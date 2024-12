"Hij heeft geen voet verkeerd gezet": Hoe Verstappen zijn titel verdedigde

Max Verstappen , de grootste coureur van zijn generatie, verzekerde zich van zijn vierde opeenvolgende Formule 1 wereldkampioenschap voor coureurs . Het was een droomfinish te midden van de glitter en glamour van F1's nieuwste en meest glamoureuze Grand Prix. De Nederlander voegt zich nu bij de machtige Alain Prost en de grote Sebastian Vettel met vier titels, na alleen de legendes Juan Manuel Fangio met vijf en Lewis Hamilton en Michael Schumacher allebei met zeven.

Terwijl Max de F1-recordboeken blijft herschrijven , was dit een heel ander titelgevecht dan de buitengewone dominantie van 2023. Terwijl zijn prestaties op de baan bijna vlekkeloos waren, had Max niet altijd de snelste auto, maar wel het sterkste team om zijn wonderbaarlijke vaardigheden te ondersteunen.

Big winner in Vegas: Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Volgens Lando Norris - zijn grootste rivaal in de titelstrijd, de man die hij in Las Vegas versloeg om de kroon in de wacht te slepen: "Hij heeft het hele jaar geen voet verkeerd gezet. Dat is zijn kracht. Hij heeft geen minpunten, geen negatieven. Als hij de snelste auto had, domineerde hij de races. Als hij niet de snelste auto had, zat hij nog steeds vlak achter ons en won hij de races toch bijna. Hij heeft het hele jaar nog geen slechte races gereden. Hij heeft gewoon gereden zoals Max altijd gereden heeft, wat perfect is en ik kan hem nergens iets verwijten."

Lewis Hamilton, de man die Max in 2021 versloeg, zei: "Hij heeft het fantastisch gedaan, geen fouten gemaakt en elke tijd en elk punt geleverd dat hij zou moeten leveren. Ik ben echt blij voor hem."

Ik ben erg trots op dit seizoen omdat we het grootste deel van het seizoen, ik zou zeggen 70 procent van het seizoen, niet de snelste auto hadden. Max Verstappen

Verstappen zelf gaf commentaar: "Ik ben erg trots op dit seizoen omdat we voor het grootste deel van het seizoen, ik zou zeggen voor 70 procent van het seizoen, niet de snelste auto hadden, maar eigenlijk hebben we onze voorsprong toch uitgebreid. Vanaf Miami waren we meestal niet de snelste en dat is erg vroeg in het seizoen - 50-60 punten kunnen heel gemakkelijk worden teruggedraaid. Ik had dat altijd in mijn achterhoofd en concentreerde me op wat ik kon controleren en gaf elk weekend alles."

De triomf van Verstappen is uitstekend, gezien de manier waarop de achtervolgende teams het gat dit seizoen hebben dichtgereden. De wereldkampioen heeft veel meer dan in 2022 en 2023 diep in zijn reserves moeten graven om zijn voorsprong te beschermen.

01 Een perfecte start van het seizoen 2024

Het 2024 F1-wereldkampioenschap begon met spectaculaire back-to-back-overwinningen in Bahrein en Saudi-Arabië, waarmee Verstappens zegereeks van 2023 werd uitgebreid tot negen Grands Prix - teruggaand tot Suzuka in 2023. Vanaf de buitenkant van de paddock leek het erop dat 2024 op dezelfde voet verder zou gaan als de vorige campagne.

Voor het tweede jaar op rij heerste Verstappen in Bahrein © Getty Images/Red Bull Content Pool

Maar in het tussenseizoen hadden Ferrari, McLaren en Mercedes de F1-regels onder de knie gekregen om snellere auto's te produceren die geschikt waren voor verschillende circuits. In Melbourne maakte een remfout een einde aan de race van Max en in Miami verloor hij van Norris - maar twee polepositions en de overwinning in de Sprint deden vermoeden dat het om een bliep ging. Maar toen was Charles Leclerc de snelste voor Ferrari in Monaco. Hoewel een toppositie in Japan, China, Imola, Canada en Spanje suggereerde dat het business as usual was.

02 Winnen op de lange termijn

En toen was het niet zo. Mercedes stond voor het eerst sinds 2021 weer bovenaan met overwinningen in Oostenrijk, Groot-Brittannië en België. Maar McLaren was het te kloppen team met constant snelle tijden en overwinningen in Hongarije, Nederland, Azerbeidzjan en Singapore. Lando Norris was bezig met een serieuze aanval op het kampioenschap. Toen was Ferrari weer terug, met overwinningen op Monza, het Circuit of the Americas en Mexico.

Oracle Red Bull Racing probeerde meer snelheid te vinden in de RB20, maar dat betekende dat het superieure weggedrag van de auto moest worden opgeofferd. Maar zelfs zonder de snelste machine tot zijn beschikking bleef Max Verstappen belangrijke punten scoren. Hoe deed hij dat?

03 Punten maximaliseren met een winnend team

In de garage met Christian Horner, Gianpero Lambiase en Pierre Wache © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing heeft acht wereldkampioenschappen voor coureurs en zes constructeurstitels gewonnen. Ze hebben ook 121 races gewonnen - Max heeft meer dan de helft achter het stuur gezeten! Elk lid van het team is van de bovenste plank en ze weten hoe ze moeten winnen - en het is moeilijk om te overdrijven hoe belangrijk het is om een kampioensmentaliteit te hebben.

Max heeft ervoor gezorgd dat hij met elke afdeling samenwerkt, zowel op het circuit als op het hoofdkwartier van het team in Milton Keynes, om het beste uit zijn campagne te halen. "Achter de schermen heeft hij zich enorm ingespannen met de technici, ontwerpers en op de simulator -- meer dan in alle voorgaande jaren, zegt Team Principal Christian Horner . "Hij is dit jaar uitmuntend geweest, niet alleen wat hij in de cockpit heeft gedaan, maar ook daarbuiten. De manier waarop hij zich heeft gedragen en heeft samengewerkt met de ingenieurs en de technische staf was fenomenaal."

04 De snelste pitcrew in de F1

De Red Bull Racing pitcrew is de snelste in F1 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Het team heeft de meest efficiënte pitcrew in de F1 : Oracle Red Bull Racing wint sinds 2018 elk jaar de DHL's Fastest Pit Stops award. Hoewel het maar een fractie van een seconde is, komt de overwinning in de F1 neer op de marges. De vaardigheid, discipline en koelbloedigheid spreken ook van een goed getraind en vastberaden team in de garage. In China voerden ze de snelste pitstop van het seizoen uit en voerden ze ook een dramatische dubbele stack uit om ervoor te zorgen dat zowel Max als Sergio Pérez op het podium stonden.

05 GP staat voor Gianpiero

Max Verstappen heeft een uitstekende relatie met zijn racetechnicus Gianpiero Lambiase . Hoewel hun woordenwisselingen tijdens de race verhit kunnen raken - Max' advies is om niet mee te luisteren - hebben ze het grootste respect voor elkaar. Met GP die hem vanaf de pitmuur ondersteunde, kon Verstappen zijn punten maximaliseren: cruciaal was dat hij Norris voorbleef in Groot-Brittannië en België, en tweede werd op het podium toen de Brit won in Zandvoort en Singapore om de voorsprong van de Brit te minimaliseren.

Max Verstappen met zijn race engineer Gianpero Lambiase © Getty Images/Red Bull Content Pool

In Vegas herinnerde GP Max er voorzichtig aan dat zijn doel niet de overwinning op de baan was, maar gewoon de punten die hij nodig had om de titel te pakken. Dat Lambiase wordt gepromoveerd van hoofd race-engineering tot hoofd race-engineering geeft aan hoe belangrijk hij is voor het team. Dat hij ook Max' race-engineer blijft, geeft aan hoe belangrijk hij is voor de wereldkampioen.

06 Een winnende strategie produceren in de fabriek

Oracle Red Bull Racing beschikt over een uitstekend strategieteam met hoofd racestrategie Will Courtenay , ondersteund door de strategietechnici Hannah Schmitz en Stephen Knowles . Ze maken lange dagen in de week voorafgaand aan een race. "We beginnen met het verzamelen van veel gegevens van historische evenementen uit voorgaande jaren en ook van andere evenementen dit jaar", zegt Courtenay. Ze kijken naar bandenslijtage, inhalen en de hoeveelheid tijd die verloren gaat in de pitstraat om een aanvalsplan te ontwikkelen.

"De simulaties beginnen je te vertellen: dit zijn de waarschijnlijke strategieën die je gaat doen, of het een eenstop of een tweestop is en wat de belangrijkste soort racebanden zullen zijn", zegt Courtenay.

Max viert misschien wel zijn grootste overwinning ooit - de GP van Brazilië © Getty Images/Red Bull Content Pool

Het team test vervolgens de sterkste opties in de simulator in Milton Keynes. Wanneer de auto's de baan op gaan, gebruiken ze live gegevens om hun bevindingen in de simulator te verfijnen om de beste racestrategie te ontwikkelen. En Max is bijzonder bedreven in racestrategieën, zowel door zijn ervaring in de F1 als door het runnen van zijn eigen simraceteam, en zal zijn eigen input leveren.

07 De pure rijvaardigheid van Max Verstappen

Het team aan de pitmuur, in de pitstraat, in de garage en in de fabriek werkt allemaal samen, maar uiteindelijk is het Max Verstappen die op de baan moet presteren. Zijn vierde wereldtitel is niet alleen het resultaat van zijn pure snelheid en moed, maar ook van zijn superieure bandenmanagement en inzicht in de strategie. En we zagen hem op zijn best in Interlagos.

Na 10 races zonder overwinning leverde Max een masterclass op nat wegdek om die vierde wereldtitel zo goed als veilig te stellen. Max startte als 17e op de grid, terwijl Norris vanaf pole startte, en was meesterlijk in de verraderlijke omstandigheden. Terwijl een groot aantal coureurs uitviel en Norris terugviel naar de zesde plaats, vond Max grip waar er geen was om door het veld te zeisen en te winnen met een enorme marge van 20 seconden bij de finish.

Triomfantelijk: Op het podium in São Paulo © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 Het laatste woord

"Als je Max wilt verslaan, moet je bijna perfect zijn," voegde Norris eraan toe in Las Vegas. "Hij is een van de beste die de sport ooit zal zien."

"Max is dit jaar een klasse apart geweest," zei Team Principal Christian Horner. "Met acht Grand Prix-overwinningen - meer dan het dubbele van alle anderen - zijn zijn consistentie, teamwerk en pure vastberadenheid buitengewoon geweest. Hij is met de druk omgegaan met het evenwicht van een echte kampioen."

Max is dit jaar een klasse apart geweest Christian Horner CBE

Het laatste woord aan de wereldkampioen: "Het was een heel uitdagend seizoen. Het was erg uitdagend voor mij als persoon en ik moest kalm blijven," zei Max. "Dit seizoen heeft me zeker veel geleerd waar ik erg trots op ben.

"Op een gegeven moment was de auto ook gewoon heel moeilijk om mee te rijden. En toen ging het over gewoon samenwerken met het team, want als je van die moeilijke momenten hebt, kan dat ook heel demotiverend zijn," vervolgde hij. "Die momenten zijn eigenlijk heel belangrijk om bij elkaar te blijven en harder te werken en te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Want op die momenten, als je opgeeft, geef je ook het kampioenschap op."

Max Verstappen viert feest met het Red Bull Racing team © Getty Images/Red Bull Content Pool