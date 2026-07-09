Le programme des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026

Du 10 au 16 août, les

Championnats d'Europe d'athlétisme

posent leurs bagages en Angleterre pour un peu moins d'une semaine de compétition intense. Avant de voir

tenter de battre pour la 16e fois le record du monde de saut à la perche (à 6,31 m), voici toutes les informations à connaître pour ne rien manquer.