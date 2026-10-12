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Van beginner naar kampioen: 10 handige EA FC 27-tips van een pro

Wil je een vliegende start maken in je EA FC 27 carrière? Deze 10 pro-tips helpen je jouw gameplay te verbeteren, je skills aan te scherpen en meer wedstrijden te winnen.
Geschreven door Christian Knoth
6 minuten lezenPublished on
Bekijk nog meer van je eigen celebrations met onze FC 27-tips
© EA Sports

Samenvatting

  1. 1
    Gameplay: Actief verdedigen is belangrijker dan ooit
  2. 2
    PlayStyles vs attributes: een nieuwe balans
  3. 3
    Verdedigen onder de knie krijgen in de nieuwe game
  4. 4
    Focus op je opbouw
  5. 5
    Perfectioneer hoe je passt
  6. 6
    Word gevaarlijker in de aanval
  7. 7
    Ontwikkel je dribbelvaardigheden
  8. 8
    Haal meer uit skill moves
  9. 9
    Train je mindset
  10. 10
    Leer van de pro's
Nu het EA FC 27-seizoen in volle gang is, raken we allemaal gewend aan de nieuwe functies die zowel de gameplay als de algehele ervaring veranderen. Om de overgang makkelijker te maken, hebben we een reeks pro-tips samengesteld, zodat je de game zo snel mogelijk onder de knie krijgt en je prestaties naar een nog hoger niveau tilt.
Onze EA FC 27-gids is je perfecte hulp gedurende het hele seizoen. Of je nu een beginner of een gevorderde speler bent, je vindt hier genoeg tips om beter te worden.
01

Gameplay: Actief verdedigen is belangrijker dan ooit

AI helpt spelers om scherp te blijven

AI helpt spelers om scherp te blijven

© EA Sports

De gameplay in EA FC 27 voelt anders aan dan die van zijn voorganger. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is onder andere het automatische AI-verdedigen teruggeschroefd. Het is niet langer genoeg om de ruimte te verkleinen rondom de bal. In EA FC 27 moet je een actievere rol aannemen. 'Jockeying' is sneller gemaakt en het bereik van handmatige tackles en duels is vergroot, mits je zelf actief verdedigt.

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"We hebben ons AI-verdedigingssysteem volledig opnieuw opgebouwd," vertelde Sam Rivera, Gameplay Executive Producer bij EA FC, ons tijdens Gamescom 2026 in Keulen. "Wanneer je nu een verdediger bestuurt, zijn tackles, blocks en intercepties beter, en reageert de positionering sneller. De AI-verdedigers lossen niet langer alles automatisch op; als de AI langs de bal rent, pakt hij hem ook echt niet."
Het resultaat? Iedereen die verdedigen snel onder de knie krijgt - je vindt hieronder specifieke tips - en verantwoordelijkheid neemt door actief naar de bal toe te verdedigen, pakt een aanzienlijk voordeel. Het verkleinen van de geluksfactor en meer nadruk leggen op de vaardigheden van de speler was al lang een wens vanuit de community. Nu is het werkelijkheid geworden. "Verdedigend zal het compleet anders aanvoelen in EA FC 27 - het geeft meer voldoening wanneer je zelf de bal verovert," zegt Rivera.
Quotation
Een spits met een rating van 80 en 'Finesse Shot' zal nooit beter zijn dan een spits met een rating van 99
Sam Rivera, Gameplay Executive Producer at EA FC
02

PlayStyles vs attributes: een nieuwe balans

Christopher Nkunku speelt weer voor RB Leipzig in EA FC 27

Christopher Nkunku speelt weer voor RB Leipzig in EA FC 27

© EA Sports

De balans tussen PlayStyles en traditionele spelersattributen was de afgelopen jaren in EA FC behoorlijk verdraaid. PlayStyles werden zo bepalend dat standaard attributen bijna genegeerd konden worden. Dat gaat veranderen in FC 27. "Vorig jaar zijn we al begonnen met het verschuiven van kracht van PlayStyles terug naar attributen; dat is wat de community wilde," vertelde Kantcho Doskov, Senior Game Design Director voor EA FC, tijdens Gamescom 2026. "Maar de feedback was: het is nog steeds niet genoeg. In FC 27 gaan we nog een stap verder; meer dan 10 PlayStyles zijn opnieuw gebalanceerd."
Rivera voegt toe: "Ons doel voor EA FC 27 is dat een PlayStyle je een bonus geeft van rond de 5 tot 10 procent. Een spits met een rating van 80 en Finesse Shot zal nooit beter zijn dan een spits met een rating van 99." Met deze aanpassingen zou je snel moeten merken dat attributen weer relevant zijn. Het draait niet langer alleen om het hebben van de juiste PlayStyles. Zelfs klassieke 'overpowered' PlayStyles uit EA FC 26, zoals Bruiser, zijn aangepast om de balans te herstellen.
03

Verdedigen onder de knie krijgen in de nieuwe game

Joško Gvardiol profiteert van de verbeterde verdediging van FC 27

Joško Gvardiol profiteert van de verbeterde verdediging van FC 27

© EA Sports

De enorme hoeveelheid nieuwe features die elk jaar wordt geïntroduceerd kan nogal overweldigend aanvoelen, dus vraag je je misschien af: moet ik alles helemaal opnieuw leren? Gelukkig blijven veel van de basisprincipes hetzelfde in FC 27, en dat geldt ook voor verdedigen. Een sterke verdediging is nog altijd belangrijk voor succes op de lange termijn. Hier zijn zes tips om je te helpen effectiever te verdedigen, minder doelpunten tegen te krijgen en uiteindelijk meer wedstrijden te winnen.

6 tips om beter te verdedigen in EA FC 27

04

Focus op je opbouw

Volg onze tips om hier meer van te zien

Volg onze tips om hier meer van te zien

© EA Sports

Om gecontroleerd op te bouwen, is het belangrijk om je rust te bewaren, zelfs wanneer je tegenstander vol druk zet. Te gehaast spelen leidt tot foute passes, counters en onnodige tegendoelpunten. Tijdens de opbouw zijn balcontrole en gecontroleerd passen extra belangrijk.

Waar draait het om tijdens de opbouw in EA FC 27?

05

Perfectioneer hoe je passt

Aansluitend op het bovenstaande: pass-controle is iets wat veel spelers telkens weer verwaarlozen. In plaats daarvan rammen ze wild op de pass-knop in een poging om zonder echt systeem of structuur uit een lastige situatie te ontsnappen. Vanzelfsprekend is dat geen recept voor succes. Denk goed na over elke pass. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid kan al leiden tot balverlies.

Hoe je je pass in EA FC 27 kunt verbeteren

06

Word gevaarlijker in de aanval

Er zijn verschillende manieren om te scoren in de aanval. Het is belangrijk om niet altijd voor dezelfde route te kiezen, anders word je te voorspelbaar.

Drie manieren om te scoren

07

Ontwikkel je dribbelvaardigheden

De Red Bull Arena van RB Leipzig

De Red Bull Arena van RB Leipzig

© EA Sports

Als je het verschil wilt maken in de aanval, ontkom je er niet aan om je dribbels te verbeteren. Dit is wat je moet weten over dribbelen in EA FC 27.

Dribbelen in EA FC 27

08

Haal meer uit skill moves

Skills zijn gebaseerd op de real-life vaardigheden van een speler

Skills zijn gebaseerd op de real-life vaardigheden van een speler

© EA Sports

Als het op skill moves aankomt, worden veel spelers al snel zenuwachtig. Te ingewikkeld. Te moeilijk. Te tijdrovend om onder de knie te krijgen. Maar niets van dat alles is waar. Er zijn genoeg bewegingen die eenvoudig te leren zijn en makkelijk uit te voeren. Ze zijn effectief en tillen je spel direct naar een hoger niveau.
Hier introduceren we drie fundamentele skill moves die al jaren meegaan en nog altijd uitstekend werken in EA FC 27. Daarna zetten we alle nieuwe skill moves in EA FC 27 voor je op een rij.

Basic skill moves in EA FC 27

Fake Shot – one-star skill move

Ball Roll – two-star skill move

Drag Back – two-star skill move

Nieuwe skill moves in EA FC 27

Skill move

Difficulty level

Fake Turn

Three star

Ball Roll Spin

Four star

Stepover Combo (Jog)

Five star

Kneel Header

Alleen mogelijk met de 'Trickster' PlayStyle

09

Train je mindset

A player enjoys a Red Bull during the Red Bull Wings Cup 2026 in Johannesburg, South Africa.

Take a pause and reset after conceding

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 draait om meer dan het beheersen van de game. Mentale weerbaarheid speelt altijd een doorslaggevende rol voor succes op de lange termijn. Woede-uitbarstingen, gesloopte controllers en kapotte schermen moeten definitief verleden tijd zijn als je de top wilt bereiken in EA FC 27. Emoties horen natuurlijk bij virtueel voetbal, maar je zelfbeheersing verliezen brengt je nergens. Verlies je je kalmte, dan verlies je de wedstrijd.
Sta je achter en lukt er even helemaal niets, bewaar dan de rust. Blijf gefocust en mentaal sterk. EA FC 27 is net zozeer een mentaal spel. Zodra je je gaat opvreten over specifieke situaties, je spelers of de game in het algemeen, maak je het jezelf alleen maar lastiger. Dit gaat direct ten koste van je prestaties en zorgt ervoor dat je niet je beste spel laat zien. Een hele wedstrijd lang mentaal sterk en gefocust blijven is essentieel om op je allerhoogste niveau te presteren.
10

Leer van de pro's

RedLac moet als EA FC-pro enorme hoeveelheden informatie verwerken

RedLac moet als EA FC-pro enorme hoeveelheden informatie verwerken

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Er zijn genoeg EA FC 27-pro's die tutorials maken en tips delen op hun streams. Heb je het maximale gehaald uit onze reeks EA FC 27-tips, maar wil je nóg meer leren? Check dan de YouTube-, Twitch- en TikTok-kanalen van de pro's van RBLZ Gaming, het aan RB Leipzig verbonden EA FC-team en meervoudig wereldkampioen. Umut Gültekin, Donovan 'Tekkz' Hunt, Levy Finn Rieck en Alfie 'RedLac' Calder delen regelmatig waardevolle tips, adviezen en gidsen.
Tip: Bekijk vooral volledige wedstrijden van de RBLZ-pro's op YouTube of Twitch. Kijk livestreams van grote toernooien en probeer zelf te analyseren wat deze pro's zo sterk maakt.
Voel je je klaar voor het nieuwe EA FC 27-seizoen? Onthoud: dingen lukken niet per se meteen. Maar met tijd en geduld blijf je beter worden in de game en schrijf je je eigen succesverhaal. Let's go!

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