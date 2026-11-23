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Finir GTA 6 à 100 % : les choses à faire jusqu'au succès « A Long Road »
Comment fonctionne la checklist 100 % de GTA 6 ?
- Récompense : le trophée (or) ou le succès (100 G) « A Long Road »
- Missions principales : 91
- Exigences : 35 réparties en trois catégories
- Déblocage : après la fin de l’histoire
- Éléments manquables : aucun, tout peut être rattrapé en free roam
- Temps nécessaire : entre 125 et 200 heures, histoire comprise
Histoire et braquages : les 12 objectifs à cocher
Exigence
Objectif
Ce qu’il faut savoir
Terminer l’histoire
91 missions principales
Jouer jusqu’au générique
Tâches optionnelles
100
Il y en a bien plus de 100, vous pouvez donc en laisser certaines de côté
Opérations de gang
39 sur 39
Seules 19 sont signalées par l’histoire, vous devez trouver le reste vous-même
Bank Jobs
22 sur 22
À partir de « Credit Check » au chapitre 3, petites banques : caisse et coffre
Payday-Loan-Jobs
7 sur 7
Également à partir de « Credit Check », vider le guichet et le coffre de l’arrière-salle
Smash ’n’ Grabs
34 sur 35
Prêteurs sur gages et bijouteries, le coffre de l’arrière-boutique doit y passer aussi
Stick-ups
50 sur 91
Supermarchés, fast-foods, magasins de spiritueux
Vendre de la drogue au receleur
100.000 $
La marchandise s’obtient surtout lors des opérations de gang et via les flamants roses à cocaïne
Vendre des bijoux au receleur
100.000 $
Butin des bijouteries
Vendre des billets marqués
250.000 $
Provenant des banques et des Payday-Loans, vous avez besoin du Dye Pack Jammer
Chambres fortes
8 sur 8
Contenu endgame, uniquement après une mission optionnelle du chapitre 4
Vendre des véhicules au receleur
200.000 $
Moses, Pay ’n’ Spray et la liste de souhaits de Randy
Les missions secondaires
Les opérations de gang
Les chambres fortes
La revente de véhicules
Exploration et activités : les 20 objectifs aux quatre coins de Leonida
Exigence
Objectif
Ce qu’il faut savoir
Sets de Kenton
5 sur 7
À partir de « Island Dreams » au chapitre 1, piller les épaves avec le détecteur de métaux
Sets de cartes à collectionner
15 sur 18
480 cartes au total, les doublons ne comptent pas
Lieux WAiNK
100
À scanner avec l’appli du téléphone
Découvertes sous-marines
33 sur 33
Il vous faut les 7 sets de Kenton
Magazines, livres, comics
30 sur 34
27 objets à trouver plus 7 Book Swaps
Méditations
15 sur 18
Jason et Lucia comptent séparément
Flamants roses à cocaïne
100 sur 125
Uniquement les roses au bec noir et blanc
Playlists spéciales
2 sur 2
Via des affiches scannables
Styles
70 sur 79
Magazines de tatouage et montres de luxe
Courses uniques
30 sur 40
Il faut gagner, pas seulement participer
Médailles d’or des défis de course
10 sur 13
Vous pouvez choisir les plus faciles
Médailles d’or au stand de tir
42 sur 42
18 au Griffin Shooting Range, 24 au Rodgers Ranch
Jeux vidéo
4 sur 4
Il suffit de les lancer, pas de les terminer
Adversaires au billard
5 sur 7
Battre cinq adversaires différents
Minigolf
2 sur 3
Une partie sur chaque parcours suffit
Paniers de basket
90 sur 100
Un tir réussi par panier, les répétitions ne comptent pas
Courses contre la montre en drone
42 sur 42
14 sites avec trois courses chacun
Cascades
300 sur 397
Librement combinables parmi quatre types de cascades
Défis
70 sur 80
Huit catégories de dix défis
Bret’s Target Decks
15 sur 15
Jouable uniquement avec Jason
Découvertes : les 3 objectifs véhicules, armes et animaux
Anforderung
Ziel
Das musst du wissen
Véhicules découverts
200 sur 277
Voitures, bateaux et avions via l’appli WAiNK
Armes découvertes
50 sur 66
53 armes à feu, 9 armes de mêlée, 4 explosifs
Animaux étudiés
100 sur 255
Aux jumelles, inutile de chasser. Chaque race de chien et de chat compte
Les pièges qui font perdre du temps
- « Credit Check » est la clé. Cette mission du chapitre 3 débloque les Bank Jobs et les Payday-Loans, et vous fournit le Dye Pack Jammer. Sans lui, impossible de vendre des billets marqués.
- Kenton fait une pause. Après le chapitre 1, il est temporairement indisponible et ne revient qu’avant le chapitre 3.
- La console fait grève au chapitre 2. Vous ne pouvez pas lancer les jeux vidéo de votre propre domicile pendant ce chapitre.
- La méditation se fait à deux. Chaque lieu de méditation compte séparément pour Jason et Lucia. Vous devez donc appeler votre partenaire et le ou la faire méditer également.
- Seules 19 opérations de gang sont signalées. Vous devez dénicher vous-même les 20 restantes.
Nos conseils pour finir GTA 6 à 100 % plus vite
- Scannez dès le début. Tout : les véhicules et les animaux sont les points les plus fastidieux à rattraper après l’histoire. Si vous dégainez tôt votre téléphone et gardez vos jumelles à portée de main, vous vous épargnerez plus tard des heures à tourner en rond.
- Faites les tâches optionnelles tout de suite : dès qu’une nouvelle icône apparaît, accomplissez-la. Beaucoup débloquent de nouvelles fonctionnalités au passage.
- Consultez la carte après chaque chapitre : avec la progression de l’histoire, de nouvelles activités et de nouveaux filtres de carte apparaissent.
- Gardez les cascades, défis et médailles pour la fin : vous accomplissez automatiquement beaucoup de défis en jouant normalement. Ce qui reste ensuite, vous le raflez d’un coup.
- Sauvegardez manuellement : avant les changements de chapitre, une sauvegarde dédiée vaut le coup, surtout si vous visez aussi le platine. Et avant de vous amuser avec les cheats, créez par précaution une sauvegarde séparée.