7 courses légendaires que Verstappen doit ajouter à sa liste de souhaits

Max Verstappen ne se lasse pas de la course. Quand il n'est pas au volant de sa RB22 ou installé devant son simulateur, il prépare déjà sa prochaine échappée. Maintenant que le pilote Red Bull Racing a bouclé ses premières 24 Heures du Nürburgring , d'autres escapades du même genre suivront sans doute.

01 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans sont l'une des courses les plus importantes et les plus prestigieuses de la saison. L'épreuve fait partie de l'illustre Triple Couronne du sport automobile aux côtés du Grand Prix de Monaco et des 500 Miles d'Indianapolis. Les gagner relève presque du rêve. Un exploit que seul Graham Hill a réalisé en intégralité, même si d'autres s'en sont approchés de très près (Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya et Fernando Alonso).

Verstappen a souvent répété qu'il voulait courir au Mans. Et cela pourrait bien arriver dans les prochaines années. Mark Rushbrook, le patron de Ford Racing, discute depuis un moment avec le quadruple champion du monde pour l'attirer sur le Circuit de la Sarthe.

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Verstappen courra-t-il un jour aux 24 Heures du Mans ? Il y a de fortes chances.

Les 24h du Mans, une course légendaire à laquelle Max souhaite participer © Jose Duch/Red Bull Content Pool

02 500 Miles d'Indianapolis

Voir Max Verstappen sur la grille de l'Indy 500 serait un rêve pour beaucoup. Les 500 Miles d'Indianapolis sont surnommés the greatest spectacle in racing, « le plus grand spectacle du sport auto ». Et la formule n'est pas usurpée : 33 pilotes IndyCar enchaînent 200 tours à environ 380 km/h pour décrocher la victoire et inscrire leur nom sur le Borg-Warner Trophy. La présence de Verstappen ne rendrait pas le spectacle moins intense.

Si l'Indianapolis 500 a déjà été disputée — et remportée ! — par bon nombre de pilotes de F1, Verstappen affirme pour sa part « ne pas en avoir envie ». L'Indy 500 reste extrêmement dangereuse et le Néerlandais ne veut pas y risquer sa vie. Difficile de lui donner tort.

Verstappen courra-t-il un jour les 500 Miles d'Indianapolis ? Il ne faut jamais dire jamais, mais la probabilité est faible.

L'Indy 500 est l'un des moments forts de l'année © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

03 12 Heures de Bathurst

Aucun circuit au monde ne ressemble à celui de Mount Panorama, à Bathurst. Le tracé d'un peu plus de 6 kilomètres emprunte sur près de la moitié de sa longueur les rues étroites de la montagne du même nom, dans le sud de l'Australie. Chaque année, plusieurs courses superbes y sont organisées, parmi lesquelles les Bathurst 1000 (Supercars) et les 12 Heures de Bathurst.

L'Australie accueillerait Verstappen avec un plaisir évident. Les 12 Heures de Bathurst semblent un choix logique : comme les 24 Heures du Nürburgring (et celles de Spa-Francorchamps), l'épreuve fait partie de l'Intercontinental GT Challenge. L'organisation serait prête à déplacer des montagnes pour aligner le pilote Red Bull Racing dès 2027. Verstappen, de son côté, a lui aussi la course dans son carnet. Ne soyez donc pas surpris si cette histoire connaît une suite.

Verstappen courra-t-il un jour les 12 Heures de Bathurst ? C'est probable.

Mount Panorama est un circuit à nulle autre pareil © Mark Horsburgh/Red Bull Content Pool

04 Pikes Peak International Hill Climb

La Pikes Peak International Hill Climb est la course de côte la plus célèbre et la plus dangereuse au monde. Elle se dispute sur la montagne du même nom, au Colorado, sur un parcours de 20 kilomètres comptant 156 virages et offrant très peu de marge d'erreur. Au fil des décennies, des pilotes de légende y ont laissé leur empreinte : Mario Andretti, Michèle Mouton, Walter Röhrl, Ari Vatanen, Sébastien Loeb et, bien sûr, la famille Unser.

Puisque certaines portions du tracés ne sont pas revêtues, Pikes Peak a longtemps attiré surtout des pilotes rompus à la terre. Depuis 2011, l'intégralité du parcours est asphaltée. Romain Dumas, double vainqueur des 24 Heures du Mans, en détient même le record absolu. Aucun doute : Verstappen y serait, lui aussi, redoutablement rapide. On ignore s'il a vraiment l'envie de s'y aligner, mais il avait déjà pris le temps de reconnaître les environs.

Verstappen roulera-t-il un jour à Pikes Peak ? Possible, mais probablement pas dans un avenir proche.

Pikes Peak est un défi pour l'homme et la machine © Alastair Ritchie/Red Bull Content Pool

05 24 Heures de Spa-Francorchamps

Ce n'est plus un secret : les 24 Heures de Spa-Francorchamps figurent sur la liste de souhaits de Max Verstappen. Le Limbourgeois ne s'en cache pas, il veut absolument courir cette épreuve d'endurance. Mieux : si le calendrier F1 2026 ne chevauchait pas la course de 24 heures sur l'un de ses circuits préférés, on l'aurait peut-être déjà vu en piste cette année — au volant de la même voiture avec laquelle il a roulé au Nürburgring . Pour l'instant, il faudra patienter encore un peu.

Verstappen courra-t-il un jour les 24 Heures de Spa-Francorchamps ? On part du principe que oui.

La voiture de Max Verstappen pour les 24h du Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

06 Rallye Dakar

Le Rallye Dakar est l'un des événements les plus mythiques de l'histoire du sport automobile. C'est un combat de deux semaines et de plusieurs milliers de kilomètres qui oppose le plateau de concurrents au terrain et aux éléments.

Plusieurs pilotes de Formule 1 s'y sont déjà frottés. Fernando Alonso a bouclé l'épreuve pendant son année sabbatique en 2020, et Jacky Ickx l'a même remportée en 1983. Les chances de voir Verstappen prendre le départ du Dakar sont, en revanche, minces. Max juge le rallye trop dangereux et n'a aucune envie de suivre les traces de son père Jos — encore moins de tenter le Dakar.

Verstappen courra-t-il un jour le Rallye Dakar ? La probabilité est très faible.

Le Rallye du Dakar offre toujours des images spectaculaires © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07 24 Heures de Daytona

À première vue, les 24 Heures de Daytona ressemblent à la side quest idéale pour Verstappen. La course se tient généralement fin janvier ou début février, ce qui évite tout conflit avec le calendrier F1 . Mais ce n'est pas si simple : la saison de Formule 1 ne s'achève qu'en décembre, et Max a aussi besoin de temps pour récupérer et s'entraîner.

Le casse-tête logistique n'a pas empêché Verstappen de trancher : il veut courir au moins une fois à Daytona dans sa carrière. Le Néerlandais devrait alors revoir sa préparation pour la Formule 1. À ce prix-là, il pourrait tenter sa chance et empocher la fameuse Rolex.

Verstappen courra-t-il un jour les 24 Heures de Daytona ? À l'en croire, oui !

Daytona est bien sûr connue pour ses courses emblématiques de NASCAR © Daylon Barr/Red Bull Content Pool

08 FAQ

Quel âge a Max Verstappen ?

MadMax n'a que 28 ans, de quoi nous régaler pour encore de nombreuses années et dans des disciplines nombreuses et variées .

Combien de fois Max Verstappen a-t-il été champion du monde ?

SuperMax est un quadruple champion du monde de Formule 1 (de 2021 à 2024). Il ne fait aucun doute que Verstappen sait comment nous éblouir, il l'a déjà fait de nombreuses fois .