De beste jonge spelers voor het middenveld in EA FC 25

Er staan je een aantal nieuwe functies te wachten in deze nieuwste versie van EA Sports; de integratie van de nieuwe iconen , de speltype Rush en update van de career mode . Maar net als elk jaar moet je een scherp oog hebben om de beste jonge spelers te vinden en ze te ontwikkelen tot spelers van wereldklasse. Hieronder laten we zien op wie je moet letten om je duels op het middenveld te winnen. De spelers hier zijn alleen centrale middenvelders, maar ook de beste aanvallers hebben we op een rijtje gezet. De sterkste verdediging volgt nog.

01 Warren Zaïre-Emery - CM

Totale waardering: 80

Potentieel: 90

Leeftijd: 18

Club: Paris Saint-Germain

Nationaliteit: Frans

Voor voetbalfans is het geen verrassing dat WZE op deze lijst staat. Na zijn profdebuut in 2022 werd hij de jongste speler in de geschiedenis die een shirt van Paris Saint-Germain aantrok. Hij werd al snel door Didier Deschamps opgeroepen voor het Franse nationale team en is ook de jongste Franse international sinds 1914. Deze vroegrijpe records spreken boekdelen over zijn potentie. Hij zou snel een interessante speler kunnen worden. Hij kan voor de verdediging of als verdedigende middenvelder spelen, maar met een beetje zorg zal hij zich ontwikkelen tot de ultieme allround middenvelder. Genoeg kansen dus.

02 Arda Güler - CAM

Arda Güler in the colours of Real Madrid © Electronic Arts

Totale waardering: 78

Potentieel: 90

Leeftijd: 19

Club: Real Madrid

Nationaliteit: Turks

Ook hier kijken we duidelijk naar een kraker die snel een speler van wereldklasse zou moeten worden. Gehinderd door blessures toen hij vorig seizoen bij Madrid kwam, is hij nu eindelijk in staat om zijn klasse op het veld te laten zien. Hij was een echte uitblinker tijdens de Euro's en begint langzaam maar zeker deel uit te maken van de plannen van Carlo Ancelotti op clubniveau, ook al is het erg moeilijk om een basisplaats te veroveren voor de grote namen waar hij het tegen op moet nemen. Met een dribbelrating van 83 aan het begin van de wedstrijd kan hij ook op de vleugel spelen, en dat alles met vier sterren aan technische vaardigheid, dus aarzel niet om hem te bekijken voordat hij een vastgeroeste starter wordt voor Los Merengues.

03 João Neves - CM

Totale waardering: 79

Potentieel: 88

Leeftijd: 19

Club: Paris Saint-Germain

Nationaliteit: Portugees

Het middenveld van PSG heeft een mooie toekomst voor zich met ook João Neves, die deze zomer overkwam van Benfica. Hij is een middelgrote middenvelder met een schat aan technische vaardigheden en heeft alles in zich om de bal naar de aanvallers te spelen. Net als zijn Franse teamgenoot is hij een klasse speler die kan spelen als een 6 of een 8. Als je in meerdere competities speelt en niet gewend bent om de ene wedstrijd na de andere te spelen, dan kun je op hem rekenen dankzij zijn geweldige uithoudingsvermogen, dat 90 is vanaf het begin van de wedstrijd.

04 Claudio Echeverri - CAM

Totale rating: 71

Potentieel: 87

Leeftijd: 18

Club: River Plate

Nationaliteit: Argentijns

Hier is een betaalbaarder wonderkind, maar zeker niet minder veelbelovend. Claudio Echeverri is een aanvallende middenvelder die nog steeds in zijn geboorteland Argentinië speelt, al zal dat niet lang meer duren. Manchester City heeft zijn potentieel opgemerkt en hem een contract gegeven tot 2028. Dit is een geweldige zet voor de Engelse club, die hem het seizoen bij River Plate liet afmaken. Hoewel hij misschien nog geen grote naam is, zal dat snel genoeg veranderen! De grootste troef van deze spelmaker is zijn snelheid: aan het begin van het spel is deze al 87, terwijl zijn algemene beoordeling slechts 71 is. Kortom, hij zal als een raket gaan zodra hij zich verder ontwikkelt binnen je team. Zijn waarde aan het begin van het spel is slechts €4,8 miljoen, dus wacht niet te lang!

05 Fermín López - CM

Totale waardering: 76

Potentieel: 87

Leeftijd: 21

Club: FC Barcelona

Nationaliteit: Spaans

Als je denkt aan veelbelovende jonge spelers, denk je automatisch aan Barcelona. Het befaamde 'La Masia', het jeugdopleidingscentrum van de Catalaanse club, bevestigt opnieuw zijn status als beste ter wereld. Na Pedri en Gavi is het nu Fermín López die schittert op het middenveld van zijn geliefde club. Vorig seizoen had hij een indrukwekkend jaar, met acht doelpunten in 31 competitiewedstrijden. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij ook al acht Champions League-wedstrijden op zijn naam staan en speelde hij een belangrijke rol voor La Roja in Parijs. Hoewel hij als centrale middenvelder kan fungeren, is het niet aan te raden om hem in een tweemansmiddenveld te zetten vanwege zijn defensieve beperkingen. Hij komt beter tot zijn recht in een 4-2-3-1 op de nummer 10-positie, of zelfs als vleugelspeler op links!

06 Archie Gray - CDM

Totale waardering: 73

Potentieel: 87

Leeftijd: 18

Club: Tottenham Hotspur

Nationaliteit: Engels

Om balans in je team te houden, heb je een defensieve krachtpatser nodig op het middenveld. Hoewel we je graag alleen aanvallende talenten zouden geven die voor spektakel zorgen, kunnen we het belang van een balwinner niet negeren. En wie kan die rol beter vervullen dan Archie Gray? Hij is de perfecte keuze als je geen gigantisch budget hebt, maar wel de toekomst van je club wilt verzekeren. Het is dan ook niet voor niets dat Tottenham maar liefst €40 miljoen neertelde voor deze Engelse jeugdinternational. In 47 wedstrijden in het Championship toonde Gray zijn dribbelkwaliteiten en zijn talent om de bal terug te veroveren, waardoor hij al voor zijn 18e een onmisbare speler was voor zijn voormalige club Leeds. Een toekomstige ster in de dop.

07 Arthur Vermeeren - CDM

Totale waardering: 76

Potentieel: 87

Leeftijd: 19

Club: RB Leipzig

Nationaliteit: Belgische

RB Leipzig blijft hard aan de weg timmeren! Het aantrekken van veelbelovende jonge talenten zit diep in het DNA van de club, en dit jaar is daarop geen uitzondering. Iets meer dan een jaar geleden tekende Arthur Vermeeren, na naam te hebben gemaakt in de Jupiler Pro League (Belgische D1) bij Royal Antwerp, voor Atlético Madrid. De stap bleek echter iets te groot voor de Belgische international, die voor het seizoen 2024-2025 werd uitgeleend aan RB Leipzig – een zeer verstandige keuze. Deze ultracomplete middenvelder is pas 19 jaar oud en valt nu al op met zijn spelinzicht en verdedigende kwaliteiten. In EA Sports FC 25 kun je profiteren van zijn technische vaardigheden en hem inzetten om zoveel mogelijk ballen te onderscheppen. Het enige nadeel is zijn schietstatus (55), dus hij komt het beste tot zijn recht als verdedigende middenvelder.

08 Kobbie Mainoo - CDM

Totale rating: 77

Potentieel: 87

Leeftijd: 19

Club: Manchester United

Nationaliteit: Engels

Kobbie Mainoo was zonder twijfel een van de revelaties van vorig seizoen. De jongeling, opgeleid bij Manchester United, maakte optimaal gebruik van zijn eerste seizoen als prof en vestigde zich als vaste waarde in het eerste elftal, zowel voor zijn club als voor het Engelse nationale team. Zijn enorme groei wordt perfect geïllustreerd in EA Sports FC 25, waar hij van een score van 62 naar 77 steeg, een welverdiende +15 na zijn uitstekende seizoen. Zijn vermogen om de bal te veroveren en vooral zijn kwaliteit om de bal naar voren te dragen, zijn kwaliteiten die zijn coaches enorm waarderen. Hij zou wel eens een wereldwijde referentie kunnen worden op zijn positie. Ook in EA FC zal hij snel monsterlijk sterk worden. Hij is de ultieme box-to-box speler. Als je de kans hebt om hem te contracteren, grijp die dan zeker!

09 Assan Ouédraogo - CAM

Totale waardering: 69

Potentieel: 87

Leeftijd: 18

Club: RB Leipzig

Nationaliteit: Duits

Dit is onze budgetoptie, opnieuw afkomstig van RB Leipzig! De Duitse club blijft jong talent ontwikkelen en Ouédraogo is daar een uitstekend voorbeeld van. De jonge aanvallende middenvelder, die deze zomer overkwam van Schalke 04, maakte in zijn 17 optredens in de Duitse tweede divisie zoveel indruk dat verschillende Europese clubs hun oog op hem hadden laten vallen. Zoals vaak in zulke gevallen, was het RB Leipzig die de speler voor €10 miljoen wist vast te leggen. Met zijn lengte van 1.91m kan hij zich fysiek opdringen en luchtduels winnen, maar vergis je niet: ondanks zijn grootte beschikt Ouédraogo over uitstekende technische vaardigheden. Zijn lage totaalcijfer (69) doet niets af aan zijn indrukwekkende 84 in behendigheid. Met nog een paar seizoenen ervaring kan hij snel uitgroeien tot een vaste waarde in je team.

10 Patri Guijarro - CDM

Totaal cijfer : 88

Leeftijd : 26

Club : FC Barcelona Femení

Nationaliteit : Spaans

Een verrassende keuze – want ze is eigenlijk te oud om nog echt een wonderkind te zijn – komt van profspeler Levi de Weerd : FC Barcelona Femení's spelmaker, Patri Guijarro. Soms overschaduwd door haar Ballon d'Or-winnende teamgenoten Aitana Bonmatí en Alexia Putellas, is Patri in FC 25 een koopje en zou je haar voor minder dan €50k moeten kunnen binnenhalen. Zoals Levi het verwoordt: "Vergeet Zidane, vergeet Putellas en vergeet Bellingham. Haar passing is waanzinnig; ze mist geen bal en zal de motor van je team zijn. Zij is degene die kansen voor je creëert uit het niets." Wat wil je nog meer horen? Contracteer haar nu.

Deze niet-uitputtende lijst van zeer getalenteerde spelers zal je club in de loop der jaren zeker helpen groeien. Investeer net als de Red Bull teams in jonge spelers en ontwikkel ze, hetzij om financiële winst te maken of om ze de toekomstige leiders van je club te maken.