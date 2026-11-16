Jason Duval y Lucia Caminos serán los protagonistas de GTA 6 , pero no estarán solos en su aventura por Vice City. A su alrededor encontraremos atracadores de bancos, traficantes de drogas, músicos que buscan hacerse un hueco en la industria, empresarios adinerados y aficionados a las teorías de la conspiración. Rockstar Games ha diseñado un conjunto de personajes con sus propias ambiciones, secretos y relaciones.

Además de la pareja protagonista, ya conocemos a varias figuras que podrían tener un papel importante en la historia. ¿Quiénes son, de dónde vienen y qué relación mantienen con Jason y Lucia? Repasamos los principales personajes de GTA 6 que Rockstar ha presentado hasta ahora.

01 Jason Duval: un exmilitar que acaba de nuevo en el mundo del crimen

Jason Duval © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Jason creció rodeado de estafadores y delincuentes, en un entorno familiar que no le puso las cosas fáciles. Con la intención de dejar atrás aquella vida, decidió alistarse en el Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia militar no le proporcionó el nuevo comienzo que buscaba. Su camino terminó llevándolo hasta los Cayos de Leonida, donde empezó a trabajar para los traficantes de drogas de la zona.

A pesar del ambiente en el que se mueve, Jason sueña con llevar una vida tranquila y sin complicaciones. Sus planes empiezan a cambiar cuando conoce a Lucia Caminos. Después de que un atraco aparentemente sencillo termine saliendo mal, ambos se ven envueltos en una trama criminal mucho más amplia. Rockstar deja abierta la posibilidad de que su relación con Lucia acabe siendo lo mejor o lo peor que le haya ocurrido en la vida.

02 Lucia Caminos: dispuesta a cambiar de vida después de pasar por prisión

Lucia Caminos promete una primicia en GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

El padre de Lucia le enseñó a pelear antes incluso de que aprendiera a caminar con soltura. Aquellas lecciones le sirvieron para desenvolverse en un entorno complicado, aunque no consiguieron evitar que acabara en prisión. Tras meterse en problemas mientras defendía a su familia, ingresó en el centro penitenciario de Leonida. Finalmente, una circunstancia favorable permitió su puesta en libertad. Ahora quiere afrontar la vida con algo más de prudencia.

Lucia quiere alcanzar la vida que su madre había imaginado para ambas cuando vivían en Liberty City, pero no está dispuesta a esperar de brazos cruzados a que aparezca una oportunidad. Quiere tomar las riendas de su futuro, aunque para conseguirlo tenga que saltarse las normas. Su relación con Jason podría darle la oportunidad que necesita para salir adelante, pero también poner en peligro todo aquello por lo que está luchando.

03 Raul Bautista: un atracador de bancos que siempre busca un golpe mayor

Raul Bautista está en un barco © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Raul Bautista no es de los que se conforman con pequeños trabajos. Es un atracador de bancos experimentado que combina su capacidad para convencer a los demás con una gran habilidad para asumir riesgos. Siempre está buscando nuevos socios dispuestos a jugárselo todo para conseguir un buen botín. El problema es que cada nuevo golpe parece elevar todavía más las apuestas.

En las imágenes de jugabilidad publicadas en agosto bajo el título " An Extended Look ", Jason y Lucia participan en un atraco durante el que ayudan a Raul a escapar de la policía. Este no tarda en reconocer el potencial de Lucia y la anima a tomarse sus actividades delictivas de una forma más profesional. Su papel podría ser importante para que los protagonistas dejen atrás los pequeños delitos y empiecen a participar en operaciones de mayor envergadura.

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A Brian Heder lo han comparado con un tiburón © Rockstar Games

Brian recuerda los años en los que el tráfico de drogas por la costa de Florida era un negocio muy rentable. Después de conocer aquella época de primera mano, ahora dirige sus operaciones desde un puerto deportivo. Sigue moviendo mercancías ilegales con la ayuda de su tercera esposa, Lori, aunque prefiere dejar los trabajos más peligrosos en manos de colaboradores más jóvenes.

Jason es uno de ellos. Brian le permite alojarse gratis en una de sus propiedades, pero no se trata precisamente de un gesto desinteresado. A cambio, espera que le ayude con sus negocios de extorsión. En los materiales promocionales aparece como un hombre tranquilo, aficionado a tomar una copa y contemplar la puesta de sol. Sin embargo, Rockstar compara su forma de hacer negocios con la de un tiburón. Detrás de esa apariencia despreocupada podría esconderse un carácter bastante más despiadado.

05 Boobie Ike: de delincuente callejero a empresario de éxito

Boobie Ike se está enderezando, hasta cierto punto © Rockstar Games

Boobie Ike ha conseguido algo con lo que muchos delincuentes de Vice City solo pueden soñar. El dinero que ganó en las calles le ha permitido levantar un imperio empresarial que, al menos de cara al público, parece completamente legal. Entre sus negocios figuran varias propiedades inmobiliarias, un estudio de grabación y el club de striptease Jack of Hearts. Sin embargo, su imagen de empresario amable y sonriente cambia rápidamente cuando hay dinero de por medio.

Boobie tampoco oculta que los beneficios del tráfico de drogas le han servido para financiar sus otros negocios. Uno de sus principales proyectos es Only Raw Records, el sello discográfico que está desarrollando junto a Dre'Quan Priest. En las imágenes de "An Extended Look" también vemos a Jason y Lucia realizando un trabajo para él relacionado con la recogida de drogas. Una muestra de que sus intereses van bastante más allá de la industria del entretenimiento.

06 Cal Hampton: un teórico de la conspiración que desconfía de todo

Cal se lo toma con calma en un campo de minigolf © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Cal Hampton es amigo de Jason y uno de los colaboradores de Brian Heder. Se encuentra mucho más cómodo en casa, donde pasa las horas navegando por internet con una cerveza en la mano y escuchando las comunicaciones de la Guardia Costera. Está convencido de que el mundo está dirigido por psicópatas y cree que hasta el comportamiento aparentemente organizado de una bandada de pájaros podría ser una prueba de una conspiración mucho mayor.

Rockstar lo presenta como alguien que ha elegido vivir al margen de la sociedad estadounidense y que está perfectamente satisfecho con ello. A diferencia de Jason, no tiene ningún interés en hacerse un nombre ni en prosperar. Aun así, sus conocimientos sobre el mundo criminal de la zona y su costumbre de interceptar comunicaciones podrían resultar útiles. Está por ver si su papel se limitará a aportar momentos de humor o si acabará implicándose directamente en las actividades delictivas de los protagonistas.

07 Dre'Quan Priest: un buscavidas que quiere triunfar en la música

Dre'Quan Priest quiere triunfar a lo grande en la industria musical © Rockstar Games

Dre'Quan nunca tuvo intención de convertirse en un delincuente profesional. Vendía drogas para ganarse la vida, pero su verdadera ambición siempre fue abrirse camino en la industria musical. Su asociación con Boobie Ike le ha permitido empezar a convertir ese objetivo en realidad. Entre otras cosas, se encargaba de organizar actuaciones en el club Jack of Hearts.

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Ahora está centrado en desarrollar su sello discográfico, Only Raw Records, y descubrir nuevos talentos en Vice City. Su fichaje más destacado hasta el momento es Real Dimez, un dúo de rap. También tiene una forma poco habitual de buscar artistas, ya que utiliza a las bailarinas del club como público de prueba para escuchar nuevos temas. Al fin y al cabo, si una canción consigue que la gente se mueva en la pista de baile, también puede tener posibilidades de convertirse en un éxito fuera de ella.

08 Bae-Luxe y Roxy (Real Dimez): de sus comienzos en la calle al éxito en las redes sociales

Bae-Luxe y Roxy, también conocidas como Real Dimez © Rockstar Games

Bae-Luxe y Roxy son amigas desde el instituto. Antes de intentar hacerse un hueco en la música, ganaban dinero extorsionando a traficantes de drogas de la zona. Más adelante, aprovecharon aquellas experiencias para crear las letras de sus canciones de rap y sus contenidos en las redes sociales. Su estilo provocador y su actividad en internet les permitieron reunir seguidores y hacerse un nombre en Vice City.

Su salto a la popularidad llegó con un sencillo grabado junto al rapero local DWNPLY. Después de cinco años de altibajos y de trabajar para mantener el interés de una audiencia cada vez mayor, el dúo terminó firmando un contrato con Only Raw Records. Ahora, ambas buscan su próximo gran éxito. Real Dimez representa la Vice City actual, donde las fronteras entre el mundo criminal, la influencia en las redes sociales y la cultura de las celebridades son cada vez más difíciles de distinguir.

09 Andrés de León: un personaje VIP que necesita algo más que protección

Andrés de León es mucho más de lo que parece © Rockstar Games

Aunque todavía conocemos pocos detalles sobre Andrés de León, su aparición en la demostración de jugabilidad de agosto apunta a que podría tener un papel importante en alguna de las tramas del juego. Jason y Lucia reciben el encargo de protegerlo y evitar que se meta en problemas. Para ello, lo recogen en el aeropuerto y lo acompañan a un acto organizado con motivo de la inauguración de la sede estadounidense de Megamundo.

Andrés no parece precisamente un cliente fácil de gestionar. En lugar de prestar atención a la ceremonia, pasa el tiempo en la sala de conferencias con sus acompañantes. La situación cambia cuando el evento se ve interrumpido por un ataque de varios individuos armados.

10 Petra Navarro: una figura clave del mundo empresarial de Vice City

De momento no se sabe mucho sobre Petra Navarro © Rockstar Games

Petra Navarro es la directora de operaciones de Megamundo y aparece en las secuencias de "An Extended Look". Coincide con Jason y Lucia cuando ambos trabajan como guardaespaldas de Andrés de León durante la inauguración de la nueva sede de la compañía. A diferencia de buena parte de los personajes presentados hasta ahora, Petra se mueve en el mundo empresarial y no en el entorno del crimen organizado de Vice City.

Eso no significa que esté al margen de los peligros. La ceremonia acaba sumida en el caos cuando varios atacantes armados irrumpen en el recinto y dejan a los protagonistas en medio del enfrentamiento. Rockstar todavía no ha publicado una biografía específica de Petra ni ha ofrecido demasiados detalles sobre su pasado o el papel que tendrá en el juego. Tampoco está claro si la trama relacionada con Megamundo tendrá un peso importante en la historia principal o si servirá únicamente como escenario para una misión.

11 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6