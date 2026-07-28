© Vincent Cotte/Red Bull Content Pool
Wingsuit
Wingsuit : premier vol en formation au-dessus du Mont Blanc
Huit pilotes de wingsuit réalisent le premier vol en formation au monde au-dessus du Mont Blanc et offrent des images uniques du plus haut sommet des Alpes. Découvrez les coulisses.
Fred Fugen et Dani Román ont emmené huit pilotes de wingsuit d'élite, venus des quatre coins du monde, dans un vol en formation à très haute altitude — une première mondiale. Largués au-dessus du Mont Blanc, côté français, les athlètes ont tracé une ligne aérienne continue, filmée depuis l'intérieur même de la formation par une équipe de caméramans volants.
Après le saut, Fugen confie : « C'était un rêve de réunir une équipe comme celle-là. » Román, tout aussi enthousiaste : « Un saut comme celui-ci, avec ce groupe d'amis, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'était magnifique, c'était sauvage et c'était très intense. Le plus beau saut de ma vie. »
Regardez l'incroyable vol en formation en wingsuit
Une vidéo diffusée sur le compte Instagram de Red Bull montre les huit athlètes en wingsuit évoluer au-dessus du massif du Mont Blanc, se scinder en deux groupes pour longer une paroi rocheuse, puis se reformer dans la descente vers la vallée de Chamonix.
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Comment s'est déroulé le vol en formation au-dessus du Mont Blanc
Les pilotes Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastián Álvarez, Mike Swanson et Andy Farrington se sont élancés d'un hélicoptère à environ 5 500 m d'altitude, au-dessus du sommet du Mont Blanc, pour rejoindre la vallée de Chamonix. Ils ont volé en une ligne continue, séparés un instant en deux groupes de quatre avant de se regrouper. 7,5 km parcourus à l'horizontale, entre 180 et 200 km/h, pour un long vol en formation d'environ 3 min 30 s.
Le travail d'équipe a été décisif. Chaque athlète devait tenir sa position et réagir dans l'instant, en comptant sur les autres pour en faire autant. Tout au long du vol, l'équipe est restée en liaison radio pour échanger en direct les informations de direction, de vitesse et de position.
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La longue préparation derrière le vol en wingsuit au Mont Blanc
La planification et les essais ont duré deux ans. Bien avant le grand saut, chaque paramètre avait été passé au crible : placement de chaque pilote, chronométrage de la formation, marges de sécurité nécessaires à l'atterrissage.
Fugen explique : « Une fois qu'on saute de l'hélico, il n'y a quasiment aucun endroit où se poser avant d'atteindre la vallée, tout en bas. L'idée, c'est donc de gérer la trajectoire et le vol collectif tout en enchaînant des figures techniques, mais aussi de conserver assez d'altitude pour ouvrir les parachutes en sécurité et se poser tous ensemble au sol. »
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Filmer le vol en wingsuit de l'intérieur
Deux caméramans professionnels spécialisés dans les prises de vue aériennes — Vincent Cotte pour la France et Scott Palmer pour les États-Unis — ont volé aux côtés des athlètes pour filmer l'action depuis l'intérieur de la formation. Le point de vue qu'ils capturent embarque le spectateur avec les pilotes : on distingue chacun de leurs gestes, on ressent la vitesse, la précision des espacements et le niveau de contrôle exigé par un vol en formation aussi millimétré.
Fugen partage : « Ces gars-là volent aussi bien que nous. Ils doivent piloter leur wingsuit avec la caméra sur la tête et se placer au bon endroit pour capturer le mouvement sous le meilleur angle. C'est un travail très difficile, et grâce à eux, on ramène des images incroyables. »
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Chiffres clés du vol en wingsuit au-dessus du Mont Blanc
- Projet : plus long vol en formation en wingsuit au-dessus du Mont Blanc
- Lieu : Chamonix, France
- Nombre d'athlètes : 8
- Détail de la formation : une ligne continue, séparée en deux groupes de quatre avant regroupement
- Distance horizontale : 7,5 km
- Vol de relief : environ 3 800 m entre le sommet et l'atterrissage
- Altitude totale (largage hélicoptère compris) : environ 5 500 m
- Durée du vol : environ 3 min 30 s
- Vitesse : environ 180 à 200 km/h
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Qui est le pilote de wingsuit Fred Fugen ?
Fred Fugen est un parachutiste, pilote de wingsuit et BASE jumper d'élite français. Membre de la mythique équipe Soul Flyers et multiple champion du monde de freefly, il s'attache à repousser sans relâche les limites du vol humain extrême. Parmi ses projets aériens historiques : des vols de proximité extrêmement techniques au-dessus des pyramides de Gizeh et du Taj Mahal.
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Qui est le pilote de wingsuit Dani Román ?
Dani Román est un parachutiste professionnel, pilote de wingsuit et BASE jumper espagnol de renom. Connu pour repousser les limites des sports aériens, il est entré dans l'histoire avec des projets aussi inédits qu'un vol à travers le World Trade Center de Bahreïn ou un passage sous le pont de Ronda à 270 km/h.
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