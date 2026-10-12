Nu het EA FC 27-seizoen in volle gang is, raken we allemaal gewend aan de nieuwe functies die zowel de gameplay als de algehele ervaring veranderen. Om de overgang makkelijker te maken, hebben we een reeks pro-tips samengesteld, zodat je de game zo snel mogelijk onder de knie krijgt en je prestaties naar een nog hoger niveau tilt.

Onze EA FC 27-gids is je perfecte hulp gedurende het hele seizoen. Of je nu een beginner of een gevorderde speler bent, je vindt hier genoeg tips om beter te worden.

01 Gameplay: Actief verdedigen is belangrijker dan ooit

AI helpt spelers om scherp te blijven © EA Sports

De gameplay in EA FC 27 voelt anders aan dan die van zijn voorganger. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is onder andere het automatische AI-verdedigen teruggeschroefd. Het is niet langer genoeg om de ruimte te verkleinen rondom de bal. In EA FC 27 moet je een actievere rol aannemen. 'Jockeying' is sneller gemaakt en het bereik van handmatige tackles en duels is vergroot, mits je zelf actief verdedigt.

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"We hebben ons AI-verdedigingssysteem volledig opnieuw opgebouwd," vertelde Sam Rivera, Gameplay Executive Producer bij EA FC, ons tijdens Gamescom 2026 in Keulen. "Wanneer je nu een verdediger bestuurt, zijn tackles, blocks en intercepties beter, en reageert de positionering sneller. De AI-verdedigers lossen niet langer alles automatisch op; als de AI langs de bal rent, pakt hij hem ook echt niet."

Het resultaat? Iedereen die verdedigen snel onder de knie krijgt - je vindt hieronder specifieke tips - en verantwoordelijkheid neemt door actief naar de bal toe te verdedigen, pakt een aanzienlijk voordeel. Het verkleinen van de geluksfactor en meer nadruk leggen op de vaardigheden van de speler was al lang een wens vanuit de community. Nu is het werkelijkheid geworden. "Verdedigend zal het compleet anders aanvoelen in EA FC 27 - het geeft meer voldoening wanneer je zelf de bal verovert," zegt Rivera.

Quotation Een spits met een rating van 80 en 'Finesse Shot' zal nooit beter zijn dan een spits met een rating van 99 Sam Rivera, Gameplay Executive Producer at EA FC

02 PlayStyles vs attributes: een nieuwe balans

Christopher Nkunku speelt weer voor RB Leipzig in EA FC 27 © EA Sports

De balans tussen PlayStyles en traditionele spelersattributen was de afgelopen jaren in EA FC behoorlijk verdraaid. PlayStyles werden zo bepalend dat standaard attributen bijna genegeerd konden worden. Dat gaat veranderen in FC 27. "Vorig jaar zijn we al begonnen met het verschuiven van kracht van PlayStyles terug naar attributen; dat is wat de community wilde," vertelde Kantcho Doskov, Senior Game Design Director voor EA FC, tijdens Gamescom 2026. "Maar de feedback was: het is nog steeds niet genoeg. In FC 27 gaan we nog een stap verder; meer dan 10 PlayStyles zijn opnieuw gebalanceerd."

Rivera voegt toe: "Ons doel voor EA FC 27 is dat een PlayStyle je een bonus geeft van rond de 5 tot 10 procent. Een spits met een rating van 80 en Finesse Shot zal nooit beter zijn dan een spits met een rating van 99." Met deze aanpassingen zou je snel moeten merken dat attributen weer relevant zijn. Het draait niet langer alleen om het hebben van de juiste PlayStyles. Zelfs klassieke 'overpowered' PlayStyles uit EA FC 26, zoals Bruiser, zijn aangepast om de balans te herstellen.

03 Verdedigen onder de knie krijgen in de nieuwe game

Joško Gvardiol profiteert van de verbeterde verdediging van FC 27 © EA Sports

De enorme hoeveelheid nieuwe features die elk jaar wordt geïntroduceerd kan nogal overweldigend aanvoelen, dus vraag je je misschien af: moet ik alles helemaal opnieuw leren? Gelukkig blijven veel van de basisprincipes hetzelfde in FC 27, en dat geldt ook voor verdedigen. Een sterke verdediging is nog altijd belangrijk voor succes op de lange termijn. Hier zijn zes tips om je te helpen effectiever te verdedigen, minder doelpunten tegen te krijgen en uiteindelijk meer wedstrijden te winnen.

6 tips om beter te verdedigen in EA FC 27 Timing van je duels Timing is alles als het op tackles aankomt. Tackle je op het juiste moment, dan stuitert de bal niet direct terug naar je tegenstander. Het 'ping-pongeffect' uit eerdere versies van de game is lang niet meer zo aanwezig. Verwacht echter niet dat een speler met een overall rating van 60 en een tackle-rating van 40 elk duel wint, puur omdat je op de juiste plek staat. Hoe hoger de tackle-rating, hoe groter je kans van slagen. Effectief drukzetten Gerichte druk kan je tegenstander dwingen tot balverlies. Door R1/RB in te drukken, stuur je een extra speler mee om druk te zetten op de balbezitter. Hoe agressiever je dit inzet, hoe meer je de aanvaller van de wijs brengt. Maar wees voorzichtig: agressief drukzetten met R1/RB kan je verdedigende linie openleggen voor andere aanvallers. Denk goed na over hoe vaak je dit gebruikt. Je kunt aan het grijze icoontje boven de speler zien wie er precies extra druk zet. Dit is ook de speler die je selecteert wanneer je wisselt met de rechterstick of L1/LB. Houd je centrale verdedigers in de achterste linie Je centrale verdedigers uit de linie trekken is een van de grootste fouten die je kunt maken. Het creëert enorme gaten waar je tegenstander met gevaarlijke ballen direct van kan profiteren. Laat middenvelder(s) terugkomen Om je centrale verdedigers op hun positie te houden en toch hoger op het veld druk te zetten, laat je een van je middenvelders terugvallen. Dit zorgt voor een overtalsituatie en geeft je een extra speler om de aanvallen van je tegenstander te blokkeren. Bovendien maakt het het veel lastiger voor hen om openingen in je defensie te vinden. Nog een belangrijk punt bij het defensief inzetten van je middenvelders: in EA FC 27 moet je er meer dan ooit voor zorgen dat je centrale middenvelders de passlijnen naar de spits blokkeren. Het centrum is dit seizoen de sleutel. Verdedig met L2/LT Als je tijdens het verdedigen geen L2/LT gebruikt, heb je minder controle in één-tegen-één-situaties en laat je tegenstanders er te makkelijk langs. Met L2/LT (jockey defence) sta je beter opgesteld, beweeg je in een kortere draaicirkel en verdedig je effectiever dankzij snellere wendbaarheid in kleine ruimtes. Druk L2/LT en R2/RT tegelijk in om sneller te bewegen terwijl je focus strak op de balbezitter blijft gericht. Zelfs op hoge snelheid kun je met L2/LT uiterst effectief verdedigen. Verdedig zelf en neem verantwoordelijkheid Vertrouw nooit puur op de verdediging van de CPU; verdedig handmatig waar mogelijk. Zoals eerder uitgelegd is handmatig verdedigen waardevoller dan ooit, terwijl AI-verdedigen is verzwakt. Alleen met absolute topverdedigers wordt CPU-verdediging nog enigszins bruikbaar. Oefen handmatig verdedigen aan de hand van de bovenstaande tips en neem zelf de controle.

04 Focus op je opbouw

Volg onze tips om hier meer van te zien © EA Sports

Om gecontroleerd op te bouwen, is het belangrijk om je rust te bewaren, zelfs wanneer je tegenstander vol druk zet. Te gehaast spelen leidt tot foute passes, counters en onnodige tegendoelpunten. Tijdens de opbouw zijn balcontrole en gecontroleerd passen extra belangrijk.

Waar draait het om tijdens de opbouw in EA FC 27? Balcontrole Rustig blijven is cruciaal. Raak niet in paniek puur omdat er een tegenstander op je afstormt. Vertrouw op je vaardigheden, blijf kalm en forceer niets. Je dribbelvaardigheden zijn eveneens belangrijk. Beheers je het dribbelen goed, dan ben je veel beter bestand tegen de pressing van je tegenstander. Zo houd je de bal ook in kleine ruimtes aan de voet en scherm je hem succesvol af. Passen Hetzelfde principe geldt hier: bewaar de rust en wees geduldig. Druk je te gehaast op X/A, dan speel je een slechte pass of lijd je balverlies. Bij het geven van een pass moet de richting aansluiten bij waar je speler naar kijkt. Kijkt je speler vooruit en pas je naar links of rechts, dan komt de bal mogelijk niet zuiver of helemaal niet aan bij je teamgenoot. Het beste speel je de pass pas zodra je naar je medespeler kijkt. Net als in het echte voetbal hebben spelers immers geen ogen aan de zijkant of achterkant van hun hoofd!

05 Perfectioneer hoe je passt

Aansluitend op het bovenstaande: pass-controle is iets wat veel spelers telkens weer verwaarlozen. In plaats daarvan rammen ze wild op de pass-knop in een poging om zonder echt systeem of structuur uit een lastige situatie te ontsnappen. Vanzelfsprekend is dat geen recept voor succes. Denk goed na over elke pass. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid kan al leiden tot balverlies.

Hoe je je pass in EA FC 27 kunt verbeteren 5 tips voor een accurate pass Kijk naar je doelwit en sta niet zijwaarts of met je rug ernaartoe gedraaid. Sta niet te ver af van de speler die de bal moet ontvangen. Zorg dat er geen tegenstanders in de passlijn staan. Speel gecontroleerde passes; neem de bal indien mogelijk eerst aan en dribbel een klein stukje. Houd X/A alleen zo lang ingedrukt als de pass vereist. Voor een heel korte pass volstaat een korte tik op de knop.

06 Word gevaarlijker in de aanval

Er zijn verschillende manieren om te scoren in de aanval. Het is belangrijk om niet altijd voor dezelfde route te kiezen, anders word je te voorspelbaar.

Drie manieren om te scoren Aanvallen door het centrum Hier moet je veel snelle beslissingen nemen in kleine ruimtes. Snel passen, dribbelen en skill moves zijn cruciaal om tegenstanders achter je te laten. Om scoringskansen te creëren, moet je steekpass op het juiste moment komen. Vooral steekballen zijn effectief wanneer de timing klopt. Een van de redenen hiervoor is dat de loopacties van spelers in EA FC 27 slimmer worden gekozen dan ooit tevoren. Hetzelfde principe geldt voor aanvallen in EA FC 27: het centrum is de sleutel. Vorm driehoeken en probeer de bal door het midden naar je spits of nummer 10 te spelen. Buitenspelers met een 'inside forward'-rol helpen het hart van de verdediging uit elkaar te trekken en ruimte te maken voor je centrale aanvallers. Aanvallen via de vleugels Hier heb je vaak meer ruimte dan bij aanvallen door het midden. Je bevindt je echter verder van het vijandelijke doel en moet uiteindelijk beslissen hoe je de bal weer in het centrum krijgt. Er zijn verschillende opties. Je kunt voor de eenvoudigste oplossing kiezen en een hoge voorzet de zestien in slingeren. Bij hoge voorzetten moet de bal echter vaak een flinke afstand overbruggen, waardoor de nauwkeurigheid soms te wensen overlaat. Staat er niemand helemaal vrij in het strafschopgebied, denk dan twee keer na voordat je voorgeeft of houd de bal gewoon aan de voet. Een andere optie is om vanaf de vleugel naar binnen te trekken: met snelle, strakke korte passes en harde inspeelpasses het strafschopgebied in (X/A + R1/RB), of via een beheerste individuele actie met skill moves. Vaak verwacht je tegenstander dit niet en raakt de defence ongeorganiseerd. Eerst naar binnen trekken, dan weer buitenom gaan en vervolgens weer naar binnen kappen kan bijzonder effectief zijn. Afstandsschoten Probeer de bal niet altijd het doel in te lopen. Schoten van buiten de zestien kunnen effectiever zijn dan je denkt. Nu doelmannen steeds sterker worden, kan scoren binnen het strafschopgebied sowieso lastig zijn. Toch moet je niet zomaar vanuit elke denkbare positie uithalen. Voor een schot van afstand heb je de juiste speler en het juiste moment nodig. Heb je genoeg ruimte en ligt de bal op je sterke been, waag dan gerust een poging! Vooral finesse shots in de verre hoek zijn een effectieve manier om van afstand te scoren.

07 Ontwikkel je dribbelvaardigheden

De Red Bull Arena van RB Leipzig © EA Sports

Als je het verschil wilt maken in de aanval, ontkom je er niet aan om je dribbels te verbeteren. Dit is wat je moet weten over dribbelen in EA FC 27.

Dribbelen in EA FC 27 Left-stick dribbelen Klassiek dribbelen met de linkerstick is aanzienlijk sterker geworden in EA FC 27. Dit is een grote verandering ten opzichte van de vorige twee delen, waarin het zwakker was en daardoor aan relevantie had ingeboet. In EA FC 27 moet je hier opnieuw aan wennen. Left-stick dribbelen is helemaal terug! First touch Je eerste aanname is van enorm belang tijdens het dribbelen. Zet je direct een sprint in? Heb je daar wel genoeg ruimte voor? Of leidt een sprintdribbel juist tot snel balverlies? In EA FC 27 moet je effectief dribbelen en je keuzes beter doordenken. Shielding De afzwakking van het 'shielding', die in FC 26 werd geïntroduceerd, betekent dat je tijdens het dribbelen meer afstand tot je tegenstander moet bewaren. Houd je tegenstander nauwlettend in de gaten en reageer snel op diens bewegingen. Zo maak je betere keuzes tijdens het dribbelen en voorkom je balverlies.

08 Haal meer uit skill moves

Skills zijn gebaseerd op de real-life vaardigheden van een speler © EA Sports

Als het op skill moves aankomt, worden veel spelers al snel zenuwachtig. Te ingewikkeld. Te moeilijk. Te tijdrovend om onder de knie te krijgen. Maar niets van dat alles is waar. Er zijn genoeg bewegingen die eenvoudig te leren zijn en makkelijk uit te voeren. Ze zijn effectief en tillen je spel direct naar een hoger niveau.

Hier introduceren we drie fundamentele skill moves die al jaren meegaan en nog altijd uitstekend werken in EA FC 27. Daarna zetten we alle nieuwe skill moves in EA FC 27 voor je op een rij.

Basic skill moves in EA FC 27

Fake Shot – one-star skill move Hoe voer je hem uit? Vaak is de klassieke Fake Shot al genoeg om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. De sleutel ligt echter in de verschillende manieren waarop je hem kunt uitvoeren. Druk eerst op de schiet- of voorzetknop. Druk direct daarna op de passknop om de schijnbeweging uit te voeren. Gebruik tegelijkertijd de linkerstick om te bepalen in welke richting je beweegt na de schijnbeweging. Hiermee bepaal je ook of je tempo houdt of juist vertraagt door van richting te veranderen. Je kunt de linkerstick ook onaangeraakt laten. In dat geval voer je een stilstaande schijnbeweging uit. Er is ook een schijnbeweging gevolgd door een snelheidsboost. Houd hiervoor naast de normale schijnbeweging L1/LB ingedrukt. Wil je schuin naar rechts of links schijnbewegen en tegelijk snelheid maken, gebruik dan zeker de L1/LB-knop. Als je op deze manier langs je tegenstander glipt, is het voor hen lastig om je nog in te halen. Wanneer gebruik je hem? Het Fake Shot helpt in meerdere situaties. Je kunt hem gebruiken om in kansrijke posities te komen in en rondom het strafschopgebied. Door met het Fake Shot stil te vallen, breek je loopduels met verdedigers direct af. Rent je tegenstander door, dan heb je direct weer even de ruimte om een nieuwe aanval op te zetten. De schijnbeweging met een snelheidsboost is vooral handig aan de zijkanten wanneer je extra versnelling nodig hebt voor sprints met je buitenspelers.

Ball Roll – two-star skill move Hoe voer je hem uit? Voor de Ball Roll heb je alleen de rechterstick nodig. Duw de stick in de richting waarin je de Ball Roll wilt uitvoeren. Ren je bijvoorbeeld richting het doel aan de rechterkant en wil je een Ball Roll naar rechts maken, duw de rechterstick dan naar rechts. Om de Ball Roll te laten slagen, moet je de stick kort in die richting gedrukt houden. Hoe langer je de stick vasthoudt, hoe meer Ball Rolls je speler achter elkaar maakt. Wanneer gebruik je hem? Timing is extra belangrijk om de Ball Roll effectief in te zetten. Stel je voor: je dribbelt naar voren en er stormt een tegenstander op je af. Je verwacht dat hij een tackle inzet. Vlak vóór het duel voer je de Ball Roll uit. Je ontwijkt de tackle en laat je tegenstander in het luchtledige glijden. Gebruik je de Ball Roll echter te vroeg of te laat, dan sorteert hij niet het gewenste effect en pakt je tegenstander de bal simpelweg af.

Drag Back – two-star skill move Hoe voer je hem uit? Druk tegelijkertijd op R1/RB en trek de linkerstick naar achteren ten opzichte van de looprichting van je speler. Ren je richting het doel aan de rechterkant, duw de linkerstick dan naar links; ren je richting het doel aan de linkerkant, duw de stick dan naar rechts. Hiermee trek je de bal naar achteren. Nu volgt de cruciale beweging die de Drag Back zo onvoorspelbaar en effectief maakt. Je kunt de uitstap van de Drag Back in elke gewenste richting voltooien. Houd de linkerstick naar achteren gericht of duw hem op het einde naar rechts, links of juist weer naar voren. Wanneer gebruik je hem? De verschillende richtingen waarin je kunt wegdraaien maken het voor je tegenstander lastig om te voorspellen wat je van plan bent met de Drag Back. Hier zijn twee voorbeelden van hoe je hem inzet: Je wordt tijdens een sprint ingehaald door een verdediger. Met de Drag Back laat je je tegenstander voorbijglijden en creëer je direct weer ruimte voor jezelf. Je speelt de bal naar je spits op de rand van het strafschopgebied. Met de Drag Back zet je je tegenstander op het verkeerde been en speel je jezelf vrij voor een schotkans.

Nieuwe skill moves in EA FC 27

Skill move Difficulty level Fake Turn Three star Ball Roll Spin Four star Stepover Combo (Jog) Five star Kneel Header Alleen mogelijk met de 'Trickster' PlayStyle

09 Train je mindset

Take a pause and reset after conceding © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 draait om meer dan het beheersen van de game. Mentale weerbaarheid speelt altijd een doorslaggevende rol voor succes op de lange termijn. Woede-uitbarstingen, gesloopte controllers en kapotte schermen moeten definitief verleden tijd zijn als je de top wilt bereiken in EA FC 27. Emoties horen natuurlijk bij virtueel voetbal, maar je zelfbeheersing verliezen brengt je nergens. Verlies je je kalmte, dan verlies je de wedstrijd.

Sta je achter en lukt er even helemaal niets, bewaar dan de rust. Blijf gefocust en mentaal sterk. EA FC 27 is net zozeer een mentaal spel. Zodra je je gaat opvreten over specifieke situaties, je spelers of de game in het algemeen, maak je het jezelf alleen maar lastiger. Dit gaat direct ten koste van je prestaties en zorgt ervoor dat je niet je beste spel laat zien. Een hele wedstrijd lang mentaal sterk en gefocust blijven is essentieel om op je allerhoogste niveau te presteren.

10 Leer van de pro's

RedLac moet als EA FC-pro enorme hoeveelheden informatie verwerken © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Er zijn genoeg EA FC 27-pro's die tutorials maken en tips delen op hun streams. Heb je het maximale gehaald uit onze reeks EA FC 27-tips, maar wil je nóg meer leren? Check dan de YouTube-, Twitch- en TikTok-kanalen van de pro's van RBLZ Gaming , het aan RB Leipzig verbonden EA FC-team en meervoudig wereldkampioen. Umut Gültekin , Donovan 'Tekkz' Hunt, Levy Finn Rieck en Alfie 'RedLac' Calder delen regelmatig waardevolle tips, adviezen en gidsen.

Tip: Bekijk vooral volledige wedstrijden van de RBLZ-pro's op YouTube of Twitch . Kijk livestreams van grote toernooien en probeer zelf te analyseren wat deze pro's zo sterk maakt.

Voel je je klaar voor het nieuwe EA FC 27-seizoen? Onthoud: dingen lukken niet per se meteen. Maar met tijd en geduld blijf je beter worden in de game en schrijf je je eigen succesverhaal. Let's go!

Over de author Christian Knoth Christian Knoth is een voormalig professioneel FIFA/EA FC-speler. Hij vertegenwoordigde Duitsland op internationaal niveau, won het Europees kampioenschap en nam het op tegen de beste spelers ter wereld in nationale en internationale toernooien. Chris is inmiddels al vele jaren coach en heeft ook esports-spelers getraind in de Virtual Bundesliga, het officiële Duitse kampioenschap in EA FC.