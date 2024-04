Oriane Bertone, Vincent Matheron et Kauli Vaast dans The Last Step

Dans la carrière d’un athlète, il existe plusieurs grands rendez-vous immanquables qui marquent une carrière (et le public) à jamais. Mais entre ces moments, rares et éphémères, et même s’ils sont moins scrutés en apparence, une myriade d’autres instants s’avèrent tout aussi décisifs. À eux seuls, ils forgent la confiance des athlètes et serviront de socle pour les performances à venir. Ces challenges, une fois relevés, leur permettront potentiellement d’avancer dans leur carrière et de viser plus haut, à l’image d’un tremplin, de la marche d’un escalier. Une « last step ».