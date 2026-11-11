GTA 6 está a punto de llegar: cómo prepararte para el lanzamiento

Grand Theft Auto VI (GTA 6) apunta a convertirse en uno de los grandes lanzamientos de videojuegos de esta década. Trece años después de GTA 5, Rockstar llevará a los jugadores de vuelta a Vice City con una nueva aventura de mundo abierto que llegará el 19 de noviembre de 2026. Tanto si llevas esperando desde el primer tráiler como si acabas de interesarte por el juego, estos siete consejos te ayudarán a tenerlo todo preparado para el estreno.

01 Reserva tiempo para jugar el día del lanzamiento

Planifica con antelación, no hagas planes que luego acabes cancelando © Rockstar Games/Take-Two Interactive

De poco sirve preparar todo lo demás si no tienes tiempo para sentarte a jugar a GTA 6 cuando salga a la venta. Si eres un seguidor de la saga y llevas más de una década esperando esta entrega, quizá sea el momento de reservar unas horas en tu agenda laboral y social.

No todo el mundo puede pedir días libres en el trabajo, pero siempre puedes intentar llegar a algún acuerdo con tu pareja o tus padres para evitar compromisos durante esos días. ¿Tus amigos quieren quedar? Cualquier otro fin de semana servirá.

02 Elige la edición y reserva GTA 6

El paquete «Vintage Vice City» viene con las reservas © Rockstar Games/Take-Two Interactive

GTA 6 estará disponible en dos ediciones. La Standard Edition incluirá el juego completo, mientras que la Ultimate Edition incorporará diferentes contenidos adicionales. Entre ellos habrá talleres para modificar vehículos, vehículos para los refugios, estilos de Vice City, variantes personalizadas de armas y vehículos exclusivos, entre otros elementos.

La Standard Edition costará 69,99 libras, 79,99 dólares estadounidenses o 79,99 euros. Por su parte, la Ultimate Edition tendrá un precio de 89,99 libras, 99,99 dólares o 99,99 euros. Quienes reserven cualquiera de las dos ediciones también recibirán el Vintage Vice City Pack y un mes de suscripción a GTA+.

Decidir si los contenidos adicionales justifican la diferencia de precio depende de cada jugador. Si ya has elegido tu edición y tienes claro que jugarás desde el primer día, reservar el juego con antelación te permitirá olvidarte de este trámite antes del lanzamiento.

03 Prepara algo para picar y beber

Ve a por provisiones antes de encerrarte © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Las sesiones largas de juego requieren tener algo a mano para no tener que levantarte constantemente. Aunque nada sustituye a una alimentación equilibrada, disponer de algunos aperitivos y bebidas puede ayudarte a evitar interrupciones innecesarias.

Procura hacer la compra antes del lanzamiento. Así no tendrás que abandonar Vice City para ir a la cocina justo cuando la partida empiece a ponerse interesante.

04 Termina los juegos que tienes pendientes

Forza Horizon 6 no se va a terminar solo © Microsoft/Playground Games

Este año viene cargado de lanzamientos. Forza Horizon 6 y Assassin's Creed Black Flag: Resynced comparten calendario con títulos como Control Resonant, Pragmata, 007 First Light y Fire Emblem Fortune's Weave. Hay propuestas para mantener ocupados a los jugadores, pero cuantos más juegos llegan al mercado, más crece la lista de títulos pendientes.

Si tienes alguno que quieras terminar antes de que acabe el año, ahora es el momento de ponerte con él. Con algo más de un mes por delante hasta el lanzamiento de GTA 6, todavía tienes margen para completar varios de esos juegos que llevas tiempo dejando para más adelante. Algunos incluso pueden terminarse en 15 horas o menos.

Si esperas a que salga GTA 6, es posible que esos títulos sigan pendientes durante mucho más tiempo o que acabes por no retomarlos.

05 Busca algo a lo que jugar mientras esperas

«Crimson Desert» te mantendrá entretenido hasta el 19 de noviembre © Pearl Abyss

Puede que ya hayas terminado todos los juegos que tenías pendientes, pero todavía quieras encontrar algo con lo que entretenerte hasta la llegada de GTA 6 . Para ayudarte, hemos preparado una selección de juegos que puedes probar durante la espera.

Crimson Desert ofrece un mundo abierto por explorar, The Blood of Dawnwalker propone una aventura con vampiros y Red Dead Redemption 2 permite volver a disfrutar de otra producción de Rockstar. Son algunas de las alternativas que recomendamos para hacer más llevadera la espera.

06 Comprueba el estado del mando y la carga de la batería

Evita que la batería se agote y arruine el día del lanzamiento © Rockstar Games/Take-Two Interactive

¿Tu mando empieza a mostrar signos de desgaste? ¿El joystick analógico tiene problemas de deriva o alguno de los botones superiores se queda atascado? Quizá la batería recargable de tu mando de Xbox apenas aguante 30 minutos antes de necesitar otra carga.

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Ahora es un buen momento para revisar los periféricos y sustituir aquellos que estén llegando al final de su vida útil. Pocas cosas resultan más molestas que el mando deje de funcionar en mitad de una partida, justo cuando estás completamente metido en el juego.

Si tienes previsto jugar durante varias horas seguidas, asegúrate también de contar con un sistema de carga fiable. Una batería de repuesto o un cable de carga pueden evitar que tengas que interrumpir la partida.

07 Libera espacio para GTA 6 y prepara la descarga anticipada

Consigue tu juego reservado y precargado © Rockstar Games/Take-Two Interactive

La descarga anticipada de GTA 6 está prevista para comenzar a medianoche del 12 de noviembre, hora local, para quienes hayan reservado el juego. El espacio necesario para la instalación puede variar según la plataforma, por lo que conviene revisar el almacenamiento de la consola con antelación.

Aprovecha los días previos para hacer limpieza. Elimina los juegos que ya hayas terminado y no tengas previsto volver a jugar, así como aquellos que llevas tiempo diciendo que vas a probar, pero que siguen esperando su turno. También puedes desinstalar los títulos que completes mientras pones al día tu lista de pendientes.

Si tu conexión a internet no es especialmente rápida, iniciar la descarga en cuanto esté disponible te dará más margen para tenerlo todo listo. También puedes pausar y reanudar la descarga durante la noche para no ocupar el ancho de banda durante el día, cuando otros dispositivos puedan necesitarlo.

Así, cuando llegue el 19 de noviembre, podrás entrar directamente en Vice City en lugar de quedarte esperando a que la barra de descarga alcance el 100 %.

08 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Chris Jecks? Chris lleva más de diez años escribiendo sobre videojuegos para medios como PCGamesN, GameRant, Destructoid y Twinfinite. Durante este tiempo ha publicado miles de guías y análisis, y se ha especializado en juegos de rol de acción, shooters y títulos de conducción. También siente especial predilección por los juegos independientes, a los que ha dedicado buena parte de su carrera.