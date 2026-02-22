F1: Zimowe testy zakończone! Start sezonu 2026 coraz bliżej!

Ostatnie zimowe przygotowania do sezonu 2026 Formuły 1 dobiegły końca. Druga sesja testów na torze Bahrain International Circuit zamknęła serię łącznie dziewięciu dni jazd – od shakedownu w Barcelonie po dwie sesje w Bahrajnie. Najszybszy czas całych testów uzyskał Charles Leclerc z Ferrari, ale – jak zwykle w okresie przedsezonowym – znacznie ważniejsze od tabel były przebiegi i realizacja programów.

Dla Red Bull Racing była to kolejna okazja do pracy z samochodem RB22 oraz zupełnie nową jednostką napędową Red Bull Ford Powertrains. W trakcie trzech dni w Bahrajnie zespół przejechał 329 okrążeń (1780 km), a w całym okresie przygotowawczym "nabił" ponad 5000 kilometrów jazd.

Max Verstappen zakończył testy z dorobkiem 204 okrążeń, co było jednym z najwyższych wyników w całej stawce. Ostatecznie uzyskał on czas 1:33.109, co było piątym wynikiem całej drugiej tury testów. Program Holendra obejmował głównie symulacje wyścigowe oraz pracę nad ustawieniami samochodu.

"To był udany tydzień. Podczas moich przejazdów zrealizowaliśmy właściwie cały program, więc mamy dużo danych do przeanalizowania. Myślę, że do testów w Bahrajnie przygotowaliśmy się najlepiej, jak mogliśmy, a zespół wykonał świetną pracę, aby znaleźć się w tym miejscu. Oczywiście wciąż mamy sporo pracy, żeby poprawić nasze tempo i nad tym będziemy pracować" – mówił czterokrotny mistrz świata Max Verstappen.

Isack Hadjar w trakcie drugiej tury testów przejechał łącznie 125 okrążeń, na najlepszym z nich uzyskując czas 1:34.511. Francuz skupiał się przede wszystkim na testach zmian ustawień oraz analizie zachowania auta podczas długich przejazdów z większym obciążeniem paliwem.

"Wykorzystaliśmy maksymalnie ostatni dzień testów. Sprawdziliśmy sporo zmian w ustawieniach i wszystkie miały sens, więc czuję się dobrze z kierunkiem, w którym poszliśmy. Tempo na długich przejazdach i przy dużej ilości paliwa też było dobre. Bardzo cieszę się z tego, czego nauczyliśmy się w tym tygodniu i nie mogę doczekać się startu sezonu w Melbourne" – podsumował Hadjar, który szykuje się do swojego pierwszego sezonu w barwach Red Bull Racing.

Szef zespołu, Laurent Mekies , zwracał uwagę, że tegoroczne testy były szczególnie interesujące ze względu na nową generację samochodów i jednostek napędowych. "Trzy serie jazd w Barcelonie i Bahrajnie były fascynujące z wielu powodów – od technologii jednostek napędowych, przez paliwo i aerodynamikę, po zmiany w oponach. Jesteśmy dumni z tego, co udało się osiągnąć z pierwszą jednostką Red Bull Ford Powertrains. Po dwóch tygodniach testów w Bahrajnie mamy za sobą solidny przebieg, co jest nie lada osiągnięciem dla zespołu pracującego nad nowym silnikiem" – powiedział Mekies.

"Jeśli chodzi o realną hierarchię w stawce, pierwsze wskazówki zobaczymy dopiero w kwalifikacjach w Melbourne. Teraz zaczyna się ściganie, a my wiemy, że czeka nas jeszcze dużo pracy, aby osiągnąć poziom, do którego dążymy" – dodał Laurent Mekies .

Duży przebieg zanotował również zespół Visa Cash App Racing Bulls, który zakończył drugą turę testów z wynikiem 407 okrążeń – drugim najlepszym w całej stawce. Najwięcej kilometrów przejechał Arvid Lindblad , który z 240 okrążeniami był najbardziej zapracowanym kierowcą testów. Pod koniec sesji pokazał też dobre tempo na pojedynczych przejazdach. Z kolei Liam Lawson zakończył testy z dorobkiem 167 okrążeń.

Zespół pracował m.in. nad stabilnością samochodu przy hamowaniu do wolnych zakrętów oraz nad zarządzaniem energią z nowej jednostki napędowej. Po początkowych trudnościach, zespół stopniowo poprawiał zachowanie auta, a zebrane dane mają pomóc w dalszym dopracowaniu pakietu przed inauguracyjnym wyścigiem sezonu w Australii.

Pierwsza runda sezonu 2026 Formuły 1 odbędzie się w weekend 6-8 marca na torze Albert Park w australijskim Melbourne.

