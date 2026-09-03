Dawid Godziek powalczy o tytuł Mistrza Świata!

Dawid Godziek powalczy w Kanadzie o mistrzowski tytuł

Nowa trasa, nowe zasady i stary, niezawodny Dawid Godziek . 6 września w Mount Saint Anne reprezentant Polski powalczy o tytuł Mistrza Świata w slopestyle’u. Regularny sezon Dawid zakończył zwycięstwem w klasyfikacji generalnej, ale impreza w Kanadzie to zupełnie nowa historia. Wyniki osiągnięte na poprzednich zawodach dały mu automatyczną kwalifikację na najważniejsze wydarzenie sezonu, ale nie będą miały żadnego wpływu na wynik. Czy to dobrze, czy źle – nie nam oceniać. Ważne jest tylko to, że Dawid jest w świetnej formie, a do Mount Saint Anne poleciał z bojowym nastawieniem. Cel? Taki jak zawsze – odjechać swój najlepszy przejazd, nie oglądając się na rywali.

Za Dawidem świetny sezon i same medalowe występy. Dwa zwycięstwa oraz trzy drugie miejsca są świetnym prognostykiem przed ostatnimi, najważniejszymi zawodami. Slopestyle jest tak widowiskowy, jak nieprzewidywalny, więc niczego nie można być pewnym, ale wierzymy, że i tym razem Dawid udźwignie presję związaną z oczekiwaniami i jak zwykle da z siebie wszystko.

Transmisja zawodów w Mount Saint Anne jest zaplanowana na 6 września (niedziela). Livestream wystartuje o godzinie 22:00 czasu polskiego i będzie dostępny na kanale Crankworx na platformie YouTube:

Co wiemy o trasie w Mount Saint Anne?

Trasa zbudowana na finał sezonu jest specyficzna i zróżnicowana. Pojawiło się na niej kilka niewielkich, typowo skateparkowych przeszkód oraz dwie ogromne skocznie, na których na pewno posypią się spektakularne sztuczki. Zawodnicy mają 3 dni na wjeżdżenie się w tor, zanim wykonają pierwsze oceniane przejazdy, a już teraz po sieci krążą nagrania, na których można zobaczyć najbardziej efektowne triki.

Kto dobrze odnajdzie się na takiej konfiguracji? Poza Dawidem, który znajduje sposób na każdą przeszkodę i każdą trasę, mocne przejazdy będą chcieli zaprezentować między innymi Chance Moore czy Nicholi Rogatkin. To właśnie ci dwaj panowie zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej obejmującej regularny sezon. Na liście startowej, oprócz Chance’a Moore’a, jest jeszcze trzech Kanadyjczyków, którzy na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony przed lokalną publicznością. Do tego Erik Fedko z Niemiec i Lucas Huppert ze Szwajcarii – o nich również nie można zapominać.

Podsumowanie regularnego sezonu Slopestyle Super League

Dawid Godziek ze złotym medalem - Crankworx Whistler 2026 © dawid godziek

Lista riderów, którzy wezmą udział w zawodach w Mount Saint Anne, różni się od listy najlepszych zawodników z klasyfikacji generalnej Slopestyle Super League. Jest to efekt nowego formatu, który został wprowadzony w tym roku. Tylko 3 najlepszych zawodników awansowało bezpośrednio do finału, a pozostała siódemka została wyłoniona na dodatkowych zawodach w fazie play-off. Z jednej strony wprowadziło to delikatne zamieszanie, z drugiej – wymuszało na zawodnikach jeszcze większą koncentrację w walce o punkty na każdych zawodach. Dzięki temu tegoroczny sezon był nieprawdopodobnie zróżnicowany i ciekawy, a finał będzie prawdziwą wisienką na torcie!

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Na koniec jeszcze raz przypominamy – wielkie zakończenie sezonu slopestyle’owego z Dawidem Godźkiem w roli głównej. Niedziela, 6 września, godzina 22:00 – widzimy się przed ekranami!