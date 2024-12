Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 15 de League of Legends

Toujours à la recherche de la recette parfaite entre équilibrage, gameplay haletant, stratégies innovantes et, désormais, univers étendu, Riot Games a présenté la saison 15. Tour d’horizon de toutes les nouveautés à attendre pour 2025 sur la Faille de l’invocateur .

01 Arcane impacte la Faille

On l’a attendue, et ce fut long, mais la deuxième et dernière saison d’Arcane n’a pas déçu. Les Français de Fortiche Production ont frappé très fort, créant tout simplement l’une des meilleures séries Netflix depuis la naissance de la plateforme. Riot Games l’a très bien compris, a vu le winrate insolent du studio, et n’a pas hésité à duo avec celui-ci pour mettre un coup de polish sur certains de ses champions. Skins pour Jinx , Caitlyn, Jayce, Vi et toute la clique, mais aussi carrément refonte visuelle pour Viktor. Le personnage a connu un sacré glow up au fil des épisodes de la série, et cela va donc se retranscrire en jeu puisque son aspect visuel de base, comme ses skins, vont être retravaillés.

Le nouvel artwork de Viktor © Riot Games

Du côté de ses compétences, elles ont aussi été (un peu) repensées pour coller au mieux avec la série. Son ultime, Tempête du chaos, va désormais gagner en taille à chaque kill (et oui, son R peut potentiellement devenir gigantesque).

Ces nouveautés arrivent dès aujourd’hui. Mais si on en parle ici, c’est parce que ce genre de choses devraient arriver de manière récurrente dans le futur. Riot semble vouloir créer une sorte d’univers étendu dans lequel chaque jeu (TFT, Legends of Runeterra, 2XKO) et production audiovisuelle impactera les autres.

Un split, une faction

Les tourelles de la saison 15 feront plaisir à Swain © Riot Games

À l’image de la scène e-sport, la saison 15 sera découpée en 3 splits (ou segments), hiver, printemps et été. Chacun d’entre eux sera dédié à une faction du monde de Runeterra. Les champions qui sortiront à ce moment-là appartiendront donc aussi à la faction en question. Par exemple, on sait d’ores et déjà que le premier split rendra hommage à Noxus, la map sera d’ailleurs modifiée pour l’occasion. à quoi aura-t-on droit pendant les segments de printemps et d’été ? Il va falloir patienter.

02 Gameplay et arrivée d’un nouveau monstre épique

Hormis la mise à jour de Viktor, on n’a pas encore parlé de gameplay, mais pas d'inquiétude, si vous êtes là pour tryhard, on a des réponses pour vous. Au fil des ans, on a vu la Faille changer, avec entre autres l’addition des alcôves, l’agrandissement des bushs (buissons) de la midlane ou encore l’ajout des plantes. Pour 2025, Riot a carrément décidé d’implémenter un nouveau monstre épique en midgame : Atakhan.

Ce mob, situé dans la rivière, apparaîtra au bout de 20 minutes, près de de la lane où il y a eu le plus de kills et de dégâts. Son arène, comptant quelques murs, vous annoncera son arrivée, et des fleurs pousseront là où des champions ont péri. Quand récoltées, elles donneront un boost d’xp et de dégâts à toute l’équipe, et ce pour la totalité de la game. Atakhan possède deux formes distinctes.

Les deux versions d'Atakhan © Riot Games

Si beaucoup de kills ont eu lieu en début de partie, c’est la version “calamiteuse” qui spawnera. L’équipe qui vient à bout de la bête récupèrera un paquet de pétales sanglants, et les buffs des monstres épiques qu’elle obtiendra au cours de la partie dureront plus longtemps.

En cas de game plus calme en early, c’est Atakhan vorace qui débarquera sur la Faille. Le vaincre procurera (une fois seulement) un buff de résurrection (comme un Ange gardien).

Autre nouveauté, à partir de la saison 15, les tourelles du nexus, comme les inhibiteurs, réapparaîtront au bout d’un certain temps, histoire de ne pas être bloqué à camper dans sa base pendant 15 minutes.

03 Les objets

Évidemment, Riot n’a pas pu s’empêcher de toucher aux objets. Vous pensiez qu’ils allaient détruire le passif du Glaive ombral ? Pas du tout. Désormais, l’équipe qui réussira à être la première à atteindre trois objectifs en early aura des bottes aux statistiques boostées. Pour plus de précisions, il s’agit ici de la destruction de la première tourelle, du premier sang, mais aussi du fait de vaincre trois monstres épiques.

Mais ce n’est pas tout. Avoir ce buff débloque aussi la possibilité d’acheter des bottes “noxiennes” de niveau 3. Prix, statistiques, effets passifs… à l’heure actuelle, Riot n’a pas communiqué à ce sujet.

Sans surprise, quelques objets vont également être ajoutés, comme l’équivalent du couperet noir pour les mages (dit merci Cassio), et d’autres verront leur prix et statistiques être modifiées.

Et voilà, vous savez tout. Même s’il est difficile de savoir exactement quels champions et stratégies seront optimales, on aurait tendance à vous conseiller d’opter pour des personnages assez solides en début de partie. Sinon, il faudra attendre de voir ce que jouent Faker , Canna, Caliste, Caps , Oner et consorts.

Pour les voir en action, rendez-vous le 15 décembre au Red Bull League of Its Own, à l’Accor Arena de Paris.