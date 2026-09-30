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Comment jouer à Clubs Pro dans EA FC 27
Créez votre club, faites équipe avec vos amis et partez à la conquête de la Division Élite sur FC 27 avec notre guide sur Clubs Pro et The Grounds.
© EA Sports
En reprenant l’une des grandes idées de NBA 2K, FC 27 a donné naissance à un mode ultra-attendu nommé The Grounds. Ce petit nouveau offre aux gamers un espace social pour explorer, se faire plaisir sur des mini-jeux et des matchs en petit comité avec d'autres joueurs, et personnaliser leur avatar. Ces activités font progresser votre poulain et vous rapportent des points d'attribut qui améliorent ses compétences sur le terrain. En quelques mots, c’est le hub central du jeu si vous n’êtes pas accro au mode Carrière.
Tout cela est particulièrement important pour Clubs Pro, le mode 11v11 devenu l'un des chouchous des fans. Seulement voilà : avec la sortie d'EA FC 27, Clubs Pro n'est plus accessible depuis le menu principal du jeu. Il se trouve désormais directement dans The Grounds. Si ça fait 48 minutes que vous tournez en rond alors que vos potes attendent leur numéro 10 préféré, vous pouvez respirer, on vous explique où aller.
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Comment créer votre club dans EA FC 27
Avant de pouvoir jouer avec vos amis, vous devez créer votre propre club. Pour cela, lancez le mode The Grounds depuis le menu principal et suivez les tutoriels menés par un certain Kylian Mbappé.
Une fois que vous avez le champ libre pour explorer la zone, ouvrez les menus du mode en appuyant sur le bouton « Menu » sur Xbox ou « Options » sur PlayStation, puis rendez-vous dans l'onglet « My Club ».
À partir de là, vous pouvez rejoindre un club existant ou créer le vôtre, avec l'éventail habituel de réglages et d'options de personnalisation (découvrez les plus beaux maillots à équiper). Vous pouvez notamment nommer votre club (les Chamois de Chambéry ou autre… c’est à vous de voir), choisir s'il est public ou privé, et lui attribuer l'abréviation qui apparaîtra sur le tableau d’affichage, en haut à gauche de l'écran pendant les matchs.
Vous pouvez aussi accepter une invitation ou rejoindre le club d'un ami depuis le menu « My Clubs ».
Une fois membre d'un club, l'onglet « My Club » vous donne un accès rapide à différents réglages et menus de Clubs Pro : votre réputation, l'amélioration de vos installations, les tactiques, votre salle des trophées, les classements, ainsi qu'un autre menu de paramètres. Ce dernier vous permet de voir les membres de votre club, d'envoyer des invitations et d'accepter les « transferts » de joueurs dans votre équipe, de passer à un autre club ou de quitter celui dont vous faites partie.
Impossible en revanche de lancer un match ou d'entrer dans le lobby depuis ces menus. Pour cela, vous devez vous rendre dans le Clubhouse sur The Grounds. À noter : vous pouvez aussi rejoindre ou créer un club en interagissant avec le Clubhouse, mais passer par les menus évoqués plus haut reste le moyen le plus rapide de se lancer.
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Comment lancer un match de Clubs Pro dans EA FC 27
Pour fouler la pelouse et commencer à jouer, direction le Clubhouse. Vous le trouverez au sud-ouest du grand dôme en forme de ballon de foot, là où vous apparaissez en entrant dans le mode.
Le Clubhouse est relié à la zone de spawn par un petit pont. Difficile de le rater : l'écusson de l'équipe que vous avez choisie figure sur son côté gauche. Quand vous approchez, il apparaît aussi sur les portes. Est-ce que le choix de celui-ci sera source de conflit sur Discord ? C’est probable.
Interagissez avec les portes pour accéder aux vrais menus de Clubs Pro. Vous y trouverez une option « Play » pour rejoindre le lobby et choisir votre poste dans le onze de départ.
Si d'autres membres de votre équipe sont déjà en plein match, et à condition que l'option soit activée dans les réglages du club, vous pouvez rejoindre la partie en cours à un poste libre sur le terrain. Votre joueur remplace alors un joueur contrôlé par l'IA. En revanche, impossible de prendre la place d'un autre joueur humain de votre équipe (et pourtant, certains mériteraient parfois un remplacement forcé).
Pour bosser votre maîtrise d’un seul joueur avant de tenter l’aventure Red Bull Wings Cup, rendez-vous dans The Grounds.