y Xbox)
$250,000
Consigue 250.000 dólares al instante.
Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha
Concentración ilimitada
La concentración nunca se agota.
Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha
Fuerza de ataque
Las balas y los golpes lanzan por los aires a los objetivos.
Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo
Cambiar el clima
Alterna entre las distintas condiciones meteorológicas.
Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha
Códigos para los personajes en GTA 6
Truco
Efecto
Código (PS5 y Xbox)
Cómo desbloquearlo
250.000 $
Consigue 250.000 dólares al instante.
Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha
Completar la historia
Borrachera
Tú y tu compañero os emborracháis al instante.
Próximamente
Gastar 2.500 $ en alcohol
Aumentar nivel de búsqueda
Eleva el nivel de búsqueda en todo el mapa.
Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba
Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces
Reducir nivel de búsqueda
Reduce un nivel de búsqueda de 3 estrellas.
Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Derecha, Arriba.
Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 50 veces.
Concentración ilimitada
La concentración nunca se agota.
Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha.
Completar la historia
Sin daño por caídas
Evita sufrir daños al caer desde grandes alturas.
Próximamente
Sobrevivir a 20 caídas libres desde 12 metros
Paracaídas
Añade un paracaídas al equipo.
Próximamente
Completar 50 saltos en paracaídas o BASE desde 91 metros o más
Chaleco antibalas
Añade un chaleco antibalas al equipo.
Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo
Completar 100 entrenamientos
Reparar vehículo
Repara por completo el vehículo actual.
Próximamente
Ganar 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway
Nitro ilimitado
El nitro y el combustible nunca se agotan.
Próximamente
Completar 50 saltos acrobáticos
Trucos de combate para GTA 6
Truco
Efecto
Código (PS5 y Xbox)
Cómo desbloquearlo
Munición máxima
Rellena toda la munición hasta el máximo.
Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda
Conseguir 25 medallas de bronce o superiores en los campos de tiro
Munición infinita
La munición nunca se agota.
Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo
Conseguir 25 medallas de plata o superiores en los campos de tiro
Sin recargar
Munición infinita sin necesidad de recargar.
Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba
Conseguir 25 medallas de oro en los campos de tiro
Todas las armas explosivas
Añade todas las armas explosivas con munición completa.
Próximamente
Lanzar 100 granadas
Munición incendiaria
Toda la munición provoca incendios.
Próximamente
Quemar a 100 enemigos con daño por fuego
Botellas explosivas
Las botellas explotan al recibir daños.
Próximamente
Lanzar 100 cócteles molotov
Escopeta explosiva
Añade la Mason & Keen Shortstraw, que dispara proyectiles explosivos.
Próximamente
Alcanzar a 100 enemigos con daño explosivo
Hauners H-AT
Añade un lanzacohetes Hauners H-AT al equipo.
Próximamente
Destruir 100 vehículos
Fuerza de ataque
Las balas y los golpes lanzan por los aires a los objetivos.
Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo
Completar la historia
Balones explosivos
Los balones deportivos explotan al impactar.
Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha
Alcanzar a 20 enemigos con daño explosivo
Impactos con vehículos
Los atropellos lanzan por los aires a los objetivos.
Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo
Eliminar a 25 enemigos con un vehículo
Trucos y códigos para generar vehículos en GTA 6
Vehículo
Código (PS5 y Xbox)
Cómo desbloquearlo
Interstate Ambulance
Próximamente
Descubrirlo en el menú Progreso
Airboat 09
Próximamente
Completar 5 desafíos de supervivencia
Bravado Banshee
Próximamente
Completar todos los desafíos de combate
Tuff BMX
Próximamente
Completar 5 desafíos de forma física
Maibatsu Boomazoom
Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda
Completar 5 desafíos de compras
Nagasaki Carbon RS
Próximamente
Completar todos los desafíos de exploración
65 Vapid Dominator
Próximamente
Completar todos los desafíos de forma física
Progen Emerus
Próximamente
Completar todos los desafíos de vehículos
Inflatable Flamingo
Próximamente
Destruir 50 flamingos de cocaína
MTL Pumper
Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba
Descubrirlo en el menú Progreso
Vapid Stanier G2 Taxi
Próximamente
Completar 5 desafíos deportivos
Hauners P-996 Lazer
Próximamente
Completar todos los desafíos
HVY Bulldozer
Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo
Descubrirlo en el menú Progreso
Lapwing Mallard
Próximamente
Completar 5 desafíos de vehículos
Brimstone Golfer
Próximamente
Completar todos los desafíos deportivos
Hauners Rhino Tank
Próximamente
Completar todos los desafíos de supervivencia
Maibatsu Sanchez
Próximamente
Completar 5 desafíos criminales
Nagasaki Sea Sparrow
Próximamente
Completar 5 desafíos de exploración
Speeder 700 GT
Próximamente
Completar 5 desafíos de combate
Truffade Thrax
Próximamente
Completar todos los desafíos de compras
Western Zombie Bobber
Próximamente
Completar todos los desafíos criminales
Trucos para el entorno en GTA 6
Truco
Efecto
Código (PS5 y Xbox)
Cómo desbloquearlo
Adelantar la hora
Adelanta la hora del día.
Próximamente
Encontrar 10 relojes coleccionables
Detener el tiempo
Congela la hora actual del día.
Próximamente
Encontrar 20 relojes coleccionables
Cambiar el clima
Alterna entre las distintas condiciones meteorológicas.
Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha
Completar la historia
Trucos de filtros de pantalla
Truco
Efecto
Código (PS5 y Xbox)
Cómo desbloquearlo
Hora dorada
Aplica un filtro dorado con formato panorámico.
Próximamente
Pasar 4 horas cogidos de la mano
Azúcar glas
Tiñe el mundo de blanco con destellos brillantes.
Próximamente
Escanear todos los restos espaciales con WAiNK
Cámara estenopeica
Aplica un filtro de cámara estenopeica.
Próximamente
Completar 25 operaciones de bandas con tu compañero
Jungla de neón
Añade reflejos de neón por todo el mundo.
Próximamente
Descubrir los 16 vehículos Girlypop
Años pasados
Aplica un filtro de televisión CRT en blanco y negro.
Próximamente
Descubrir el Ridgway
Cataclismo
Llena el mundo de humo denso.
Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha
Descubrir el Vamos de Martha en el menú Progreso
Cinta de vídeo
Aplica un filtro con estética de cinta VHS.
Próximamente
Completar 50 actividades con tu compañero
Espejo oscuro
Invierte el mundo y lo vuelve negro.
Próximamente
Ganar 500.000 $ vendiendo vehículos
Migraña
Aplica un filtro borroso y distorsionado.
Próximamente
Sobrevivir 6 minutos con un nivel de búsqueda de 6 estrellas
Casa de muñecas
Aplica un filtro de colores vivos y formato panorámico estrecho.
Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Abajo, Derecha
Pasar 8 horas con tu compañero
Chicle
Tiñe el mundo de morado y amarillo con destellos brillantes.
Próximamente
Encontrar las 24 cartas coleccionables de los flamencos de Vice City
Avance rápido
Añade desenfoque de movimiento y acelera el desplazamiento de las nubes.
Próximamente
Completar 50 sesiones de meditación
Ojo de pez
Aplica un filtro de ojo de pez.
Próximamente
Capturar 100 peces
Gloria desvaída
Aplica un filtro de televisión CRT en color.
Abajo, Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Arriba, Izquierda, Izquierda, Izquierda, Derecha
Atracar 50 tiendas con tu compañero
Pixel Art
Aplica un filtro de imagen pixelada.
Próximamente
Ganar 250.000 $ vendiendo objetos coleccionables
Paisaje infernal
Tiñe el mundo de rojo y naranja con distorsión por calor.
Próximamente
Robar 100 vehículos policiales.
Preguntas frecuentes: trucos de GTA 6
Respuestas a las preguntas más frecuentes
Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6
Códigos de trucos de GTA 5
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