レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ：ツール・ド・フランス2026チーム発表！

エヴェネプールとリポヴィッツはツール・ド・フランスにおいて非常に似たキャリアを誇っており、それそれが2024年と2025年のツールで マイヨ・ブラン と 個人総合3位 を獲得し、ステージ優勝候補のひとりに数えられてきた。しかし、今年は世界最高のロードレースにダブルエースとして臨むことになる。

Quotation 今のツールは最高のライダーひとりではなく、最高のチームが勝つレースです ザック・デンプスター（レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ チーフ・オブ・スポーツ）

2人の異なる特長が強烈なパートナーシップを構築する。エヴェネプールは 非常に優れた爆発力を備えている万能ライダー で、リポヴィッツは ステージレースでの安定感が抜群のライダー だ。このような2人を組み合わせることで、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエは、多くのチームが真似できない 戦術面における柔軟さ を手に入れている。

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「今のツールは最高のライダーひとりではなく、最高のチームが勝つレースです」とレッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエのチーフ・オブ・スポーツを務める ザック・デンプスター は語る。

「私たちはスタートラインに最高の完成度を誇るチームのひとつを送り込みます。レムコとフロリアンという私たちのダブルエースは、ツールの表彰台に立てる実力の持ち主であることを証明済みです。彼らの異なる特長がレースの行方を決める戦術オプションをチームに与えてくれます」

01 レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ：ツール・ド・フランス2026メンバー

フロリアン・リポヴィッツとレムコ・エヴェネプールのダブルエース体制で個人総合優勝を狙う © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエが7月4日のツール・ド・フランス2026開幕を前に、チームメンバーを発表した。ドイツ国籍のワールドチーム、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエにとって、今年はボーラ＝ハンスグローエ時代から数えると 13回目 、現体制では 3回目 のツール・ド・フランスになる。

ツール・ド・フランス2026チーム編成：

レムコ・エヴェネプール（ベルギー）

フロリアン・リポヴィッツ（ドイツ）

ジャイ・ヒンドレー（オーストラリア）

マクシム・ファン・ヒルス（ベルギー）

マッティア・カッターネオ（イタリア）

ヤン・トラトニク（スロベニア）

ニコ・デンツ（ドイツ）

ティム・ファン・ダイケ（オランダ）

02 エヴェネプールとリポヴィッツのダブルエース体制

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエのツール・ド・フランス2026におけるGC戦略は、エヴェネプールとリポヴィッツという ロードレースシーンで最も有望なライダー2人による2ウェイアタック だ。

エヴェネプールは2025-26シーズンのオフにツール・ド・フランス優勝を意識してレッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエに加入した。

現在26歳のベルギー人ライダーは グランツール優勝経験 を持ち（2022年の ブエルタ・ア・エスパーニャ ）、 パリオリンピックのロードレースとタイムトライアルで2冠 を達成し、 世界選手権で4勝 （ロードレース1勝・タイムトライアル3勝）するなど、ロードレース最高峰で活躍できることを証明してきた。

ツール・ド・フランス2026は彼にとって 3回目のツール だ。2025年のツールは病気のため第14ステージでリタイアしていたため、雪辱を果たす大きな機会になる。

リポヴィッツは内向的な性格だが、エヴェネプールはスポットライトに慣れている © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

このレースの序盤は プリモシュ・ログリッチ のサポート役を務めていたリポヴィッツだったが、最終週に入るとリポヴィッツの方が調子を上げていき、キャリアの短さを感じさせない経験と能力を披露して、 タデイ・ポガチャル と ヨナス・ヴィンゲゴー に次ぐ 個人総合3位 でレースを終えると、チーム初の マイヨ・ブラン も獲得した。

現在25歳のリポヴィッツは ツアー・オブ・スロベニア優勝 、 ツール・ド・ロマンディのタデイ・ポガチャルに次ぐ2位 など、今年の前哨レースでも素晴らしい活躍を見せてきた。

多くのチームは特別なライダーひとりをGCのエースとして起用するが、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエはダブルエースも十分に機能することを証明済みだ。2026年5月の ジロ・デ・イタリア では ジャイ・ヒンドレー と ジュリオ・ペリツァーリ をダブルエースに据え、ジャイ・ヒンドレーがヨナス・ヴィンゲゴーとフェリックス・ガルに続く 個人総合3位 を獲得した。

03 山岳はジャイ・ヒンドレーとマクシム・ファン・ヒルス

ジロ2025で個人総合3位に輝いたジャイ・ヒンドレー © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

エヴェネプールとリポヴィッツが個人総合で活躍するためには、第1週から早くも始まる山岳ステージでの アシスト（ドメスティーク） が欠かせない。そして、このタイプのステージでは、優れたクライマーがエースのアシストにおいて重要な役割を担うことになる。

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエのクライマーたちは多様な経験を備えているため、 計7日間設定されている今年のツールのすべての山岳ステージ でエヴェネプールとリポヴィッツを助けることができるはずだ。

怪我から復帰したマクシム・ファン・ヒルス © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

オーストラリア出身の ジャイ・ヒンドレー はグランツール優勝に必要な条件を理解しており、個人総合3位でフィニッシュしたジロ・デ・イタリアから十分に休養してツールを迎える。現在30歳のヒンドレーは 2023年のピレネー山脈でツール・ド・フランスのステージ初優勝 を挙げているため、第3ステージからのピレネー山脈でのバトルで大いに貢献してくれるはずだ。

一方、 マクシム・ファン・ヒルス は ツール・オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ からレースに復帰。クライムが非常に多いステージで逃げ集団から抜け出して勝利を挙げている。今年はこの26歳のベルギー出身ライダーにとって3回目のツールだが、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエには2025年に加入したため、同チームのライダーとしては初めてのツールになる。

04 丘陵と平坦は経験とヤングパワーの融合

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエの第一目標は、 エヴェネプールとリポヴィッツを守り、2人をGC優勝候補としてキープ することだ。そして丘陵ステージと平坦ステージでこの目標達成をアシストするのが、 ヤン・トラトニク 、 マッティア・カッターネオ 、 ニコ・デンツ 、 ティム・ファン・ダイケ の4人だ。

トラトニク は経験豊富なライダーで、現在36歳の彼はチームの ロードキャプテン を担い、激しい駆け引きが行われるレースを通じてチームを管理しながら、チームの狙い通りのペースとポジションの実現を目指す。

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ © Oriol Castello/Red Bull Content Pool

現在35歳の カッターネオ も ベテランライダー で、バルセロナで 15回目のグランツール を迎える。歴戦のライダーである彼は タイムトライアルのスペシャリスト でもあるため、チームタイムトライアルが設定されている開幕ステージでチームを好位置へ導く役割を担うはずだ。

ドイツ人ライダーの デンツ は2回目のツール・ド・フランスを迎えるが、この ルーラー はジロ・デ・イタリア2025でヒンドレーのサポート役を担っており、今シーズンのグランツールの雰囲気を経験済みだ。 逃げを得意とする 彼は、 ジロではステージ優勝を3回記録 しており、今年のツールでも隙を突いてステージ優勝を狙ってくるだろう。

ファン・ダイケ は 今年ツールデビューを飾る が、オランダ出身の彼は ワンデイレーススペシャリスト ながら グランツールもすでに2戦経験済み で、3週間に及ぶ長期戦の戦い方を十分に理解している。高地合宿で 鎖骨を骨折 してしまったため出遅れたが、ツールは万全なコンディションで迎える予定で、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエの重要な歯車のひとつとして活躍するはずだ。