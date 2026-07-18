Les 10 meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch en 2026

Côté grosses licences, la console hybride de Nintendo n'a rien à envier à personne : Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou Animal Crossing: New Horizons trustent les tops depuis des années. Mais si vos poches sont un peu légères ou que vous cherchez simplement à découvrir sans payer, l'eShop cache une belle sélection de jeux free-to-play. Et attention : on ne parle pas de seconds couteaux, mais bien de mastodontes multijoueurs et de perles indés. Il y en a pour tous les goûts et tous les modes de jeu . Voici notre sélection de jeux gratuits sur Switch à installer sans hésiter.

01 Fortnite

Les meilleures techniques de construction dans Fortnite © Epic Games

Fortnite, on ne le présente plus. Le monument du battle royale signé Epic Games s'adapte à merveille sur Switch et tourne sans souci à 30 fps, même avec 100 joueurs en jeu.

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Que vous vouliez cartonner en solo, poser des constructions tranquillement en mode créatif, enchaîner les Arcade Races ou explorer l'univers LEGO Fortnite, il y a toujours un mode qui colle à l'envie du moment. Bref, le couteau suisse du F2P sur Switch.

02 Rocket League

Rocket League © Psyonix

Rocket League non plus n'a plus grand-chose à prouver. Ce mélange improbable entre foot et conduite automobile boostée au turbo est devenu un classique. Le principe est bête comme chou : deux équipes s'affrontent sur une arène futuriste, celle qui inscrit le plus de buts dans le temps imparti l'emporte.

Avec un flux constant de nouvelles voitures et de nouveaux contenus, le résultat est aussi simple à prendre en main que difficile à lâcher. Et grâce au crossplay, vous pouvez jouer contre des joueurs PC, PlayStation ou Xbox sans changer de console. Un incontournable des jeux compétitifs sur Switch, et un pilier de la scène esport .

03 Tetris 99

Tetris 99 © Nintendo

Tetris, c'est presque quarante ans de carrière et toujours pas une ride. Tetris 99 dépoussière la création d'Alexeï Pajitnov en la mariant au concept de battle royale : 99 joueurs, une seule partie, le dernier debout gagne.

À vous de placer vos pièces avec méthode tout en envoyant vos blocs indésirables sur les autres pour saboter leur écran. Chaque adversaire éliminé vous rapporte un badge qui améliore vos attaques. Simple, malin, redoutablement addictif, et bien plus tendu qu'il n'y paraît.

Attention : Tetris 99 est réservé aux abonnés Nintendo Switch Online . L'abonnement est nécessaire, mais le jeu lui-même reste gratuit.

04 Pokémon Unite

Pokémon Unite © speedtest

Les MOBA à la League of Legends sont historiquement une affaire de PC. Pokémon Unite est une des rares exceptions, et une réussite. Deux équipes de cinq s'affrontent, chacun choisit son Pokémon parmi un roster aux capacités très variées.

À cela s'ajoutent cinq rôles (attaquant, sprinteur, tout-terrain, soutien, défenseur) qui redistribuent complètement le gameplay. Objectif : marquer un maximum de points dans le temps imparti. Multijoueur nerveux, varié et cross-play avec la version smartphone... parfait pour prolonger la partie loin de la console.

Comment une équipe est devenue légende : notre film T1 Rose Together raconte le comeback de la superteam coréenne de LoL emmené par la superstar Faker , de la défaite crève-cœur en finale des Worlds 2022 au triomphe l'année suivante.

1 h 21 min T1 Rose Together Découvrez le parcours de l'équipe coréenne d'esport, de sa défaite en finale à sa victoire éclatante aux Worlds de League of Legends.

05 F-Zero 99

F-Zero 99 © Nintendo

F-Zero 99 catapulte le classique de la Super NES en pleine ère du battle royale. Vous vous frottez à 98 autres pilotes en simultané dans une course effrénée, en jonglant en permanence entre boost et surchauffe, tout en repoussant les attaques adverses avec le spin-attack.

À côté du mode principal, vous trouverez Mini-Prix, Grand-Prix et le très nerveux Pro-Tracks, tous accessibles selon un planning fixe. Les bonnes performances débloquent couleurs, décalques et effets de boost pour customiser votre engin. Bémol : F-Zero 99 est réservé aux abonnés Nintendo Switch Online — sans abonnement, pas de course. Ceci dit, une fois abonné, tout le contenu est gratuit.

06 Warframe

Warframe : des cyber-ninjas dans l'espace © Digital Extremes

Fans de coop et d'action, Warframe est fait pour vous. Si vous cherchez d'autres expériences à vivre à deux, notre guide des meilleurs jeux coop à faire en couple regorge d'idées. Ce mix d'action-RPG et de shooter multijoueur à la troisième personne s'accroche à vous sans lâcher prise.

Sorti en 2013, le jeu tient toujours la route grâce à un flot ininterrompu d'extensions et de contenus. Vous enfilez votre Warframe (l'exo-combinaison qui donne son nom au jeu), montez en niveau et enchaînez des missions calibrées pour vous octroyer de meilleures pièces d'équipement.

Plus de 40 Warframes sont à débloquer, chacune avec ses aptitudes, ce qui pousse à l'expérimentation. En coop, l'enjeu est de combiner intelligemment les compétences pour boucler les missions les plus corsées. Un vrai régal pour les fans d'action et de RPG.

07 Asphalt Legends

Asphalt Legends © Gameloft

Asphalt Legends est l'arcade racer ultime sur Switch, entièrement gratuit et cross-platform. Si les jeux de course vous passionnent, découvrez aussi notre sélection des meilleurs jeux de course sur Nintendo Switch 2 . Vous prenez le volant de centaines de supersportives Ferrari, Lamborghini, Porsche & co, vous enchaînez les décors spectaculaires et vous poussez la machine à fond grâce à des boosts nitro à déclencher au bon moment.

Au menu : mode carrière solo, mais aussi un vrai contenu multi. Vous fondez un club avec vos amis, vous vous affrontez en lobby privé, et vous passez à la volée du pilotage manuel à l'automatique TouchDrive. Le cross-play réunit joueurs manette, clavier et écran tactile sur la même piste. Le jeu est finance par des achats possibles en jeu, mais l'expérience complète reste accessible sans dépenser un centime.

08 Sky : Enfants de la Lumière

Sky : Les Enfants de la Lumière © thatgamecompany

Il est temps de se détendre. Si vous cherchez plutôt une aventure paisible et poétique, jetez un œil au jeu indé Sky : Enfants de la Lumière . Plutôt à l'opposé du battle royale, c'est un MMO social en monde ouvert signé thatgamecompany, les créateurs de Journey sur PlayStation.

Le jeu déroule une histoire mystérieuse mais profonde autour d'un royaume brisé aux temps anciens. À vous de déchiffrer reliques et artefacts pour reconstituer le puzzle. En plus de votre foyer, sept royaumes uniques s'offrent à vous, à explorer librement et à votre rythme.

La vraie magie de Sky se joue dans ses puzzles et surtout dans les interactions avec les autres joueurs : vous vous croisez, vous vous liez d'amitié, et de nouveaux modes d'interaction (comme le chat) ne s'ouvrent qu'à mesure que le niveau d'amitié grimpe. Une expérience à part à la fois douce et bouleversante.

09 Super Kirby Clash

Super Kirby Clash © Nintendo

La boule rose de Nintendo a fait le tour des genres, mais rien de tout à fait comparable à Super Kirby Clash. Ce free-to-play est un action-RPG dans lequel vous partez en mission pour terrasser des boss coriaces.

Seul ou jusqu'à quatre en coop, en local sur une même console ou en ligne. Les personnages se répartissent en quatre classes — Épée-héroïque, Marteau-lourd, Docteur-guérisseur et Faisceau-magique — chacune avec ses objets et ses aptitudes.

Chaque victoire rapporte, comme le veut le genre, de l'expérience qui permet d'améliorer vos héros, et des fragments à investir dans de l'équipement à la boutique. À côté du mode Histoire (environ 15 heures de jeu), le mode Party Quest permet de se défouler sans structure imposée.

10 Overwatch 2

Overwatch 2 © igdb.com

Et voilà pour ceux qui prétendaient qu'il n'y a pas de jeux « adultes » sur Switch. Le hero shooter multijoueur de Blizzard, Overwatch 2, est bien disponible sur la console hybride. Deux équipes de cinq s'affrontent dans un shooter tactique où chaque rôle compte.

Plus de 30 héros, chacun avec un rôle précis pour créer une équipe équilibrée. Vous préférez infliger des dégâts, encaisser en tant que tank, ou soigner et soutenir vos coéquipiers ? À vous de voir. Modes de jeu variés, cross-play avec PC et autres consoles, et une direction artistique cartoon qui n'a pas pris une ride. Un des meilleurs jeux gratuits multijoueurs à installer sur Switch. Et si vous cherchez à compléter votre bibliothèque au-delà du F2P, retrouvez notre sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch toutes catégories confondues.

À ne pas manquer non plus

Le top 10, c'est notre sélection — mais l'eShop recèle d'autres pépites gratuites qui méritent le détour :

Apex Legends : Le battle royale de Respawn où chaque personnage (les "Légendes") dispose de compétences uniques. Plus tactique que Fortnite, avec une mécanique de résurrection entre coéquipiers qui change tout.

Brawlhalla : Un jeu de combat en plateforme façon Super Smash Bros, totalement gratuit. Roster immense, communauté active, crossplay toutes plateformes. Idéal pour se défouler en local ou en ligne.

Fall Guys : La course-obstacle battle royale de 60 joueurs qui mélange Takeshi's Castle et Mario Party. Coloré, chaotique, hilarant — et entièrement gratuit depuis son passage en F2P.

Palia : Le MMO chill de référence sur Switch : farming, exploration, vie de village, quêtes cosy. L'antidote parfait aux jeux compétitifs.

Pokémon Café ReMix : Un puzzle game doux et addictif autour de la gestion d'un café Pokémon. Accessible, mignon, parfait pour les courtes sessions.

Et sur Nintendo Switch 2 ?

Bonne nouvelle : la plupart des titres cités tournent aussi sur Switch 2, et Nintendo continue d'étoffer son catalogue de démos et de free-to-play sur l'eShop. Pour découvrir les meilleurs jeux payants de la console, consultez notre top 10 des meilleurs jeux Nintendo Switch 2 . De quoi enchaîner les découvertes sans passer par la case porte-monnaie. Il ne vous reste plus qu'à faire votre sélection — et à bloquer votre week-end.

FAQ

Comment voir les meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch ?

Sur la console, ouvrez le Nintendo eShop, puis rendez-vous dans Rechercher / Parcourir. Utilisez le filtre de prix et sélectionnez "Gratuit" (ou 0,00 €) pour afficher l'ensemble des jeux et applications téléchargeables sans frais. Vous pouvez aussi trier par catégorie (action, MOBA, battle royale…) pour affiner selon vos envies.

Sur le site Nintendo France, rendez-vous sur la page de l'eShop et filtrez par prix = gratuit ou par la mention Free-to-start. Des sites spécialisés comme SwitchBuddy ou Nintendo-Master recensent également des listes complètes et à jour de tous les jeux F2P disponibles.

Quels sont les jeux gratuits prévus pour la Nintendo Switch 2 ?

La bonne nouvelle, c'est que la plupart des jeux free-to-play disponibles sur Switch — Fortnite, Rocket League, Warframe, Overwatch 2, Pokémon Unite ou encore Asphalt Legends — tournent également sur Nintendo Switch 2, souvent avec des performances améliorées. Nintendo continue d'étoffer son catalogue de démos et de titres F2P sur l'eShop de la Switch 2, avec une compatibilité croisée maintenue pour la majorité des jeux multijoueurs. Restez connectés à l'eShop pour suivre les nouveautés gratuites au fil des mises à jour.

Quelle est la différence entre un jeu free-to-play et une démo gratuite sur Switch ?

Un jeu free-to-play est entièrement jouable gratuitement, sans limite de temps ni de contenu (avec éventuellement des achats cosmétiques optionnels). Une démo gratuite est une version d'essai limitée d'un jeu payant — elle vous permet de tester les premières heures avant d'acheter. Les jeux listés dans cet article sont tous des free-to-play, pas des démos.

Les jeux gratuits Switch nécessitent-ils un abonnement Nintendo Switch Online ?

La plupart des free-to-play (Fortnite, Rocket League, Warframe, Overwatch 2…) sont jouables sans abonnement Nintendo Switch Online. En revanche, Tetris 99 et F-Zero 99 nécessitent l'abonnement NSO pour être accessibles. L'abonnement NSO donne également accès aux catalogues rétro (NES, SNES, Game Boy, N64) .