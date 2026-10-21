En décembre, Paris devient la capitale de l’HYROX . Sept jours de course à Porte de Versailles , des milliers d'athlètes, des tribunes qui poussent fort et le fameux patch de finisher au bout. Pour vous préparer, on s'appuie sur les principes d'entraînement de Jake Dearden , champion du monde HYROX en Doubles en 2024 et membre de l'Elite 15, le club très fermé des quinze meilleurs athlètes de la discipline.

01

Le Fitness Park HYROX Paris (saison 26/27) se court sur deux fenêtres :

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2026

Du mercredi 16 au dimanche 20 décembre 2026

Soit sept jours de course au total, à Porte de Versailles (1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris). Chaque division a son créneau : Singles Open, Pro, Doubles, Relay et Adaptive. Le planning détaillé est publié sur la page officielle de l'événement. Vérifiez le jour de votre catégorie avant de réserver quoi que ce soit.

Le format, lui, ne bouge pas d'un millimètre d'une ville à l'autre : 8 fois 1 km de course, chacun suivi d'une station. Au menu, SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, rameur, farmers carry, sandbag lunges et, pour le dessert, les wall balls. Vous découvrez la discipline ? Notre guide complet de l'HYROX pose toutes les bases.

Red Bull Road to HYROX © Red Bull

02

Métro : ligne 12, station Porte de Versailles.

Tramway : T2 et T3a, arrêt Porte de Versailles.

Bus : ligne 80.

Un conseil : laissez la voiture et arrivez en avance, entre retrait, vestiaire et échauffement, une heure file vite. Et en décembre, le trajet entre la sortie du métro et le hall ne fait aucun cadeau. Gardez des vêtements chauds jusqu'au dernier moment, vos ischios vous diront merci.

03 Inscription HYROX Paris : billets, transfert et remboursement

Tout passe par la billetterie officielle de HYROX Paris . Trois choses à savoir avant de cliquer :

Le prix bouge. HYROX applique une tarification dynamique : le tarif évolue à mesure que les places partent. On ne vous donne donc pas de chiffre ici, seule la billetterie fait foi le jour où vous réservez.

Changement de nom et remboursement se font depuis votre compte HYROX, au plus tard à 7h59 la veille de votre jour de course (pas la veille de l'ouverture de l'événement). Le remboursement exclut l'option Flex et les frais de service.

Le Charity Ticket permet de courir pour une cause avec le programme Race for Impact.

Le rameur, l'une des huit stations de l'HYROX © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Solo, Doubles ou Relay : quelle division choisir ?

Le Relay à quatre reste la porte d'entrée la plus douce : chacun court 2 km et enchaîne deux stations. En Doubles, vous courez ensemble et vous vous partagez le travail sur les stations, de quoi souffler sans perdre le rythme. Le Singles Open, c'est l'expérience complète, en solo. Le Pro, lui, ajoute des charges plus lourdes pour ceux qui ont déjà quelques courses dans les jambes. Pour affiner votre stratégie de course, jetez un œil à nos conseils de pro pour l'HYROX .

04

C'est le grand piège de la saison : beaucoup de sites confondent les éditions parisiennes. Remettons de l'ordre.

Fitness Park HYROX Paris : du 12 au 20 décembre 2026, Paris Expo Porte de Versailles (15e).

HYROX Youngstars Paris : les 19 et 20 décembre 2026.

Maybelline HYROX Paris Grand Palais : du 8 au 12 avril 2027, au Grand Palais, 3 avenue Winston-Churchill (8e).

L'édition d'avril 2026 s'est déjà courue au Grand Palais, du 23 au 26 avril. Si on vous annonce le Grand Palais pour décembre, fuyez.

A laquelle participer ? Tout dépend de votre calendrier. Décembre, c'est dans quelques semaines : jouable si vous avez déjà une base de course et de renforcement. Avril 2027 laisse un vrai cycle de préparation et offre un décor monumental. Et pourquoi pas les deux ? Décembre est une répétition générale parfaite, quatre mois avant le Grand Palais. Les infos d'inscription pour avril sont à suivre sur la page officielle du HYROX Paris Grand Palais .

En HYROX, les poids varient selon les catégories © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

05 Préparer un HYROX en hiver : le programme en 8 semaines

Le premier coup de sifflet est donné le 12 décembre. De quoi laisser un peu de temps pour s’entraîner et être fin prêt.

Bonne nouvelle pour les débutants, Jake Dearden le répète souvent : « Le niveau d'entrée est très bas. » Sa philosophie tient en un mot, l'équilibre. Il construit sa semaine autour de deux séances de force et de deux séances de course axées sur la vitesse et l'endurance. Il insiste aussi sur un point : maîtriser les mouvements HYROX avant sa première course rend tout le reste plus efficace. On en a tiré une trame en quatre blocs, à adapter à votre niveau. Envie de comprendre ce qui change par rapport à une routine classique ? On compare HYROX et salle de musculation .

Semaines 1 à 3 : le bloc de base

Deux sorties de course (une en endurance fondamentale , une en fractionné), deux séances de force (squats, soulevés de terre, fentes) et une séance découverte des stations. Pour le sled, Jake Dearden mise justement sur les gros mouvements polyarticulaires du bas du corps.

Semaines 4 à 6 : le bloc spécifique

Place aux enchaînements course plus station : 1 km, puis une station, et on recommence. C'est là qu'on apprend à courir avec les jambes lourdes, la vraie compétence HYROX. Gardez un œil sur la dernière station, celle qui fait craquer les mieux préparés : nos conseils pour les wall balls vous éviteront la panne sèche.

Semaine 7 : la simulation

Une course simulée, partielle ou complète, dans les conditions du jour J. Allure, transitions, tenue, hydratation : on teste tout maintenant, pas le 12 décembre.

Semaine 8 : l'affûtage

Le volume baisse, un peu d'intensité reste, le sommeil devient prioritaire. Arriver frais vaut mieux qu'arriver surentraîné. Promis.

L'hiver ajoute ses propres règles. Il fait nuit tôt : courez visible, avec frontale ou éléments réfléchissants. Allongez l'échauffement quand le thermomètre plonge, et basculez sur le tapis, le rameur ou le SkiErg les soirs de pluie glacée (votre motivation vous remerciera). Et si vous reprenez le sport après une longue pause, un avis médical avant de charger la barre reste le meilleur point de départ.

Le public répond généralement présent © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

06 HYROX Youngstars Paris

Le HYROX ne se vit pas qu'en dossard. Les HYROX Youngstars investissent Paris les 19 et 20 décembre 2026, sur le dernier week-end de l'événement. Le format est pensé pour les jeunes athlètes ; catégories d'âge et modalités d'inscription sont détaillées sur la page officielle Youngstars.

Billet spectateurs : Où se placer ?

Côté tribunes, des billets spectateurs sont proposés sur la billetterie officielle. Le meilleur spot ? Près du sled push et des wall balls, là où les athlètes ont le plus besoin de vous. Venez avec de la voix : à Porte de Versailles, en décembre, le public fait partie de la course.

FAQ

HYROX Paris 2026, c'est au Grand Palais ?

Non. L'édition de décembre 2026 se tient à Paris Expo Porte de Versailles, du 12 au 20 décembre. Le Grand Palais accueille la prochaine édition, du 8 au 12 avril 2027.

Combien coûte un HYROX ?

Le prix dépend de la ville, de la division et du moment où vous réservez, car HYROX applique une tarification dynamique. Pour Paris, consultez directement la billetterie officielle.

Comment s'entraîner pour un HYROX ?

En combinant course à pied et force, puis en travaillant les enchaînements course plus station. Huit semaines suffisent pour se préparer à un premier HYROX si vous avez déjà une base sportive.

Quelles chaussures pour un HYROX ?

Une paire de running polyvalente, avec une bonne accroche pour le sled et assez de stabilité pour les lunges et les wall balls. Testez-la en simulation avant le jour J.

Que veut dire HYROX ?

HYROX désigne une course de fitness en salle, identique partout dans le monde : 8 km de course répartis en huit fois 1 km, chacun suivi d'une station d'entraînement fonctionnel.