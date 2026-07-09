Armand Duplantis saute à la perche.
© Sona Maleterova/Red Bull Content Pool
Athlétisme

Le programme des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026

Horaires, finales, lieu : découvrez le guide des championnats d'Europe d'athlétisme 2026 de Birmingham.
Écrit par Red Bull France
Temps de lecture estimé : 4 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Une compétition au cœur de Birmingham
  2. 2
    Le programme des Championnats
  3. 3
    FAQ
Du 10 au 16 août, les Championnats d'Europe d'athlétisme posent leurs bagages en Angleterre pour un peu moins d'une semaine de compétition intense. Avant de voir Armand Duplantis tenter de battre pour la 16e fois le record du monde de saut à la perche (à 6,31 m), voici toutes les informations à connaître pour ne rien manquer.
01

Une compétition au cœur de Birmingham

Alors que l'Angleterre (Birmingham) et la Hongrie (Budapest) bataillaient pour savoir qui aurait l'opportunité d'héberger la compétition, la ville traversée par le Danube a finalement retiré sa candidature. C'est donc le stade Alexander, rénové entre 2020 et 2022 et pouvant accueillir jusqu'à 40 000 personnes, qui verra les meilleurs athlètes d'Europe s'affronter.
Créés en 1934, les Championnats d'Europe d'athlétisme ont lieu tous les deux ans depuis 2010. Avant cela, quatre années s'écoulaient entre deux éditions. En 2024, Rome a été le théâtre de l'événement.
Larisso Lapichino réalise un saut en longueur.

Larisso Lapichino en phase d'atterissage

© Diamond League/Red Bull Content Pool

Contrairement aux Jeux olympiques d'été et d'hiver (où l'on verra notamment du ski et du snowboard freeride en 2030, pour le plus grand bonheur de Manon Loschi), les disciplines représentées aux Championnats d'Europe n'évoluent pas au fil des éditions. Ici, on retrouve uniquement les grands classiques comme le 100 mètres, le saut en hauteur, le lancer du disque, le décathlon cher à Kevin Mayer... bref, que de l'athlétisme, et rien d'autre.

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02

Le programme des Championnats

Pour ne passer à côté d'aucune des épreuves, voici le programme complet par jour :
Lundi 10 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

Lancer du poids

Femmes

Qualifications

Matin

Lancer du marteau

Hommes

Qualifications A

Matin

800 m

Hommes

1er tour

Matin

100 m

Femmes

1er tour

Matin

Saut en longueur

Hommes

Qualifications

Matin

400 m

Hommes

1er tour

Matin

Lancer du marteau

Hommes

Qualifications

Matin

400 m haies

Femmes

1er tour

Matin

Lancer du poids

Hommes

Qualifications

Soir

Lancer du poids

Femmes

Finale

Soir

Lancer du marteau

Femmes

Qualifications B

Soir

100 m haies

Femmes

1er tour

Soir

Triple saut

Hommes

Qualifications

Soir

100 m

Femmes

Demi-finales

Soir

Lancer du poids

Hommes

Qualifications

Soir

Lancer du marteau

Femmes

Qualifications B

Soir

5 000 m

Hommes

Finale

Soir

3 000 m steeple

Femmes

1er tour

Soir

Relais 4 x 400 m

Mixte

Finale

Soir

100 m

Femmes

Finale

L'athlète norvégien Karsten Warholm sur la ligne d'arrivée d'une course de haies.

Karsten Warholm sur la ligne d'arrivée

© Diamond League/Red Bull Content Pool

Mardi 11 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

Saut en hauteur

Hommes

Qualifications

Matin

Lancer du disque

Hommes

Qualifications A

Matin

400 m haies

Femmes

Demi-finale

Matin

100 m

Hommes

1er tour

Matin

110 m haies

Hommes

1er tour

Matin

Lancer du disque

Hommes

Qualifications B

Matin

800 m

Femmes

1er tour

Matin

400 m haies

Hommes

1er tour

Soir

Saut à la perche

Femmes

Qualifications

Soir

Lancer du marteau

Hommes

Finale

Soir

5 000 m

Femmes

Finale

Soir

100 m haies

Femmes

Demi-finale

Soir

Saut en longueur

Hommes

Finale

Soir

100 m

Hommes

Demi-finales

Soir

400 m

Hommes

Demi-finales

Soir

100 m haies

Femmes

Finale

Soir

100 m

Hommes

Finale

Mercredi 12 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

100 m décathlon

Hommes

Séries

Matin

Lancer du disque

Femmes

Qualifications A

Matin

400 m

Femmes

1er tour

Matin

Saut en longueur décathlon

Hommes

Groupes A+B

Matin

200 m femmes

Femmes

1er tour

Matin

Lancer du disque

Femmes

Qualifications B

Matin

800 m

Hommes

Demi-finales

Matin

Lancer du poids décathlon

Hommes

Groupe A+B

Matin

400 m haies

Hommes

Demi-finales

Soir

Saut en hauteur décathlon

Hommes

Groupe A+B

Soir

110 m haies

Hommes

Demi-finales

Soir

Lancer du marteau

Femmes

Finale

Soir

Triple saut

Hommes

Qualifications

Soir

200 m

Femmes

Demi-finales

Soir

400 m

Hommes

Finale

Soir

400 m haies

Femmes

Finale

Soir

400 m

Hommes

Séries

Soir

110 m haies

Hommes

Finale

L'athlète britannique Molly Caudery est fière de sa performance après un saut à la perche.

Molly Caudery est fière de sa performance

© Diamond League/Red Bull Content Pool

Jeudi 13 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

110 m haies

Hommes

Séries

Matin

Saut en hauteur

Femmes

Qualifications

Matin

200 m

Hommes

1er tour

Matin

Lancer du disque

Hommes

Groupe A

Matin

800 m

Femmes

Demi-finales

Matin

Lancer du disque décathlon

Hommes

Groupe B

Matin

400 m

Femmes

Demi-finales

Matin

Saut à la perche décathlon

Hommes

Groupe A

Matin

Lancer du javelot

Hommes

Qualifications A

Matin

Saut à la perche décathlon

Hommes

Groupe B

Matin

Lancer du javelot

Hommes

Qualifications B

Soir

Lancer du javelot décathlon

Hommes

Groupe A

Soir

Lancer du javelot décathlon

Hommes

Groupe B

Soir

Triple saut

Femmes

Finale

Soir

Saut à la perche

Femmes

Finale

Soir

200 m

Hommes

Demi-finale

Soir

3 000 m steeple

Femmes

Finale

Soir

Lancer du disque

Hommes

Finale

Soir

1 500 m décathlon

Hommes

Finale décathlon

Soir

800 m

Hommes

Finale

Soir

200 m

Femmes

Finale

L'athlète ukrainienne spécialiste du saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh repart titrée.

Yaroslava Mahuchikh repart titrée

© Diamond League/Red Bull Content Pool

Vendredi 14 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

100 m haies heptathlon

Femmes

Séries

Matin

Lancer du javelot

Femmes

Qualifications A

Matin

Saut à la perche

Hommes

Qualifications A

Matin

Relais 4 x 400 m

Hommes

1er tour

Matin

Saut en hauteur heptathlon

Femmes

Groupes A+B

Matin

Relais 4 X 400 m

Femmes

1er tour

Matin

Lancer du javelot

Femmes

Qualifications B

Matin

1 500 m

Hommes

1er tour

Soir

Lancer du poids heptathlon

Femmes

Groupes A+B

Soir

10 000 m

Femmes

Finale

Soir

Saut en hauteur

Hommes

Finale

Soir

Lancer du disque

Femmes

Finale

Soir

400 m haies

Hommes

Finale

Soir

200 m heptathlon

Femmes

Séries

Soir

200 m

Hommes

Finale

Soir

800 m

Femmes

Finale

Samedi 15 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Matin

Saut en longueur heptathlon

Femmes

Groupes A+B

Matin

Saut en longueur

Femmes

Qualifications

Matin

Lancer du javelot heptathlon

Femmes

Groupes A+B

Matin

3 000 m steeple

Hommes

1er tour

Matin

1 500 m

Femmes

1er tour

Matin

Relais 4 x 100 m

Femmes

1er tour

Matin

Relais 4 x 100 m

Hommes

1er tour

Soir

800 m heptathlon

Femmes

Finale heptathlon

Soir

Lancer du javelot

Hommes

Finale

Soir

Saut en hauteur

Femmes

Finale

Soir

400 m

Femmes

Finale

Soir

Triple saut

Hommes

Finale

Soir

10 000 m

Hommes

Finale

Soir

1 500 m

Hommes

Finale

Soir

Relais 4 x 100 m

Hommes

Finale

Soir

Relais 4 x 100 m

Femmes

Finale

Dimanche 16 août

Moment

Épreuve

Sexe

Tour

Soir

Lancer du javelot

Femmes

Finale

Soir

Saut à la perche

Hommes

Finale

Soir

Saut en longueur

Femmes

Finale

Soir

Relais 4 x 100 m

Mixte

Finale

Soir

3 000 m steeple

Hommes

Finale

Soir

1 500 m

Femmes

Finale

Soir

Relais 4 x 400 m

Femmes

Finale

Soir

Relais 4 x 400 m

Hommes

Finale

Vous savez tout ! Il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement sur votre canapé et à profiter de l'enchaînement Coupe du monde de football, EWC, Tour de France, Tour de France Femmes, Championnats d'Europe d'athlétisme avant l'US Open (oui, ça fait beaucoup).
03

FAQ

Qui diffuse les Championnats ?

Comme ce fut le cas pour l'édition 2024 qui se déroulait à Rome, les Championnats d'Europe d'athlé 2026 seront diffusés sur France 2 et France 3. Du fait du nombre d'épreuves, certaines d'entre elles seront également retransmises sur la plateforme en ligne France.tv.

Où se dérouleront les Championnats d'Europe d'athlétisme en 2026 ?

Les athlètes ont rendez-vous à Birmingham, en Angleterre. Plus précisément, la compétition se déroulera au sein de l'Alexander Stadium.

Quelles sont les dates des Championnats d'Europe d'athlétisme ?

Les Championnats d'Europe d'athlétisme se tiendront du 10 au 16 août 2026.
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