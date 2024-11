Les decks les plus puissants dans Pokémon TCG Pocket

Le TCG Pokémon est l'un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires de tous les temps. Créé par la société Nintendo , il voit le jour au Japon, en octobre 1996. La multinationale japonaise a depuis publié une version allégée pour les smartphones. Actuellement, Pokémon TCG Pocket propose des cartes issues d'un jeu de boosters venant de l’extension Puissance Génétique, que les joueurs peuvent collectionner. En plus de compléter leur inventaire de cartes, ils peuvent également affronter l'Ultra-Chimère en duel ou d'autres joueurs. Tout comme pour les cartes physiques, l'un des aspects les plus intéressants est bien sûr la création de son propre deck de cartes. Dans Pokémon TCG Pocket, celui-ci en contient 20.

Il y a déjà quelques stratégies qui s'avèrent clairement plus efficaces que d'autres. Nous avons dressé une liste de 5 decks que vous rencontrerez probablement le plus souvent dans les matchs en ligne.

Si vous manquez de cartes, ouvrez des boosters. Papaplatte, joueur Red Bull, n'a pas pu résister à la tentation.

01 Les meilleures cartes de dresseur

Mais avant de commencer la liste des decks, une information importante : vous trouverez certaines cartes dans presque tous les decks ! Les cartes Dresseur ne sont souvent pas liées à des Pokémon ou archétypes spécifiques, et peuvent donc être utilisées dans de nombreuses stratégies. Heureusement, vous pouvez acheter quelques-unes des meilleures cartes Dresseur dans la Boutique ou en terminant certaines étapes du guide d’apprentissage des combats. Mais les deux autres (Sabrina et Giovanni) ne sont pas non plus très rares et sont faciles à obtenir dans des packs, des pioches miracles ou grâce à des points de pack.

Présentes dans presque tous les decks : ces cartes de dresseurs © Nintendo

Beaucoup de ces cartes sont souvent présentes en double dans la plupart des decks. Heureusement, une paire par dresseur suffit, car vous pouvez les utiliser dans autant de decks que vous le souhaitez.

Vitesse + : Réduit le coût de retrait de votre Pokémon actif. Cela peut être utilisé de manière offensive ou défensive. C'est pourquoi cette carte est souvent jouée 2 fois.

Poké Ball : Votre objectif est de jouer le moins de Pokémon de base possible. Vous voulez pouvoir trouver ceux dont vous avez besoin ? La Poké Ball vous aide dans cette tâche et vous permet de tirer un autre Pokémon du deck. Cet objet dresseur est lui aussi généralement joué 2 fois.

Carton rouge : Il faut être un peu prudent ici. Le carton rouge peut détruire complètement le tour d'un adversaire, mais elle peut aussi lui permettre d’avoir de meilleures cartes. Votre adversaire mélange sa main dans son deck et pioche 3 nouvelles cartes. Comme cela dépend beaucoup de la situation, de nombreux joueurs ne mettent qu'un exemplaire du carton rouge dans leur deck.

Potion : Comme une guérison de 20 points de vie fait souvent la différence entre la victoire et la défaite, presque tout le monde joue deux copies de cette carte.

Giovanni : La logique est la même que pour la potion : 10 dégâts infligés en plus peuvent faire gagner des parties. C'est pourquoi Giovanni occupe généralement 2 places dans de nombreux decks.

Recherches Professorales : Tirer deux cartes ne peut être que bénéfique. Il faut absolument jouer cette carte deux fois.

Morgane : Obliger votre adversaire à échanger son Pokémon actif est souvent un coup décisif pour la partie. Il sera donc contraint de choisir une carte présente dans son banc. Vous aurez donc peut-être la chance qu’il ne reste qu’un Pokémon déjà affaibli, mais surtout, vous empêcherez votre opposant de continuer à attacher des énergies à son Pokémon actif et qu’il ne devienne trop fort. Tous les decks n’ont pas la place pour deux exemplaires de Morgane. Généralement, les joueurs privilégient Morgane en la mettant 2 fois à Giovanni qui n’occupera qu’une place.

02 Les decks les plus puissants du moment

À l'heure actuelle, vous rencontrerez souvent les decks ci-dessous. Ceux-ci utilisent des stratégies très efficaces pour atteindre le plus rapidement possible les 3 points de victoire nécessaires. Aucun de ces decks n'est parfait. Ils ont tous des pièges potentiels et, bien sûr, la faiblesse du type de Pokémon joue un rôle crucial pendant un match.

La plupart de ces decks utilisent plusieurs Pokémon EX. Ceux-ci sont très puissants, mais ils ont aussi l'inconvénient d'accorder deux points à votre adversaire en cas de K.O. Comme ces cartes sont également plus rares, il n'est pas facile de les packer.

03 Mewtwo EX

Grâce à Gardevoir, Mewtwo EX est toujours chargé en énergie © Nintendo

Ce combo mise avant tout sur l’attaque Psykoforce de Mewtwo EX. Ses 150 points de dégâts envoient presque tous les Pokémon adverses au tapis en un seul coup. Comme cette attaque nécessite une dépense d'énergie, Mewtwo est soutenu par Gardevoir. Il fournit de l'énergie supplémentaire à votre Pokémon actif grâce à son Ombre psy. Souvent, il n'y a même pas d'énergie rattachée à ses attaques. Il est souvent sur le banc et ne sert que de soutien.

Comme presque aucun des decks les plus puissants n'utilise de Pokémon Ténèbres, la faiblesse de type sur Mewtwo n'a que peu d'importance, ce qui fait de ce deck la stratégie la plus puissante de la méta actuelle.

Exemple de deck

2x Mewtwo EX

2x Tarsal

2x Kirlia

2x Gardevoir

2x Potion

2x Vitesse +

2x Poké Ball

1x Carton rouge

2x Recherches professorales

1x Giovanni

2x Morgane

04 Pikachu EX

Rapide et puissant : Pikachu EX © Nintendo

Ce deck se démarque par son style de jeu agressif. Les deux stars sont Pikachu EX et Électhor EX, qui sont des Pokémon de base avec peu d'énergie à rattacher et qui infligent beaucoup de dégâts. Pikachu EX est ici la vedette du début de combat, car son attaque Cercle Électrik peut infliger jusqu'à 90 dégâts (30 pour chaque Pokémon électrique de votre banc). C'est ensuite Electhor qui entre en scène, avec un burst pouvant monter jusqu'à 400 (!) dégâts en cas de lancers chanceux. La série d'évolution de Voltorbe complète l'ensemble et permet d'avoir plus de Pokémon sur le banc.

Avec quelques decks Staross EX dans la méta, le type électrique est un avantage non négligeable.

Exemple de deck

2x Pikachu EX

2x Électhor EX

2x Voltorbe

2x Électrode

2x Potion

2x Vitesse +

2x Poké Ball

1x Carton rouge

2x Recherches professorales

1x Giovanni

2x Morgane

05 Staross EX

Misty peut retourner le match avec un peu de chance © Nintendo

Dans Pokémon TCG Pocket, être le joueur qui a la main est souvent considéré comme un désavantage, car on ne peut pas rattacher d'énergie à ses Pokémon. La carte Dresseur Ondine permet de contourner ce problème et d'amener directement l'un de ses Pokémon à sa puissance maximale en quelques lancers de pièces qui finissent sur face. C'est ce qui fait la force de cette stratégie.

Les Pokémon soutenus par Ondine sont Staross EX et Artikodin EX. Staross EX inflige 90 points de dégâts pour seulement 2 énergies Eau et n'a pas de coût de retrait d’énergie. Cela signifie qu'il est facile de mettre Staross sur le banc et de l'échanger contre un autre Pokémon. Grâce à son attaque Blizzard, Artikodin parvient à affaiblir les Pokémon adverses avant qu'ils n'entrent en jeu.

Ce deck offre une certaine variance. Un jet de pièces malencontreux peut faire en sorte que l'on n'obtienne pas assez d'énergie pour mettre en place son plan de jeu. D'un autre côté, ce deck peut mettre une pression incroyable dès le tour 1 si la chance est en votre faveur. Et n'oubliez pas que le deck Pikachu EX a un avantage de type sur vos Pokémon eau. Heureusement, malgré cette faiblesse qui inflige des dégâts supplémentaires à vos Pokémon, Artikodin EX ou Staross EX ne peuvent pas être sorti en une seule attaque.

Exemple de deck

2x Stari

2x Staross EX

2x Artikodin EX

2x Ondine

2x Potion

2x Vitesse +

2x Poké Ball

2x Rote Karte

2x Recherches professorales

2x Giovanni

2x Morgane

06 Dracaufeu EX

Sulfura EX fournit de l'énergie à Dracaufeu EX © Nintendo

Une stratégie très simple : l'idée est d'encaisser le plus longtemps possible des coups avec Sulfura EX et, pendant ce temps, de fournir de l'énergie à vos Salamèche présents sur votre banc grâce à la Danse infernale de Sulfura EX. En effet, l’attaque Tempête Écarlate de Dracaufeu EX vous contraint à chaque fois de perdre au minimum deux énergies de feu. Il est donc important d'en prévoir suffisamment à l'avance. Ses 200 points de dégâts sont suffisants pour envoyer au tapis tous les Pokémon adverses. Et ses 180 points de vie lui permettent même de résister à l'attaque de Mewtwo EX. Cela permet à ce deck de se passer complètement de Giovanni.

Comme pour le deck Staross EX, votre succès dépendra aussi des lancers de pièces. Si vous n'avez pas de chance, vous vous ferez écraser avant même d'avoir pu rassembler assez de force pour bien utiliser votre Dracaufeu EX.

Exemple de deck :

2x Sulfura EX

2x Salamèche

2x Reptincel

2x Dracaufeu EX

2x Potion

2x Vitesse +

2x Poké Ball

2x Carton rouge

2x Recherches professorales

2x Morgane

07 Ossatueur EX

Le deck Ossatueur EX mise aussi sur Colossinge © Nintendo

Le deck autour d'Ossatueur EX est toujours très puissant, et ses cartes sont un peu plus faciles à obtenir que celles des autres decks phares.

Le finisher du deck est bien sûr Ossatueur EX. Il peut infliger jusqu'à 160 points de dégâts. Pour seulement 2 énergies de combat, c'est bien plus que Mewtwo EX, Staross EX ou Pikachu EX. Cependant, l'efficacité de cette attaque est également liée à deux lancers de pièces. Mais même en ne tombant qu'une seule fois sur le côté face de la pièce, 80 points de dégâts restent respectables pour la quantité de ressources que vous avez dépensée.

Colossinge apporte un peu plus de cohérence au deck. Auparavant, la carte était relativement mauvaise, mais grâce au Férosinge que vous pouvez obtenir dans la Promo-A, cela a rapidement changé. L'attaque de ce dernier lui inflige 10 de dégâts, ce qui permet à l'attaque de Colossinge d'en infliger 100, car si ce Pokémon a subi des dégâts, son attaque Rendre les Coups en inflige 60 supplémentaires. Extrêmement rentable pour seulement 2 points d'énergie.

Exemple de deck

2x Osselait

2x Ossatueur EX

2x Férosinge (Promo-A)

2x Colossinge

2x Potion

2x Vitesse +

2x Poké Ball

2x Giovanni

2x Recherches professorales

2x Morgane