Comment jouer à Clubs Pro dans EA FC 27

Tout cela est particulièrement important pour

Clubs Pro

, le mode 11v11 devenu l'un des chouchous des fans. Seulement voilà : avec la sortie d'

Clubs Pro n'est plus accessible depuis le menu principal du jeu. Il se trouve désormais directement dans The Grounds. Si ça fait 48 minutes que vous tournez en rond alors que vos potes attendent

, vous pouvez respirer, on vous explique où aller.