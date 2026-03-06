2026 年 F1 賽季開鑼 - 盤點十一支車隊與 22 位頂尖車手名單

Oscar Piastri 回顧一個極為出色的 2025 賽季：在這一年，他贏下七場分站勝利，在車手積分榜上以極小差距位列第三，並把冠軍爭奪戰一路延續到最後一刻，展現強大競爭力。出生於澳洲墨爾本的 Piastri，將在 2026 年繼續代表 McLaren 出賽，這亦是他征戰一級方程式最高殿堂的第四個賽季。
與隊友同樣在 2025 賽季豪取七場分站勝利，這位由 Mark Webber 指導的年輕澳洲車手，憑藉穩定而出色的表現，也躍升為 2026 年車手世界冠軍的熱門人選之一。
04
Mercedes-AMG車隊
已完成賽事
341
車隊世界冠軍
8
車手世界冠軍
9
分站勝利
131
2025 年車隊世界冠軍排名
第二
賽車
W18
引擎
Mercedes
德國汽車製造商 Mercedes‑Benz 的官方廠隊於 1954 年首次參加一級方程式賽事，並憑藉 Juan Manuel Fangio 連續兩年奪得車手世界冠軍，初登場即寫下輝煌戰績。不過在此之後，這家公司便退出了這項最高級別的賽事，暫別賽場多年。
足足 38 年後，Mercedes 才重返方程式賽車舞台，最初於 1993 年僅以引擎供應商身分與 Sauber 合作。自 1995 年起，Mercedes 與 McLaren 携手合作，期間奪下三座車手世界冠軍；而自 2010 年起，Mercedes 更以自家廠隊身份正式參賽，並在 2014 至 2020 年間展現強大統治力，連續七個賽季同步包辦車隊與車手世界冠軍。展望 2026 年，在 Toto Wolff 領軍之下，車隊將延續 2025 年的車手陣容，由 George Russell 與 Kimi Antonelli 繼續並肩作戰。
羅素（George Russell）
國籍
英國
發車
152
勝利
5
桿位
7
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
1,033
在奪得 FIA 二級方程式錦標賽冠軍後，George Russell 於 2019 年賽季初轉戰一級方程式，加盟 Williams 車隊並效力三年。隨後他在 2022 年賽季轉投 Mercedes，這位經驗豐富的英國車手在加盟首季便八度登上頒獎台，並在巴西大獎賽奪下個人首場分站勝利，一鳴驚人。踏入 2025 年賽季，Russell 再次八度登上頒獎台，更在加拿大與新加坡兩度奪冠，最終以車手積分榜第四名結束該季。
安東利尼（Andrea Kimi Antonelli）
國籍
意大利
發車
24
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
150
意大利天才車手 Kimi Antonelli 在 2025 年賽季初接下了一項艱鉅的傳承任務，頂替轉投 Ferrari 的傳奇車手 Lewis Hamilton，成為 Mercedes 的新任車手。這位年輕車手在賽道上以亮眼表現證明自己足以勝任挑戰，最終在巴西大獎賽登上第二名，並在加拿大與拉斯維加斯兩度站上頒獎台，奪得第三名。他更在同年日本大獎賽締造兩項年齡紀錄——以 18 歲又 225 天之齡，成為史上最年輕領跑 F1 正賽的車手，同時亦是最年輕跑出最快單圈的車手。
05
Scuderia Ferrari車隊
已完成賽事
1,121
車隊世界冠軍
16
車手世界冠軍
15
分站勝利
248
2025 年車隊世界冠軍排名
第四
賽車
-
引擎
Ferrari
擁有 16 座車隊世界冠軍、15 位車手世界冠軍，並自 1950 年以來從未缺席一級方程式起跑線，Scuderia Ferrari 無疑是這項運動史上最成功、最具傳奇色彩的車隊。然而，這支來自意大利馬拉內羅的紅色勁旅，距離上一次捧起世界冠軍獎座，已經將近二十年——在 F1 的世界裡，這幾乎等於一個時代的跨度。
Ferrari 最後一次奪冠是在 2008 年，而為 2025 賽季簽下史上冠軍次數最多的 Lewis Hamilton，也未能為車隊帶來期盼中的突破。最終，Ferrari 在車隊世界冠軍排名中位居第四，車手組合 Charles Leclerc 與 Hamilton 則分別以第五與第六名結束賽季，整季兩人皆未能登上最高頒獎台。踏入 2026 年一級方程式賽季，Ferrari 將沿用相同的車手陣容，並期望在全新技術規則之下，重新殺入領先集團，爭取久違的勝利。
擁有七座車手世界冠軍及無數紀錄在手，Lewis Hamilton 無疑是一級方程式史上最偉大的車手之一，同時也是 2026 年起跑線上資歷最深的車手之一——僅有 Fernando Alonso 的參賽年資比這位英國傳奇更長。他在去年由 Mercedes 轉投 Ferrari，卻迎來一個起起伏伏的賽季，整年甚至未能登上任何一次頒獎台。對 Hamilton 來說，2026 年將是關鍵一役：他能否在全新規則與新戰車助陣下，重新改寫局面，重返爭冠行列？
06
Williams F1 車隊
已完成賽事
850
車隊世界冠軍
9
車手世界冠軍
7
分站勝利
114
2025 年車隊世界冠軍排名
第五
賽車
Williams FW48
引擎
Mercedes
英國的 Williams F1 車隊同樣是 F1 歷史上的偉大車隊之一，自 1977 年起至今從未缺席任何一個賽季的起跑線。這支老牌勁旅累積取得 114 場大獎賽勝利、七座車手世界冠軍以及九座車隊世界冠軍，成就斐然。尤其在 1990 年代，Williams 更可謂稱霸一方，於 1992 至 1997 年間七度奪得車隊世界冠軍，同時四度捧起車手世界冠軍，當中 Nigel Mansell、Alain Prost 與 Jacques Villeneuve 等傳奇車手皆為這段盛世立下汗馬功勞。
在 2026 年賽季，Williams 將繼續由 Alexander Albon 與 Carlos Sainz Jr. 組成車手陣容；這對組合在本年度的亞塞拜然大獎賽中，為車隊奪下自 2017 年以來的首座頒獎台，為這支歷史悠久的車隊重新注入競爭動力與信心。
阿邦（Alex Albon）
國籍
泰國
發車
128
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
313
Alex Albon 於 2019 年在 Toro Rosso 首度登場一級方程式，並在同季後段轉戰 Red Bull Racing，展現出即戰力與韌性。這位討人喜愛的泰英混血車手自 2022 年起效力 Williams，憑藉穩定表現與豐富經驗，已成為車隊的重要支柱，並預計在 2026 年繼續擔任車隊中穩定且關鍵的一員。
辛斯（Carlos Sainz Jr.）
國籍
西班牙
發車
229
勝利
4
桿位
6
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
1,336.5
Carlos Sainz Jr. 早年曾效力 Toro Rosso（2015–17），並在 2026 年賽季與 Alex Albon 搭檔出賽。這位越野賽車傳奇 Carlos Sainz 之子，在結束 Ferrari 的三年征戰（2022–24）後，於上個賽季為 Williams 車隊帶來亞塞拜然與卡達兩場久違的頒獎台，技驚全場，不僅成為車隊重點戰力，也贏得廣大 F1 車迷的支持。
這支美國背景的車隊前景備受看好，自 2016 年首度參賽以來，僅用三年便在車隊積分榜上衝上第五名，初次展露潛力。儘管至今尚未奪得任何 F1 分站冠軍，其最亮眼成就仍是以桿位起跑的 2022 年賽季，不過隨著 2026 年 Toyota Gazoo Racing 成為 Haas 的冠名贊助商，車隊的發展空間將進一步擴大。這家日本汽車巨頭的賽車部門實力不容小覷，特別是在世界拉力錦標賽（WRC）中，現為 FIA WRC 車隊冠軍。與大多數車隊相同，TGR Haas F1 車隊在 2026 年將延用 2025 年的車手組合：Esteban Ocon 與 Oliver Bearman。
年輕英國新秀 Oliver Bearman 在 2024 年沙烏地阿拉伯大獎賽完成一級方程式首秀，當時他臨危受命，頂替因病缺席的 Carlos Sainz Jr.，代表 Ferrari 出賽，展現鎮定與實力。同年後段，他又接替退役的 Kevin Magnussen 加入 Haas，並在 2025 賽季正式成為車隊全職車手，憑著冷靜的駕駛風格與穩定表現，贏得不少 F1 圈內人士的讚賞。在這樣的前提下，Haas 選擇在 2026 年賽季續留這位年輕車手，實屬意料之內。
09
Alpine F1 車隊
已完成賽事
473
車隊世界冠軍
2
車手世界冠軍
2
分站勝利
36
2025 年車隊世界冠軍排名
第十
賽車
-
引擎
Mercedes
Alpine F1 車隊在 2021 年賽季正式接手取代 Renault，不過早在 1968 年，Alpine 就已以獨立製造商身分打造過一輛 F1 賽車 A350——即使這輛車從未真正出現在賽場上。以全新隊名重新出發後，車隊在 2021 年賽季揭幕戰便奪下分站勝利，隨後穩步站穩中前段班的競爭位置。然而，2025 年賽季中途更換車手後，車隊戰力未能有效整合，最終在車隊積分榜上僅以第 10 名作收，成績未如理想。展望 2026 年，Alpine 將由 Pierre Gasly 與 Franco Colapinto 搭檔，目標是重新向前列集團推進，進一步提升排名與競爭力。
加斯利（Pierre Gasly）
國籍
法國
發車
177
勝利
1
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
458
Pierre Gasly 迎來他征戰一級方程式的第九個賽季。這位法國車手在 2017 年代表 Scuderia Toro Rosso 完成 F1 首秀，而生涯至今最耀眼的成就，則是在 2020 年代表 Scuderia AlphaTauri 贏下意大利大獎賽，一戰封神。自 2023 年起，他轉投 Alpine，持續在車隊陣中出賽，以其穩定與速度成為車隊中堅力量。
2026 年進入一級方程式的兩支全新車隊之一，是德國知名品牌 Audi，他們正為 R26 賽車開發一具全新廠隊引擎，全力備戰 F1 新世代規則。Audi 將接替長期參賽的 Sauber 車隊，以全新車隊與新賽車身份出擊，官方發布會預計於 1 月舉行，正式揭開紅色戰甲的序幕。車隊更倚重自 1991 年便投身 F1、並在 2006 至 2024 年間隨 Red Bull Racing 獲得巨大成功的 Jonathan Wheatley 出任教練，憑其豐富經驗與頂級賽事觸覺，協助 Audi F1 車隊迅速建立競爭實力。
波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）
國籍
巴西
發車
24
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
19
Gabriel Bortoleto 是 2025 年 F1 賽季中另一位備受矚目的新秀，憑藉穩定的發揮累積 19 分世界錦標賽積分，成功在起跑線上樹立自己的名聲。在踏入一級方程式之前，這位巴西車手已展現十足潛力：2023 年奪下三級方程式冠軍，並在 2024 年連莊二級方程式冠軍，奠定頂尖新星地位。到了 2026 年，他將迎來一項難得的重大機會，為全球最知名的汽車品牌之一出賽，與車隊一同邁入全新時代，挑戰更高舞台。