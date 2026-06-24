F1のリザーブドライバー は バックアップドライバー で、レギュラードライバーが体調不良や怪我に見舞われたり、緊急事態に陥ったりしたときに代役を務める。そのため彼らはすぐに対応できるように ピークコンディションを保ち続ける 必要がある。

しかし、同時に彼らは F1チームの重要なパーツ でもあり、レースに向けたマシンの調整や新パーツおよびデザインのテストに数多の時間を割いている。

01 角田裕毅

オラクル・レッドブル・レーシング と ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ には強力なリザーブドライバーたちが揃っている。

まず、 角田裕毅 だ。角田は アイザック・ハジャー にオラクル・レッドブル・レーシングのシートを譲ったあと、同チームとビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ両方の 公式テスト / リザーブドライバー を務めている。

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本人は「テストおよびリザーブドライバーとしてこれまで以上にレッドブルとハードワークをして一緒に開発に取り組み、自分がシートを与えるに相応しいドライバーであることを証明したいと思っています」と語っている。

サインに応じる角田裕毅 © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 リザーブドライバーがレースに出走する頻度

リザーブドライバーがレースに出走する頻度は高くないが、リアム・ローソンは 2023シーズンのオランダGPでダニエル・リカルドの代役として出走 してブレイクしたあと、2024シーズン後半にリカルドからビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズのシートを獲得した。

オリバー・ベアマン も、虫垂炎で入院した カルロス・サインツの代わりに2024シーズンのサウジアラビアGPに出走 したあと、ハースのシートを獲得している。

また、 ジョージ・ラッセル も ウィリアムズ在籍時代に2020シーズンのバーレーンGPでCovidに罹患したルイス・ハミルトンの代役としてメルセデスから出走 。このときの活躍もあり、のちに同チームのシートを獲得した。

リザーブドライバーはレースウィークエンドにF1パドック内にいるため、のちにフルタイムドライバーになる可能性が少なくない。 バルテリ・ボッタス と セルジオ・ペレス はシートなしで1シーズンを過ごしたあと、米国・キャデラックのF1チームと契約した。

03 岩佐歩夢とセバスチャン・ブエミ

各F1チームは、 シーズン中の任意の2レースでルーキードライバーをFP1で起用 できる。これは若手F1ドライバーの育成において非常に重要なルールだが、F1史上最大級のレギュレーション変更が行われた2026シーズンは、どのチームもできる限り多くの時間を走行テストに費やす必要がある。

ルーキードライバーとは “出走レース数が2戦以内” のF1ドライバーを指す。 多くのチームではルーキードライバーがリザーブドライバーを務める が、オラクル・レッドブル・レーシングではF1で5シーズンを過ごした経験を持つ角田裕毅がリザーブドライバーを務めているため、事情が異なる。

バルセロナGPのFP1を担当した岩佐歩 © Getty Images/Red Bull Content Pool

バルセロナGPでは、レッドブル・ジュニアチームのドライバー、 岩佐歩夢 がその役割を担った。しかし、岩佐は スーパーフォーミュラの現チャンピオン であり、 ジュニアチーム所属ドライバーの中でF1経験が最も豊富 だ。

バルセロナGPは岩佐にとってオラクル・レッドブル・レーシングでの2回目のプラクティスセッションだったが、ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズではすでに 4回 経験している。

また、レッドブル・レーシングは経験豊富な セバスチャン・ブエミ を 開発ドライバー に据えている。スイス出身のブエミはスクーデリア・ トロ・ロッソ時代にレギュラードライバー を務めていた。また、ブエミは ル・マン24時間レースと世界耐久選手権を4回ずつ制覇 している他、 フォーミュラEチャンピオン でもある。

このようなキャリアを誇るブエミは、レッドブル・レーシングのシミュレーターにほぼ全員が敵わないほど長い時間を費やしている。

開発ドライバーを担うセバスチャン・ブエミ © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 リザーブドライバーの主な仕事

レースに向けた各種調整を除くと、リザーブドライバーの仕事の大半は ファクトリーのシミュレーターでのドライビング になる。F1ではサーキットを走行できる時間が非常に限られているため、テストの大半がシミュレーターで行われている。

チームのストラテジスト、エンジニア、AIの助力を得ているシミュレーターは非常に強力なツールだ。 実在するサーキット、マシンの挙動、セットアップの変更を非常に高い精度で再現できる ため、次のグランプリに向けたマシンの調整や将来的に採用されるエンジンやテクノロジーのテストを行える。ブエミが説明する。

「私の仕事の大半はレースウィークエンドを通じてシミュレーターに座ることです。この仕事は レースサポート と呼ばれています。金曜日のセッションは2時間分しかないので、多くをテストするのは不可能ですが、シミュレーターならいくらでも時間を費やすことができます」

「F1マシンがサーキットとほとんど同じ挙動をすることを確認したあと、様々なセットアップを試していきます。こうすることでマシンをより速く仕上げていくのです」

ファクトリーに置かれている最新のF1シミュレーター © Getty Images/Red Bull Content Pool

レースサポートは 木曜日 から始まる。シミュレーターの結果はファクトリーにいるチームとサーキットのガレージ内にいるチームに共有され、エンジニアたちがFP1に向けて準備を進める。

プラクティスセッションが終わるたびにシミュレーターチームがテストを繰り返して最良のセットアップを見出していく。こうして、FP3終了時点でマシンは予選に向けた準備が整うことになる。

05 サーキットでのリザーブドライバーの役割

土曜日にファクトリーでのテストが終わると、リザーブドライバーはGP開催サーキットへ向かうために 空港へ急行 し、現地入りしたあと 日曜日の決勝に出走できる状態までコンディションを調整 する。そして日曜朝にはレース前のチームブリーフィングに参加し、エンジニアおよびドライバーたちと知見を共有する。

2026シーズンはレギュレーションが大きく変わったため、この作業は特に重要だ。リザーブドライバーたちはレギュラードライバーたちからマシンがどのように挙動していて、彼らがどのようなマシンを望んでいるのかを学び、エンジニアたちと組んでそのフィードバックをパフォーマンスに活かしていく。

バルセロナGPのFP1を走行する岩佐歩 © Getty Images/Red Bull Content Pool

角田にとって、この仕事は慣れたものだ。レーシング・ブルズおよびレッドブル・レーシングの複数のチームと仕事をしてきた彼は、 交わされる言葉の意味と作業プロセス、チームスタッフを熟知 している。リザーブドライバーとしての彼の価値はドライビングだけにあるのではない。 データを理解し、マシンの挙動を正確に説明できる能力 にもあるのだ。

06 リザーブドライバーが集中を保つ方法

プロアスリートであるF1ドライバーたちは自分たちの身体を ジムと食事でケア している。フィットネスと良質な睡眠は集中力の維持に不可欠だ。チームが地球の裏側で仕事をしているときは、リザーブドライバーとシミュレーターチームのエンジニアたちは普通とは少し異なる時間帯に作業をして、サーキットにいるレースチームとスムーズに仕事を進めている。

角田はシミュレーターに座ってテストとセットアップ作業を繰り返しているが、そのためには 高い集中力 が必要になる。角田よりもスケジュールに余裕があるブエミは 世界耐久選手権の出場 を続けており、 モンツァ6時間 では 優勝 を飾っている。一方、岩佐はリザーブドライバーを務めながら スーパーフォーミュラ王座防衛 に挑んでいる。

07 リザーブドライバーの他の仕事は？

【Wings for Life World Run】に参加した角田裕毅 © Greg Coleman for Wings for Life World Run

リザーブドライバーの仕事はガレージに留まらない。彼らは チームアンバサダー の役割も担っており、メディアに対応したり、スポンサーイベントやファンミーティングに出席したりしている。

情熱的なドライビングスタイルと鋭いユーモアセンス、そして巨大なファンベースを備えている角田にはまさに適任だ。また、レッドブル・レーシングはショーランも展開しているため、ブエミはF1マシンを山岳地帯や凍った湖、トロピカルビーチなどで走らせている。