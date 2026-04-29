De loin, forcément, on a une drôle d’impression, on se dit : « Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont alignées. » Si je regarde la course avec un œil extérieur et un peu critique – pas négatif, mais un peu détaché – je me dis : « Avec toutes les planètes qui se sont alignées, quelle chatte… » Oui, il y a une part de chance, mais j’étais en tête, j’aurais pu me crisper et me faire remonter. Ce qui n’est pas arrivé, j’ai même pris de l’avance, alors que dans des conditions comme ça, il y avait plus de raisons de se chier dessus que de continuer à creuser l’écart. C’est une bonne manière de rappeler que ce jour-là, au Mans, il y a une vraie gestion de pilote, de l’expérience : je suis concentré et je fais mon job.