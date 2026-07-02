Andrzej Bargiel jako pierwszy zjechał na nartach z Nanga Parbat

W projekcie Bargiela kluczowe było nie tylko wejście na 8126 metrów bez dodatkowego tlenu, ale też

odnalezienie logicznej i bezpiecznej linii zjazdu

przez całą górę. W klasycznym himalaizmie zdobycie wierzchołka zwykle kończy najtrudniejszy etap wyprawy. W projektach polskiego skialpinisty to właśnie wtedy zaczyna się najtrudniejsza część zadania.