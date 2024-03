Los mejores vehículos en GTA V

En Grand Theft Auto Online te habrás dado cuenta de que tener dinero puede ser muy útil en Los Santos. Sobre todo porque tu alojamiento y tu forma de moverte dependen de cuánto dinero tengas. Y dado que el mapa tiene 75 kilómetros cuadrados, vivir en Paleto Bay y tener un tractor puede no ser una buena idea. Para no cometer ese error (¿quién no ha pensado alguna vez: "Oh, qué divertido, está en el extremo norte del mapa y es pintoresco") sigue nuestra guía de los mejores vehículos del juego.