GTA 6 propose 18 sets de cartes à collectionner , pour un total de 480 cartes (rien que ça), dont certaines rapportent une somme étonnamment rondelette chez le prêteur sur gages. Oubliez les paquets, les emballages en alu et ce cousin qui ne vous a jamais rendu votre carte rookie. Dans GTA 6 , les cartes à collectionner sont planquées partout dans Leonida , des garages aux boîtes à outils, en passant par la première table de cuisine venue.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les sets, les chiffres et le déroulement de la collecte, sans dévoiler la moindre cachette.

01 Les cartes à collectionner de GTA 6 en un coup d'œil

Les cartes à collectionner sont l'une des grandes activités annexes de GTA 6 . Chaque carte est un fragment fictif de l'univers du jeu : des équipes de baseball, de basket, de football américain et de football fictives, des danseurs et danseuses, des super-héros de comics et quelques sets décalés aux noms clairement réservés aux plus de 18 ans. Vous ne les achetez pas, vous les trouvez, et une fois dans votre collection, elles y restent, même si vous les revendez contre de l'argent liquide.

Une fois qu'une carte fait partie de votre collection, elle y reste © Rockstar Games

Sets de cartes : 18

Nombre total de cartes : 480

Plus petit set : « Catch Amateur » (Backyard Wrestling en VO, 12 cartes)

Plus grands sets : cinq sets de 36 cartes chacun

Types de cartes : baseball, basket, football américain, football, motifs décalés, danseurs, comics

Points de vente : prêteurs sur gages

Valeur de revente : d'environ 20 dollars à bien plus de 1 000 par carte

Requis pour les 100 % : au moins 15 sets sur 18, plus 3 cartes dans chacun des 5 districts

02 Les 18 sets de cartes de GTA 6

Les sets se répartissent en deux groupes. Dix d'entre eux sont des équipes sportives de Vice City, Liberty City et Los Santos (oui, Rockstar n'a pas pu s'empêcher de rendre un petit hommage à ses autres villes célèbres). Le reste est un joyeux mélange de catch, de danseuses, de comics et de pur humour made in Rockstar .

Équipes des villes (10 sets)

Set Typ Anzahl Karten Vice City Flamingos Baseball 24 Vice City Narcos Basketball 24 Vice City Manatees Football 24 Vice City Club de Fútbol Soccer 30 Liberty City Swingers Baseball 24 Liberty City Penetrators Basketball 24 Liberty City Wrath Football 24 Los Santos Corkers Baseball 24 Los Santos Panic Basketball 24 Los Santos Pounders Football 24

Sets spéciaux (8 sets)

Set Type Nombre de cartes Backyard Wrestling Autre 12 America's Next Top Hooker Autre 24 Delights Dancers Danseurs 18 Jack of Hearts Dancers Danseurs 36 Nine1Nine Dancers Danseurs 36 The Legends of Ratface Comics 36 Right Wing: America's Hero Comics 36 Ed Comics Universe Comics 36

Un petit calcul rapide pour les perfectionnistes : Vice City représente à elle seule 102 cartes, Liberty City et Los Santos en apportent 72 chacune. Les cinq monstres de 36 cartes sont donc les véritables gouffres à temps pour les acharnés à la recherche du 100 %.

03

Soyez attentif aux cartes lors de votre exploration de Leonida © Rockstar Games

Pas de boosters à déchirer ici. Comme pour beaucoup d'activités présentées dans notre guide pour bien débuter dans GTA 6, la clé, c'est d'explorer Leonida. Les cartes sont planquées à des emplacements fixes sur la map, en intérieur comme en extérieur. Gardez l'œil sur les placards, les tables, les comptoirs, les garages et les boîtes à outils laissées sans surveillance. Quand vous êtes à proximité, un marqueur s'affiche : il ne vous reste plus qu'à aller récupérer la carte.

Il y a aussi les cabines téléphoniques jaunes fixées aux murs un peu partout dans Leonida. Elles donnent des cartes aléatoires, qui comptent elles aussi dans votre progression. Les cartes shiny semblent fonctionner de la même façon et peuvent apparaître à plusieurs endroits.

Point important pour compléter la collection : certaines cartes existent en plusieurs variantes de couleur, par exemple bronze, argent et or, ou rouge, bleu et violet. Chaque version compte comme une carte à part entière. Il existe aussi des doublons, mais ceux-ci ne font pas progresser votre collection une seconde fois. En revanche, ils se revendent bien.

Pour certaines trouvailles, vous aurez besoin d'un outil précis, ou d'avoir atteint un certain stade de l'histoire avant de pouvoir y accéder. Et voici le seul avertissement à retenir : deux cartes pourraient devenir inaccessibles après le chapitre 2, alors ne repoussez pas l'exploration en début de partie. Si vous suivez votre progression dans l'histoire, vous trouverez dans notre liste complète des missions de GTA 6 le détail des cinq chapitres.

Vous pouvez tout suivre en sortant votre téléphone et en allant dans « Progression » > « Collections » > « Cartes à collectionner ». Vos cartes invendues atterrissent aussi dans une caisse de votre planque, où vous pouvez admirer votre butin comme un vrai collectionneur.

04 Combien valent les cartes à collectionner de GTA 6

C'est là que GTA 6 fait mieux que la vraie vie : vous pouvez vendre une carte à un prêteur sur gages tout en la conservant dans votre registre de collection. La progression de votre set ne baisse pas, il n'y a donc aucune raison d'entasser vos cartes dans un tiroir. Cela fait des cartes l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent tôt dans la partie, et le jeu vous pousse même un peu dans cette direction : l'un des premiers objectifs d'exploration sur la map consiste à mettre une carte à collectionner en gage.

Les prêteurs sur gages convertissent vos cartes à collectionner en argent © Rockstar Games

Les prix dépendent de la rareté et de la variante de couleur. Les cartes communes rapportent à partir de 20, tandis que les variantes rares comme l'or rapportent bien plus de 1 000 dollars. Certains sets valent tout simplement plus que d'autres. Les cartes vendues disparaissent de la boîte de votre planque, mais restent enregistrées dans le menu progression et continuent de compter pour les 100 %.

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05 Trophées, succès et complétion à 100 %

La chasse aux cartes rapporte deux trophées ou succès. « Don't Touch My Deck » se débloque dès que vous avez complété trois sets. Le moyen le plus rapide : commencez par les deux plus petits, « Catch Amateur » (Backyard Wrestling en VO, 12 cartes) et « Artistes du Delights » (Delights Dancers en VO, 18 cartes).

« A Long Road » est le grand défi et exige une complétion à 100 % . Côté cartes, cela signifie 15 sets sur 18, pas la totalité. Si vous faites l'impasse sur trois des sets de 36 cartes, vous vous en sortez avec au moins 372 cartes. En plus de cela, la checklist des 100 % comprend un défi de cartes distinct : trouver trois cartes à collectionner dans chacun des cinq districts de Leonida. Ça reste un long chemin, mais au moins le nom du trophée est honnête.

FAQ : les cartes à collectionner de GTA 6

Combien y a-t-il de cartes à collectionner dans GTA 6 ?

Il y a 480 cartes à collectionner, réparties en 18 sets.

Faut-il toutes les cartes pour atteindre les 100 % ?

Non. Il vous faut au moins 15 des 18 sets, soit au moins 372 cartes, plus trois cartes dans chacun des cinq districts.

Quel set est le plus rapide à compléter ?

« Catch Amateur » (Backyard Wrestling en VO) avec 12 cartes, suivi de « Artistes du Delights » (Delights Dancers en VO) avec 18.

Peut-on vendre les cartes à collectionner dans GTA 6 ?

Oui, chez les prêteurs sur gages. Les prix vont d'environ 20 $ à bien plus de 1 000 $, et les cartes vendues continuent de compter dans votre collection.

Peut-on rater des cartes à collectionner dans GTA 6 ?

C'est possible. Deux cartes pourraient ne plus être disponibles après le chapitre 2, il est donc judicieux de récupérer tôt ce que vous pouvez.

Les variantes de couleur comptent-elles comme des cartes distinctes ?

Oui. Chaque variante de couleur compte comme une carte à part entière pour la complétion du set, contrairement aux doublons.