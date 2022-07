Valorant : le guide ultime de la map Ascent

Vous le savez : Valorant mêle les meilleurs aspects de Counter-Strike : Global Offensive et Overwatch . Mais ce mix signifie que vous devez tout savoir du héros que vous incarnez et de la carte sur laquelle vous jouez.

Valorant © Riot Games

General

La map Valorant Ascent © Riot Games

Comme Split, Ascent possède une mid section très importante entre les deux Spikes sites. Mais elle a été construite de telle manière qu'une grande variété d'approches peut mener à la victoire. Explications.

Gimmick

Valorant © Riot Games

Chaque map dispose de sa spécificité. Et ce qui rend Ascent unique est... ses portes mécaniques. La simple possibilité de pouvoir fermer une porte à volonté - bloquant ainsi la route - peut avoir un impact considérable.

Par exemple, lorsque l'équipe en défense ferme une porte, les attaquants n'ont plus que deux options : aller ailleurs ou enfoncer cette fameuse porte. Pour changer de direction, il faut alors revoir toute sa tactique. Votre adversaire a sûrement anticipé le move et vous attendra avec ses hommes. Si vous décidez, en revanche, d’enfoncer la porte, vous révélez votre position. Et vous vous exposez à une embuscade. Les portes ne sont pas aussi voyantes que les téléporteurs de Bind, mais elles sont efficaces.

Le point A

Le point A de Valorant Ascent © Riot Games

Comme on peut s'y attendre avec une map appelée "Ascent", les tours et tout ce qui se trouve en hauteur représentent des positions stratégiques. En défense, s'installer dans A Rafters permet de surveiller les deux entrées du point A et offre une bonne couverture. Le plus gros inconvénient est que le spot est si évident que les attaquants vous trouveront facilement. Les joueurs un peu expérimentés contourneront donc lentement les coins et essaieront de vous éliminer en premier. Ils peuvent aussi utiliser l'orbe barrière de Sage pour gagner encore un peu de couverture pendant qu'ils se précipitent vers la couverture centrale.

Une autre option consiste à traverser le point A entièrement en tant que défenseur, et à vous cacher dans Wine, bloquant ainsi les attaquants qui sortent de A Main. Il s'agit d'une stratégie beaucoup plus risquée, mais qui offre une solide défense. Elle peut vous aider à éliminer des attaquants peu méfiants et trop soucieux des défenseurs situés au-delà du point A.

Valorant © Riot Games

En attaque, deux possibilités s’offrent à vous : soit se rendre de A Lobby vers A main, soit de mid courtyard vers mid Cubby, puis vers A Link. Depuis A main, la stratégie est la même que celle décrite plus haut : Essayez d'éliminer les ennemis postés dans A Rafters ou bloquez leur vision avec une capacité. L'option A Link dépend de la capacité de votre équipe à prendre le mid courtyard, qui peut être une partie décisive de la map. La façon d'y parvenir en tant qu'attaquant est de passer par Lobby B et Mid Link.

Le point B

Le point B de Valorant © Riot Games

Le point B est peut-être la zone la plus intéressante. Vous débouchez presque immédiatement dans B Site, ou plus précisément, sur un point d'observation juste en face du site principal. En vous approchant du mur, vous pouvez voir quiconque sort du mid Market ou de B Main, et vous pouvez aussi vous retourner vers le site.

Vous avez une bonne visibilité, mais vous êtes complètement exposé. Défendre le point B vous pousse à devenir un défenseur plus mobile, orienté vers l'attaque. Si vous voulez vous détendre un peu, il y a B Back, mais la zone n'est utile qu'une fois que les attaquants ont pénétré dans le point B. Vous ne voulez pas les voir ici, alors sortir pour les chasser reste la meilleure option.

Valorant © Riot Games

Tout cela fait de B Lobby un champ de bataille absolument crucial. Il permet de défendre non seulement le point B, mais aussi le mid courtyard qui, par extension, peut vous permettre de conquérir le point A. Si les défenseurs avancent dans le B Lobby, ils peuvent écraser les attaquants avant qu'ils n'aient la possibilité de se diriger vers le point B ou de traverser courtyard. Bien sûr, l'inverse est également vrai : si les attaquants peuvent éliminer les défenseurs ici, ils seront libres de prendre courtyard et/ou de pousser vers le point B.

Note importante: les attaquants se retrouvent dans B Lobby au début de chaque tour, donc les défenseurs qui s'y rendent en faisant feu de tout bois risquent de mourir rapidement. Identifier les forces de l’unité ennemi et le frapper de manière plus tactique peut vous aider à approcher du B Lobby. Attention, il s’agit certes d’une zone importante, mais n’y jetez pas toutes vos forces. Si vous y consacrez trop de joueurs, le point A sera alors complètement plus ouvert...

