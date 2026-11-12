GTA 6: todos los animales, aves y peces que se han descubierto hasta ahora

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 y promete ofrecer uno de los mundos abiertos más grandes y variados de los videojuegos. Pero en GTA 6 no todo girará en torno a recorrer Vice City o completar misiones. Leonida contará con más de 170 especies animales, desde caimanes que acechan en los pantanos hasta flamencos que recorren las lagunas y manatíes que se desplazan bajo el agua. Rockstar prepara la fauna más extensa de toda la saga. ¿Qué animales se han confirmado hasta ahora? ¿Habrá ejemplares legendarios? ¿Y qué podremos hacer cuando nos encontremos con ellos?

01 La fauna de GTA 6: qué podemos esperar

Los animales siempre han formado parte de los mundos creados por Rockstar, pero GTA 6 ampliará considerablemente su presencia. El estudio ha anunciado que Leonida contará con más de 170 especies, entre ellas más de 60 tipos de aves y más de 30 mamíferos terrestres. También habrá peces, reptiles y otras criaturas acuáticas. Algunas especies aparecerán por primera vez en un juego de Rockstar, como los caimanes, los flamencos, los pelícanos y los manatíes. El trabajo realizado en Red Dead Redemption II sirve de referencia , aunque el nuevo título llevará el nivel de detalle un paso más allá.

Los delfines son parte de la fauna marina con la que podrás interactuar © Rockstar Games

Florida es el modelo elegido para recrear este ecosistema. Los desarrolladores quieren representar su fauna en los distintos entornos del estado, desde las ciudades y las zonas rurales hasta las aguas interiores, el mar abierto y los humedales de los Everglades.

Rockstar ha formado equipos específicos para trabajar tanto en el diseño de los animales como en la distribución de sus poblaciones. El objetivo no es solo que cada especie tenga un aspecto realista, sino también que se mueva y se comporte de acuerdo con sus características. La fauna tendrá así un papel propio dentro del mundo del juego, junto a los vehículos, las armas y las misiones.

02 GTA 6 en comparación: ¿cuántos animales ha habido hasta ahora?

La evolución de la saga permite apreciar el salto que prepara Rockstar. En GTA 5, San Andreas contaba con unas 28 especies animales, cuya presencia tenía un papel más bien secundario. Red Dead Redemption II elevó considerablemente esa cifra, con 178 especies y otros 29 animales y peces legendarios repartidos por su recreación del Salvaje Oeste.

Parece que se podrá cazar en GTA 6 © Rockstar Games

Con más de 170 especies, GTA 6 superará ampliamente a su predecesor y se acercará a las cifras de Red Dead Redemption II. A esta variedad se sumarán elementos como un compendio para registrar animales, distintos niveles de rareza y un zoológico. La presencia de más de 60 especies de aves también destaca dentro del conjunto.

03 Características de los animales: hábitats, comportamiento y aspecto

Los animales estarán repartidos por todas las regiones de Leonida . Los encontraremos en las ciudades, el campo, las aguas interiores, el mar, los pantanos y las zonas de los Everglades. En los Cayos de Leonida y el Parque Nacional Mount Kalaga habrá especies salvajes, mientras que en las ciudades convivirán animales callejeros, mascotas y aves. Los reptiles y los peces ocuparán las aguas y los pantanos, mientras que tiburones, delfines y ballenas nadarán en el mar. Cada entorno tendrá su propia fauna, por lo que las especies que encontremos dependerán de la zona que estemos explorando.

Los animales tienen que competir por su lugar en la cadena alimentaria © Rockstar Games/Take-Two

Rockstar también ha trabajado en las relaciones entre las distintas especies. Los animales no se limitarán a moverse por el escenario, sino que formarán parte de una cadena alimentaria y competirán por sobrevivir. Cada uno tendrá patrones de movimiento acordes con su comportamiento. Una garza no se desplazará como un mapache, del mismo modo que un caimán no actuará como un ciervo.

El apartado visual incorporará detalles propios de un documental de naturaleza. Algunas criaturas marinas mostrarán iridiscencia, con reflejos de distintos colores, o bioluminiscencia, que les permitirá emitir luz. Las medusas, por ejemplo, tendrán un aspecto translúcido. El pelaje y las plumas también reaccionarán a las condiciones del entorno. Cuando esté mojado, el pelo se pegará al cuerpo; si está sucio, se apelmazará. El sistema de simulación del pelaje contempla distintas texturas y variaciones de color dentro de una misma especie. Las aves, por su parte, contarán con diferentes tipos de plumaje.

La fauna silvestre está presente en todas las zonas de Leonida © Rockstar Games

No todos los animales que aparecerán en el juego son originarios de Florida. Algunos están considerados especies invasoras en ese estado y causan problemas en el ecosistema real. Es el caso de la iguana verde, el sapo de caña y el macaco rhesus, que también estarán presentes en GTA 6. Su inclusión responde al propósito de representar la fauna de Florida con sus particularidades.

04 ¿Habrá animales legendarios en GTA 6?

Sí. Rockstar ha establecido tres categorías para clasificar a los animales: Raros, Descubribles y Legendarios. El sistema resultará familiar a quienes hayan jugado a Red Dead Redemption II, donde había 29 animales legendarios que podíamos rastrear. Su búsqueda era una de las actividades que daban vida al mundo abierto.

Mantén los ojos abiertos en el mundo abierto y verás un montón de animales © Rockstar Games

Por ahora, el estudio no ha desvelado qué especies de GTA 6 tendrán la categoría de legendarias ni dónde podremos encontrarlas. Tampoco sabemos qué sucederá cuando demos con ellas. La clasificación estará relacionada con el rastreo, una mecánica que permitirá seguir el rastro de determinados animales, aunque no está claro si podremos hacerlo con todas las especies. En cualquier caso, quienes disfruten buscando ejemplares poco comunes tendrán mucho que explorar en Leonida.

05 Observar, acariciar y cazar: cómo interactuar con los animales

La fauna de GTA 6 no será un simple elemento decorativo. Podremos observar a los animales, estudiarlos y recopilar información sobre ellos en un registro que recuerda a la Pokédex de Pokémon. También será posible acariciarlos. En uno de los vídeos de juego, Jason aparece junto a un perro y lo acaricia. Según el último avance de GTA 6, esta acción incluso mejora su reputación. Todavía no se sabe si podremos interactuar de la misma manera con otras especies.

El doberman es una de las razas de perros confirmadas hasta ahora © Rockstar Games

La pesca también estará presente entre las actividades disponibles. Sin embargo, la información publicada hasta ahora apunta a que no podremos quedarnos con los peces que capturemos. La caza plantea más incógnitas. Una de las imágenes muestra a Jason acercándose a unos ciervos con un rifle a la espalda, mientras que el nivel de detalle del pelaje apunta a que esta actividad tendrá cabida en el juego. Según las informaciones conocidas, será una actividad de mundo abierto con la que podremos ganar dinero, aunque Rockstar todavía no ha explicado cómo funcionará.

Ve a pescar o simplemente disfruta de la fauna submarina © Rockstar Games/Take-Two

Tampoco hará falta llevar una caña o un rifle para acercarnos a los animales. El minijuego de buceo nos permitirá observar de cerca la fauna marina, incluidos los manatíes, que encontraremos en libertad. También podremos acercarnos a las criaturas acuáticas mientras navegamos en kayak o en una lancha de fondo plano. El paracaidismo y las visitas a la playa ofrecerán otras formas de recorrer el entorno natural de Leonida. Otro lugar que podremos visitar será el zoológico. Se ha confirmado la presencia de al menos uno, aunque todavía no sabemos qué especies albergará.

No todos los encuentros con la fauna serán tranquilos. En los tráileres ya hemos visto caimanes en lugares tan poco habituales como una piscina o un supermercado. Acercarse demasiado a uno de ellos puede acabar mal.

06 ¿Cómo funciona el compendio de animales en GTA 6?

Una excursión en kayak podría verse interrumpida por un cocodrilo © Rockstar Games

GTA 6 contará con un compendio en el que podremos registrar los animales que encontremos, un sistema parecido a una Pokédex, pero sin combates. Su funcionamiento podría seguir el modelo de Red Dead Redemption II, donde observar y estudiar una especie permitía desbloquear más información en el registro. Rockstar ha confirmado que podremos examinar animales y marcarlos en una lista. Completarla será uno de los objetivos para quienes quieran alcanzar el 100 % del juego. Con más de 170 especies por descubrir, no será una tarea rápida.

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07 Qué falta por saber

Rockstar todavía se reserva muchos detalles. Una de las principales incógnitas es qué animales tendrán la categoría de legendarios y dónde podremos encontrarlos. También falta por conocer el alcance del sistema de caza. No se ha confirmado si podremos conseguir pieles y carne o comerciar con estos recursos. Las mascotas plantean otras dudas. Ya hemos visto un perro en las imágenes de juego, pero el estudio no ha confirmado si podremos tener animales propios o incluso criarlos.

También quedan por resolver otras cuestiones. No sabemos qué especies habrá en el zoológico ni hasta qué punto supondrán una amenaza los caimanes, los tiburones y otros animales durante la partida.

08 Todos los animales de GTA 6

Con más de 170 especies, la fauna de GTA 6 dará mucho que explorar. Esta es la relación de animales que ya han aparecido en los tráileres o en las capturas de pantalla y que estarán presentes en el mundo abierto:

Animales terrestres:

Sapo de caña

Caimán

Armadillo

Oso

Castor

Vaca

Ciervo

Perro (por ahora se han confirmado las razas dóberman, chihuahua, pastor australiano, pastor alemán, rottweiler y labrador)

Gato doméstico

Pantera de Florida ("puma")

Zorro

Rana

Iguana verde

Lince

Nutria

Zarigüeya

Mapache

Rata

Macaco rhesus

Corzo

Mofeta

Serpiente

Ardilla

Jabalí

Pájaro carpintero

Animales marinos:

Delfín

Anguila

Medusa

Manatí

Manta raya

Raya

Tortuga marina

Tiburón

Ballena

Aves:

Cormorán

Grulla

Pato

Flamenco

Garza

Pelícano

Gaviota

Espátula

GTA 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta entonces, Rockstar podría desvelar nuevas especies, ya que todavía no ha publicado la lista completa de animales que encontraremos en el juego.

Animales de GTA 6: preguntas frecuentes ¿Cuántas especies animales habrá en GTA 6? Más de 170. La cifra incluye más de 60 especies de aves y más de 30 mamíferos terrestres, además de peces, reptiles y otras criaturas acuáticas. ¿Se podrá pescar en GTA 6? Sí. La pesca es una de las actividades que Rockstar ha mostrado hasta ahora. ¿Se podrá cazar en GTA 6? Hay varios indicios de que sí. Una de las imágenes muestra a Jason con un rifle cerca de unos ciervos y el juego contará con un sistema de simulación del pelaje. Sin embargo, Rockstar todavía no ha explicado cómo funcionará la caza. ¿Habrá animales legendarios en GTA 6? Sí. Los animales se dividirán en tres categorías: Raros, Descubribles y Legendarios. Por ahora no se sabe qué especies formarán parte de esta última. ¿Habrá un zoológico en GTA 6? Sí. Se ha confirmado que habrá al menos uno, aunque todavía no sabemos qué animales podremos encontrar en él. ¿Habrá un registro de animales? Sí. GTA 6 incluirá un compendio inspirado en el de Red Dead Redemption II. Sin embargo, su funcionamiento todavía no se ha confirmado oficialmente. ¿Cuándo sale GTA 6? GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S. En nuestro centro de contenidos de GTA 6 encontrarás todos los detalles y las últimas noticias.

09 Todo lo que sabemos sobre GTA 6 hasta ahora

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil fue jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente, trabajó como editor en distintas webs y revistas especializadas en videojuegos.