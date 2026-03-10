Modląc się o Eurowizję: Alicja Szemplińska musisz! 🙏

Nie traciła przy tym jednak czasu i mimo niepowodzeń z Eurowizją, konsekwentnie szlifowała talent i wykuwała kolejne piosenki. W 2021 roku nagrała pierwszy (z obecnie trzech) numer

, „Spójrz”. W 2022 roku,

, stworzyła „W moim garażu”. A w 2023, wspólnie z producentką klubową

, nagrała „Zaczekam”. A oprócz nich kilkanaście piosenek solowych.