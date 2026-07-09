Le programme des Championnats d'Europe d'athlétisme 2026

Une compétition au cœur de Birmingham
Le programme des Championnats
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
Lancer du poids
Femmes
Qualifications
Matin
Lancer du marteau
Hommes
Qualifications A
Matin
800 m
Hommes
1er tour
Matin
100 m
Femmes
1er tour
Matin
Saut en longueur
Hommes
Qualifications
Matin
400 m
Hommes
1er tour
Matin
Lancer du marteau
Hommes
Qualifications
Matin
400 m haies
Femmes
1er tour
Matin
Lancer du poids
Hommes
Qualifications
Soir
Lancer du poids
Femmes
Finale
Soir
Lancer du marteau
Femmes
Qualifications B
Soir
100 m haies
Femmes
1er tour
Soir
Triple saut
Hommes
Qualifications
Soir
100 m
Femmes
Demi-finales
Soir
Lancer du poids
Hommes
Qualifications
Soir
Lancer du marteau
Femmes
Qualifications B
Soir
5 000 m
Hommes
Finale
Soir
3 000 m steeple
Femmes
1er tour
Soir
Relais 4 x 400 m
Mixte
Finale
Soir
100 m
Femmes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
Saut en hauteur
Hommes
Qualifications
Matin
Lancer du disque
Hommes
Qualifications A
Matin
400 m haies
Femmes
Demi-finale
Matin
100 m
Hommes
1er tour
Matin
110 m haies
Hommes
1er tour
Matin
Lancer du disque
Hommes
Qualifications B
Matin
800 m
Femmes
1er tour
Matin
400 m haies
Hommes
1er tour
Soir
Saut à la perche
Femmes
Qualifications
Soir
Lancer du marteau
Hommes
Finale
Soir
5 000 m
Femmes
Finale
Soir
100 m haies
Femmes
Demi-finale
Soir
Saut en longueur
Hommes
Finale
Soir
100 m
Hommes
Demi-finales
Soir
400 m
Hommes
Demi-finales
Soir
100 m haies
Femmes
Finale
Soir
100 m
Hommes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
100 m décathlon
Hommes
Séries
Matin
Lancer du disque
Femmes
Qualifications A
Matin
400 m
Femmes
1er tour
Matin
Saut en longueur décathlon
Hommes
Groupes A+B
Matin
200 m femmes
Femmes
1er tour
Matin
Lancer du disque
Femmes
Qualifications B
Matin
800 m
Hommes
Demi-finales
Matin
Lancer du poids décathlon
Hommes
Groupe A+B
Matin
400 m haies
Hommes
Demi-finales
Soir
Saut en hauteur décathlon
Hommes
Groupe A+B
Soir
110 m haies
Hommes
Demi-finales
Soir
Lancer du marteau
Femmes
Finale
Soir
Triple saut
Hommes
Qualifications
Soir
200 m
Femmes
Demi-finales
Soir
400 m
Hommes
Finale
Soir
400 m haies
Femmes
Finale
Soir
400 m
Hommes
Séries
Soir
110 m haies
Hommes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
110 m haies
Hommes
Séries
Matin
Saut en hauteur
Femmes
Qualifications
Matin
200 m
Hommes
1er tour
Matin
Lancer du disque
Hommes
Groupe A
Matin
800 m
Femmes
Demi-finales
Matin
Lancer du disque décathlon
Hommes
Groupe B
Matin
400 m
Femmes
Demi-finales
Matin
Saut à la perche décathlon
Hommes
Groupe A
Matin
Lancer du javelot
Hommes
Qualifications A
Matin
Saut à la perche décathlon
Hommes
Groupe B
Matin
Lancer du javelot
Hommes
Qualifications B
Soir
Lancer du javelot décathlon
Hommes
Groupe A
Soir
Lancer du javelot décathlon
Hommes
Groupe B
Soir
Triple saut
Femmes
Finale
Soir
Saut à la perche
Femmes
Finale
Soir
200 m
Hommes
Demi-finale
Soir
3 000 m steeple
Femmes
Finale
Soir
Lancer du disque
Hommes
Finale
Soir
1 500 m décathlon
Hommes
Finale décathlon
Soir
800 m
Hommes
Finale
Soir
200 m
Femmes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
100 m haies heptathlon
Femmes
Séries
Matin
Lancer du javelot
Femmes
Qualifications A
Matin
Saut à la perche
Hommes
Qualifications A
Matin
Relais 4 x 400 m
Hommes
1er tour
Matin
Saut en hauteur heptathlon
Femmes
Groupes A+B
Matin
Relais 4 X 400 m
Femmes
1er tour
Matin
Lancer du javelot
Femmes
Qualifications B
Matin
1 500 m
Hommes
1er tour
Soir
Lancer du poids heptathlon
Femmes
Groupes A+B
Soir
10 000 m
Femmes
Finale
Soir
Saut en hauteur
Hommes
Finale
Soir
Lancer du disque
Femmes
Finale
Soir
400 m haies
Hommes
Finale
Soir
200 m heptathlon
Femmes
Séries
Soir
200 m
Hommes
Finale
Soir
800 m
Femmes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Matin
Saut en longueur heptathlon
Femmes
Groupes A+B
Matin
Saut en longueur
Femmes
Qualifications
Matin
Lancer du javelot heptathlon
Femmes
Groupes A+B
Matin
3 000 m steeple
Hommes
1er tour
Matin
1 500 m
Femmes
1er tour
Matin
Relais 4 x 100 m
Femmes
1er tour
Matin
Relais 4 x 100 m
Hommes
1er tour
Soir
800 m heptathlon
Femmes
Finale heptathlon
Soir
Lancer du javelot
Hommes
Finale
Soir
Saut en hauteur
Femmes
Finale
Soir
400 m
Femmes
Finale
Soir
Triple saut
Hommes
Finale
Soir
10 000 m
Hommes
Finale
Soir
1 500 m
Hommes
Finale
Soir
Relais 4 x 100 m
Hommes
Finale
Soir
Relais 4 x 100 m
Femmes
Finale
Moment
Épreuve
Sexe
Tour
Soir
Lancer du javelot
Femmes
Finale
Soir
Saut à la perche
Hommes
Finale
Soir
Saut en longueur
Femmes
Finale
Soir
Relais 4 x 100 m
Mixte
Finale
Soir
3 000 m steeple
Hommes
Finale
Soir
1 500 m
Femmes
Finale
Soir
Relais 4 x 400 m
Femmes
Finale
Soir
Relais 4 x 400 m
Hommes
Finale