Coupe du monde de padel FIP 2026 : l'Espagne réalise le doublé !

L'Espagne est double championne du monde de padel . Les équipes masculine et féminine ont battu l'Argentine en finale de la Coupe du monde FIP 2026 à Doha. En point d'orgue, la victoire des hommes revêt une importance particulière. Privée de sa star Alejandro Galán , forfait sur blessure avant le tournoi , l'Espagne a récupéré un titre que l'Argentine détenait depuis 2022, tandis que les femmes ont porté leur extraordinaire série de victoires à sept titres consécutifs.

Découvrez les grands moments de la Coupe du monde de padel 2026, les joueurs qui ont fait la différence dans les deux finales, et les nations qui ont complété le podium.

La blessure à la main droite d'Alejandro Galán l'a empêché de jouer © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

01 Les points clés

Champions chez les hommes : l'Espagne a battu l'Argentine 2-1 pour décrocher son cinquième titre mondial, le premier depuis 2021.

Championnes chez les femmes : l'Espagne a battu l'Argentine 2-0 pour un septième titre consécutif et un dixième au total.

Le grand moment : Juan Lebrón et le débutant Aimar Goñi sont revenus après avoir perdu le premier set pour battre Martín Di Nenno et Leo Augsburger 5-7, 7-5, 6-2.

Le match du titre : Le match du titre : Arturo Coello et Coki Nieto ont battu Gonzalo Alfonso et Tino Libaak 6-3, 6-2.

Médailles de bronze : le Portugal chez les hommes et l'Italie chez les femmes.

Prochaine étape : le P1 de Dubaï, du 8 au 15 novembre 2026.

02 Les résultats de la Coupe du monde FIP 2026

Agustín Tapia a montré tout son leadership © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Finale masculine : Espagne 2-1 Argentine

Match 1 : Juan Lebrón et Aimar Goñi battent Martín Di Nenno et Leo Augsburger 5-7, 7-5, 6-2

Match 2 : Agustín Tapia et Federico Chingotto battent Paquito Navarro et Jon Sanz 6-1, 6-2

Match 3 : Arturo Coello et Coki Nieto battent Gonzalo Alfonso et Tino Libaak 6-3, 6-2

Finale féminine : Espagne 2-0 Argentine

Match 1 : Ariana Sánchez et Andrea Ustero battent Aranza Osoro et Martina Fassio 6-3, 6-3

Match 2 : Gemma Triay et Paula Josemaría battent Delfi Brea et Claudia Jensen 6-2, 6-7, 6-3

Match 3 : non disputé

Matchs pour la troisième place : Portugal 2-1 Italie (hommes), Italie 2-0 France (femmes)

03 Finale masculine : l'Espagne bat l'Argentine malgré l'absence de Galán

Arturo Coello, associé à Coki Nieto, a offert le titre à l'Espagne © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La finale s'est ouverte avec Lebrón face à Augsburger, son partenaire sur le Qatar Airways Premier Padel Tour. Aux côtés de l'Espagnol se tenait Goñi, un joueur de 20 ans originaire de Pampelune, qui disputait sa première Coupe du monde.

L'Argentine a remporté le premier set 7-5 et menait dans le deuxième. Lebrón, ancien numéro un mondial et l'un des plus grands joueurs de l'histoire, a élevé son niveau et entraîné son jeune partenaire dans le match. Goñi a pris de l'assurance à chaque jeu. L'Espagne a pris le deuxième set 7-5, puis s'est envolée dans le troisième, 6-2, après deux heures sur le court.

L'Argentine a réagi rapidement. Tapia et Chingotto, la paire qui avait égalisé lors de la finale 2024, ont battu Navarro et Jon Sanz 6-1, 6-2 en 55 minutes. Une sortie difficile pour Navarro, qui disputait à 37 ans sa dernière Coupe du monde. L'Espagne n'avait pourtant pas encore dit son dernier mot.

À 1-1, Coello et Nieto ont affronté Alfonso et Libaak, le joueur qui avait remporté le point décisif de la finale 2024 avec Augsburger. La paire espagnole a semblé impassible face à la pression. Coello a imposé sa puissance et couvert le court, tandis que Nieto a apporté la régularité nécessaire pour conclure. Ils se sont imposés 6-3, 6-2 en 1 h 20.

C'était la troisième finale masculine de Coupe du monde d'affilée entre ces deux nations à se décider au match décisif. Cette fois, c'est l'Espagne qui a soulevé le trophée, cinq ans après son dernier titre masculin, à Doha en 2021.

04 Finale féminine : un septième titre d'affilée pour l'Espagne

Gemma Triay, associée à Paula Josemaría, a remporté le titre © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Avec ses huit joueuses classées dans le top 10 mondial, l'équipe de Carolina Navarro est arrivée en grande favorite, et elle est repartie avec un septième titre mondial consécutif.

Sánchez et Ustero ont ouvert le bal avec une victoire 6-3, 6-3 sur Osoro et Fassio. Cette saison, la paire a été la plus grande rivale de Gemma Triay et Delfina Brea, numéros un du classement, et il ne lui a fallu que deux sets pour remporter le premier match.

La deuxième rencontre a offert le suspense que tout le monde attendait. Triay affrontait Brea, sa partenaire sur le circuit et l'autre moitié de la paire numéro un mondiale. Brea faisait équipe avec Jensen, et les deux Argentines se sont battues pendant 2 h 38. L'Espagne a remporté le premier set 6-2 avant de perdre le deuxième au tie-break. Triay et Josemaría ont remporté le troisième 6-3.

Cette victoire porte à dix le nombre de titres mondiaux féminins de l'Espagne, contre huit pour l'Argentine. Elle prolonge aussi une série entamée en 2014 : sept finales face à l'Argentine, et sept victoires pour l'Espagne.

05 Le parcours de l'Espagne et de l'Argentine jusqu'aux finales

Ariana Sánchez et Andrea Ustero ont gagné le premier match de la finale © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Hommes

Les deux nations ont terminé en tête de leur groupe

En quarts de finale masculins, l'Espagne a battu le Brésil, et l'Argentine l'Allemagne, dans une rencontre qui a opposé le sélectionneur argentin Gaby Reca à son fils, Agustín.

L'Espagne a ensuite battu le Portugal 2-0 en demi-finale lors d'une rencontre qui a offert le moment de fair-play de la semaine, quand le banc espagnol a aidé l'arbitre à corriger une décision en faveur du Portugal.

L'Argentine a battu l'Italie 2-0, Di Nenno et Augsburger ne concédant que deux jeux face à Flavio Abbate et Álvaro Montiel.

Femmes

Les deux nations ont terminé en tête de leur groupe

En quarts de finale féminins, l'Espagne a battu la Suède 2-0, tandis que l'Argentine a battu le Portugal sur le même score.

L'Espagne a ensuite battu la France en demi-finale, et l'Argentine a éliminé l'Italie, les deux rencontres se terminant à nouveau sur le score de 2-0.

06 Les joueurs qui ont impressionné (et pourquoi)

Juan Lebrón

Juan Lebrón a remporté le match qui a fait basculer la finale © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Lebrón a remporté le match qui a fait basculer la finale. Il a perdu le premier set et s'est retrouvé mené dans le deuxième face à son partenaire sur le circuit, avant d'aider un jeune joueur en Coupe du monde pendant deux heures. Il avait aussi battu le Portugal en demi-finale avec Navarro.

Arturo Coello

Coello a joué quand l'Espagne avait le plus besoin de lui, et il a répondu présent. « L'émotion est sans égale », a-t-il déclaré après les quarts de finale. Deux jours plus tard, il remportait le match qui a décidé de l'issue de la Coupe du monde.

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Gemma Triay

Triay a battu sa partenaire dans le match qui a offert le titre féminin. Une semaine après son sacre au Koweït, qui a fait d'elle la joueuse la plus titrée de l'histoire du padel féminin, elle a ajouté un nouveau titre mondial à son palmarès.

Delfi Brea

Delfina Brea a pris un set en finale © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Brea et Jensen ont remporté le seul set pris par l'Argentine en finale féminine, un tie-break qui a contraint l'Espagne à en disputer un troisième. La numéro un mondiale ex aequo se concentre désormais sur la course pour terminer la saison en tête.

07 Les matchs pour la troisième place

Portugal-Italie : une rencontre épique chez les hommes

Le Portugal a remporté la médaille de bronze masculine pour la deuxième Coupe du monde d'affilée, en battant l'Italie 2-1 au terme d'une rencontre de plus de cinq heures et huit sets. L'Italie a frappé la première quand Abbate et Montiel, menés d'un set, ont battu Graça et Araújo 4-6, 7-6, 7-6, en sauvant deux balles de match au passage. Les frères Deus ont égalisé en s'imposant 6-4, 3-6, 6-4 face à Aris Patiniotis et Giulio Graziotti. Diogo Jesus et Pedro Perry ont ensuite assuré la médaille avec une victoire 6-4, 6-1 sur Simone Iacovino et Marco Cassetta. L'Italie a terminé quatrième, le même résultat qu'en 2024.

L'Italie domine la France chez les femmes

L'Italie a décroché une quatrième médaille de bronze féminine consécutive, après celles de 2021, 2022 et 2024, en battant cette fois la France 2-0. Caterina Baldi et Giulia Sussarello ont perdu le premier set face à Lucile Pothier et Carla Touly avant de s'imposer 4-6, 6-1, 6-3. Giulia Dal Pozzo, 21 ans, et Emily Stellato, 44 ans, ont ensuite battu Alix Collombon et Louise Bahurel 7-6, 6-3. La sélectionneuse Marcela Ferrari a parlé d'une joie incroyable et a salué l'ensemble du groupe. La France, qui avait battu les Pays-Bas en quarts de finale, a terminé quatrième.

Quand et où aura lieu la prochaine Coupe du monde de padel ?

La prochaine Coupe du monde FIP aura lieu en 2028, de nouveau à Doha, au Khalifa International Tennis and Squash Complex. Ce sera la quatrième édition organisée dans la capitale qatarie après 2021, 2024 et 2026. Les dates n'ont pas encore été annoncées, mais la compétition se déroule généralement en octobre ou en novembre. L'Espagne défendra ses deux titres, et les Argentins auront deux ans pour préparer leur riposte.

08 La suite : le P1 de Dubaï

Le Premier Padel tour continue à Dubai © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Le Qatar Airways Premier Padel Tour reprend avec le P1 de Dubaï du 8 au 15 novembre 2026, avec des qualifications qui débutent le lendemain des finales de la Coupe du monde. Le tournoi se joue au Hamdan Sports Complex, où une ancienne piscine olympique a été transformée en arène de padel couverte de plus de 7 000 places.

Coello et Tapia arrivent assurés de terminer l'année numéros un mondiaux, tandis que Triay et Brea mènent la course chez les femmes. Attendez-vous à quelques retrouvailles un peu étranges, puisque Triay et Brea, Lebrón et Augsburger, ainsi que Coello et Tapia vont à nouveau partager le court après une semaine passée de part et d'autre du filet.

Après Dubaï, la saison se conclura avec le Major du Mexique du 23 au 29 novembre et les Premier Padel Finals à Barcelone du 7 au 13 décembre.

Retrouvez toutes les informations sur l'ensemble des tournois, dont la billetterie, le programme des matchs, les scores en direct, l'actualité des joueurs et toutes les dernières nouvelles, sur le site de Premier Padel.

Coupe du monde de padel FIP 2026 : FAQ

Questions fréquentes sur la Coupe du monde FIP 2026 Qui a remporté la Coupe du monde FIP 2026 ? L'Espagne a remporté les titres masculin et féminin de la Coupe du monde FIP 2026 à Doha, en battant l'Argentine dans les deux finales. L'équipe masculine s'est imposée 2-1, tandis que l'équipe féminine a décroché une victoire 2-0. Qui a remporté la finale masculine de la Coupe du monde FIP 2026 ? L'Espagne a battu l'Argentine 2-1 en finale masculine pour remporter son cinquième titre de Coupe du monde FIP. Juan Lebrón et Aimar Goñi ont remporté le premier match, Agustín Tapia et Federico Chingotto ont égalisé pour l'Argentine, et Arturo Coello et Coki Nieto ont signé la victoire décisive pour l'Espagne. Qui a remporté la finale féminine de la Coupe du monde FIP 2026 ? L'Espagne a battu l'Argentine 2-0 en finale féminine pour décrocher son septième titre consécutif et son dixième au total. Ariana Sánchez et Andrea Ustero ont remporté le premier match avant que Gemma Triay et Paula Josemaría ne scellent le titre. Où s'est déroulée la Coupe du monde FIP 2026 ? La Coupe du monde FIP 2026 s'est déroulée au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha, au Qatar. Pourquoi Alejandro Galán n'a-t-il pas joué la Coupe du monde FIP 2026 ? Alejandro Galán a manqué le tournoi en raison d'une blessure à la main droite qui l'avait déjà contraint à déclarer forfait pour le Major du Koweït. Javi Leal l'a remplacé dans l'équipe d'Espagne. Quels pays ont remporté les médailles de bronze à la Coupe du monde FIP 2026 ? Le Portugal a remporté la médaille de bronze masculine après avoir battu l'Italie 2-1 dans le match pour la troisième place. L'Italie a décroché la médaille de bronze féminine grâce à une victoire 2-0 sur la France. Quand aura lieu la prochaine Coupe du monde FIP ? La prochaine Coupe du monde FIP doit se tenir en 2028 à Doha, au Qatar. Les dates exactes n'ont pas encore été annoncées. L'Espagne reviendra en tant que tenante du titre dans les compétitions masculine et féminine.