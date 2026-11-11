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『EA Sports FC 27』：ガントレットモード解説
『FC 27』の【ガントレット】はチーム編成スキルが問われる高難度モードだ。このモードの進め方や報酬の獲得方法、勝つためのヒントなどをまとめて紹介！
『EA Sports FC 27』（以下『FC 27』）の《Ultimate Team》のライブイベントには非常にユニークなチャレンジと報酬をいくつか用意されているが、その中で最も興味深いのが【ガントレット】だ。前作『FC 26』で初登場となったこのモードでは先発メンバーをローテーションさせながら勝利を手にしなければならないため、選手層の厚さと戦術の柔軟性が問われる。
以下に【ガントレット】モードの概要や報酬、効率の良い進め方をまとめて紹介しよう。
01
概要
『FC 27』の【ガントレット】モードは高難度だがシンプルだ。試合ごとに完全に異なるチームメンバーを用意して、勝利を一定数（通常は2〜3勝）記録する必要がある。
勝利すればチームを変更し、次の試合で負ければ、そこで終わりとなり、また最初からやり直す必要がある。
試合ごとにベンチを含む全メンバーを入れ替える必要があるので、よく準備してからモードをスタート始めるのが良いだろう。何回プレイして何勝を挙げたかによって報酬が変わってくる。また、プレイ1回での連続勝利数に応じて追加報酬も得られる。
02
プレイ回数
【ガントレット】モードはイベント中に最大10回までプレイできる。2勝を挙げる必要がある場合は、最大20試合プレイできる。
有効期限が24時間のプレイ制限が設定されるときもある。このときは、1日10回に限定される。《Ultimate Team》のプレイから残り回数を確認することができる。
03
開始・終了時期
【ガントレット】は日本時間午前3時にライブとなり、次の金曜日の同時刻まで開催される。報酬はこの期間内ならいつでも獲得できるため、期間終了までプレイを続ける必要はない。最終日にまとめてチャレンジするのも可能だ。
04
獲得できる報酬
【ガントレット】の報酬は新しいイベントが始まるたびに変更される。しかし、報酬を獲得するためにやらなければならないことは変更されない。
このモードには10個の目標が設定されており、そのうち8個を完了すればグループ報酬を獲得できる。目標には、複数試合での得点、試合の勝利、全勝3回などが含まれている。
ありがたいことに、上手くプレイして試合に勝利し、3回連続でクリアすれば、グループ報酬を手早く獲得できる。最初の6試合に勝利すれば、目標8個をクリアすることになり、かなり多くの試合で得点をしなければならない目標について心配する必要がなくなる。
05
試合の勝ち方
【ガントレット】で考えるべきことは一貫性だ。2チームのすべての選手が異なる必要があるが、それ以外の部分はすべて同じにしておくべきだ。
つまり、2チームに共通の戦術、フォーメション、セットアップを用意するのだ。いつも使っているファーストチームとクラブ内の他の選手を適当に集めたセカンドチームでプレイするのは避けたい。
熟知している選手たちでセカンドチームを構成するようにしよう。各選手の逆足やプレイスタイルについて理解しておくのがベストだ。こうすることで、ファーストチームと同じようにセカンドチームをプレイできるようになり、両チームを均質化できる。
また、セカンドチームから使うようにしよう。こうすれば、1勝を挙げたあとにファーストチームを使用できるので、2勝目を挙げられる可能性が高くなる。最初の試合でベストカードを切ってしまい、次の試合で苦しまないように注意しよう。
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