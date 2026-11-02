Chez Rockstar , on sait créer des open worlds monumentaux et immersifs, mais sans musique, tout ça tomberait à l’eau. Heureusement, GTA V totalise à l’heure actuelle plus de 750 morceaux, il y a donc assez peu de raisons de s’inquiéter pour GTA 6 . Les devs ont même annoncé deux disques à part entière qui accompagneront la sortie du jeu : Grand Theft Auto VI: Original Score et Grand Theft Auto VI: The Album .

Dans cet article, on revient sur tous les morceaux et les stations de radio qui seront dans GTA 6. Il est mis à jour régulièrement, alors pensez à l'enregistrer pour ne rien manquer !

Article mis à jour le 2 novembre 2026.

01 Original Score de Justice

Rockstar Games a dévoilé la bande originale de GTA 6. L'album s'intitule Grand Theft Auto VI: Original Score et est signé par le duo électro français Justice (Gaspard Augé et Xavier de Rosnay), notamment récompensé aux Grammy et icône de la French touch.

La bande-son sera disponible le 11 décembre sur toutes les grandes plateformes de streaming musical, ainsi qu'en double CD et même en triple vinyle. Au total, l'album compte 30 morceaux. Pour vous mettre dans l'ambiance, le studio a dévoilé deux sons : Pusher, un titre composé en collaboration avec un autre frenchie bien mythique, Gesaffelstein . Le second s’intitule Flower In A Hurricane et compte aussi son lot de featurings avec Tame Impala , SZA ou encore King Gizzard and the Lizard Wizard .

Détail important : l’ Original Score n’a rien à voir avec les radios en jeu. Les deux se conjugueront, mais les musiques issues des stations ne sont pas sur le disque. De même, une seconde galette avec des titres 100 % originaux sortira le 19 novembre, on y revient plus bas.

02 Stations de radio de GTA 6 : les six stations confirmées par Rockstar

Du gros son à écouter dans les bouchons © Rockstar Games

Rockstar a présenté les six premières stations de radio in-game de GTA 6 ainsi que leurs animateurs. Une chose est sûre : le son de Leonida sera très varié. Reggaeton, country, afrobeats, metal, pop et hip-hop ont chacun droit à leur propre fréquence. Vous pouvez écouter un aperçu dans la section musique du site officiel de GTA 6 .

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Cocoteo FM : la fête latino non-stop

Cocoteo FM : la radio latina © Rockstar Games

Selon Rockstar, Cocoteo FM est le repaire de la musique latina moderne à Leonida. Les animateurs El Martillo (joué par un certain Bad Bunny ) et La Gata ( RaiNao ) y passent tout ce qui donne envie de danser, de la bachata au reggaeton, en passant par le merengue et le dembow. La devise de la station : « el party que nunca se apaga », la fête qui ne s'éteint jamais.

Morceaux confirmés :

Bad Bunny - EoO

Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa - Si Es Trucho Es Trucho (Remix)

Romeo Santos & El Chaval de la Bachata - Canalla

Back Country Radio : de la country rebelle venue des marais

La radio de la country © Rockstar Games

Ici, ce sont MW ( Morgan Wallen ) et Delta Dawne ( Lana Del Rey ) qui tiennent le micro. Ils diffusent de la country à la sauce Grassrivers et Port Gellhorn. Mud Dog Mike (incarné par Jeremy Dufrene , le mari de Lana Del Rey), reporter itinérant et météorologue des marais de la station, devrait être un vrai temps fort. Il intervient depuis le siège conducteur de son hydroglisseur.

Morceaux confirmés :

David Allan Coe - Need a Little Time Off for Bad Behavior

Loretta Lynn - Don't Come Home A-Drinkin' (With Lovin' On Your Mind)

Hank Williams, Jr. & Waylon Jennings - The Conversation

AfroBank FM : la musique africaine, des classiques à l'amapiano

AfroBank FM dans GTA 6 © Rockstar Games

Sur AfroBank FM, le duo de choc Burna ( Burna Boy ) et Palmsy ( Palms Trax ) réunit le meilleur de la musique africaine. Le spectre va des classiques du XXᵉ siècle à l'amapiano moderne et au 3-step.

Morceaux confirmés :

Asake - Joha

Pat Thomas ft. Ebo Taylor - Gye Wani

DJ Lag & Robot Boii ft. Kamo Mphela - Shay'sana

The Chamber 106.6 : du metal actuel et old school

Les gros riffs sont probablement sur The Chamber 106.6 © Rockstar Games

Le metal a débarqué à Leonida. DJ Kerry ( Kerry King ) et DJ Tom ( Tom Araya ) se concentrent sur des classiques des années 80 et au-delà. Si vous préférez le gros son plutôt que le reggaeton, c'est votre station.

Morceaux confirmés :

Black Sabbath - I

Pantera - I'm Broken

Slayer - Raining Blood

Flash FM : la légende de Vice City est de retour

Flash FM, le temple de la pop © Rockstar Games

Vous connaissez déjà Flash FM depuis GTA Vice City. Robyn et Alex ( Alex Consani ) balancent de la pop, de quoi vous faire danser en pleine course-poursuite, où que vous soyez dans l'État du Bonheur.

Morceaux confirmés :

Charli xcx - Good Ones

MGMT - Electric Feel

Zara Larsson & PinkPantheress - Midnight Sun (Girls Trip)

Dirty South Classics : l'hospitalité du Sud, version rap et hip-hop

Dirty South Classics dans GTA 6 © Rockstar Games

Trick ( Trick Daddy ) et Trina sont aux commandes avec du rap régional et des classiques du hip-hop. Selon Rockstar, personne ne représente Leonida et le Sud comme eux, de la plage aux quartiers.

Morceaux confirmés :

David Banner ft. Lil' Flip - Like A Pimp

JT Money ft. Solé - Who Dat

DJ Khaled ft. Trick Daddy, Rick Ross & Pitbull - Born N Raised

Podcasts et nouveaux écouteurs : les nouveautés

Pour la première fois, Grand Theft Auto VI propose une série de podcasts à la demande. Vous pouvez écouter la radio et les podcasts en voiture ou à pied. Pour cela, de nouveaux casques et écouteurs connectés au smartphone de votre personnage font leur apparition. Rockstar n'a pas encore précisé comment les podcasts seront structurés.

03 GTA 6: The Album : l'album officiel

'il est une série de jeux étroitement liée à sa musique, c'est sans aucun doute GTA. De Royce Da 5'9" dans GTA 3 à Dr. Dre dans Grand Theft Auto V, en passant par Deadmau5 dans GTA 4, sans oublier les ambiances 80s de GTA: Vice City avec Iron Maiden ou Run DMC.

Lorsque GTA 6 débarquera le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, la bande-son sera évidemment cruciale pour booster l'atmosphère du soft.

GTA 6: The Album

GTA 6 aura son propre album © Rockstar Games

Sortie : 19 novembre 2026 (en même temps que GTA 6)

Label : Atlantic Records, en collaboration avec Rockstar Games

Morceaux : 34 titres inédits et exclusifs

Formats : streaming, vinyle, CD

Le 17 septembre 2026, Rockstar Games a annoncé Grand Theft Auto VI: The Album . L'album est réalisé en collaboration avec Atlantic Records et sort le 19 novembre 2026, soit le même jour que GTA 6. Il devrait compter au total 34 titres inédits, produits exclusivement pour le jeu. Rockstar décrit la sélection comme transversale, toutes catégories musicales confondues, et entend ainsi, selon ses propres mots, capturer l'énergie de Vice City et de l'État de Leonida. Si vous êtes collectionneur, vous pouvez donc vous jeter sur deux vinyles : The Album et Original Score (dont Justice est à l'origine).

Grand Theft Auto VI : The Album sortira aussi en vinyle © Rockstar Games

Six singles de « GTA 6: The Album » sont disponibles dès maintenant sur toutes les grandes plateformes de streaming :

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (produit par Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Étienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Cette sélection montre l'étendue du spectre couvert par Rockstar avec GTA 6 : hip-hop, pop, musique latina, country et rock se côtoient dès les six premiers titres. Un avant-goût de la bande-son complète de GTA 6 qui sera diffusée dans le jeu et devrait réunir des centaines de morceaux des genres les plus variés.

Le petit plus qui fait plaisir : alors que GTA 6 lui-même sort uniquement en version numérique , les albums ont droit à de véritables sorties. Rockstar propose plusieurs éditions vinyle et CD, dont trois variantes exclusives disponibles via le site officiel : un vinyle liquid-filled en édition limitée, une édition vinyle splatter et un CD en boîtier cristal. Divers revendeurs proposent également leurs propres variantes de couleurs avec un artwork exclusif.

04 Musique de GTA 6 : les morceaux confirmés dans les trailers et l'Extended Look

En plus du nouvel album, Rockstar a confirmé, via les trailers et l'Extended Look, de nombreux morceaux sous licence qui seront diffusés dans le jeu lui-même. Dans les deux trailers, il s'agit de :

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin' to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

L'Extended Look du 27 août 2026 a par ailleurs confirmé 14 morceaux supplémentaires dont :

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It's a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light26 (zeitgleich mit GTA 6)

Am 17. September 2026 hat Rockstar Games "Grand Theft Auto VI: The Album" angekündigt. Das Album entsteht in Zusammenarbeit mit Atlantic Records und erscheint am 19. November 2026, also am gleichen Tag wie GTA 6 selbst. Insgesamt sollen 34 neue, exklusiv für das Spiel produzierte Tracks drauf sein. Rockstar beschreibt die Songauswahl als genreübergreifend und will damit laut eigener Aussage die Energie von Vice City und dem Bundesstaat Leonida einfangen.

05 Les rumeurs autour du reste des stations

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pour que chacun et chacune profite de la musique qui lui plaît en jouant à GTA 6, Rockstar Games découpe traditionnellement la bande-son en stations de radio, chacune avec ses propres animateurs et animatrices qui guident les auditeurs à travers le programme.

Rockstar a dévoilé les six premières fréquences. S'y ajoute peut-être V-Rock : l'indice est venu d'un détail dans un court clip sur le site de GTA 6, dans lequel Jason porte un T-shirt avec le logo de la radio. Elle était déjà la station rock de la ville dans GTA: Vice City.

Jason avec le logo V-Rock © Rockstar Games

À partir de séquences de gameplay, notamment un clip montrant le menu radio, une liste de noms de stations a circulé. Elles sont issues du leak et restent à ce jour non confirmées :

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Stockyard FM

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

Avec V-Rock et Emotion 98.3, ce sont apparemment deux stations du GTA: Vice City original qui font leur retour. CircoLoco Records Radio est particulièrement intéressante, car le véritable label CircoLoco collabore avec Rockstar Games depuis 2021 et a participé par le passé à la création de MOTOMAMI Los Santos dans GTA Online (radio animée par Rosalía).

06 Quand sortira la bande-son complète de GTA 6 ?

Cap sur les "eighties" © Rockstar Games

Rockstar ne compte publier la tracklist complète de « GTA 6: The Album » et la liste intégrale des radios qu'à la sortie de GTA 6, le 19 novembre 2026. À titre de comparaison : à son lancement, GTA 5 comptait plus de 240 morceaux répartis sur 17 fréquences. La bibliothèque musicale de GTA 6 devrait être au moins aussi fournie. Les six premières stations et les podcasts présents montrent que Rockstar mise aussi sur de nouveaux formats.

Pratique pour rester motiver à la salle © Rockstar Games

Rockstar annonce par ailleurs d'autres détails à venir : une musique dynamique pour le jeu ainsi que, selon ses propres mots, « la prochaine évolution de la radio in-game ». Ce qui se cache derrière reste pour l'instant un mystère.