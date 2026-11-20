Pendant plus de dix ans, chaque fait marquant, chaque sortie de jeu ou presque, était accompagnée de commentaires disant : “On a eu Crimson Desert avant GTA 6”. Ce meme est devenu si redondant qu’ il a été intégré au jeu , et l’attente a été si longue que l’arrivée du monstre de Rockstar Games semble presque irréelle. Pourtant, il est bien là, avec ses codes de triche , son nouveau système de recherche et son optimisation sur les différentes consoles . Alors que Kameto s’est déjà lancé dans l’histoire, il est temps de prodiguer quelques conseils bienvenus pour ceux qui débarquent à Leonida .

01 Restaurez votre planque

C’est la première chose à faire une fois que vous arrivez dans votre délicieuse location made in Brian Heder. Si vous souhaitez relancer votre relation de la meilleure manière possible, et profiter de diverses mécaniques comme la sauvegarde ou la planque pour cacher votre argent, on ne peut que vous conseiller de pimper votre baraque.

Tout ça commence dans la chambre à coucher. Après avoir installé de magnifiques planches en aggloméré, Jason va les repeindre (on vous laisse choisir la couleur), avant de s’occuper de la toiture. Sortez, utilisez l’échelle, et visez les tuiles. Après ça, il est temps de rénover la barricade à l’extérieur, puis l’escalier. Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’accroitre l’immersion, mais cela permet surtout de débloquer différentes options, et d’avoir une relation solide avec votre partenaire. Simple, mais efficace.

02 Prenez soin de votre corps

Tous ceux qui ont eu la chance de jouer à GTA San Andreas l’attendaient : l’évolution physique des personnages est de retour ! Si vous voulez booster au maximum les capacités de Jason et Lucia, c’est dans l’App Fitness de votre téléphone que ça se passe (enfin, presque). Sur votre smartphone, vous pouvez voir vos stats. Ensuite, il faudra faire de l’exercice et participer à des activités comme la pêche ou le stand de tir pour faire augmenter votre concentration (qui ralentit le temps) et votre endurance.

Pratique pour rester motiver à la salle © Rockstar Games

Toujours en ce sens, pensez à nourrir vos héros, ce qui octroie des bonus temporaires bien utiles.

03 Parlez à votre partenaire

La carte de Leonida est gigantesque, et les trajets en voiture peuvent devenir longs (si vous avez déjà fait un Los Santos - Paleto Bay dans GTA V, vous le savez déjà). Heureusement, comme à leur habitude, les devs de Rockstar Games ont blindé la bande-son avec énormément de stations de radios , mais aussi des podcasts en tous genres. Si tout ça n’est pas assez pour vous, vous avez aussi l’option de discuter avec votre partenaire. Cela permet de renforcer votre lien, mais aussi d’en apprendre plus sur l’histoire, et ainsi donner plus de profondeur au récit : gagnant-gagnant.

04 Réfléchissez à votre profil criminel

Une des grandes nouveautés de ce GTA 6, c’est l’arrivée des “profils criminels”. Ils fonctionnent un peu comme des classes (ou la jauge d’honneur de Red Dead Redemption 2), et évoluent en fonction du comportement de Jason et Lucia lorsqu’ils commettent des crimes. Il existe cinq profils :

Jason et Lucia peuvent mal finir © Rockstar Games

Professionnel

Endurci

Violent

Psycho

Irrécupérable

Si vous tuez tout le monde, vous serez classé dans la dernière catégorie, et cela impactera votre gameplay : vous ne pourrez par exemple pas vous rendre à la police. En plus, une fois que vous êtes classé comme Irrécupérable, comme son nom l’indique, c’est définitif.

Pour les autres degrés, les bonus varient (jauge de concentration qui se recharge en neutralisant les gardes pour Professionnel, en leur mettant des balles dans la tête pour Psycho). À tout moment, vous pouvez consulter votre profil dans le menu Personnages.

Amusez-vous, mais faites attention à la limite. Si vous voyez une sorte de fissure sur l’icône Psycho, pensez à vous calmer quelque temps.

05 Planifiez vos braquages

Il est temps de passer à ce que tout le monde attend d’un GTA (en tout cas depuis GTA IV) : les braquages. Comparé à ses prédécesseurs, GTA 6 met à notre disposition un paquet de banques et commerces en tous genres pour nous remplir les poches. Par contre, y aller tête baissée n’est pas forcément la meilleure idée du monde.

Surprise : il y aura des braquages dans GTA 6 ! © Rockstar Games

Comme on le disait plus haut, l’indice de recherche a évolué avec l’ajout du “Heat System” . Assez simplement, il correspond aux informations que la police a sur vous. Physique, véhicule, vêtements, armes, nombre de personnes… tout ça est collecté par les témoins, les caméras de surveillance et les forces de l’ordre, et les aide à vous traquer. Avant de vous prendre pour le Joker : posez-vous, analysez la zone, les sorties de secours, et garez un véhicule à proximité, c’est potentiellement une très bonne idée.

Vous avez aussi le choix : est-ce que j’y vais seul ou à deux ? Jason et Lucia peuvent neutraliser deux ennemis d’un coup, mais votre partenaire peut aussi se faire repérer en étant moins prévoyant que vous… il faut peser le pour et le contre.

06 Stockez plusieurs tenues dans votre coffre

"Salut, c'est Ryan Gosling" © Rockstar Games

Toujours dans la famille braquage, profitez de votre véhicule pour ranger armes et tenues à portée de main. En pleine évasion, on vous conseille par exemple de foncer dans un parking (à étages multiples, c’est toujours plus discret) pour changer de vêtements et ainsi brouiller les pistes. Si, en plus, vous envoyez le second personnage ailleurs, ça fait deux “Heat signals” en moins. Quoi qu’il en soit, avoir plusieurs accoutrements façon Usual Suspects sera toujours utile, même si vous finissez par aller en boîte à Vice City. Pour le faire, enregistrez une tenue, et ajoutez-la à votre coffre.

07 Passez d’un personnage à l’autre pour gagner du temps

Vous avez réussi un braquage et vous portez un sac de sport rempli de butin ? Super nouvelle. Le receleur se trouve à l’autre bout de Leonida et vous êtes attendu pour aller golfer à deux pas ? Moins cool. La solution : envoyez votre partenaire avec le sac en question effectuer la vente. Vous allez ainsi vous éviter pas mal d’allers-retours, tout en profitant des mêmes bénéfices (de rien !).

08 Passez à la banque

"C'est pour un dépot ou un retrait ?" © Rockstar Games

Découvrir des points communs entre Le Maillon Faible et GTA 6, ce n’était pas dans notre Bingo 2026, et pourtant, déposer ses liasses de billets à la banque est essentiel, surtout en début de partie. Dans ce Grand Theft Auto, votre argent en cash et vos économies représentent deux stocks d’argent différents, alors pour éviter de perdre un maximum d’argent pendant une sortie en ville qui dégénère, pensez à faire un tour par la banque pour déposer vos sous “durement” gagnés.

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09 Enregistrez vos véhicules

Si vous tombez sur la voiture de vos rêves (comme la Banshee pour les vieux de la vieille), passez dans un Pay’N’Spray pour l’enregistrer et l’ajouter à votre collection.

10 Achetez des garages

Achetez des propriétés © Rockstar Games

Vous voulez stocker tous vos bolides ? Achetez un maximum de garages. Ils ne coûtent pas aussi cher que les maisons et remplissent quasiment les mêmes fonctions (gestion de l’inventaire et des armes, possibilité de se laver). En plus, cela vous permettra d’avoir un endroit à vous, où que vous soyez à Leonida.

11 Scrollez sur Snapmatic (oui, vraiment)

Jouer à un jeu pour se retrouver sur un ersatz d’Instagram à doom scroller, ça peut sembler contre-intuitif. Pourtant, sur GTA VI, Snapmatic est une véritable source d’informations. Si vous voulez 100 % le jeu ou simplement participer à un maximum d’activités, rendez-vous sur l’appli et regardez ce sur quoi vous tombez.

12 Prenez votre temps

Profitez du voyage © Rockstar Games

Open world signé Rockstar oblige, et même si l’attente a été exceptionnellement longue et que le scénario vous passionne, on ne peut que vous conseiller de profiter du voyage. À la fin de Red Dead Redemption 2, tous les joueurs ont eu le même sentiment de vide, avec ce souhait d’explorer à nouveau les plaines à dos de cheval comme le premier jour. Pour tirer un maximum de cette aventure vidéoludique hors normes, explorez, variez les activités et, si vous ne savez pas quoi faire, appuyez vers le bas sur la croix directionnelle pour afficher les activités disponibles à proximité.

Il ne vous reste plus qu’à vous forger votre propre gameplay et à prendre d’assaut Leonida ( en attendant la sortie du multi pour faire du RP avec Kameto ?)

FAQ : questions fréquentes sur GTA 6

Que faire en premier dans GTA 6 ?

Rénovez votre planque. C’est elle qui débloque la sauvegarde et la cachette pour votre argent, et elle renforce votre relation avec votre partenaire. Le reste peut attendre (enfin, un peu).

Comment semer la police dans GTA 6 ?

Avec le système de Heat, la police retient votre physique, votre véhicule et vos vêtements. Changez de tenue dans un parking, gardez des vêtements de rechange dans votre coffre et envoyez le second personnage ailleurs pour brouiller les pistes.

Peut-on changer de profil criminel dans GTA 6 ?

Oui, votre profil évolue selon votre comportement… sauf si vous tombez dans la catégorie Irrécupérable, qui est définitive. Gardez un œil sur votre profil dans le menu Personnages.

Comment ne pas perdre son argent dans GTA 6 ?

Déposez-le à la banque. Le cash que vous avez sur vous et vos économies sont deux stocks séparés : en cas de sortie qui dégénère, seul le cash part en fumée.

Comment améliorer l’endurance dans GTA 6 ?

Faites de l’exercice et enchaînez les activités comme la pêche ou le stand de tir. Pensez aussi à nourrir Jason et Lucia, pour profiter de bonus temporaires.