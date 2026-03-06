2026 年 F1 賽季開鑼 - 盤點十一支車隊與 22 位頂尖車手名單

2025 年 F1 賽季在一場震撼人心的三強爭霸中落下帷幕，車手世界冠軍的角逐緊張到最後一刻。Oracle Red Bull Racing 的四屆冠軍韋斯塔本 ( Max Verstappen ) 最終僅以 2 分之差，與第五冠擦肩而過。不過，等待並不長久——隨着 2026 年賽季於 3 月 6 日在澳洲大獎賽開鑼，Verstappen 連同全體 F1 車手將再次迎向賽道，準備投入全新戰局。一切引擎聲響起之時，意味著又一個精彩絕倫的賽季正式展開。

在全新規則之下，各支車隊都得從零打造全新的戰車。再加上兩支新勢力即將加入戰線、新面孔登場、熟悉的老將回歸——2026 年的 F1 賽場，話題與火花都勢不可擋。想先睇定形勢？這份賽季指南帶你一口氣掌握所有參賽車隊與車手，為新一季開戰做好準備。

01 Oracle Red Bull Racing車隊

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 417 車隊世界冠軍 6 車手世界冠軍 8 分站勝利 130 2025 年車隊世界冠軍排名 第三 (451 分) 賽車 Red Bull RB22 引擎 Ford Red Bull 動力單元

踏入在一級方程式的第 21 個賽季，Oracle Red Bull Racing 的目標依然清晰：重奪雙料冠軍榮耀。經歷 2025 年以車隊季軍作結、四屆世界冠軍 Max Verstappen 以僅僅 2 分之差與第五冠擦肩，團隊如今鬥志更盛，準備再度掀起風暴。

不過，全新的賽季對車隊而言同樣是一場重大的轉變——不論是車手陣容還是戰車本身都迎來新局面。隨着前引擎供應商 Honda 正式退場，全新 RB22 將由Red Bull 動力單元在自家工廠中、聯同 Ford 攜手打造。

這輛全新戰車將於 1 月 15 日，在 Ford 主場底特律的車隊官方發表會上震撼亮相！RB22 的真正速度就會在賽道上全面釋放，拭目以待。

韋斯塔本（Max Verstappen）

Max Verstappen did everything he could in the final race of 2025 F1 seaon © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 荷蘭 發車 233 勝利 71 桿位 48 車手總冠軍頭銜 4 世界錦標賽總積分 3,444.5

「我為整個車隊同我們完成的驚人逆轉感到超級自豪。從來無放棄過，亦一直相信自己可以逆轉勝！」Max Verstappen 在 2025 世界錦標賽收官戰後如是講述——那場比賽，他攞下賽季第 8 勝，勝場數冠絕全場。

最終，這仍未能幫他鎖定第五座世界冠軍，因為 Verstappen 最終僅以 2 分之差落後首次封王的 Lando Norris。但展望 2026 賽季，他的目標超明確——全力出擊，衝刺成為五屆冠軍！

赫查 (Isack Hadjar)

After a stellar debut season, Isack Hadjar is moving up to Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 法國 發車 23 勝利 0 頒獎台 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 51

Isack Hadjar 2026 年 Oracle Red Bull Racing 的全新火力，即將接棒角田裕毅（Yuki Tsunoda）上陣！這位年輕法國車手在 2025 年先有 F1 初體驗，但效力 Visa Cash App Racing Bulls 期間已表現超搶鏡，包括在 荷蘭大獎賽 衝上生涯首個頒獎台，硬撼第三！

憑藉 2025 年超強表現，Hadjar 終於等到夢想機會——2026 年正式成為 Oracle Red Bull Racing 中 Verstappen 的隊友 ！這位年輕車手天賦爆棚、速度夠狠，絕對有能力在 Verstappen 身邊站穩陣腳，更誓言在 F1 賽場上繼續衝更多頒獎台，證明自己是超新星！

我已經準備好加入 Oracle Red Bull Racing車隊，也很開心、很自豪他們同樣這麼認為。 Isack Hadjar

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 車隊

Visa Cash App Racing Bulls British GP livery for Lawson and Hadjar © VCARB/Red Bull Content Pool

已完成賽事 398 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 2 2025 年車隊世界冠軍排名 第六 賽車 Racing Bulls VCARB 03 引擎 Ford Red Bull 動力單元

Visa Cash App Racing Bulls F1 車隊自 2024 賽季起以全新隊名參賽。這支總部位於意大利法恩扎的車隊，過去曾以 Scuderia AlphaTauri（2020–2023）及 Scuderia Toro Rosso（2006–2019）的名義征戰一級方程式。

Visa Cash App RB 作為 Red Bull 青年車隊，一直被視為培育新星的重要跳板，發掘並捧紅不少車手，更造就了如 Sebastian Vettel 同 Max Verstappen 等世界冠軍級名字，在 2026 賽季，Racing Bulls 將採用來自 Ford Red Bull Powertrains 的全新引擎，而最新 VCARB03 戰車，就由 Liam Lawson 聯同新秀 Arvid Lindblad 全新組合帶上賽道，備受期待。

羅臣（Liam Lawson）

Liam Lawson is back with the Racing Bulls for 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 紐西蘭 發車 35 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 44

這位討人喜愛的紐西蘭車手，可說是全能型賽車手。在踏入一級方程式並於 2023 年正式出賽之前，Lawson 曾代表 AF Corse 車隊征戰 DTM（Deutsche Tourenwagen Masters，德國房車大師賽），並在 2021 年勇奪年度總排名第二。他也曾在 FIA 二級方程式世界錦標賽中登上年度季軍寶座。Lawson 更於 2023 年荷蘭大獎賽以車隊後備車手身分完成 F1 首戰，展現出即戰即用的實力。

Lawson 在 2025 年晉升至 Oracle Red Bull Racing車隊，但僅出賽兩場後便回到 Racing Bulls。在那裡，這位紐西蘭車手最終拿下 38 分積分，並在車手世界錦標賽中排名第 14。展望 2026 年，他的目標至少是闖進前十名。

連伯拉特（Arvid Lindblad）

Arvid Lindblad arrives for his first day as a Racing Bulls driver © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 0 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 0

Arvid Lindblad 是 Racing Bulls 的新面孔，同時也是 2026 年 F1 起跑線上唯一一位新秀；但經過 2025 賽季之後，他已帶著響亮名聲與極高期待而來。當時他效力 Campos Racing 出戰二級方程式，並在沙烏地阿拉伯大獎賽吉達站的衝刺賽中奪冠，年僅 17 歲又 243 天，成為歷史上最年輕的 F2 分站冠軍。

毋庸置疑，Lindblad 展現出超凡的天賦。2024 年，他在 F3 賽季奪冠次數冠絕全場，成為所有車手中最亮眼的存在；及後更憑藉 2025 年在 F2 賽季的出色表現，奪得 Aramco 最佳表現獎的殊榮。晉升一級方程式，是他三年內跨越的第三個新級別，亦是一次躍入未知領域的巨大挑戰。然而，Lindblad 與 Racing Bulls 車隊均深信，這位年輕車手有能力在 F1 賽場上大放異彩，證明自己的實力。

03 McLaren Formula 1車隊

Red Bull Racing versus McLaren: The duel for the title in 2026 as well? © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 994 車隊世界冠軍 10 車手世界冠軍 13 分站勝利 203 2025 年車隊世界冠軍排名 第一 賽車 McLaren MCL40A 引擎 Mercedes

英國勁旅 McLaren Formula 1 不僅是一級方程式圍場中歷史最悠久的車隊之一，亦是其中最成功的隊伍之一。這支被車迷暱稱為「Papayas」的車隊，歷年已在最高級別賽事中出賽 994 場，十度摘下車隊世界冠軍，並在 2024 及 2025 年連莊封王，同時累計捧起 13 座車手世界冠軍獎座。

這支由 Bruce McLaren 創立、總部位於英國沃金的車隊，將以現任車隊世界冠軍的身份迎戰 2026 年一級方程式賽季；同時，在維持原有車手陣容的情況下，車隊亦坐擁現役車手世界冠軍，實力銳不可當。

羅利斯（Lando Norris）

Lando Norris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 152 勝利 11 桿位 16 車手錦標賽 1 世界錦標賽總積分 1,430

Lando Norris 在 2025 年最終站以 423 分的世界錦標賽積分，首度奪得車手世界冠軍，成為最新一位英國 F1 冠軍；在關鍵的阿布達比大獎賽中，他只要取得第三名便足以加冕，而他亦成功把握機會，圓夢登頂。

Norris 自 2019 年起活躍於一級方程式，並在上個賽季一口氣奪下七場分站勝利，展現出極強的爭冠實力。踏入 2026 年賽季，他將再度被視為車手世界冠軍的最有力熱門人選之一。

這對 Lando 來說是一件非常特別的事，我希望他能真正好好享受。第一次奪得世界冠軍是最令人動容的時刻，也是你從小就會夢想的成就。 Max Verstappen F1史上最年輕賽車冠軍

皮亞斯利（Oscar Piastri）

Oscar Piastri © GEPA pictures

國籍 澳洲 發車 70 勝利 9 桿位 6 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 799

Oscar Piastri 回顧一個極為出色的 2025 賽季：在這一年，他贏下七場分站勝利，在車手積分榜上以極小差距位列第三，並把冠軍爭奪戰一路延續到最後一刻，展現強大競爭力。出生於澳洲墨爾本的 Piastri，將在 2026 年繼續代表 McLaren 出賽，這亦是他征戰一級方程式最高殿堂的第四個賽季。

與隊友同樣在 2025 賽季豪取七場分站勝利，這位由 Mark Webber 指導的年輕澳洲車手，憑藉穩定而出色的表現，也躍升為 2026 年車手世界冠軍的熱門人選之一。

04 Mercedes-AMG車隊

Isack Hadjar in a duel with Mercedes team leader George Russell © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 341 車隊世界冠軍 8 車手世界冠軍 9 分站勝利 131 2025 年車隊世界冠軍排名 第二 賽車 W18 引擎 Mercedes

德國汽車製造商 Mercedes‑Benz 的官方廠隊於 1954 年首次參加一級方程式賽事，並憑藉 Juan Manuel Fangio 連續兩年奪得車手世界冠軍，初登場即寫下輝煌戰績。不過在此之後，這家公司便退出了這項最高級別的賽事，暫別賽場多年。

足足 38 年後，Mercedes 才重返方程式賽車舞台，最初於 1993 年僅以引擎供應商身分與 Sauber 合作。自 1995 年起，Mercedes 與 McLaren 携手合作，期間奪下三座車手世界冠軍；而自 2010 年起，Mercedes 更以自家廠隊身份正式參賽，並在 2014 至 2020 年間展現強大統治力，連續七個賽季同步包辦車隊與車手世界冠軍。展望 2026 年，在 Toto Wolff 領軍之下，車隊將延續 2025 年的車手陣容，由 George Russell 與 Kimi Antonelli 繼續並肩作戰。

羅素（George Russell）

Max Verstappen, Lando Norris and George Russell on the podium in Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 152 勝利 5 桿位 7 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,033

在奪得 FIA 二級方程式錦標賽冠軍後，George Russell 於 2019 年賽季初轉戰一級方程式，加盟 Williams 車隊並效力三年。隨後他在 2022 年賽季轉投 Mercedes，這位經驗豐富的英國車手在加盟首季便八度登上頒獎台，並在巴西大獎賽奪下個人首場分站勝利，一鳴驚人。踏入 2025 年賽季，Russell 再次八度登上頒獎台，更在加拿大與新加坡兩度奪冠，最終以車手積分榜第四名結束該季。

安東利尼（Andrea Kimi Antonelli）

Yuki Tsunoda leading of Kimi Antonelli at the Brazilian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 意大利 發車 24 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 150

意大利天才車手 Kimi Antonelli 在 2025 年賽季初接下了一項艱鉅的傳承任務，頂替轉投 Ferrari 的傳奇車手 Lewis Hamilton，成為 Mercedes 的新任車手。這位年輕車手在賽道上以亮眼表現證明自己足以勝任挑戰，最終在巴西大獎賽登上第二名，並在加拿大與拉斯維加斯兩度站上頒獎台，奪得第三名。他更在同年日本大獎賽締造兩項年齡紀錄——以 18 歲又 225 天之齡，成為史上最年輕領跑 F1 正賽的車手，同時亦是最年輕跑出最快單圈的車手。

05 Scuderia Ferrari車隊

Max Verstappen and Lewis Hamilton in a duel at the 2025 Mexican GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 1,121 車隊世界冠軍 16 車手世界冠軍 15 分站勝利 248 2025 年車隊世界冠軍排名 第四 賽車 - 引擎 Ferrari

擁有 16 座車隊世界冠軍、15 位車手世界冠軍，並自 1950 年以來從未缺席一級方程式起跑線，Scuderia Ferrari 無疑是這項運動史上最成功、最具傳奇色彩的車隊。然而，這支來自意大利馬拉內羅的紅色勁旅，距離上一次捧起世界冠軍獎座，已經將近二十年——在 F1 的世界裡，這幾乎等於一個時代的跨度。

Ferrari 最後一次奪冠是在 2008 年，而為 2025 賽季簽下史上冠軍次數最多的 Lewis Hamilton，也未能為車隊帶來期盼中的突破。最終，Ferrari 在車隊世界冠軍排名中位居第四，車手組合 Charles Leclerc 與 Hamilton 則分別以第五與第六名結束賽季，整季兩人皆未能登上最高頒獎台。踏入 2026 年一級方程式賽季，Ferrari 將沿用相同的車手陣容，並期望在全新技術規則之下，重新殺入領先集團，爭取久違的勝利。

陸克萊（Charles Leclerc）

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

國籍 摩納哥 發車 171 勝利 8 桿位 27 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,672

Leclerc 早於 2019 年便踏入一級方程式，至今已贏下八場大獎賽勝利，並曾在 2022 年世界錦標賽中僅次於 Max Verstappen，奪得年度亞軍。2025 年，他七度登上頒獎台，雖然未能奪冠，但整體表現穩定，也讓他對 2026 賽季重返冠軍爭奪行列充滿期待。

咸美頓（Lewis Hamilton）

Max Verstappen and Lewis Hamilton duel in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 380 勝利 105 桿位 104 車手錦標賽 7 世界錦標賽總積分 5,018.5

擁有七座車手世界冠軍及無數紀錄在手，Lewis Hamilton 無疑是一級方程式史上最偉大的車手之一，同時也是 2026 年起跑線上資歷最深的車手之一——僅有 Fernando Alonso 的參賽年資比這位英國傳奇更長。他在去年由 Mercedes 轉投 Ferrari，卻迎來一個起起伏伏的賽季，整年甚至未能登上任何一次頒獎台。對 Hamilton 來說，2026 年將是關鍵一役：他能否在全新規則與新戰車助陣下，重新改寫局面，重返爭冠行列？

06 Williams F1 車隊

Max Verstappen leaves the pits ahead of Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 850 車隊世界冠軍 9 車手世界冠軍 7 分站勝利 114 2025 年車隊世界冠軍排名 第五 賽車 Williams FW48 引擎 Mercedes

英國的 Williams F1 車隊同樣是 F1 歷史上的偉大車隊之一，自 1977 年起至今從未缺席任何一個賽季的起跑線。這支老牌勁旅累積取得 114 場大獎賽勝利、七座車手世界冠軍以及九座車隊世界冠軍，成就斐然。尤其在 1990 年代，Williams 更可謂稱霸一方，於 1992 至 1997 年間七度奪得車隊世界冠軍，同時四度捧起車手世界冠軍，當中 Nigel Mansell、Alain Prost 與 Jacques Villeneuve 等傳奇車手皆為這段盛世立下汗馬功勞。

在 2026 年賽季，Williams 將繼續由 Alexander Albon 與 Carlos Sainz Jr. 組成車手陣容；這對組合在本年度的亞塞拜然大獎賽中，為車隊奪下自 2017 年以來的首座頒獎台，為這支歷史悠久的車隊重新注入競爭動力與信心。

阿邦（Alex Albon）

Alex Albon got his start in the Red Bull Junior Team © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 泰國 發車 128 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 313

Alex Albon 於 2019 年在 Toro Rosso 首度登場一級方程式，並在同季後段轉戰 Red Bull Racing，展現出即戰力與韌性。這位討人喜愛的泰英混血車手自 2022 年起效力 Williams，憑藉穩定表現與豐富經驗，已成為車隊的重要支柱，並預計在 2026 年繼續擔任車隊中穩定且關鍵的一員。

辛斯（Carlos Sainz Jr.）

Father and son: Carlos Sainz and Carlos Sainz Jr. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

國籍 西班牙 發車 229 勝利 4 桿位 6 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,336.5

Carlos Sainz Jr. 早年曾效力 Toro Rosso（2015–17），並在 2026 年賽季與 Alex Albon 搭檔出賽。這位越野賽車傳奇 Carlos Sainz 之子，在結束 Ferrari 的三年征戰（2022–24）後，於上個賽季為 Williams 車隊帶來亞塞拜然與卡達兩場久違的頒獎台，技驚全場，不僅成為車隊重點戰力，也贏得廣大 F1 車迷的支持。

07 Aston Martin Formula One 車隊

Liam Lawson ahead of Fernando Alonso at Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 161 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 1 2025 年車隊世界冠軍排名 第七 賽車 Aston Martin AMR26 引擎 Honda

英國老牌製造商 Aston Martin 自 2018 年起重返一級方程式賽場，並自 2021 年起以自有品牌名義正式出戰 F1。車隊至今最亮眼的成績是在 2020 年奪得車隊世界冠軍第四名，同時也在該季拿下隊史首場、至今仍是唯一的一場勝利——Sergio Pérez 在巴林大獎賽登上最高頒獎台，為這支銀色戰車隊寫下里程碑。

艾朗素（Fernando Alonso）

Fernando Alonso and Max Verstappen have a chat © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 西班牙 發車 425 勝利 32 桿位 22 車手錦標賽 2 世界錦標賽總積分 2,393

即使年過四十，Fernando Alonso 依然看不見放慢的跡象。這位保持一級方程式出賽紀錄的兩屆世界冠軍，早已穩坐時代偉大車手的位置，並確定在 2026 年繼續為 Aston Martin 出賽，這將是他效力這支英國車隊的第四個賽季，同時也是他征戰 F1 的第 23 個年頭，經驗與實力並存，令人期待。

史杜爾（Lance Stroll）

Contact between Lance Stroll and Yuki Tsunoda © Zak Mauger/LAT Images

國籍 加拿大 發車 189 勝利 0 桿位 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 325

Lance Stroll 早在 2017 年便完成一級方程式首秀，並自 2022 年起效力 Aston Martin。不過，這位加拿大車手生涯至今最亮眼的成就，仍是他在新秀賽季於巴庫舉行的亞塞拜然大獎賽中登上第三名，一鳴驚人。踏入 2025 年賽季，他亦在六場比賽中成功奪得積分，逐步展現更穩定的發揮。

08 Haas F1 車隊

Liam Lawson keeps Oliver Bearman at bay © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 214 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 0 2025 年車隊世界冠軍排名 第八 賽車 Haas VF-26 引擎 Ferrari

這支美國背景的車隊前景備受看好，自 2016 年首度參賽以來，僅用三年便在車隊積分榜上衝上第五名，初次展露潛力。儘管至今尚未奪得任何 F1 分站冠軍，其最亮眼成就仍是以桿位起跑的 2022 年賽季，不過隨著 2026 年 Toyota Gazoo Racing 成為 Haas 的冠名贊助商，車隊的發展空間將進一步擴大。這家日本汽車巨頭的賽車部門實力不容小覷，特別是在世界拉力錦標賽（WRC）中，現為 FIA WRC 車隊冠軍。與大多數車隊相同，TGR Haas F1 車隊在 2026 年將延用 2025 年的車手組合：Esteban Ocon 與 Oliver Bearman。

奧干（Esteban Ocon）

國籍 法國 發車 180 勝利 1 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 483

Esteban Ocon 的賽車生涯始於 2006 年的卡丁車，多年歷練下來，如今已成為起跑線上資歷較深的車手之一。他在 2016 年賽季後半段由 DTM 被緊急徵召，首度登上一級方程式，完成 F1 首秀。其生涯最亮眼的一刻，則是在 2021 年匈牙利大獎賽奪下分站冠軍，這場勝利至今仍是他在最高殿堂最重要、也最令人難忘的成就。

貝文（Oliver Bearman）

Liam Lawson battling Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 27 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 48

年輕英國新秀 Oliver Bearman 在 2024 年沙烏地阿拉伯大獎賽完成一級方程式首秀，當時他臨危受命，頂替因病缺席的 Carlos Sainz Jr.，代表 Ferrari 出賽，展現鎮定與實力。同年後段，他又接替退役的 Kevin Magnussen 加入 Haas，並在 2025 賽季正式成為車隊全職車手，憑著冷靜的駕駛風格與穩定表現，贏得不少 F1 圈內人士的讚賞。在這樣的前提下，Haas 選擇在 2026 年賽季續留這位年輕車手，實屬意料之內。

09 Alpine F1 車隊

Max Verstappen and Pierre Gasly battle in Brazil © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 473 車隊世界冠軍 2 車手世界冠軍 2 分站勝利 36 2025 年車隊世界冠軍排名 第十 賽車 - 引擎 Mercedes

Alpine F1 車隊在 2021 年賽季正式接手取代 Renault，不過早在 1968 年，Alpine 就已以獨立製造商身分打造過一輛 F1 賽車 A350——即使這輛車從未真正出現在賽場上。以全新隊名重新出發後，車隊在 2021 年賽季揭幕戰便奪下分站勝利，隨後穩步站穩中前段班的競爭位置。然而，2025 年賽季中途更換車手後，車隊戰力未能有效整合，最終在車隊積分榜上僅以第 10 名作收，成績未如理想。展望 2026 年，Alpine 將由 Pierre Gasly 與 Franco Colapinto 搭檔，目標是重新向前列集團推進，進一步提升排名與競爭力。

加斯利（Pierre Gasly）

Pierre Gasly made history by winning his first Grand Prix in Italy © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 法國 發車 177 勝利 1 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 458

Pierre Gasly 迎來他征戰一級方程式的第九個賽季。這位法國車手在 2017 年代表 Scuderia Toro Rosso 完成 F1 首秀，而生涯至今最耀眼的成就，則是在 2020 年代表 Scuderia AlphaTauri 贏下意大利大獎賽，一戰封神。自 2023 年起，他轉投 Alpine，持續在車隊陣中出賽，以其穩定與速度成為車隊中堅力量。

高拿賓度（Franco Colapinto）

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto in conversation © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 阿根廷 發車 26 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 5

在 2024 及 2025 年賽季以兼職車手身分出賽後，阿根廷車手 Franco Colapinto 至今已在一級方程式最高殿堂累積 26 場比賽經驗；不過，直到 2026 年賽季，他才將首次以全職車手身分完整征戰整個年賽程，正式展開新的篇章。

10 Audi F1 車隊

已完成賽事 0 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 0 賽車 Audi R26 引擎 Audi

2026 年進入一級方程式的兩支全新車隊之一，是德國知名品牌 Audi，他們正為 R26 賽車開發一具全新廠隊引擎，全力備戰 F1 新世代規則。Audi 將接替長期參賽的 Sauber 車隊，以全新車隊與新賽車身份出擊，官方發布會預計於 1 月舉行，正式揭開紅色戰甲的序幕。車隊更倚重自 1991 年便投身 F1、並在 2006 至 2024 年間隨 Red Bull Racing 獲得巨大成功的 Jonathan Wheatley 出任教練，憑其豐富經驗與頂級賽事觸覺，協助 Audi F1 車隊迅速建立競爭實力。

波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）

Gabriel Bortoleto gets tips from world champion Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 巴西 發車 24 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 19

Gabriel Bortoleto 是 2025 年 F1 賽季中另一位備受矚目的新秀，憑藉穩定的發揮累積 19 分世界錦標賽積分，成功在起跑線上樹立自己的名聲。在踏入一級方程式之前，這位巴西車手已展現十足潛力：2023 年奪下三級方程式冠軍，並在 2024 年連莊二級方程式冠軍，奠定頂尖新星地位。到了 2026 年，他將迎來一項難得的重大機會，為全球最知名的汽車品牌之一出賽，與車隊一同邁入全新時代，挑戰更高舞台。

侯根堡（Nico Hülkenberg）

Max Verstappen and Nico Hülkenberg in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 德國 發車 250 勝利 0 桿位 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 622

Nico Hülkenberg 將在 2026 年 F1 賽季再度代表德國出征，這也是他在一級方程式最高殿堂的第 15個賽季。這位廣受車迷喜愛的車手，直到 2025 年才迎來生涯首座頒獎台，在英國大獎賽奪下第三名，圓了多年等待。如今，隨著德國汽車工業的代表品牌正式進軍 F1，他也將坐上全新戰車的駕駛座，迎來職業生涯的新一頁。

11 Cadillac F1 車隊

已完成賽事 0 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 0 賽車 - 引擎 Ferrari

隨著 Cadillac F1 車隊於 2026 年賽季初正式加入，一級方程式終於再次迎來 11 支車隊同場競逐，為賽事增添第二支美國車隊與滿滿話題性。作為美國汽車製造巨擘通用汽車（General Motors）的廠隊，Cadillac 在首個賽季將採用 Ferrari 引擎作為動力單元，並簽下兩位經驗豐富、聲望極高的車手，協助賽車研發與快速成長——墨西哥英雄 Sergio Pérez，以及「飛翔的芬蘭人」Valtteri Bottas。全新戰車更預計於 2026 年 2 月 8 日在超級盃期間正式亮相，這無疑是新車發布所能登上最具全球關注度的舞台之一。

佩雷斯（Sergio Pérez）