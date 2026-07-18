Comment trouver le pendentif Stormrunner dans Assassin's Creed Black Flag

Tout au long de l'aventure d'Edward Kenway, vous pouvez mettre la main sur une multitude d'objets et d'améliorations qui rendent le combat comme l'exploration plus confortables. Parmi eux, les pendentifs : ces petits accessoires offrent des bonus très variés, de la réduction du temps de rechargement de la dague à corde à l'augmentation des ressources récoltées lorsque vous chassez les animaux des Caraïbes. Avec la sortie d' Assassin's Creed Black Flag Resynced , Red Bull a caché un pendentif exclusif dans le jeu. À vous, joueurs et joueuses, de le débusquer.

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Le pendentif Stormrunner dort dans les profondeurs de la mer des Caraïbes. Pour découvrir sa position exacte, il faut d'abord passer par la case quiz : un questionnaire qui va tester vos connaissances sur la saga Assassin's Creed .

Répondez au quiz pour découvrir où se trouve le pendentif Stormrunner © Red Bull

Si vous voulez tenter le défi sans filet, quelques astuces peuvent vous aider. Utilisez le bonus disponible directement sur la page du questionnaire. Vous le récupérez en faisant tourner la roue en bas de page : elle vous donne cinq secondes supplémentaires pour répondre, ou fait disparaître une des propositions incorrectes. Il n'est pas inutile non plus de réviser quelques fondamentaux du jeu original : sa date de sortie, les alliés d'Edward Kenway, le décor caribéen où se déroule l'aventure, ou encore les lieux emblématiques d'autres épisodes de la série. N'importe laquelle de ces thématiques peut tomber pendant le défi.

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Que vous répondiez parfaitement ou pas, un bonus est prévu à la fin : une vidéo portée par le freerunner Dominic Di Tommaso (que vous pouvez aussi voir rejouer des sauts de la foi dans la vraie vie ) dans laquelle il vous révèle la cachette du pendentif dans Assassin's Creed Black Flag Resynced. Celles et ceux qui bouclent le quiz sans la moindre erreur peuvent se connecter avec leur compte Red Bull, renseigner leur adresse e-mail et recevoir un code pour débloquer des voiles Red Bull exclusives pour leur navire.

Les voiles Red Bull sont un élément purement cosmétique : elles servent à personnaliser le Jackdaw et à lui donner une autre allure quand vous sillonnez les Caraïbes.

À la fin du quiz, vous aurez aussi la possibilité de découvrir l'emplacement secret du pendentif. Mais si vous voulez gagner du temps et filer droit sur le butin, voici la marche à suivre.

Qui peut bénéficier des voiles Red Bull ? Les voiles Red Bull sont réservées aux participants éligibles résidant dans les pays suivants qui remplissent le quiz et répondent correctement à au moins une question : Australie, Autriche, Brésil, Égypte, France, Allemagne, Italie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. Pour connaître toutes les conditions d'éligibilité, veuillez consulter les conditions générales correspondantes.

02 L'emplacement du pendentif Stormrunner dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

La première étape consiste à rejoindre les coordonnées 614,767 . Elles se trouvent à l'est de Nassau, l'une des premières colonies que vous visitez au cours de l'aventure et l'un des grands repaires pirates du jeu. Pour rejoindre la zone à la main, on parle d'un endroit situé juste à l'ouest de l'île étroite qui longe la côte de Nassau.

"O" indique l'emplacement © Ubisoft

Vous pouvez atteindre ce point dès que vous avez accès aux eaux qui l'entourent : inutile d'attendre la dernière ligne droite de la quête principale. Autrement dit, le pendentif est accessible dès les premières heures d'exploration libre, à condition d'avoir suffisamment progressé pour prendre la mer en toute liberté avec le Jackdaw. Si vous vous demandez combien de temps votre aventure durera, notre guide sur la durée de vie d'AC Black Flag Resynced répond à toutes vos questions.

Une fois sur place, jetez l'ancre et plongez à l'eau. Descendez sous la surface et nagez jusqu'à une grande formation corallienne. De part et d'autre, vous repérerez deux cavités qui permettent de se faufiler entre les rochers et le fond marin. Empruntez celle de gauche, puis continuez à nager jusqu'au bout du passage.

Si vous avez du mal à vous orienter sous l'eau, ouvrez la carte et placez un marqueur sur les coordonnées 614,767 . Il apparaîtra alors sur la boussole et vous pourrez vérifier à tout moment que vous êtes dans la bonne direction. Un rappel utile pour les nouveaux venus : en plongée libre, le stock d'air d'Edward n'est pas infini, mais vous avez largement le temps d'atteindre l'objet sans passer par la cloche de plongée. Un aller-retour tranquille suffit.

Quand vous approchez du bon endroit, un petit cercle blanc s'affiche au-dessus du fond marin : c'est le signal qu'un objet interactif se trouve juste là. Approchez-vous et sélectionnez l'option « Piller » pour empocher le pendentif.

Vous devrez retenir votre souffle pour découvrir le pendentif Stormrunner © Ubisoft

Une fois récupéré, le pendentif Stormrunner peut s'équiper depuis l'inventaire, dans l'un des deux emplacements dédiés aux amulettes, situés juste en dessous des armes d'Edward. Rien ne vous empêche de le combiner avec un autre bijou pour cumuler ses effets avec un bonus complémentaire (par exemple un accessoire qui améliore la chasse ou la récolte).

03 Que fait le pendentif Stormrunner Red Bull dans Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Dans le jeu, l'objet est baptisé « Stormrunner Pendant » et il augmente la quantité de santé que vous récupérez lorsque vous consommez de la nourriture, des boissons ou des remèdes.

Ce pendentif met magnifiquement en valeur n'importe quelle tenue de pirate © Ubisoft

Son effet devient particulièrement intéressant si vous aimez trancher dans le vif au corps-à-corps plutôt que de la jouer discrète, ou si vous vous faites régulièrement repérer quand vous essayez de rester planqué. Sur les gros îlots patrouillés par des soldats, ce petit coup de pouce peut faire la différence entre un repli d'urgence et un affrontement mené jusqu'au bout.

04 Le pendentif Stormrunner vaut-il le coup ?

Le pendentif Stormrunner est très utile pendant les premières heures de jeu et une bonne partie de l'aventure, tant qu'Edward affiche une jauge de santé encore modeste et que les objets de soin pèsent lourd dans l'équilibre des combats. Augmenter le soin apporté par la nourriture, les boissons et les remèdes vous permet de tenir plus longtemps lors des fights, sans devoir vous enfuir précipitamment ni vous mettre à couvert derrière une bombe fumigène.

Les voiles Red Bull permettent vraiment au Jackdaw de se démarquer © Red Bull Le pendentif Stormrunner dans Assassin's Creed Black Flag Resynced © Red Bull

Celles et ceux qui privilégient l'infiltration en tireront logiquement moins parti : rester invisible, c'est aussi éviter la plupart des dégâts. Le bonus reste toutefois valable dès qu'une phase de stealth dérape et se transforme en course-poursuite au sabre.

Cela dit, si vous cherchez à mieux encaisser pendant les affrontements, le Stormrunner Pendant reste une très bonne option par rapport aux autres bibelots du jeu. Il se marie particulièrement bien avec un build orienté abordage et combat naval, où la survie d'Edward pendant les phases au sol conditionne directement la réussite de la prise du navire. Pour tirer le meilleur de votre équipement, consultez nos conseils et astuces pour débuter dans AC Black Flag Resynced .

Envie de pousser plus loin dans ce remake avant de partir à la chasse au pendentif ? Notre dossier complet sur Assassin's Creed Black Flag Resynced fait le tour des nouveautés, des plateformes et de la date de sortie. Et si vous avez déjà bouclé l'histoire principale, notre guide sur les activités après la fin du jeu vous tend les bras.