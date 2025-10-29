Biegać rano czy wieczorem? Sprawdź, kiedy trening przynosi najlepsze efekty

Jedni przysięgają, że tylko poranny bieg daje im prawdziwego „kopa” na cały dzień, inni nie wyobrażają sobie ruszać w trasę, dopóki słońce nie zacznie zachodzić. Prawda jest taka, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi.

, celu treningowego i tego, jak reaguje nasze ciało.