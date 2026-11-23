Après 91 missions principales , le générique de GTA 6 défile et une petite voix vous souffle : « C’est déjà terminé ? » Loin de là. C’est justement à ce moment que Rockstar affiche la checklist 100 % de GTA 6 : 35 objectifs qui vous séparent encore du trophée « A Long Road » . Bonne nouvelle, Leonida ne vous demande pas de fouiller chaque recoin de la carte. Pour un paquet d’objectifs, une partie du total suffit, et rien ne peut être définitivement raté. On vous a tout rangé ci-dessous.

01

Jason et Lucia : deux citoyens embarqués dans le crime organisé © Rockstar Games

Comme pour les codes de triche , la liste des choses à faire pour décrocher le 100 % ne se dévoile qu’après avoir terminé l’histoire. Une fois le générique passé, ouvrez la carte, puis l’onglet Progression > Statistiques > 100 %. Pas de panique, tout ce que vous avez fait pendant l’histoire est déjà comptabilisé. Vous ne repartez pas de zéro, vous découvrez juste ce qu’il vous reste à faire.

Les 35 objectifs sont rangés en trois catégories dans le menu : « Histoire et tâches », « Exploration et activités » et « Découvertes ». Et Rockstar se montre étonnamment clément : sur 125 flamants roses de cocaïne, il suffit d’en détruire 100. Au final, pour décrocher le « 100 % », vous ne faites qu’environ 60 % de ce que le jeu a vraiment à offrir . Pour quelqu’un qui a repeint un million de graffitis à Los Santos et abattu tous les pigeons de Liberty City, le deal est honnête.

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Autre bonne nouvelle : tout reste accessible en monde ouvert après la dernière mission. Rien n’est donc définitivement perdu pour le 100 %, vous pouvez foncer dans l’histoire puis faire le ménage plus tard.

Récompense : le trophée (or) ou le succès (100 G) « A Long Road »

Missions principales : 91

Exigences : 35 réparties en trois catégories

Déblocage : après la fin de l’histoire

Éléments manquables : aucun, tout peut être rattrapé en free roam

Temps nécessaire : entre 125 et 200 heures, histoire comprise

02 Histoire et braquages : les 12 objectifs à cocher

Ce qui se passe à Vice City reste à Vice City © Rockstar Games

Premier bloc, le plus fidèle à l’ADN de la série : boucler l’histoire, braquer banques et commerces, puis refourguer le butin chez les receleurs. Sur le papier, la liste a de quoi faire peur. Dans les faits, une bonne partie se coche toute seule pendant que vous suivez les galères de Jason et Lucia .

Exigence Objectif Ce qu’il faut savoir Terminer l’histoire 91 missions principales Jouer jusqu’au générique Tâches optionnelles 100 Il y en a bien plus de 100, vous pouvez donc en laisser certaines de côté Opérations de gang 39 sur 39 Seules 19 sont signalées par l’histoire, vous devez trouver le reste vous-même Bank Jobs 22 sur 22 À partir de « Credit Check » au chapitre 3, petites banques : caisse et coffre Payday-Loan-Jobs 7 sur 7 Également à partir de « Credit Check », vider le guichet et le coffre de l’arrière-salle Smash ’n’ Grabs 34 sur 35 Prêteurs sur gages et bijouteries, le coffre de l’arrière-boutique doit y passer aussi Stick-ups 50 sur 91 Supermarchés, fast-foods, magasins de spiritueux Vendre de la drogue au receleur 100.000 $ La marchandise s’obtient surtout lors des opérations de gang et via les flamants roses à cocaïne Vendre des bijoux au receleur 100.000 $ Butin des bijouteries Vendre des billets marqués 250.000 $ Provenant des banques et des Payday-Loans, vous avez besoin du Dye Pack Jammer Chambres fortes 8 sur 8 Contenu endgame, uniquement après une mission optionnelle du chapitre 4 Vendre des véhicules au receleur 200.000 $ Moses, Pay ’n’ Spray et la liste de souhaits de Randy

Les missions secondaires

Presque tout ce qui ne relève pas de l’histoire principale entre dans cette catégorie : les icônes violettes de la carte, et même les séances de méditation. Soyez curieux , allez-y dès qu’elles se présentent à vous, et le compteur grimpera jusqu’à 100 presque sans y penser.

Les opérations de gang

Ces repaires apparaissent en jaune dès que vous passez à proximité. Règle d’or : raflez tous les objets de valeur du site, sinon l’opération ne compte pas. Les pillages à moitié, Rockstar ne connaît pas.

Les chambres fortes

Le plat de résistance. Elles se débloquent avec la quête secondaire « That’s Where The Money Is… » au chapitre 4. Le principe : suivre un fourgon blindé jusqu’à la banque, puis attendre que le garde vous ouvre gentiment la chambre forte (gentiment, façon de parler).

La revente de véhicules

Dès la mission « Moses » au chapitre 2, Moses rachète dans son garage de Port Gellhorn les voitures débarrassées de leur traceur. Le vrai jackpot, ce sont les commandes de la liste de souhaits de Randy : une sportive en bon état peut rapporter environ 35 000 $.

03 Exploration et activités : les 20 objectifs aux quatre coins de Leonida

Soyez attentif aux cartes lors de votre exploration de Leonida © Rockstar Games

Le gros du programme : 20 objectifs vous baladent aux quatre coins de Leonida, des épaves englouties aux mini-golfs en passant par les paniers de basket. Ici, ce ne sont pas vos réflexes qui comptent, c’est votre endurance : il faut la ténacité d’un Gotaga en plein marathon de stream pour aller au bout. Prévoyez les en-cas.

Exigence Objectif Ce qu’il faut savoir Sets de Kenton 5 sur 7 À partir de « Island Dreams » au chapitre 1, piller les épaves avec le détecteur de métaux Sets de cartes à collectionner 15 sur 18 480 cartes au total, les doublons ne comptent pas Lieux WAiNK 100 À scanner avec l’appli du téléphone Découvertes sous-marines 33 sur 33 Il vous faut les 7 sets de Kenton Magazines, livres, comics 30 sur 34 27 objets à trouver plus 7 Book Swaps Méditations 15 sur 18 Jason et Lucia comptent séparément Flamants roses à cocaïne 100 sur 125 Uniquement les roses au bec noir et blanc Playlists spéciales 2 sur 2 Via des affiches scannables Styles 70 sur 79 Magazines de tatouage et montres de luxe Courses uniques 30 sur 40 Il faut gagner, pas seulement participer Médailles d’or des défis de course 10 sur 13 Vous pouvez choisir les plus faciles Médailles d’or au stand de tir 42 sur 42 18 au Griffin Shooting Range, 24 au Rodgers Ranch Jeux vidéo 4 sur 4 Il suffit de les lancer, pas de les terminer Adversaires au billard 5 sur 7 Battre cinq adversaires différents Minigolf 2 sur 3 Une partie sur chaque parcours suffit Paniers de basket 90 sur 100 Un tir réussi par panier, les répétitions ne comptent pas Courses contre la montre en drone 42 sur 42 14 sites avec trois courses chacun Cascades 300 sur 397 Librement combinables parmi quatre types de cascades Défis 70 sur 80 Huit catégories de dix défis Bret’s Target Decks 15 sur 15 Jouable uniquement avec Jason

04 Découvertes : les 3 objectifs véhicules, armes et animaux

C'est l'heure des courses, ou d'un braquage ? © Rockstar Games

Sur le papier, c’est le plus petit bloc avec trois objectifs seulement. Mais c’est celui qu’il faut attaquer dès le début. Scanner, ramasser et observer se fait presque tout seul en jouant normalement, à condition d’en faire un réflexe.

Anforderung Ziel Das musst du wissen Véhicules découverts 200 sur 277 Voitures, bateaux et avions via l’appli WAiNK Armes découvertes 50 sur 66 53 armes à feu, 9 armes de mêlée, 4 explosifs Animaux étudiés 100 sur 255 Aux jumelles, inutile de chasser. Chaque race de chien et de chat compte

05 Les pièges qui font perdre du temps

Pour le 100 %, vous ne pouvez rien rater définitivement. Mais quelques détails peuvent vous coûter des heures si vous passez à côté. Les voici, pour que vous ne tombiez pas dans le panneau.

« Credit Check » est la clé. Cette mission du chapitre 3 débloque les Bank Jobs et les Payday-Loans, et vous fournit le Dye Pack Jammer. Sans lui, impossible de vendre des billets marqués.

Kenton fait une pause. Après le chapitre 1, il est temporairement indisponible et ne revient qu’avant le chapitre 3.

La console fait grève au chapitre 2. Vous ne pouvez pas lancer les jeux vidéo de votre propre domicile pendant ce chapitre.

La méditation se fait à deux. Chaque lieu de méditation compte séparément pour Jason et Lucia. Vous devez donc appeler votre partenaire et le ou la faire méditer également.

Seules 19 opérations de gang sont signalées. Vous devez dénicher vous-même les 20 restantes.

06 Nos conseils pour finir GTA 6 à 100 % plus vite

La checklist 100 % de GTA 6 vous occupera facilement 125 heures, voire beaucoup plus. Pour ne pas en perdre davantage à tourner en rond dans Leonida, voici nos conseils.

Scannez dès le début. Tout : les véhicules et les animaux sont les points les plus fastidieux à rattraper après l’histoire. Si vous dégainez tôt votre téléphone et gardez vos jumelles à portée de main, vous vous épargnerez plus tard des heures à tourner en rond. Faites les tâches optionnelles tout de suite : dès qu’une nouvelle icône apparaît, accomplissez-la. Beaucoup débloquent de nouvelles fonctionnalités au passage. Consultez la carte après chaque chapitre : avec la progression de l’histoire, de nouvelles activités et de nouveaux filtres de carte apparaissent. Gardez les cascades, défis et médailles pour la fin : vous accomplissez automatiquement beaucoup de défis en jouant normalement. Ce qui reste ensuite, vous le raflez d’un coup. Sauvegardez manuellement : avant les changements de chapitre, une sauvegarde dédiée vaut le coup, surtout si vous visez aussi le platine. Et avant de vous amuser avec les cheats, créez par précaution une sauvegarde séparée.

Vous avez la liste, les pièges et les raccourcis. Il ne reste plus qu’à prendre la route : après tout, elle ne s’appelle pas « A Long Road » pour rien.

FAQ : checklist 100 % de GTA 6

Où trouver la checklist 100 % dans GTA 6 ?

Uniquement après la fin de l’histoire, sous Progression > Statistiques > 100 %. Tout ce que vous avez accompli auparavant est pris en compte.

Que rapporte le 100 % dans GTA 6 ?

Le trophée ou le succès « A Long Road ». Sur PlayStation, il est en or ; sur Xbox, il rapporte 100 Gamerscore.

Puis-je rater quelque chose dans la checklist 100 % ?

Non. Certaines tâches optionnelles de l’histoire peuvent expirer, mais cela ne joue aucun rôle pour la checklist, car il existe suffisamment d’alternatives. Tout ce qui est nécessaire peut être rattrapé après l’histoire.

Combien de missions principales compte GTA 6 ?

L’histoire de Jason et Lucia comprend 91 missions principales. Ce n’est qu’une fois toutes terminées que vous voyez la checklist 100 %.

Quelle est la durée de vie de GTA 6 à 100 % ?

Comptez grosso modo 100 à 120 heures, histoire comprise. Votre rapidité dépend surtout du moment où vous commencez à scanner véhicules et animaux.

Platine de GTA 6 : faut-il en faire plus que pour les 100 % ?

Oui, le trophée platine de GTA 6 exige des trophées supplémentaires avec leurs propres seuils. Les objectifs se recoupent largement, mais ne sont pas identiques.