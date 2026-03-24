MotoGP 26: Toda la información sobre el nuevo simulador de motociclismo

Mientras la categoría reina del motociclismo, MotoGP, ya ha arrancado la temporada 2026 en Tailandia, el prestigioso estudio italiano lanza ahora MotoGP 26, el videojuego oficial. Esta nueva entrega promete un auténtico salto cuántico gracias a un motor de físicas completamente revisado y a un modo Carrera mucho más profundo. En este artículo encontrarás todo lo que necesitas saber sobre MotoGP 26.

No te lo pierdas: Red Bull TV emitirá EN DIRECTO doce carreras de MotoGP durante la temporada 2026 . Además de los streams en vivo, habrá resúmenes de 50 minutos de los 22 fines de semana del calendario 2026, con las mejores escenas de los entrenamientos libres, la clasificación, la sprint y la carrera principal.

Sobre el autor Phil Briel Phil es un exjugador profesional de esports en juegos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty y FIFA para PC y consolas. A lo largo de los años, también ha adquirido una amplia experiencia en tecnología y periféricos para videojuegos. Lleva informando sobre el mundo de los videojuegos desde la década de 1990. En redbull.com, presenta nuevos juegos, ofrece recomendaciones de compra de hardware, guías de juegos y mucho más.

01 MotoGP 26: fecha de lanzamiento y plataformas

MotoGP 26 llegará el 29 de abril de 2026, manteniendo la tradición del estudio de lanzar un nuevo título cada año entre abril y mayo. El juego estará disponible en una amplia variedad de plataformas, incluyendo consolas, PC e incluso dispositivos portátiles de gaming:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X

PC via Steam, Microsoft Store y Epic Games Store

MotoGP 26 saldrá a la venta el 29 de abril de 2026 © MotoGP 26

Especialmente destacable es el soporte desde el primer día para Nintendo Switch 2, que se estrena así en la saga MotoGP. Su predecesor, MotoGP 25 , todavía se lanzó el año pasado en la primera generación de la consola híbrida de Nintendo.

02 ¿Qué categorías incluye MotoGP 26?

MotoGP 26 es el simulador oficial del Mundial de MotoGP 2026 e incluye todos los pilotos, equipos, motos y circuitos con licencia de la temporada actual. Están representadas las tres categorías principales:

MotoGP

Moto2

Moto3

Gracias a la licencia oficial de Dorna Sports y MotoGP Sports Entertainment Group, el juego ofrece gráficos auténticos, sonidos reales de motor y todos los circuitos oficiales del calendario 2026. Además, incorpora más de 100 cartas coleccionables que celebran a pilotos y trazados icónicos, desbloqueables al completar objetivos en los distintos modos de juego.

Así fue el electrizante inicio de la temporada 2026 de MotoGP : revive el Gran Premio de Tailandia 2026 en el vídeo resumen.

03 MotoGP 26 introduce valoraciones dinámicas de pilotos

MotoGP 26 no es solo una actualización de licencia, sino que incorpora novedades importantes. Una de ellas son las valoraciones dinámicas de los pilotos. Cada piloto cuenta con una carta basada en cuatro atributos clave:

Tiempo por vuelta – ¿Qué tan rápido es en una vuelta?

Ritmo – Consistencia a lo largo de la carrera

Cuerpo a cuerpo – Rendimiento en duelos directos

Fiabilidad – Nivel de errores y regularidad

Estos valores se actualizan constantemente en función de los resultados reales, lo que significa que un piloto en racha también será más fuerte dentro del juego. Su estado de forma influye directamente en el equilibrio competitivo, tanto en el modo Carrera como en el resto de modos.

MotoGP 26 © Milestone

Así, si Pedro Acosta , como al inicio de la temporada 2026, lidera la clasificación, en el juego también será más rápido y fiable. En cambio, un Álex Márquez que, por ejemplo, tuvo que abandonar en el GP de Tailandia tras 21 vueltas, verá reducidos su ritmo y consistencia durante las semanas siguientes. MotoGP 26 evoluciona constantemente y mantiene la experiencia fresca en todo momento.

04 Nuevo modelo de físicas: Rider Based Handling

MotoGP 26 apuesta por un modelo de físicas completamente rediseñado para ofrecer carreras más realistas. El núcleo es el sistema Rider Based Handling, que pone el peso y los movimientos del piloto en el centro de la conducción.

Los movimientos del cuerpo influyen más que nunca en el comportamiento de la moto. Desplazar el peso afecta de forma precisa a la inclinación y la estabilidad en curva. Además, las nuevas animaciones, más naturales, hacen que el control sea más intuitivo, facilitando la entrada a nuevos jugadores. Al mismo tiempo, los usuarios más experimentados ganan control y pueden buscar tiempos aún más rápidos.

MotoGP 26 se centra en un manejo aún más realista © Milestone

Con este sistema, MotoGP 26 se acerca más que nunca a la física real respecto a entregas anteriores. Está presente tanto en el modo Arcade como en el modo Pro, aunque con distinta exigencia según el nivel de experiencia.

Precisamente, con estos dos modos, MotoGP 26 apunta a perfiles de jugadores muy diferentes. El modo Arcade ofrece una experiencia accesible y directa, mientras que el modo Pro, con físicas realistas, ayudas mínimas y ajustes completos de la moto, está pensado para los amantes de la simulación.

05 Modo Carrera ampliado con paddock 3D en MotoGP 26

MotoGP 26 amplía de forma notable el modo Carrera con novedades que aportan una experiencia más auténtica. El eje central es ahora un paddock completamente recreado en 3D, que actúa como centro neurálgico para todo el fin de semana de carreras. Se han añadido dos nuevas características especiales:

Conferencia de prensa del jueves: permite fijar objetivos a corto y largo plazo, retar públicamente a rivales y motivar al equipo para acelerar el desarrollo de la moto, añadiendo una nueva dimensión social al modo Carrera.

Mánager personal: se encarga de negociar contratos, organizar reuniones con equipos y fabricantes y asesorar en decisiones clave del mercado de pilotos, dando más peso a la gestión fuera de la pista, al estilo de títulos como F1 Manager .

Los jugadores pueden comenzar con un piloto propio totalmente personalizado o asumir el papel de una estrella real de MotoGP para reescribir su historia.

06 Vuelve el modo Race Off

El popular modo Race Off regresa en MotoGP 26 con una ampliación considerable. Ofrece carreras más relajadas fuera de la presión del campeonato y funciona como un entorno ideal de entrenamiento.

El popular modo Race Off se amplía significativamente © Milestone

Esta nueva entrega introduce novedades como un escenario inédito (Canterbury Park), motos de producción y una nueva categoría de 1.000 cc, que se suma a Motard, Flat Track y Minibikes. Es el espacio perfecto para probar motos, perfeccionar técnicas y prepararse para el campeonato.

07 MotoGP 26 Multijugador: cross-play y pantalla dividida

El modo multijugador también recibe mejoras importantes. Incluye varias opciones tanto online como offline, con nuevas salas que facilitan sesiones organizadas.

MotoGP 26 vuelve a ofrecer cross-play, permitiendo competir entre plataformas con hasta 22 pilotos en parrilla. Eso sí, hay una limitación: en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 no está disponible el cross-play, y las parrillas se reducen a un máximo de 12 pilotos.

En el apartado offline, la simulación incluirá multijugador a pantalla dividida, para competir desde una misma consola.

Además, llegan nuevas opciones de personalización más completas que nunca. Por primera vez en la saga, los jugadores pueden modificar en detalle la apariencia de su piloto y compartir sus creaciones con la comunidad. Los editores incluyen casco, dorsal y buttpatches (los parches del mono de competición).

MotoGP 26 llega cargado de novedades. Su lanzamiento el 29 de abril de 2026 en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC lo sitúa como uno de los títulos de conducción más destacados de la primavera de 2026.