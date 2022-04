Les tactiques de course en XCC et XCO

Quelle est la durée d’une course XCO et à quoi ressemble-t-elle ?

disputée sur un circuit que les riders doivent boucler plusieurs fois. Le parcours doit être essentiellement naturel, même si des modules confectionnés artificiellement peuvent être ajoutés. Les athlètes partent tous en même temps et la course dure entre 1h20 et 1h40 pour les élites. Les moins de 23 ans disputent des courses un peu plus courtes.

Dans une course de VTT, on alterne tous les types de terrains.

et ses différentes étapes à travers le monde. Les athlètes doivent s’adapter à différents terrains et climats. En 2022, la Coupe du monde est composée de 9 étapes.

Remporter une épreuve de Coupe du monde est bien sûr un accomplissement. Vous gagnez de l’argent, mais surtout des points UCI. Obtenez plus de points que les concurrents et vous remportez la Coupe du monde. Vous commencez à accumuler des points dans une épreuve à partir de la 38e place.

Remporter une épreuve de Coupe du monde est bien sûr un accomplissement. Vous gagnez de l’argent, mais surtout des points UCI. Obtenez plus de points que les concurrents et vous remportez la Coupe du monde. Vous commencez à accumuler des points dans une épreuve à partir de la 38e place.

Remporter une épreuve de Coupe du monde est bien sûr un accomplissement. Vous gagnez de l’argent, mais surtout des points UCI. Obtenez plus de points que les concurrents et vous remportez la Coupe du monde. Vous commencez à accumuler des points dans une épreuve à partir de la 38e place.

La position est la clé dans une course XCO. Réussir un bon départ s’avère donc important. Il faut réussir à se placer sur la ligne pour avoir une chance de l’emporter. Sinon, vous restez bloqué dans le peloton sur des chemins parfois à peine plus larges que votre vélo.

La position est la clé dans une course XCO. Réussir un bon départ s’avère donc important. Il faut réussir à se placer sur la ligne pour avoir une chance de l’emporter. Sinon, vous restez bloqué dans le peloton sur des chemins parfois à peine plus larges que votre vélo.

La position est la clé dans une course XCO. Réussir un bon départ s’avère donc important. Il faut réussir à se placer sur la ligne pour avoir une chance de l’emporter. Sinon, vous restez bloqué dans le peloton sur des chemins parfois à peine plus larges que votre vélo.

Tous les riders démarrent en même temps. La ligne de départ fait toujours 8 mètres de large et on retrouve 8 athlètes par ligne. L’épreuve sprint (XCC) est un format introduit en 2018 pour déterminer ensuite l’ordre de départ d’une épreuve de Coupe du monde XCO. Les athlètes doivent concourir dans la XCC pour avoir une chance d’être bien placé sur la course principale. Si un athlète termine dans les 24 meilleures places de la XCC, il est assuré de partir dans les 3 premières lignes de l’épreuve XCO. Les 8 premiers occupent la première ligne. Après la 24e place, les positions de départ sont déterminées soit par les classements individuels de chaque athlète sur la Coupe du monde, soit par tirage au sort pour ceux qui ne disposent d’aucun point.

Tous les riders démarrent en même temps. La ligne de départ fait toujours 8 mètres de large et on retrouve 8 athlètes par ligne. L’épreuve sprint (XCC) est un format introduit en 2018 pour déterminer ensuite l’ordre de départ d’une épreuve de Coupe du monde XCO. Les athlètes doivent concourir dans la XCC pour avoir une chance d’être bien placé sur la course principale. Si un athlète termine dans les 24 meilleures places de la XCC, il est assuré de partir dans les 3 premières lignes de l’épreuve XCO. Les 8 premiers occupent la première ligne. Après la 24e place, les positions de départ sont déterminées soit par les classements individuels de chaque athlète sur la Coupe du monde, soit par tirage au sort pour ceux qui ne disposent d’aucun point.

Tous les riders démarrent en même temps. La ligne de départ fait toujours 8 mètres de large et on retrouve 8 athlètes par ligne. L’épreuve sprint (XCC) est un format introduit en 2018 pour déterminer ensuite l’ordre de départ d’une épreuve de Coupe du monde XCO. Les athlètes doivent concourir dans la XCC pour avoir une chance d’être bien placé sur la course principale. Si un athlète termine dans les 24 meilleures places de la XCC, il est assuré de partir dans les 3 premières lignes de l’épreuve XCO. Les 8 premiers occupent la première ligne. Après la 24e place, les positions de départ sont déterminées soit par les classements individuels de chaque athlète sur la Coupe du monde, soit par tirage au sort pour ceux qui ne disposent d’aucun point.

Une épreuve XCC se dispute sur un circuit de 1 à 1,5km. La course dure entre 20 et 25 minutes.

Une épreuve XCC se dispute sur un circuit de 1 à 1,5km. La course dure entre 20 et 25 minutes.

Une épreuve XCC se dispute sur un circuit de 1 à 1,5km. La course dure entre 20 et 25 minutes.

Ce sprint se dispute en général le vendredi soir, alors que l’épreuve reine XCO a lieu le dimanche. Il offre également des points au classement de la Coupe du monde. Le vainqueur remporte 80 points, le 2e empoche 60 points. Le 3e obtient 50 points. Au final, des points sont attribués aux 40 premiers. Les points des courses XCC attribués au classement XCO ont néanmoins été réduits cette année. La course sprint dispose en effet cette saison de son propre trophée et donc de son propre classement Coupe du monde.

Ce sprint se dispute en général le vendredi soir, alors que l’épreuve reine XCO a lieu le dimanche. Il offre également des points au classement de la Coupe du monde. Le vainqueur remporte 80 points, le 2e empoche 60 points. Le 3e obtient 50 points. Au final, des points sont attribués aux 40 premiers. Les points des courses XCC attribués au classement XCO ont néanmoins été réduits cette année. La course sprint dispose en effet cette saison de son propre trophée et donc de son propre classement Coupe du monde.

Ce sprint se dispute en général le vendredi soir, alors que l’épreuve reine XCO a lieu le dimanche. Il offre également des points au classement de la Coupe du monde. Le vainqueur remporte 80 points, le 2e empoche 60 points. Le 3e obtient 50 points. Au final, des points sont attribués aux 40 premiers. Les points des courses XCC attribués au classement XCO ont néanmoins été réduits cette année. La course sprint dispose en effet cette saison de son propre trophée et donc de son propre classement Coupe du monde.

Le XCC est un sprint avec l’objectif de garder sa position en course. Il y a peu de temps pour récupérer. Les athlètes sont à fond dès le départ et jusqu’à l’arrivée avec une fréquence cardiaque qui atteint les sommets.

Le XCC est un sprint avec l’objectif de garder sa position en course. Il y a peu de temps pour récupérer. Les athlètes sont à fond dès le départ et jusqu’à l’arrivée avec une fréquence cardiaque qui atteint les sommets.

Le XCC est un sprint avec l’objectif de garder sa position en course. Il y a peu de temps pour récupérer. Les athlètes sont à fond dès le départ et jusqu’à l’arrivée avec une fréquence cardiaque qui atteint les sommets.