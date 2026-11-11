『EA Sports FC 27』：ガントレットモード解説

以下に【ガントレット】モードの概要や報酬、効率の良い進め方をまとめて紹介しよう。

01 概要

『FC 27』の【ガントレット】モードは高難度だがシンプルだ。 試合ごとに完全に異なるチームメンバーを用意して、勝利を一定数（通常は2〜3勝）記録する 必要がある。

勝利すればチームを変更し、次の試合で負ければ、そこで終わりとなり、また最初からやり直す必要がある。

試合ごとに ベンチを含む全メンバーを入れ替える 必要があるので 、よく準備してからモードをスタート始めるのが良い だろう。何回プレイして何勝を挙げたかによって報酬が変わってくる。また、プレイ1回での連続勝利数に応じて追加報酬も得られる。

【ガントレット】では異なるチームを使用する必要がある © EA Sports

02 プレイ回数

【ガントレット】モードはイベント中に最大10回までプレイできる。2勝を挙げる必要がある場合は、 最大20試合 プレイできる。

有効期限が24時間のプレイ制限が設定されるときもある。このときは、1日10回に限定される。《Ultimate Team》のプレイから残り回数を確認することができる。

03 開始・終了時期

好きなタイミングで報酬を獲得できる © EA Sports

【ガントレット】は 日本時間午前3時 にライブとなり、次の金曜日の同時刻まで開催される。報酬はこの 期間内ならいつでも獲得できる ため、期間終了までプレイを続ける必要はない。最終日にまとめてチャレンジするのも可能だ。

04 獲得できる報酬

【ガントレット】の報酬は新しいイベントが始まるたびに変更される。しかし、報酬を獲得するためにやらなければならないことは変更されない。

このモードには 10個の目標 が設定されており、そのうち 8個を完了すればグループ報酬を獲得 できる。目標には、複数試合での得点、試合の勝利、全勝3回などが含まれている。

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ありがたいことに、上手くプレイして試合に勝利し、3回連続でクリアすれば、グループ報酬を手早く獲得できる。 最初の6試合に勝利 すれば、 目標8個をクリア することになり、かなり多くの試合で得点をしなければならない目標について心配する必要がなくなる。

05 試合の勝ち方

【ガントレット】で考えるべきことは 一貫性 だ。2チームのすべての選手が異なる必要があるが、それ以外の部分はすべて同じにしておくべきだ。

つまり、2 チームに共通の戦術、フォーメション、セットアップを用意する のだ。いつも使っているファーストチームとクラブ内の他の選手を適当に集めたセカンドチームでプレイするのは避けたい。

【ガントレット】では一貫性がカギ © EA Sports

熟知している選手たちでセカンドチームを構成 するようにしよう。 各選手の逆足やプレイスタイルについて理解しておく のがベストだ。こうすることで、ファーストチームと同じようにセカンドチームをプレイできるようになり、両チームを均質化できる。

また、 セカンドチームから使う ようにしよう。こうすれば、1勝を挙げたあとにファーストチームを使用できるので、2勝目を挙げられる可能性が高くなる。最初の試合でベストカードを切ってしまい、次の試合で苦しまないように注意しよう。